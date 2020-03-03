EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  2964  54
Все про:Кабмін (3749) Слуга народу (687) Ткаченко Максим (10)

 "Ми маємо показати, що навіть всередині команди у нас немає недоторканних", - "слуга народу" Максим Ткаченко

Рішення щодо кадрових перестановок у Кабінеті міністрів, які повинні відбутися в середу на позачерговому засіданні Верховної Ради, ухвалюватиме президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко.

"Рішення прийматиме президент. Але й ми не повинні вдавати, що все добре, коли є явні помилки, неефективна робота, нехтування найважливішими цілями курсу президента. Ми все це бачимо, й порушено питання не тільки про перезавантаження Кабміну, а й керівників правоохоронних органів", - сказав Ткаченко.

Заступник голови фракції "Слуга народу" зазначив, що парламентська більшість має показати, що всередині команди президента недоторканних немає.

Також читайте: Виявилося, що просто новим бути недостатньо. Треба ще бути в чомусь досвідченим, - глава партії "Слуга народу" Корнієнко

"Якоюсь конкретикою я зараз із вами поділитися не можу. Але можу сказати, що у фракції гаряче підтримали рішення Володимира Зеленського винести ці обговорення в парламент на позачергову сесію. Ми маємо показати, що навіть усередині команди в нас немає "недоторканних", - додав депутат.

Стосовно засідання фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко зазначив, що на ньому будуть присутні і Зеленський, і глава його офісу Андрій Єрмак.

"Так, очікуємо президента та главу ОП", - відповів він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179113
 
 
 Топ коментарі
 
"а вы, друзья, как не садитесь..." шли бы вы на юх все, дружненько, командой, без неприкасаемых.
 показати весь коментар
 
считаю это неправильно
ведь вы же команда
вместе пришли
вместе должны срочно итить нахер
и главного с собой не забудьте прихватить
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"а вы, друзья, как не садитесь..." шли бы вы на юх все, дружненько, командой, без неприкасаемых.
 показати весь коментар
 
 
Недотрога недотрога Мне сегодня одиноко Но смущать тебя не стану Ты уйдёшь а я останусь.
 показати весь коментар
 
 
а. кто назначает этих неприкасаемых? дубинский, ткаченко, бужанский?
 показати весь коментар
 
 
считаю это неправильно
ведь вы же команда
вместе пришли
вместе должны срочно итить нахер
и главного с собой не забудьте прихватить
 показати весь коментар
 
 
кому показать? неприкасаемым?? )))
вы можете только цирк показывать...и то бл*дский ))))
 показати весь коментар
 
 
Это правильно ,но сначала надо Барыгу закрыть . "Мы должны показать, что даже внутри команды у нас нет неприкасаемых", - "слуга народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 8456
 показати весь коментар
 
 
А в зеленом лепрозории все стабильно. Никаких тенденций к выздоровлению.
 показати весь коментар
 
 
Так що таке "сміяться на кутні"? Щось ти замовк, "патрійот"...
 показати весь коментар
 
 
Та никто над тобой не смеётся ,после того как над тобой природа посмеялась это совершенно излишне ... "Мы должны показать, что даже внутри команды у нас нет неприкасаемых", - "слуга народа" Максим Ткаченко - Цензор.НЕТ 8917
 показати весь коментар
 
"Дурня не включай...". Що, "всрався", "батрак лахтинський"?!... Це тобі не на політичні теми "вумнічать" - тут треба знать українську етнографію, історію, культуру... На "Лахті" такого, не викладають...
 показати весь коментар
 
 
Если бьі это бьіло так, то тьі уже, как минимум, ходил бьі на допросьі в ГБР по поводу организации записей и слива заседаний с участием Гончарука.
Если бьі такое организовал кто-то не из зеленьіх-бениньіх, уже сидел бьі в СИЗО.
 показати весь коментар
 
