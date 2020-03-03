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 Політика України, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:Зоряна Скалецька (101) COVID-19 (461)

 "Медична система спрацювала чітко", - Скалецька про виявлення коронавірусу в Україні

Ризик поширення коронавірусу від зараженого чоловіка в Чернівцях по території України є мінімальним.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала глава МОЗ Зоряна Скалецька, передає Цензор.НЕТ.

"Процес ізоляції та лікування чоловіка, у якого виявили коронавірус у Чернівцях, відбувся згідно зі всіма нашими затвердженими алгоритмами. Зараз можемо говорити про те, що ризик поширення хвороби від цієї особи по території України є мінімальним.

Як ви знаєте, Всесвітня організація охорони здоров'я передала нам 30 тест-систем, кожна з яких може робити 100 досліджень. На рівні Міністерства охорони здоров'я ми щодня спілкуємося з експертами ВООЗ. Маємо домовленість: у разі потреби Україна отримає ще більше тест-систем", - розповіла міністр.

Також дивіться: Перший випадок коронавірусу в Україні: стан хворого ближче до середньотяжкого, дружина вдома в самоізоляції. ФОТО

"Також, згідно з алгоритмом, була ізольована під наглядом лікарів дружина (зараженого. - Ред.), оскільки вона була контактною особою. Ситуація повністю контрольована. Медична система спрацювала чітко, згідно із затвердженими алгоритмами", - зазначила Скалецька.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, в Україні підтвердився перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19.

Медична система спрацювала чітко, - Скалецька про виявлення коронавірусу в Україні 01
Медична система спрацювала чітко, - Скалецька про виявлення коронавірусу в Україні 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179112
 
 
 Топ коментарі
 
После возвращения они самоизолировались, и спустя два дня у мужчины были обнаружены симптомы коронавируса. Мужчина был доставлен в госпитальную базу, определенную Управлением Минздрава в Черновицкой области. Источник: https://censor.net.ua/v3179045

Шото я не понял в чем заслуга системы. Система зараженного какраз не выявила и профукала .
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Девочка усвоила новое слово "алгоритм". Практикуется... Главное, чтоб презервативы не кончились... "Медицинская система сработала четко", - Скалецкая о выявлении коронавируса в Украине - Цензор.НЕТ 1794
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И чего, спрашивается она сидела в Новых Санжарах полмесяца? Министр должен решать проблемы медицины, эпидмероприятия организовывать, то есть усердно работать, руководить медициной страны. А она, не будучи даже медиком, просто с юридическим образованием чиновница засела с предположительно контактными с коронавирусом и все бросила нах. Я вообще хренею от таких олигофренов со странными выходками.
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Якраз її методи легко пояснюються, бо там можна сховатися і не показувати свою некомпетентність.
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А спрос с нее все равно. Просто я не понимаю алогичности зеленой власти.Она напрочь отменяет все законы логики. Для властей надо купить учебник по логике и срочно заставить пройти курс хотя бы средней школы, потому что тупость зашкаливает.
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а ти глянь с позіції інтєрєсов кримля - всьо чотко, логічно і закономєрно
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это крем-маска, нашей разработки, почти невидимая, и по всей видимости такая же бесполезная.
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Сдается мне что целый ящик с одним физруком не ушатать... Нужна слаженная работа в команде!
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Так с Санжар-сразу домой(безработной)поедет. "Медична система спрацювала чітко", - Скалецька про виявлення коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 2316
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Ситуация полностью контролируется. Медицинская система сработала четко, согласно утвержденным алгоритмам", - отметила Скалецкая.

Правильно. Нам главное - прокукарекать. А там, хоть и не рассветай.
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КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К МЕДИЦИНЕ ИМЕЕТ ЭТА ЗЕЛЁНАЯ МОЛЬ? ПО СРАВНЕНИЮ С НЕЙ ДАЖЕ УЛЯ СУПРУН - ГЕНИЙ !
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шапито 95 сказало шо она очень умная, только она может вылечить от шизафрении.
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Девочка усвоила новое слово "алгоритм". Практикуется... Главное, чтоб презервативы не кончились... "Медицинская система сработала четко", - Скалецкая о выявлении коронавируса в Украине - Цензор.НЕТ 1794
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главное чтоб физрук не кончился. А презервативы мы ей передадим, лишь бы не вылазила оттуда.
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Эта овца из Санжар вещает? Конечно медицина сработала, потому что дебилка не мешает.
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"Вітання з м.Чернівців.

Поки міністерка грає в теніс...

Людина поскаржилась 28.02. Аналіз роблять 3-4години.
Повідомили лише через 4 сц... дні.

