 Кандидатка від "Слуги народу" Алєксєйчук знялася з довиборів у ВР на Харківщині, "щоб не заважати Світличній" - голові ОДА за часів Порошенка

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СН, рішення підтримав Вища рада партії.

"Рішення про висунення кандидатки від "Слуги Народу" на окрузі в Харкові було ухвалене ще в перші дні лютого. Тоді, коли не було ясності, хто ж іще вирішить балотуватися. Поява Юлії Світличної серед кандидатів повністю змінила передвиборчу картину. Було би нечесно і нерозумно ігнорувати це. Головне політичне слово в Україні сьогодні – досвід. І не досвід корупції, не досвід брехні протягом десятиліть у політиці, а досвід успішного управління у складному регіоні. Світлична справді є досвідченим управлінцем із конкретними успішними кейсами. І це не просто слова. Це вимірюється реальною підтримкою людей на Харківщині. Було би стратегічною помилкою для "Слуги Народу" зупиняти такого фахівця на шляху до Верховної Ради або якось перешкоджати", - повідомляють в партії.

Зазначається, що мета політсили - "щоб в парламенті з'явився ще один досвідчений політик з реальною і заслуженою підтримкою в суспільстві", з яким можна вибудувати "нормальну співпраця".

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Нагадаємо, в окрузі №179 на позачергових виборах 21 липня 2019 року переміг кандидат від "Слуги народу" Олексій Кучер. У листопаді президент Володимир Зеленський призначив його головою Харківської ОДА.

Центральна виборча комісія 16 січня 2020 року оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №179 в Харківській області. Вибори призначені на неділю, 15 березня. 17 лютого ЦВК завершила реєстрацію кандидатів на проміжних виборах в ОВО №179. За даними Центрвиборчкому, всього зареєстровано 40 кандидатів у народні депутати.