 
Ка/***** ви і збіговисько випадкових безмозглих ляльок.
 показати весь коментар
 
 
Простая формула:
Г + Г = большая куча говна Ткаченко.
 показати весь коментар
 
 
Ты бы уже ехал к своему другу табачнику в Израиль.
 показати весь коментар
 
 
Точно. Слабо СН объявить импичмент ЗЕ?
 показати весь коментар
 
 
Як заїп@ли ******** ці питання:
Совать ****** или кровати, вот в чем вопрос?!...
"Мы должны показать, что даже внутри команды у нас нет неприкасаемых", - "слуга народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 8213
 показати весь коментар
 
 
так давайте янелоху імпічмент, немає ж недоторканих... тиждень тому кабмін був супер, а тепр гавно...
 показати весь коментар
 
 
та не..... мы посмеемся, когда огласят новый список.....
 показати весь коментар
 
 
Квартал 95 много лет тужится выставить Кличко не умеющим связать двух слов тупарём. Это при том что Кличко свободно владеет английским и немецким- на фоне шибздика, за бугром несущего разную хрень на плохом украинском. А тужится потому что бюджет Киева-лакомый кусочек для Коломойского, 57 млрд./ "Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019.
 показати весь коментар
 
 
Зелемойский сделает вам дефолт,и будет вам Польша времен реформатора Бальцеровича,когда инфляция была 10 тысяч %,а цены меняли 3 раза в день
 показати весь коментар
 
 
З Бальцеровичем у поляків перспектіві біли краще, ніж у нас з Гончаруком .
 показати весь коментар
 
 
Мы должны показать, что даже внутри команды у нас нет "неприкасаемых", - добавил депутат.Источник: https://censor.net.ua/n3179113

И это значит, жополиз, что ты за "арендованный" домик на острове готов ответить?
 показати весь коментар
 
 
73 % вылезут боком,немного подождите,еще не вечер
 показати весь коментар
 
 
А статтю 85 Конституції України Ткаченко читав? (Це стосовно "кадрових перестановок в КабМіні). Там же половина людей призначається ВР, а не Президентом!
 показати весь коментар
 
 
Да к вам и прикасаться страшно!Можно дебилизм подхватить!
 показати весь коментар
 
 
Що характерно, ніхто із зеботів, які рік тому чи півроку тому топили за ці нові обличчя, не вибачається за це і не визнає, що ці нові обличчя "нє шмаглі"... Навіть у зе-команді це починають визнавати, а зеботи - ні!
 показати весь коментар
 
амфаш, не можу зрозуміти. Ти заюлькінець, чи регіонал?
 показати весь коментар
 
Та они ВСЕ там неприкасаемые!
Ну какой адекватный человек захочет прикасаться к ДЕРЬМУ?

 показати весь коментар
 
"Внутри команды нет неприкасаемых" - та и х..й с вашей командой она никому обсолютно не нужна. Вы сделайте так чтобы перестали быть неприкасаемыми Беня, Ахмет, Фирташ и остальные с ними!
 показати весь коментар
 
 
В доказательство справедливости этих слов завтра будет уволен Аваков.
 показати весь коментар
 
 
дак покажите , закройте хотяб одного депутата со своей фракции , или с других
но не получается у вас ничего , кроме разговора
намедни парочку воров взяли , и где они ?
 показати весь коментар
 
Нет неприкасаемых? Т.е. все друзья и братья или это о чем то сексуальном?
 показати весь коментар
 
Навпаки,ви повинні показати всіх доторканих,тобто законтачених,педофілів,насильників,бандитів,рекетирів і просто шахраїв...Вже час минув,вже знаєте всіх - пора розповісти самим,не надіючись на журналістів...
 показати весь коментар
 
