 Багато будівель держорганів у Києві використовуються неефективно і мають бути приватизовані на аукціонах, - Дубілет

Про це повідомляє в Facebook міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми провели аналіз, де розташовані які міністерства та інші центральні органи влади. Виявилось, що у нас купа зайвих площ. Ці площі іноді здаються в суборенду (іноді — неофіційно, за готівку), але частіше просто використовуються неефективно.

Ми ініціюємо проект, який має звільнити цілий квартал з 4-5 будівель у самісенькому центрі Києва. Ці будівлі знаходяться у занедбаному стані і взагалі ріжуть очі посеред нашого красивого міста", - зазначив він.

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За словами Дубілета, співробітників, які там працюють, підселять в інші державні будівлі.

Він також додав, що ці будівлі передадуть у Фонд держмайна і приватизують на аукціонах.