Цікаво, що це вийшло в ЗМІ перед зміною уряду (випустили інфу про коронавірус)."
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Паспортный контроль, на границе, пограничники, таможенники, люди стоящие вместе, у окна на контроле, АЗС по дороге, кафе
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Я уже 100 раз писала - Зеля бедоносец. Где он появляется - там беда, катастрофы, инфекции и т.д.
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Отправить его тогда 9 мая в мацкву на парад.
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После возвращения они самоизолировались, и спустя два дня у мужчины были обнаружены симптомы коронавируса. Мужчина был доставлен в госпитальную базу, определенную Управлением Минздрава в Черновицкой области. Источник: https://censor.net.ua/v3179045

Шото я не понял в чем заслуга системы. Система зараженного какраз не выявила и профукала .
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Ее физрук вытолкал из комнаты чтоб хоть полчасика отдохнуть, она сразу в телевизор.
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"Медицинская система сработала четко", - Скалецкая о выявлении коронавируса в Украине" - Без ложной скромности ссут прямо в очи. Падлы.
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Болезнь протекала нормально.
Больной, перед смертью, икал...........
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а на форуме ничего не меняется "Медицинская система сработала четко", - Скалецкая о выявлении коронавируса в Украине - Цензор.НЕТ 4024
порохоботы прям с ума сходят от таких новостей "Медицинская система сработала четко", - Скалецкая о выявлении коронавируса в Украине - Цензор.НЕТ 4024
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"Есть договоренность: в случае необходимости Украина получит еще больше тест-систем", - рассказала министр" - В случае необходимости... Да эта тварь упоротая! "Медицинская система сработала четко", - Скалецкая о выявлении коронавируса в Украине - Цензор.НЕТ 916
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пограничный наряд вместе с таможенниками уже в обсервации?
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как? как можно что-то гавкать...если мы еще только в начале пути????
ну что ж так легкомысленно чтоб не сказать самохвально???
через две-три недели - вот тогда и можно будет давать оценку работы нашей медицины...
и поможи Боженька, что она сработала хотя бы удовлетворительно...
или не так......дай Бог - что она хоть как-то..."сработала" !!!!
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Вася, ты оптимист! Две-три недели назад уже было поздно, даже, чтобы давать оценки.
Сейчас в Украине всплеск заболеванием на пневмонию (увеличился в 4-6 раз).
Причиной такого всплеска врачи называют вирус, а вот какой - они не знают.
Тест-систем для определения вируса нет, даже за деньги приобрести нельзя.
Предлагают сдавать анализы, высевать. Пока пройдешь эти процедуры, вполне
возможно, лечить уже будет некого.
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зеленобобіки прям пісять з щастя )
людина сама самоізолювалась, хоча на кордоні її пропустили (тут чогось не спрацбвала медицина), людина сама звернулась до лікарів і добивалась аналізу... сама не виходила на вулицю, не зустрічалась з рідними і сусідами....
де тут заслуга медицини ?
пзц як зеленідупі ******* собі приписувати щось
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это она о том, что образцы в Лондон отправляют?
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А мне Скалецкая нравится. С Супрун были одни эпидемии. А Скалецкая украинская женщина - кожей чувствует что нужно в родной стране. Что-то я не вижу чтобы вокруг детки болели. Чуть что - школа на карантин и все по домам. А эпидемии нет.
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китайские врачи сделали предварительный условно-утешительный вывод - не могут объяснить почему - но больных вирусом вреди детей до 12-14 практически нет...
то ли люди более заботились о детях...то ли все же какой-то удивительно защитный иммутет или какое-то...чудо...но... действительно просмотрев возрастные рамки больных... детей там практически нет (пара случаев, когда вирус был вторичным...т.е на фоне какого-то основного заболевания в ослабленном организме не срабатывали защитные функции)
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вот это нормально??? или журналюг вирус не берет ????
"Медична система спрацювала чітко", - Скалецька про виявлення коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 5088

