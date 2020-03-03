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Все про:озброєння (1202) Міноборони (3193) оборона (725) техніка (270) Сергій Іванов (9)

 Бронювання автомобілів "Козак-2" сталлю, закупленою через фірму-"прокладку", автоматично підвищує ціну готової машини на €30 тис, - Іванов

Різниця на кілограмі бронесталі виробництва фінської компанії "Miilux", закупленої через фірму-прокладку і безпосередньо у виробника становить близько 5,5 євро.

Про це у своєму блозі написав журналіст Сергій Іванов, передає Цензор.НЕТ.

"Броня, яку закуповують для "Козаків" - насправді золота, якщо подивитися на її ціну. Згідно даних митниці, в середині 2019-го НВО "Практика" закуповує бронесталь виробництва компанії "Miilux"по $8,62 (€7,8) за кілограм. Враховуючи, що це оборонне замовлення, ставка ПДВ - 0%. Закупівля здійснюється не напряму у виробника, а через посередника - польську фірму "Texprotect" - запам'ятайте цю назву. Паралельно з "Практикою" виготовленням військових бронемобілей займається Інженерна група "Арей", яку заснувала БО "Благодійний фонд освітніх інновацій" під керівництвом Світлани Зварич, дружини екс-міністра юстиції Романа Зварича. В січні вони звертаються до однієї з посередницьких фірм з наміром закупити таку саму бронесталь з аналогічними параметрами ("Miilux Protection 500"). Їм виставляють ціну 160 грн/кг, що за курсом 10 січня 2020 складає десь $6,7. Ви не повірите, але фірма, яка торгує бронесталлю в Україні, має назву, аналогічну назві польського постачальника "Практики" - "Текспротект". Я думаю, цей нюанс має зацікавити митників та податківців", - зазначив Іванов.

"Арей" не влаштовує ціна, виставлена "Текспротектом", вони звертаються напряму до виробника - фінської компанії "Miilux Oy", і ця компанія виставляє їм рахунок на таку саму сталь - €2,2 за кілограм. Таким чином різниця на кілограмі сталі, закупленій "Практикою" і закупленій ІГ "Арей" складає ~€5,5", - підкреслив журналіст.

За інформацією Іванова на "Козак-2" витрачається ~5,5 тонн бронесталі (доволі високі витрати матеріалу через порізку). Відповідно бронювання "Козаків" сталлю, закупленою у польського посередника, автоматично підвищує ціну готової машини приблизно на €30 тис.

Бронювання автомобілів Козак-2 сталлю, закупленою через фірму-прокладку, автоматично підвищує ціну готової машини на €30 тис, - Іванов 01

Аби ви не вирішили, що лише два названих виробника користуються сталлю "Miilux Protection 500", пропоную вивчити розрахунки ДП "ХКБМ", які вони зробили для бронемобіля БТР-4Е. Як ви бачите, навіть там ціна нижча - €5,2/кг. Отже що ми маємо в сухому залишку. Приватна фірма закуповує у польської "прокладки" сталь за найвищою ціною з існуючих, що дозволяє їй зазначити в калькуляції вартості бронемобіля сутєєво завищену ціну, а держава з подачі Міноборони закуповує у цієї приватної фірми автомобілі за найвищою ціної та у позаконкурентний спосіб. Я чув, що міністр оборони доручив Департаменту фінансів знищити всі документи, пов’язані з закупівлею "Козаків" за завищеними цінами, але окремі офіцери відмовились виконувати цей наказ і зараз пишуть рапорти на звільнення, аби не стати спільниками злочину", - резюмував Іванов.

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Нагадаємо, згідно з інформацією Міноборони, проєктом державного оборонного замовлення на 2020 рік передбачається модернізація літаків, вертольотів і радіолокаційних станцій, закупівля кораблів і катерів різного призначення, комплексів управління вогнем артилерії, радіолокаційних комплексів розвідки вогневих позицій, безпілотних авіаційних комплексів, засобів РЕБ, бронетранспортерів БТР- 4Е, БТР-3ДА і спеціальних машин на їхній базі, бойових машин піхоти, авіаційних засобів ураження, протитанкових ракетних комплексів (зокрема тепловізорів) і ракет до них, тепловізійних прицілів і приладів спостереження, стрілецького озброєння і боєприпасів. Крім того, заплановано кошти на ремонт і підтримання справності (закупівлю запасних частин) наявного озброєння і військової техніки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179126
 
