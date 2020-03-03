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 Програму підтримки перекладів української літератури іншими мовами можуть запустити за кілька тижнів, - директорка Інституту книги Коваль

Український інститут книги планує запустити Програму підтримки перекладів української літератури іншими мовами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила директорка Українського інституту книги Олександра Коваль.

"Добрі новини з Державної регуляторної служби! Вони визнали, що положення про програму підтримки перекладів не є регуляторним актом, як уважає Мінюст, і не підлягає погодженню! Є всі шанси, що програма запуститься вже за пару тижнів. Ура!", - написала вона .

Також Коваль подякувала за сприяння Міністерству культури, молоді і спорту, а також закликала українських видавців активізувати своїх іноземних партнерів.

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Програму підтримки перекладів української літератури іншими мовами можуть запустити за кілька тижнів, - директорка Інституту книги Коваль 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179119
 
   
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на другие иЗыки это на руский, шобы мышыбратья могли читать со своей рускоговорящей щелепой? Программу поддержки переводов украинской литературы на другие языки могут запустить через несколько недель, - директор Института книги Коваль - Цензор.НЕТ 8958
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Вий на китайский или Белую Гвардию на хинди ??? Программу поддержки переводов украинской литературы на другие языки могут запустить через несколько недель, - директор Института книги Коваль - Цензор.НЕТ 1861
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когда ж мужик шиллєра і мюллєра с базара понесьот?
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А вот Танидзаки Дзюнъитиро такие вещи не одобрял. Считал, что большого смысла в них нет.
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Давайте начнем переводить игры ПК на украинский, для начала хотя бы патчами.
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І перестанемо ходити в школу! Ігри - святе. А виробництва нехай хтось інший відкриває . . . . всі сили потрібно тратити на проходження нового раунда в ще одній ігрі! . . Уряяяя!
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Їбануті . . . . стільки книг не перекладено НА УКРАЇНСЬКУ мову з математики, фізичних та технічних наук . . . а вони укр. літературу будуть переклади на інші мови . . . гуманітарії довбані. Що вони можуть створити? Ще одну писанину? Хто буде створювати верстати та заводи в України? Гуманітарії? . . .дебіли, бл*ть!
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