...
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Где то писали, что на открытом воздухе вирус не опасен. Вопрос в другом, что теперь делать с машиной скорой помощи. Китайцы писали, что вирус живет на дереве и метали. Чем будут обрабатывать авто?!
"Медична система спрацювала чітко", - Скалецька про виявлення коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 1714
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От цілком спокійний і довіряю Скелецькій у цій ситуації
(ніт)
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не, Натаха красивше, я бы с ней закрылся в карантине на недельку...
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Давай к больному в изолятор пропиарся там. ПОЗОРИЩЕ
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При обращении с ОРВИ / пневмонией пробы берут? Нет бо нада в лондон отправлять.
Это убожество поставили на на место Супрун "прибарахлиться" а не реформировать медицину, и тем более бороться с эпидемиями, она не понимает что народ не обращается?!
Нада не "прибарахливаться", а заниматся саморазвитием, учить что такое в статистике "ошибка выжевшего" и другие когнитивные заблуждения, реально сейчас сотни зараженных, официальной статистике верят или звездуны или идиоты.
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В Черновцах уже неделю нет в продаже масок, у дильнычных врачей те что должны ходить проверять людей с кем котактировал зараженный нет ни защитного костюма ни даже маски не выдают. Они идти проверять естественно оказываются так как им домой потом ещё как-то надо вернутся. Уже известно что заболевший контактировал как минимум с 35 людьми..
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Наконец-то Скалецкая дождалась ! Счастье какое. Короновирус, родненький. Пришел к нам. ! Может еще и не вышвырнут Скалецкую из МОЗ и Слуг народа к е**ням!
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Где ж она сработала Чувака через границу пропустили симптомов не выявили А если бы он в хате не закрылся а поехал в Киев и в метро прокатился Повезло что чувак сознательный попался а то б наш министр из Санжарского карантина до лета не вышла
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Себя не похвалишь,х.р кто похвалит. А если серьезно 2 месяца просрали, в надежде, что "Авось пронесет!" Не пронисло! Пиарились на измерении температуры на границе, при этом полностью игнорировали факт возможного заражения от лиц находящихся в инкубационном периоде. Рассказывал куда надо чихать вместо развертывания полевых госпитальных баз. Пусть будут законсервированы, но они будут. А может есть дебильная уверенность в том, как китайцы за неделю госпиталь построим? Кстати, возможно это слуге народа покажетсястранным, но медработники тоже люди, а значит могут болеть и распространять инфекцию. А на прием к ним приходят не всегда симулянты, а значит риск заражения возрастает в разы. О профилактике для снижения риска заражения можно убедиться зайдя в любую поликлинику. Семейные врачи советуют не ходить в поликлинику а вызывать "скорую" правильные рекомендации если поставлена цель в кратчайший срок парализовать оказание скорой помощи больным с острыми состояниями, травмами и т.п. и не только потому, что скорые буду просто не успевать ко всем, еще и потому что китайский сюрприз отправит их на больничные койки раньше чем до чиновница поймет банальные истины организации и тактики медицинской службы в эпидочагах. Расписывать алгоритмы действий нет необходимости. Но тот дикий восторг "четко сработали" и реальность свидетельствует о надежде на "авось".
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Преступные бездеятельность и халатность! Преступление против наиональной безопасности! "Медична система спрацювала чітко", - Скалецька про виявлення коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 925 Вот что это такое.
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конвульсіум чотко зафіксіровал пєрвий етап зараженія - пронікновєніє
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Скалецкая читай скво-Радуцкого. Не верь. Все что она говорит это тупая ретрансляция зегенератизма.
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а в другой новости говорят что обнаружили не COVID, а SARS-2.
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Водителям на заметку!

Остановят Полицаи, спросят
- Пили?
Отвечай:
- Да, вчера с китайцами, дыхнуть?
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"Четкая", а кто ***************** проводил? Ветеринар из госпродпотребслужбы?
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Медична система спрацювала чітко,закинувши Скалецьку в Санжари - єдине місце в Україні де нема коронавірусу...
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"Теперь скорая будет выезжать к пациентам на дом с высокой температурой и подозрением на коронавирус. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Луфер во время брифинга Минздрава.

Такое правило, по словам замминистра, будет работать для упреждения инфицирования большего количества украинцев в случае выявления новых возможных случаев заражения COVID-2019.

Это нужно "для того чтобы врач мог приехать на дом, и человек не путешествовал по городу", - пояснил чиновник Минздрава."

Он хотя бы в общих чертах представляет работу скорой?! Простая ситуация скорая оказала помощь больному с инфарктом, получает вызов, "высокая температура", приезжает, да температура 39° есть подозрение на вирусную инфекцию (без теста) неизвеско какую, с согласия больного предложить госпитализацию(!) Контактным запретить вылазить из дома, на все с учетом дороги уйдет не менее 40 мин. Дальше скорая возвращается на базу для обработки машины, персона должен заменить одноразовые костюмы (ЕСЛИ ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ!!!) это еще минимум 30 мин. Суммарно больше часа на одного больного. А теперь если это эпидемия и температурящий не один а десятви больных?! То все машины скорой только то и будут делать, что разъежать по температурам.Травмы инфаркты и прочее подождут. Теперь чисто психологический вопрос, будут ли желающие контактировать с врачами если они знают, что медики только перед этим возились с больным корановирусом? Пусть даже и в противочумных костюмах?! Врядли. И Новые Санжары тому подтверждение. Зам министру если он действительно имеет мед образование следовало бы знать, что в тахих случаях создаются противоэпид бригады желательно при инф.больницах или госпиталях. Для этого было достаточно времени! Сотрудники не только обучены но еще и получают доплату за работу в очаге инф.заболевания. Трагедия Украины не в опасности вируса, а заполнение должностей по партийной принадлежности.
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