   
 Топ коментарі
 
Немного не тот лозунг. У них сейчас актуальнее

Бронирование автомобилей "Козак-2" сталью, закупленной через фирму-"прокладку", автоматически повышает цену готовой машины на €30 тыс., - Иванов - Цензор.НЕТ 7607
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Немного не тот лозунг. У них сейчас актуальнее

Бронирование автомобилей "Козак-2" сталью, закупленной через фирму-"прокладку", автоматически повышает цену готовой машины на €30 тыс., - Иванов - Цензор.НЕТ 7607
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Зеленые не просто не убрали коррупцию как уверяет Гончарук, а даже в оборонной сфере не устранили ее, где кстати Найем работать устроился на огромную зарплату и за что ему платят? За коррупционные схемы и за то, чтобы помалкивал вместе с Лещенком.Вот так у нас все делается.
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Тут у Вовы есть громадный простор, чтобы показать железный кулак всем коррупционерам. Особенно в военной сфере. Но почему-то он не спешит выполнять предвыборные обещания, которые его к власти и привели.
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По - моему он и перед выборами говорил, что с олигархами бороться не будет. Уже тогда мне было понятно, что эта Моська Коломойского не будет ничего менять.Он же не будет рубить сук, на котором сидит. Его поставили во власть олигархи.
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Зеленський обіцяв посатити бандитів, бариг та зрадників. Минув майже рік - посадив кілька добровольців та волонтерів, та відпустив майже усіх бантидів, бариг та зрадників, яких посадили при Пороху. А що ж так? Може ще 100 днів зачекати треба? Чи все ж трохи збрехав?
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Как он посадит барыг, если сам барыга с десятками миллионов долларов от олигархов? Я же 100 раз писала, что власть в Украине не поменялась, сменили шило на мыло, а олигархический строй как был так и стоит. Турость избирателей в этом вопросе зашкаливает.
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По крайней мере сделали попытку, а не просто ворюгу Педро у корыта оставили.
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Так законодательных реформ при Порошенко не было?
В чем шило, а в чём мыло? 3000 USD у Порошенко в офшоре, безо всяких движений средств, или 47 миллионов USD выведенных на счёт Зелемойского из Привата в 2017 году в офшор на Кипр, о чём зелекторат знал?
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3000 USD у Порошенко в офшоре, безо всяких движений средств

После Мальдивов? Та да ,растратился..А потом ПЭСиков надо кормить...
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Лишнехромосомное, а может после того, как он наворовал и намародёрил так, что у него состояние за время президентства уменьшилось в 2 раза?
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Я не хочу равнять двух олигархических президентов, кто лучше кто хуже.Это глупо. Олигархии не должно быть вообще. Пока она есть пока и будет этот беспредел в стране.
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Порошенко - олигарх!?
Что такое олигарх и какие признаки олигарха есть у Порошенко?
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Опять? Сколько объяснять тебе? Ты что слабоумный? Повторяю десятый раз.Олигарх - это миллиардер во власти, который использует эту власть и всю страну больше для своих целей, чем для народа . То есть это против Конституции Украины и противозаконное явление. Но оно у нас процветает, так как у нас олигархическая власть, преступная и она чхает и вытирает ноги об Конституцию и народ.
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Декому й 5 років не вистачило, то якого дідька ти палаєш?
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быстро тебе методичку распечатали Бронирование автомобилей "Козак-2" сталью, закупленной через фирму-"прокладку", автоматически повышает цену готовой машины на €30 тыс., - Иванов - Цензор.НЕТ 7589
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Высер в некуда, запоребриковое. Не пались так тупо и учи фактаж. Если не знаешь -- этой информации уже в обед сто лет. Бутусов уже давно ее опубликовал.
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Странный подход у свидетелей петра:
Про повышение пенсий постят картинки в гривне, а про закупки в $.
"Дьявол кроется в деталях".
Я подозревал, что сывочелые читать не умеют. Специально для них:
"в середине 2019-го НПО "Практика" закупает бронесталь производства компании "Miilux"по $8,62 (€7,8) за килограмм.
счет на такую же сталь - €2,2 за килограмм."

