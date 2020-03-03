 "Ми маємо показати, що навіть всередині команди у нас немає недоторканних", - "слуга народу" Максим Ткаченко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко.
"Рішення прийматиме президент. Але й ми не повинні вдавати, що все добре, коли є явні помилки, неефективна робота, нехтування найважливішими цілями курсу президента. Ми все це бачимо, й порушено питання не тільки про перезавантаження Кабміну, а й керівників правоохоронних органів", - сказав Ткаченко.
Заступник голови фракції "Слуга народу" зазначив, що парламентська більшість має показати, що всередині команди президента недоторканних немає.
"Якоюсь конкретикою я зараз із вами поділитися не можу. Але можу сказати, що у фракції гаряче підтримали рішення Володимира Зеленського винести ці обговорення в парламент на позачергову сесію. Ми маємо показати, що навіть усередині команди в нас немає "недоторканних", - додав депутат.
Стосовно засідання фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко зазначив, що на ньому будуть присутні і Зеленський, і глава його офісу Андрій Єрмак.
"Так, очікуємо президента та главу ОП", - відповів він.
ведь вы же команда
вместе пришли
вместе должны срочно итить нахер
и главного с собой не забудьте прихватить
вы можете только цирк показывать...и то бл*дский ))))
Если бьі такое организовал кто-то не из зеленьіх-бениньіх, уже сидел бьі в СИЗО.
Г + Г = большая куча говна Ткаченко.
Совать ****** или кровати, вот в чем вопрос?!...
И это значит, жополиз, что ты за "арендованный" домик на острове готов ответить?
то и не свисти, чмо
Ну какой адекватный человек захочет прикасаться к ДЕРЬМУ?
но не получается у вас ничего , кроме разговора
намедни парочку воров взяли , и где они ?
Операционная команда - та, которая должна воплощать гениальные идеи сценаристов Зеленского - на поверку оказалась старее старого. Мракобесная - и по физиономиям, и по мировоззрению.
Мы ведь прекрасно уже знаем психологический портрет политика Зеленского. Разве нет? Много красивых сценарных слов и совсем немного реальной решительности. На полшишечки разве что. А так - сплошная неспособность выплыть из бархатных вод тёплой ванной, которую наполнили друзья.
Такие нелицеприятные оценки огласил сегодня политолог Михаил Подоляк.
Почему же должно состояться переформатирование исполнительной власти? Почему вообще кого/то надо увольнять, если в целом мертва вся система?..
Сейчас уже точно не время для иллюзий. Фундаментальных изменений не происходит. Правила игры неизменны.
Сплошной хаос. Дерганье недееспособных.
Безусловно, Зеленский - это не Порошенко. Сегодня куда меньше (по крайней мере пока) пафоса и затхлой лжи. И тем не менее…
Фаворитизм несомненен. Охрана, понты, свои прислужьи вертикали. Как всегда. Только компетенции ещё ниже.
Голова явно кружится у многих. Отсюда все эти спецномера, спецпитание, спецпремии и ресторанные «заговоры»…
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Очевидно, что любой фаворитизм обязательно приводит к серьезным внутренним дракам. Сколько нынче таких драк в окружении Зеленского? Есть ли время на работу? И хочет ли кто/то в этом окружении вообще работать?..
Экономика у нас «полишинельная». Даже говорить нечего. Только традиционный инструментарий - жадно берём в долг, максимально обжимаем собственных граждан налогами/тарифами, объемно субсидируем больших и юных олигархов. А также пытаемся до/продать ненужное государственное. В том числе ещё раз переделить чужое «приватизированное».
Собственных инфраструктурных и инновационных проектов нет. А вся детенизация свелась к расстановке новых смотрящих с новыми номерами правильных телефонов…
Операционная команда - та, которая должна воплощать гениальные идеи сценаристов Зеленского - на поверку оказалась старее старого. Мракобесная - и по физиономиям, и по мировоззрению.
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Пару десятков наиболее одиозных, действительно, изгнали. Но вертикали под завязку забиты вчерашними и даже позавчерашними ребятами. И особенно теми, кто грязно оскорблял Зеленского в пользу Порошенко.
Сейчас они доминируют. И разве они не правильно делали, что оскорбляли? Если человек настолько слаб, что встретил их с хлебом/солью, вернул хлебные места и продолжает терпеть?…
И так во всем. Недоимки по налогам и таможенным платежам, массовой выезд на работу, нарастающее гниение образовательного и медицинского сервиса…
Стоп. А смысл перечислять все ямы, которые и составляют нашу дорогу? Ключевое у команды Зеленского только одно - ребята всерьёз считают, что исправить ситуацию можно только репрессивными методами.
Впрочем, ребята, которые вышли из «творческих кружков содержанок», точно не понимают, что конкурентная борьба - это только создание качественного контента, позволяющего переиграть оппонентов. Но не за счёт репрессий, подавления, избиений или наложения каких-то штрафов…
Так, все/таки чего мы ждём завтра? Неужели избавление от кружка «олигофренов Гончарука» серьезно освежит страну?