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 Політика України, Київські новини
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Все про:Київ (7366) приватизація (199) ФДМ (97) Дмитро Дубілет (102)

 Багато будівель держорганів у Києві використовуються неефективно і мають бути приватизовані на аукціонах, - Дубілет

У центрі Києва цілий квартал будівель держорганів, які перебувають в занедбаному стані, можуть віддати під приватизацію.

Про це повідомляє в Facebook міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми провели аналіз, де розташовані які міністерства та інші центральні органи влади. Виявилось, що у нас купа зайвих площ. Ці площі іноді здаються в суборенду (іноді — неофіційно, за готівку), але частіше просто використовуються неефективно.

Ми ініціюємо проект, який має звільнити цілий квартал з 4-5 будівель у самісенькому центрі Києва. Ці будівлі знаходяться у занедбаному стані і взагалі ріжуть очі посеред нашого красивого міста", - зазначив він.

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За словами Дубілета, співробітників, які там працюють, підселять в інші державні будівлі.

Він також додав, що ці будівлі передадуть у Фонд держмайна і приватизують на аукціонах.

Багато будівель держорганів у Києві використовуються неефективно і мають бути приватизовані на аукціонах, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179124
 
 
 Топ коментарі
 
А хто оцінювати буде ефективність їх використання? Фігня то все! Розпродаж. - і змитися. Це і є кредо цієї шобли.
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брехливый верблюжонок никак не успокоится
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Слід віддати належне Дубілету. Це просто генератор! нескінченний фонтан... правда не ідей, а лайна, але то таке.
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брехливый верблюжонок никак не успокоится
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А хто оцінювати буде ефективність їх використання? Фігня то все! Розпродаж. - і змитися. Це і є кредо цієї шобли.
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Слід віддати належне Дубілету. Це просто генератор! нескінченний фонтан... правда не ідей, а лайна, але то таке.
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Может, он в одной упряжке с Апаршиным, надлышкове майно побыстрее - того, монетизировать ?
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кому-то из семейства дубилетов (или папА или джуниору) приглянулись здания и земелька в центре Киева?
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А КОГДА БУДЕТ ПРИВАТИЗИРОВАНА ДЛЯ КИЕВСКОГО ЗООПАРКА ЗЕЛЁНОСКРАКАЯ ОБЕЗЬЯНА ДУБИЛЕТ ?
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Влада абсолютно некомпетентна. Замість, щоб налагодити систему управління та ефективного використання майна, вона його розпродає. При владі команда мародерів. Якщо їх не спинити, то від України нічого не залишиться.
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О чем ещё могут думать слуги ишака, кроме как бы что нибудь продать. Программа партии - продать все. Главное, чтобы кто-то купил.
Обращайтесь - я всё порешаю. Что ж никто не идет? Несите инвестиции, пока не поздно, время пришло, распродажа. Что ж никто не несет? Яженелох...
Все слуги произошли от одного папы - Геши Козодоева. Мамы разные - то правая, то левая рука.
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Наркологи при владі! Шо ще від них можна очікувати, як не вкрадуть, то продадуть, така схема у них в крові.
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Оставите что то тем кто придет после вас (Нет)
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Нацидея зелени - все на продажу!
Надо же прибарахлится поскорее, чтобы и внукам хватило
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Так,найефективніше використання будівель у Києві - віддати їх під притони,борделі,казино,кабаки і,звичайно,під приймальні "слуг народу"...Вони там будуть приймати народ і все,шо той народ приносить...
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И почему это в мире все большей популярностью пользуются идеи антисемитизма?
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А віддати під шкоди, дитячі садки, громадські організації розуму не вистачає ?? От гниди малороси
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В центре Киева целый квартал зданийИсточник: https://censor.net.ua/n3179124
Представляю как вспотели ладошки, забились сердца и закапали слюни у земельно-финансовых аферистов всех мастей, отечественных и международных. В дополнение к распродаже сельхозземель ещё и такая вишенка на торте! Шо ни говори, а при Зе Украина таки да становится Клондайком. Не для украинцев, естественно.
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Все продати!!!
он толковий - так зюзікі?

За словами Дубілета, співробітників, які там працюють, підселять в інші державні будівлі.
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Всё логично . Наворовались , теперь надо скупить недвижимость , да и землю заодно .
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Ай,чешуться ручки у Дімки ! Йому б до цих скарбів неосвоєних !!!
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