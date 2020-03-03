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Все про:вибори (4920) Харківщина (869) Слуга народу (687) Алєксєйчук Вікторія (1)

 Кандидатка від "Слуги народу" Алєксєйчук знялася з довиборів у ВР на Харківщині, "щоб не заважати Світличній" - голові ОДА за часів Порошенка

Кандидатка від партії "Слуга народу" Вікторія Алєксєйчук вирішила припинити участь у передвиборчій кампанії на 179 окрузі на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СН, рішення підтримав Вища рада партії.

"Рішення про висунення кандидатки від "Слуги Народу" на окрузі в Харкові було ухвалене ще в перші дні лютого. Тоді, коли не було ясності, хто ж іще вирішить балотуватися. Поява Юлії Світличної серед кандидатів повністю змінила передвиборчу картину. Було би нечесно і нерозумно ігнорувати це. Головне політичне слово в Україні сьогодні – досвід. І не досвід корупції, не досвід брехні протягом десятиліть у політиці, а досвід успішного управління у складному регіоні. Світлична справді є досвідченим управлінцем із конкретними успішними кейсами. І це не просто слова. Це вимірюється реальною підтримкою людей на Харківщині. Було би стратегічною помилкою для "Слуги Народу" зупиняти такого фахівця на шляху до Верховної Ради або якось перешкоджати", - повідомляють в партії.

Зазначається, що мета політсили - "щоб в парламенті з'явився ще один досвідчений політик з реальною і заслуженою підтримкою в суспільстві", з яким можна вибудувати "нормальну співпраця".

Кандидатка від Слуги народу Алєксєйчук знялася з довиборів у ВР на Харківщині, щоб не заважати Світличній - голові ОДА за часів Порошенка 01

Також читайте: Теледебати на 179-му окрузі допомогли б людям не голосувати за "кота в мішку", але конкуренти Пташник бояться, - Ірина Геращенко

Нагадаємо, в окрузі №179 на позачергових виборах 21 липня 2019 року переміг кандидат від "Слуги народу" Олексій Кучер. У листопаді президент Володимир Зеленський призначив його головою Харківської ОДА.

Центральна виборча комісія 16 січня 2020 року оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №179 в Харківській області. Вибори призначені на неділю, 15 березня. 17 лютого ЦВК завершила реєстрацію кандидатів на проміжних виборах в ОВО №179. За даними Центрвиборчкому, всього зареєстровано 40 кандидатів у народні депутати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179117
 
   
 Топ коментарі
 
Рейтинг 4%. Сняли что бы не позорила клоуна, который и так в дерьме по уши.
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неужели у нее проснулась совесть и она не захотела мараться в это зеленое гавно?)))
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скорее инстинкт самосохранения сработал
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Ну правильно ,чего позориться ,кадры нужно выращивать ибо кадры решают всё !! Кандидат от "Слуги народа" Алексейчук снялась с довыборов в округе №179 на Харьковщине - Цензор.НЕТ 4853
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Красава! Назначаю тебя на сегодня любимой женой!
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А со своим лечащим врачом в дурке ,ты назначение согласовал ?
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Он его не согласовал.
Он его получил. Кандидат от "Слуги народа" Алексейчук снялась с довыборов в округе №179 на Харьковщине - Цензор.НЕТ 8227
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неужели у нее проснулась совесть и она не захотела мараться в это зеленое гавно?)))
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Скорее всего,да.В свете последних успехов ЗеКоМанды решение разумное.
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скорее инстинкт самосохранения сработал
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Нет. В противном случае будет видна реальная поддержка "слуг" на сегодняшний день. А картина будет нерадостная для слуг. До местных выборов нельзя показывать эту картину - можно показывать любые нереальные рейтинги.
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Договорняки с ОПЗЖ. Светличная - человек главы Харьковской ОПЗЖ.
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навряд чи Світлична піде в опжд. І не піде до зебілів. Буде десь в позафракційних, близьких до Ахметова.
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Та не, просто договорняк: слуги слили своего кандидата под другого.
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та ні, подивися останні рейтинги - у Світличної біля 60% підтримки. На другому місці кандидатка від зажопу, на третьому - Пташник від ЄС. А в цеї - жодних шансів.
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Она типа благородно уступила дорогу ( у Светличной те же принципы, что и у нас ) Ага, те же, да не те...И вообще то она Светличной и не мешала, могла бы и дальше с отрывом в три морские мили вслед за ней позориться, просто поняла, что ниц не светит и элегантно слиняла
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Смышленая *****, поняла что осенью , или даже раньше, за слугу народа можно будет легко получить в лоб, а не то что принимать участие в выборах.
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Рейтинг 4%. Сняли что бы не позорила клоуна, который и так в дерьме по уши.
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При этом за парию "Слуга народа" по партийному списку готовы были бы проголосовать 42,8% избирателей, на втором месте - ОПЗЖ, ее поддерживают 30,4%, Батькивщина получила бы 4,8%, Радикальная партия - 4,2%.

