 Суд у Греції звільнив Мельничука з-під варти після прохання Авакова не реагувати на російську провокацію, - заступник голови МВС Геращенко

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Годину тому, за рішенням грецького суду Сергій Мельничук був звільнений з-під варти і може вільно покинути територію Європейського Союзу", - написав він.







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Мельничук був затриманий Інтерполом на грецькому кордоні в неділю, про що він повідомив у відео на сторінці в Facebook. За його словами, це було зроблено на вимогу Росії. Зокрема, Мельничук звернувся з проханням про надання українським посольством захисника і підкреслив, що був у відділенні з вагітною дружиною і з дев'ятимісячним сином.