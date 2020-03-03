 Багато будівель держорганів у Києві використовуються неефективно і мають бути приватизовані на аукціонах, - Дубілет

Про це повідомляє в Facebook міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми провели аналіз, де розташовані які міністерства та інші центральні органи влади. Виявилось, що у нас купа зайвих площ. Ці площі іноді здаються в суборенду (іноді — неофіційно, за готівку), але частіше просто використовуються неефективно.
Ми ініціюємо проект, який має звільнити цілий квартал з 4-5 будівель у самісенькому центрі Києва. Ці будівлі знаходяться у занедбаному стані і взагалі ріжуть очі посеред нашого красивого міста", - зазначив він.
За словами Дубілета, співробітників, які там працюють, підселять в інші державні будівлі.
Він також додав, що ці будівлі передадуть у Фонд держмайна і приватизують на аукціонах.
Обращайтесь - я всё порешаю. Что ж никто не идет? Несите инвестиции, пока не поздно, время пришло, распродажа. Что ж никто не несет? Яженелох...
Все слуги произошли от одного папы - Геши Козодоева. Мамы разные - то правая, то левая рука.
Надо же прибарахлится поскорее, чтобы и внукам хватило
Представляю как вспотели ладошки, забились сердца и закапали слюни у земельно-финансовых аферистов всех мастей, отечественных и международных. В дополнение к распродаже сельхозземель ещё и такая вишенка на торте! Шо ни говори, а при Зе Украина таки да становится Клондайком. Не для украинцев, естественно.
он толковий - так зюзікі?
За словами Дубілета, співробітників, які там працюють, підселять в інші державні будівлі.