ПЕС в конуре.
Источник:https://censor.net.ua/n3178068
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Клоуна не опозоришь.По-моему.хуже его нет.Он сам себя позорит.
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Только в вашем воображении, а у Зе рейтинг в разы выше любого другого потенциального кандидата, особо попаредника.
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Ерунда! 3 разных агенства дают примерно одинаковый результат. Нет ни одного другого, которое показало бы что-то в корне отличающееся.
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Это рейтинг до выборов. Он мало стоит. Недемократические государства всегда пользуются такими рейтингами, чтобы показать свое одобрение народа. Но потом на выборах делают фальсификации.
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Робота така у слуг- зніматись. Он моніка найбільше знімалась- і презедентом стала.
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только вот людям нашим это не понять - они даже за пугало в поле проголосуют если скажут что он от "слуги"
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"Светличная действительно опытный управленец с конкретными успешными кейсами."
Ты, партия млять, на каком языке рекламу колбасишь?
Что такое "успешные, млять, кейсы"????
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ну те, что у хасидов по вискам кудрявятся из под шапки...
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Я те говорю, кейсы. Прайсы у хасидок из-под линии бикини выпирают...
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уже снялась... так быстро... а ЯБВДЛ...
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В головній ролі снялась? В німецькому фільмі для дорослих надіюсь?
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Печерский суд обязал ГБР возбудить уголовное дело против следователей по делу Шеремета. Она успела не вляпаться в это дерьмо. Зеленое.
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Искренне рад за Юлию Александровну ! Успехов Вам !
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у вас в фамилии две ошибки, кажется
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ні-ні, то не зелена шмаркля. Але - похідна від неї
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Насчьот похідної , - то вам теж відповім . " Ан Мур " - це взагалі шось незрозуміле ... , - мабуть таке воно і є . ))
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Не фанат зеленського , до речі , коли реєструвався , то взагалі не думав , що хтось буде порівнювати моє прізвище з кимось іншим .
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Світлична і так перемогала, без цієї подачки. Слуги вирішили показати своє "благородство". Безтолочі.
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"Світличну пов'язують із Ігорем Райніним, який займав посаду голови Адміністрації президента Петра Порошенка."
А бывший глава администрации Президента-олигарха-мародера - Райнин - ныне возглавляет областную организацию ОПЗЖ (пятой колонны государства-агрессора).
Значит ли этот ход от партии Зеленского - "Слуга народа" - что они разделяют взгляды Райнина и ОПЗЖ ?
Или в партии "Слуга народа" за 9 месяцев у власти - так и не нашлось достойных кандидатур кандидатов в депутаты?
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Никто не виноват. что Райнин оказался ***** - ни Порошенко, ни Светличная.
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Зебонутые просто убирают конкурента в местную власть,в ВР она одна из немногих и в Харькове никому из з.******** мешать не будет.Умно,по Зеленски,якобы?
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