Иллюзии кончились: Зеленский оказался феноменально слабым и бездарным - политолог Март 3, 2020Без рубрикиКомментарии
"Ми маємо показати, що навіть всередині команди у нас немає недоторканних", - "слуга народу" Максим Ткаченко - Цензор.НЕТ 1739Операционная команда - та, которая должна воплощать гениальные идеи сценаристов Зеленского - на поверку оказалась старее старого. Мракобесная - и по физиономиям, и по мировоззрению.
Мы ведь прекрасно уже знаем психологический портрет политика Зеленского. Разве нет? Много красивых сценарных слов и совсем немного реальной решительности. На полшишечки разве что. А так - сплошная неспособность выплыть из бархатных вод тёплой ванной, которую наполнили друзья.
Такие нелицеприятные оценки огласил сегодня политолог Михаил Подоляк.
Почему же должно состояться переформатирование исполнительной власти? Почему вообще кого/то надо увольнять, если в целом мертва вся система?..
Сейчас уже точно не время для иллюзий. Фундаментальных изменений не происходит. Правила игры неизменны.
Сплошной хаос. Дерганье недееспособных.
Безусловно, Зеленский - это не Порошенко. Сегодня куда меньше (по крайней мере пока) пафоса и затхлой лжи. И тем не менее…
Фаворитизм несомненен. Охрана, понты, свои прислужьи вертикали. Как всегда. Только компетенции ещё ниже.
Голова явно кружится у многих. Отсюда все эти спецномера, спецпитание, спецпремии и ресторанные «заговоры»…
- Гончарук с Ермаком тайно встретились в ресторане, упоминали Коломойского
Очевидно, что любой фаворитизм обязательно приводит к серьезным внутренним дракам. Сколько нынче таких драк в окружении Зеленского? Есть ли время на работу? И хочет ли кто/то в этом окружении вообще работать?..
Экономика у нас «полишинельная». Даже говорить нечего. Только традиционный инструментарий - жадно берём в долг, максимально обжимаем собственных граждан налогами/тарифами, объемно субсидируем больших и юных олигархов. А также пытаемся до/продать ненужное государственное. В том числе ещё раз переделить чужое «приватизированное».
Собственных инфраструктурных и инновационных проектов нет. А вся детенизация свелась к расстановке новых смотрящих с новыми номерами правильных телефонов…
Операционная команда - та, которая должна воплощать гениальные идеи сценаристов Зеленского - на поверку оказалась старее старого. Мракобесная - и по физиономиям, и по мировоззрению.
- Вместо посадок - «байки про фуфайки»: как Зеленский теряет последний шанс изменить Украину
Пару десятков наиболее одиозных, действительно, изгнали. Но вертикали под завязку забиты вчерашними и даже позавчерашними ребятами. И особенно теми, кто грязно оскорблял Зеленского в пользу Порошенко.
Сейчас они доминируют. И разве они не правильно делали, что оскорбляли? Если человек настолько слаб, что встретил их с хлебом/солью, вернул хлебные места и продолжает терпеть?…
И так во всем. Недоимки по налогам и таможенным платежам, массовой выезд на работу, нарастающее гниение образовательного и медицинского сервиса…
Стоп. А смысл перечислять все ямы, которые и составляют нашу дорогу? Ключевое у команды Зеленского только одно - ребята всерьёз считают, что исправить ситуацию можно только репрессивными методами.
Впрочем, ребята, которые вышли из «творческих кружков содержанок», точно не понимают, что конкурентная борьба - это только создание качественного контента, позволяющего переиграть оппонентов. Но не за счёт репрессий, подавления, избиений или наложения каких-то штрафов…
Так, все/таки чего мы ждём завтра? Неужели избавление от кружка «олигофренов Гончарука» серьезно освежит страну?
 показати весь коментар
 
Воно не каже що нема "нєпрікасаємих", а каже що народу треба показати ніби їх нема, тобто що треба збрехати.
 показати весь коментар
 
А поможет?Вы все импотенты. Сами об этом постоянно говорите.( Как Зеленский скажет,так и будет,ведь ему лучше сверху знать и видеть). Что парламент,что правительство.А он этому рад и наверное просит от вас этого.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору