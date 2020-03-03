 "Медична система спрацювала чітко", - Скалецька про виявлення коронавірусу в Україні

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала глава МОЗ Зоряна Скалецька, передає Цензор.НЕТ.
"Процес ізоляції та лікування чоловіка, у якого виявили коронавірус у Чернівцях, відбувся згідно зі всіма нашими затвердженими алгоритмами. Зараз можемо говорити про те, що ризик поширення хвороби від цієї особи по території України є мінімальним.
Як ви знаєте, Всесвітня організація охорони здоров'я передала нам 30 тест-систем, кожна з яких може робити 100 досліджень. На рівні Міністерства охорони здоров'я ми щодня спілкуємося з експертами ВООЗ. Маємо домовленість: у разі потреби Україна отримає ще більше тест-систем", - розповіла міністр.
"Також, згідно з алгоритмом, була ізольована під наглядом лікарів дружина (зараженого. - Ред.), оскільки вона була контактною особою. Ситуація повністю контрольована. Медична система спрацювала чітко, згідно із затвердженими алгоритмами", - зазначила Скалецька.
Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, в Україні підтвердився перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19.
Правильно. Нам главное - прокукарекать. А там, хоть и не рассветай.
Поки міністерка грає в теніс...
Людина поскаржилась 28.02. Аналіз роблять 3-4години.
Повідомили лише через 4 сц... дні.
Цікаво, що це вийшло в ЗМІ перед зміною уряду (випустили інфу про коронавірус)."
..
Шото я не понял в чем заслуга системы. Система зараженного какраз не выявила и профукала .
Больной, перед смертью, икал...........
порохоботы прям с ума сходят от таких новостей
ну что ж так легкомысленно чтоб не сказать самохвально???
через две-три недели - вот тогда и можно будет давать оценку работы нашей медицины...
и поможи Боженька, что она сработала хотя бы удовлетворительно...
или не так......дай Бог - что она хоть как-то..."сработала" !!!!
Сейчас в Украине всплеск заболеванием на пневмонию (увеличился в 4-6 раз).
Причиной такого всплеска врачи называют вирус, а вот какой - они не знают.
Тест-систем для определения вируса нет, даже за деньги приобрести нельзя.
Предлагают сдавать анализы, высевать. Пока пройдешь эти процедуры, вполне
возможно, лечить уже будет некого.
людина сама самоізолювалась, хоча на кордоні її пропустили (тут чогось не спрацбвала медицина), людина сама звернулась до лікарів і добивалась аналізу... сама не виходила на вулицю, не зустрічалась з рідними і сусідами....
де тут заслуга медицини ?
пзц як зеленідупі ******* собі приписувати щось
то ли люди более заботились о детях...то ли все же какой-то удивительно защитный иммутет или какое-то...чудо...но... действительно просмотрев возрастные рамки больных... детей там практически нет (пара случаев, когда вирус был вторичным...т.е на фоне какого-то основного заболевания в ослабленном организме не срабатывали защитные функции)
...
(ніт)
Это убожество поставили на на место Супрун "прибарахлиться" а не реформировать медицину, и тем более бороться с эпидемиями, она не понимает что народ не обращается?!
Нада не "прибарахливаться", а заниматся саморазвитием, учить что такое в статистике "ошибка выжевшего" и другие когнитивные заблуждения, реально сейчас сотни зараженных, официальной статистике верят или звездуны или идиоты.
Остановят Полицаи, спросят
- Пили?
Отвечай:
- Да, вчера с китайцами, дыхнуть?
Такое правило, по словам замминистра, будет работать для упреждения инфицирования большего количества украинцев в случае выявления новых возможных случаев заражения COVID-2019.
Это нужно "для того чтобы врач мог приехать на дом, и человек не путешествовал по городу", - пояснил чиновник Минздрава."
Он хотя бы в общих чертах представляет работу скорой?! Простая ситуация скорая оказала помощь больному с инфарктом, получает вызов, "высокая температура", приезжает, да температура 39° есть подозрение на вирусную инфекцию (без теста) неизвеско какую, с согласия больного предложить госпитализацию(!) Контактным запретить вылазить из дома, на все с учетом дороги уйдет не менее 40 мин. Дальше скорая возвращается на базу для обработки машины, персона должен заменить одноразовые костюмы (ЕСЛИ ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ!!!) это еще минимум 30 мин. Суммарно больше часа на одного больного. А теперь если это эпидемия и температурящий не один а десятви больных?! То все машины скорой только то и будут делать, что разъежать по температурам.Травмы инфаркты и прочее подождут. Теперь чисто психологический вопрос, будут ли желающие контактировать с врачами если они знают, что медики только перед этим возились с больным корановирусом? Пусть даже и в противочумных костюмах?! Врядли. И Новые Санжары тому подтверждение. Зам министру если он действительно имеет мед образование следовало бы знать, что в тахих случаях создаются противоэпид бригады желательно при инф.больницах или госпиталях. Для этого было достаточно времени! Сотрудники не только обучены но еще и получают доплату за работу в очаге инф.заболевания. Трагедия Украины не в опасности вируса, а заполнение должностей по партийной принадлежности.