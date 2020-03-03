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 Зразки біоматеріалів інфікованого коронавірусом українця відправили на підтвердження в Лондон, - ЦГЗ

Відібрані зразки біоматеріалів першого в Україні інфікованого коронавірусом COVID-19 чоловіка відправили для остаточного підтвердження в Лондон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ЦГЗ в Facebook.

За дослідженнями вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України підтверджено перший випадок COVID-2019 в Україні. Ведення і визначення цього випадку, а також епідрозслідування ведуться відповідно до затверджених алгоритмів МОЗ, Центру громадського здоров’я України та рекомендацій ВООЗ.

Хворобу виявлено у чоловіка в Чернівецькій області. Чоловік з дружиною повернулися з подорожі в Італію, почувався погано. Повідомив про свій стан та історію подорожей дзвінком до служби швидкої допомоги. Бригадою швидкої допомоги був госпіталізований 29 лютого в обласну клінічну лікарню.

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Варто відзначити, що як хворий, так і бригада швидкої, лікарі та епідеміологи виконали усі національні та міжнародні рекомендації. Дружина хворого як контактна особа знаходиться під самоізоляцією вдома. За нею встановлено медичне спостереження.

Чоловік госпіталізований, ізольований та знаходиться під медичним наглядом. За підсумками ранкового огляду - температури немає, скарги на сухий кашель. Рентгенологічно ознак пневмонії немає. Зразок відправлено для остаточного підтвердження до Лондона.

В області відповідні фахівці здійснюють увесь спектр протиепідемічних заходів та відстеження контактів.

Історія подорожей: чоловік повертався в Україну з Італії літаком до Румунії, звідти – власним авто до Чернівців. У Румунії та на кордоні України проходив температурний скринінг, однак підвищеної температури не виявлено.

Також дивіться: Перший випадок коронавірусу в Україні: стан хворого ближче до середньотяжкого, дружина вдома в самоізоляції. ФОТО

Зразки біоматеріалів інфікованого коронавірусом українця відправили на підтвердження в Лондон, - ЦГЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179110
 
 
 Топ коментарі
 
Образцы биоматериалов инфицированного коронавирусом украинца отправили на подтверждение в Лондон, - ЦОЗ

Куда? Так Скалецкая ж ещё месяц назад со всех каналов волала, что мы в этом плане запакованы всем на зависть.. Образцы биоматериалов инфицированного коронавирусом украинца отправили на подтверждение в Лондон, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2620
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А шо ж такоэ?

Скалецкая ж говорила, что для обнаружения и предупреждения в Украине все есть.
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Ни больше, ни меньше. Только в Лондоне могут помочь. А как АМН Украины поживает? Впереди планеты всей?
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Да перевозчик нужен...Если мы каждый анализ короновируса будем с Лондона ждать, все передохнут
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поживают отлично) правда все под уголовными делами, но то таке))
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нужно собрать слюней и козявок у заболевшего, прицепить к дрону, и отправить с дружеским приветов в Лугандон и в Донецк к Чипушилину.. пусть чихают на здоровье..
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Простіше є спосіб. Передати провідником потягу Київ-маськва посилочку з вірусом у водичці. А водичку ту у зволожувач повітря у одному з офісів маськви. Щільність населення зробить свою справу.
Правда і нас зачепить, бо лугандони перетинають лінію розмежування без температурного скрінінгу, а нарасєю їздять регулярно.
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Я так понимаю, за ЖКХ можно НЕ платить? Пока обстановка не наладится) А шо?) Если всё отдать за воду энд компани, то на сало с чесноком денег уже не останется. А еще и самогону нагнать надо!) Марли накупить - повязки делать. И на продажу тоже)) Пока аптеки опустели, можно людям подзаработать.))
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Вот это надо было этой паре в такие времена за кордон ездить? У нас в Украине производство не развито и выбросов меньше чем везде, вот и воздух чище. Может этот вирус из-за промышленных выбросов. Вот и не болеют украинцы, вот и крепче они чем везде.
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Поэтому суперздоровые украинские мужчины живут в среднем на лет 15 меньше европейцев.
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Что-то по коронавирусу этого не скажешь. Европейцы быстренько заболели. И умирают. А украинцы, если и заболели, то выздоравливают.
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есои он к нам дойдет, нам мало не покажется
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А в Украине кто-то что-то способен посчитать и найти?

