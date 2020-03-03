 Суд у Греції звільнив Мельничука з-під варти після прохання Авакова не реагувати на російську провокацію, - заступник голови МВС Геращенко

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Годину тому, за рішенням грецького суду Сергій Мельничук був звільнений з-під варти і може вільно покинути територію Європейського Союзу", - написав він.
Мельничук був затриманий Інтерполом на грецькому кордоні в неділю, про що він повідомив у відео на сторінці в Facebook. За його словами, це було зроблено на вимогу Росії. Зокрема, Мельничук звернувся з проханням про надання українським посольством захисника і підкреслив, що був у відділенні з вагітною дружиною і з дев'ятимісячним сином.
В шапке Хрисохоидис, а в обращении Хисохоидис.
Позор...
безопасней всего сейчас в Турции )
- Кто это?
- Да это такой вор один в коррумпированной Украине который командует грязными копами которые убивали людей на Майдане в 14-м..
- А нафиг он за командира добровольцев просит?
- Хочет попиариться и у власти остаться что бы не посадили за коррупцию.Это сейчас в Украине в духе времени - "якобы защищать защитников и одновременно воровать как не в себя."
- И что с этим делать? Что то отвечать? Кто он там? Министр МВД..?
- Да министр воровства он ! Выбрось эту ерунду нахрен не трать время на чушь! Отпускать будем потому что запад выражает такое желание..