 Бронювання автомобілів "Козак-2" сталлю, закупленою через фірму-"прокладку", автоматично підвищує ціну готової машини на €30 тис, - Іванов

Про це у своєму блозі написав журналіст Сергій Іванов, передає Цензор.НЕТ.

"Броня, яку закуповують для "Козаків" - насправді золота, якщо подивитися на її ціну. Згідно даних митниці, в середині 2019-го НВО "Практика" закуповує бронесталь виробництва компанії "Miilux"по $8,62 (€7,8) за кілограм. Враховуючи, що це оборонне замовлення, ставка ПДВ - 0%. Закупівля здійснюється не напряму у виробника, а через посередника - польську фірму "Texprotect" - запам'ятайте цю назву. Паралельно з "Практикою" виготовленням військових бронемобілей займається Інженерна група "Арей", яку заснувала БО "Благодійний фонд освітніх інновацій" під керівництвом Світлани Зварич, дружини екс-міністра юстиції Романа Зварича. В січні вони звертаються до однієї з посередницьких фірм з наміром закупити таку саму бронесталь з аналогічними параметрами ("Miilux Protection 500"). Їм виставляють ціну 160 грн/кг, що за курсом 10 січня 2020 складає десь $6,7. Ви не повірите, але фірма, яка торгує бронесталлю в Україні, має назву, аналогічну назві польського постачальника "Практики" - "Текспротект". Я думаю, цей нюанс має зацікавити митників та податківців", - зазначив Іванов.

"Арей" не влаштовує ціна, виставлена "Текспротектом", вони звертаються напряму до виробника - фінської компанії "Miilux Oy", і ця компанія виставляє їм рахунок на таку саму сталь - €2,2 за кілограм. Таким чином різниця на кілограмі сталі, закупленій "Практикою" і закупленій ІГ "Арей" складає ~€5,5", - підкреслив журналіст.

За інформацією Іванова на "Козак-2" витрачається ~5,5 тонн бронесталі (доволі високі витрати матеріалу через порізку). Відповідно бронювання "Козаків" сталлю, закупленою у польського посередника, автоматично підвищує ціну готової машини приблизно на €30 тис.

Аби ви не вирішили, що лише два названих виробника користуються сталлю "Miilux Protection 500", пропоную вивчити розрахунки ДП "ХКБМ", які вони зробили для бронемобіля БТР-4Е. Як ви бачите, навіть там ціна нижча - €5,2/кг. Отже що ми маємо в сухому залишку. Приватна фірма закуповує у польської "прокладки" сталь за найвищою ціною з існуючих, що дозволяє їй зазначити в калькуляції вартості бронемобіля сутєєво завищену ціну, а держава з подачі Міноборони закуповує у цієї приватної фірми автомобілі за найвищою ціної та у позаконкурентний спосіб. Я чув, що міністр оборони доручив Департаменту фінансів знищити всі документи, пов’язані з закупівлею "Козаків" за завищеними цінами, але окремі офіцери відмовились виконувати цей наказ і зараз пишуть рапорти на звільнення, аби не стати спільниками злочину", - резюмував Іванов.

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Нагадаємо, згідно з інформацією Міноборони, проєктом державного оборонного замовлення на 2020 рік передбачається модернізація літаків, вертольотів і радіолокаційних станцій, закупівля кораблів і катерів різного призначення, комплексів управління вогнем артилерії, радіолокаційних комплексів розвідки вогневих позицій, безпілотних авіаційних комплексів, засобів РЕБ, бронетранспортерів БТР- 4Е, БТР-3ДА і спеціальних машин на їхній базі, бойових машин піхоти, авіаційних засобів ураження, протитанкових ракетних комплексів (зокрема тепловізорів) і ракет до них, тепловізійних прицілів і приладів спостереження, стрілецького озброєння і боєприпасів. Крім того, заплановано кошти на ремонт і підтримання справності (закупівлю запасних частин) наявного озброєння і військової техніки.