Ну посчитает тебе Дубилет больных по сим-картам. Получится, что больных нет. Можно дальше верить, что все нормально.
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У нас и продукты на базарах продают без пестицидов. Да и воооще, жизнь в Украине гораздо здоровее чем везде. У нас нет такой эксплуатации на рабочих местах как в мире. Не нужно было пазить за кордон, здоровыми бы были.
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У нас нет такой эксплуатации на рабочих местах как в мире

Наоборот. Если работаешь и не можешь заплатить за коммунальные услуги (половина населения), то ты -- раб.
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Я плачу с пенсии. А кормит дочка. Не густо, но хватает. Еще будем что-то думать.
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Майже як у китаї, тільки там усе платить дочка бо пенсію дають тим кому перевалило за 100!
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Образцы биоматериалов инфицированного коронавирусом украинца отправили на подтверждение в Лондон, - ЦОЗ

Куда? Так Скалецкая ж ещё месяц назад со всех каналов волала, что мы в этом плане запакованы всем на зависть.. Образцы биоматериалов инфицированного коронавирусом украинца отправили на подтверждение в Лондон, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2620
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У скалецкой язык без костей. Но зато длинный. Жопу зеле лизать - самое то.
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обычно так украинские путешественники и путешествуют))
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Не кипишуйте. Пол чайной ложки куркумы на стакан кипятка или на чашку кофе с утреца и никакая простуда не возьмет. Я уже год ничем не болею, а бегаю по базарам за продуктами с утра до вечера и весь дом на мне. Дочь в любую подолгу гуляет подолгу с двумя собаками. Бывает ночами не сплю, если какое блюдо интересное новое приготовить и одновременно надо белье кипятить и стирку в машине, а потом развесить. Да вообще - миллион дел, а болеть - так здоровые все. Уцененные лимоны покупаю, снимаю шкурку и прокручиваю в размельчителе и морожу в формочках для льда. У нас они по 15-20 гривен за кило. И получается всегда - чай с лимоном - один кубик заморозки - и если еще четверть чайной ложки корицы и мед - ой как вкусно! С заваркой даже хуже - сбивает вкус корицы.Нету времени болеть, а желудке - нет места для вирусов - все чаи занимают Еще бывает голодаю раз в неделю - только на воде, так очень здорово стало - легенько так, нет одышки, худеешь, не ходишь, а летишь.И так где-то все украинцы . Нету времени болеть.
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"Медицинская система сработала четко", - Прокукарекала зелёная моль Скалецкая !
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Под выборы в США будет апогей инфицированных, я так думаю.
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отправили на подтверждение в Лондон....

Как-же так??? Кричали что мы готовы лучше всех в мире.. А теперь вдруг в Лондон??? Все остальные тысячи анализов тоже в Лондон?
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Какая вам разница? Может это они по-первости. Хотят перепроверить. Вы о себе заботьтесь и никаких анализов не нужно будет.
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Дествительно.

Если зеленая власть постоянно врет на всех уровнях, какая разница-то вам?
Выбрали ЗЕ - теперь жуйте говно молча.
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А в ЦОЗ как отправляли образцы из регионов? Не маршруткой, случаем? Или велосипедом? Полагаю, что "до востребования" посылкой. Про спец. транспорт, насколько я понимаю, речь не идет.
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А шо ж такоэ?

Скалецкая ж говорила, что для обнаружения и предупреждения в Украине все есть.
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А ты и поверил? Зразки біоматеріалів інфікованого коронавірусом українця відправили на підтвердження в Лондон, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 4902 Это паталогическим лжецам-то??
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Да я вообще очень доверчивый. Особенно, когда слушаю клоунов и прожженых мошенников. Зразки біоматеріалів інфікованого коронавірусом українця відправили на підтвердження в Лондон, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 8935

Вот 73% они другие. Зразки біоматеріалів інфікованого коронавірусом українця відправили на підтвердження в Лондон, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 181 Их на мякине не проведешь и пустыми глупыми обещаниями не купишь.
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_Именно подобного рода субъектам могут нравиться пошлые шоу для невзыскательной публики вроде Квартала, вроде... (как же его там?) Ага! Камеди Клаб и прочего шлака. Типа как юмор... Ну, кому и кобыла невеста.
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Який іспанський встид! Безпорадні , тупі і нікчемні…
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"мужчина возвращался в Украину из Италии самолетом в Румынию, оттуда - собственным авто в Черновцы."
Следы заметал?
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Це звичайний шлях, наші так не тільки в Європу але й в Канаду чи США, економія на родину під 1000 дол.
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А как собственное авто оказалось в Румынии? Он оттуда в Италию летел?
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