Интересная опечатка:
"Согласно данным таможни, в середине 2019-го НПО "Практика" закупает бронесталь производства компании "Miilux"по $8,62 (€7,8) за килограмм. Учитывая, что это оборонный заказ, ставка НДС - 0%. Закупка осуществляется НЕ напрямую у производителя, а через посредника - польскую фирму "Texprotect"
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Это уже "торговля на крови" или ещё нет?
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Бырыги значит покупали на прямую у производителя....а честнейшее зеленое стадо закупает через прокладку...с откатом себе в карман разумеется...
Вот такие вот пирожки...
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Ага, там, в теме наверху автора даже дамочка, имя которой фигурирует в статье, аж атакует вопросами, дескать а откуда у вас инфа. Экая оперативная. Жена Зварыча, чо.
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Значит уже денег на Крови уже и Нет, а попередникам никак нельзя было.У вас и Прокурор свой и Верховная рада , ДБР и всякая всячина вся Ваша , - Разберитесь с Машинкой и кто Заработал На Крови , - Слабо.
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Н-И-И-З-З-Я. Своих они не трогают.

Мустафа ум,честь и совесть оборонпрома!...
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если это известно, то где срок и конфискации имущества напиз...кх-кх(наворованного).
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А кто его тронет? У него папа нефтегазовый магнат, который по странному стечению обстоятельств выигрывает сейчас все тендера на разработку месторождений.
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Весна прийде, саджати будемо! Правда-правда, на цей раз точно не наїбемо, як в минулий раз! ЗЕкоМанда.
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Из за того, что никого из коррупционеров не сажают, как при Порошенко... и падает рейтинг Зеленского...
Если он этого не понял, то он идиот... И никакая смена правительства ему не поможет.
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смена правительства точно не поможет . может пускай Вовка пол поменяет . это тоже не поможет но хоть посмеемся Бронирование автомобилей "Козак-2" сталью, закупленной через фирму-"прокладку", автоматически повышает цену готовой машины на €30 тыс., - Иванов - Цензор.НЕТ 1266
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А чем же он тогда на рояле играть станет? Бронирование автомобилей "Козак-2" сталью, закупленной через фирму-"прокладку", автоматически повышает цену готовой машины на €30 тыс., - Иванов - Цензор.НЕТ 9276
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играть будет один Крапов а Вовка ему будет губами . ну теми самыми аплодировать
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интересно а это считается заработком на крови или нет ?
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Скорее на бюджете, то бишь на карманах налогоплательщиков.
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так, кто мародер ?! где это чмо IgorL, который до усеру топил за зеленого козла и остальные 73% дегенератов?
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не буди Игоря . а то прибежит и всю ветку засрет коментариями . и вообще он как выяснилось топил не за Зеленского а против Пороха
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не за Зеленского а против Пороха

Обоє рябоє...
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Мародера не займай! Мародер в Україні - ОДИН. Тому руки свої чисті від нього прибери(якщо вони чисті))
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Так, кто мародер ?!

Тот кто создал ПЭС,а нынешние ему подражают...
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По этому вопросу хочу представить альтернативную точку зрения Сергея Згурца на его ресурсе defence-ua.com.Статья называется ЯК «КОЗАКИ» ЗА ЦІНУ ВОЮВАЛИ: НОВІ ДЕТАЛІ ПРО ПОСТАВКИ БРОНЕМАШИН ДО ВІЙСЬКА.Выделю только последнюю мысль в его статье.По моему она самая важная.

Нині в Україні реальність з виробництва легкої бронетехніки така. 45 БТР-4 виготовляються з 2016 р. і з них зроблено лише 12. І то - не без виробничого гріха. БТР-3 - не виготовляється. «Дозор» - не виготовляється. Темп понад 50 броньованих машин на рік, які відповідають вимогам військових, може забезпечити хіба що приватне підприємство «Практика». І саме воно опиняється у центрі інформаційного скандалу. Після чого так і хочеться повторити оту відому російську фразу: «Совпадение? Не думаю…»
Сергій ЗГУРЕЦЬ,
Defense Express
https://defence-ua.com/index.php/statti/9591-yak-kozaky-za-tsinu-voyuvaly-novi-detali-pro-postavky-bronemashyn-do-viyska
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Офігєвші зелені рожі!
Зєлю геть. Дострокові. Краде, як двоє попередніх.
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Да все нормальн,эта разница в 30 тысяч идет на закупку вооружения украинцев из той стороны.А Закон Украины не делит Украину на окупированую и на платежноспроможную.Юредически все правильно по Закону Украины.
Прошу хоть одного адвоката оспорить мое мнение.
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