 Зразки біоматеріалів інфікованого коронавірусом українця відправили на підтвердження в Лондон, - ЦГЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ЦГЗ в Facebook.
За дослідженнями вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України підтверджено перший випадок COVID-2019 в Україні. Ведення і визначення цього випадку, а також епідрозслідування ведуться відповідно до затверджених алгоритмів МОЗ, Центру громадського здоров’я України та рекомендацій ВООЗ.
Хворобу виявлено у чоловіка в Чернівецькій області. Чоловік з дружиною повернулися з подорожі в Італію, почувався погано. Повідомив про свій стан та історію подорожей дзвінком до служби швидкої допомоги. Бригадою швидкої допомоги був госпіталізований 29 лютого в обласну клінічну лікарню.
Варто відзначити, що як хворий, так і бригада швидкої, лікарі та епідеміологи виконали усі національні та міжнародні рекомендації. Дружина хворого як контактна особа знаходиться під самоізоляцією вдома. За нею встановлено медичне спостереження.
Чоловік госпіталізований, ізольований та знаходиться під медичним наглядом. За підсумками ранкового огляду - температури немає, скарги на сухий кашель. Рентгенологічно ознак пневмонії немає. Зразок відправлено для остаточного підтвердження до Лондона.
В області відповідні фахівці здійснюють увесь спектр протиепідемічних заходів та відстеження контактів.
Історія подорожей: чоловік повертався в Україну з Італії літаком до Румунії, звідти – власним авто до Чернівців. У Румунії та на кордоні України проходив температурний скринінг, однак підвищеної температури не виявлено.
Правда і нас зачепить, бо лугандони перетинають лінію розмежування без температурного скрінінгу, а нарасєю їздять регулярно.
Ну посчитает тебе Дубилет больных по сим-картам. Получится, что больных нет. Можно дальше верить, что все нормально.
Наоборот. Если работаешь и не можешь заплатить за коммунальные услуги (половина населения), то ты -- раб.
Куда? Так Скалецкая ж ещё месяц назад со всех каналов волала, что мы в этом плане запакованы всем на зависть..
https://twitter.com/hufhufington/status/1234816949097504774
Как-же так??? Кричали что мы готовы лучше всех в мире.. А теперь вдруг в Лондон??? Все остальные тысячи анализов тоже в Лондон?
Если зеленая власть постоянно врет на всех уровнях, какая разница-то вам?
Выбрали ЗЕ - теперь жуйте говно молча.
Скалецкая ж говорила, что для обнаружения и предупреждения в Украине все есть.
Вот 73% они другие. Их на мякине не проведешь и пустыми глупыми обещаниями не купишь.
Следы заметал?