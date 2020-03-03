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Все про:Київська область (1128) рибалки (60) смерть (3883) ДСНС (2319)

 Одного із зниклих на Київщині рибалок знайдено мертвим

Одного з рибалок, які зникли у водах Київського моря, знайдено мертвим. Пошуки другого чоловіка тривають.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 12:00 поблизу с. Лошакова Гута Козелецького району Чернігівської області, на відстані близько 70 м від берега, у воді виявлено тіло одного з рибалок. Тривають пошуки другого чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, рибалки 28 лютого вирушили на човні "Прогрес" у води Київського моря, а востаннє виходили на зв'язок ще 29 лютого.

Також дивіться: Рятувальники третю добу шукають зниклих на Київщині рибалок. ФОТОрепортаж

1-2 березня проводилися пошуки зниклих рибалок із залученням плавзасобів та авіацію ДСНС, які результату не дали. Вранці 3 березня вертоліт H-225 Super Puma ГСЧС України продовжив пошуки чоловіків.

В цілому до пошуку залучалися 27 рятувальників і 9 одиниць техніки, з них від ДСНС - 12 осіб та 4 одиниці техніки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179105
 
 
 Топ коментарі
 
Ветер был сильный... Могли на волну попасть и черпануть... Я так когда-то по светлому еле до берега дотянул на пятнашке моторе...
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На рыбалку надо ходить с удочкой на бережок ибо Бережёного Бог Бережёт ... Один из пропавших на Киевщине рыбаков найден мертвым - Цензор.НЕТ 8099
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Конкуренти в чому, це ж не артель.
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На рыбалку надо ходить с удочкой на бережок ибо Бережёного Бог Бережёт ... Один из пропавших на Киевщине рыбаков найден мертвым - Цензор.НЕТ 8099
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конкуренты перевернули , это часто такое бывает .
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Могли, наприклад, потрусити чужі браконьєрські сітки, за що в таких "компаніях" існує вельми жорстка отвєтка.
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Ветер был сильный... Могли на волну попасть и черпануть... Я так когда-то по светлому еле до берега дотянул на пятнашке моторе...
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та много вариантов, может сети чужие трусили, может свои на чужом месте поставили, может давняя история эти браконьеры они жостко общаются.
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То вы наших людей очень плохо знаете. У меня так дядька когдато рыбачил. Дом у него в селе был куплен чисто под отдых на выходные с города приехать. Рыбак он был конечно матерый, много знал по рыбалке интересовался да и опыт был большой много поездил по союзу. А там говорит его фишка была еще что достал картографию дна и знал где ямы где течения и т.д. Хорошо ловил. Так вот через пару лет местные рыбаки на него серьезно так взьелись, было подрались, ночью толпой пьяные приходили разобраться. В итоге и мент местный сказал что если не уедет то утопят. В итоге продали этот дом.
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Майже вся Чернігівська область займається риболовлею, бо інакше не вижити.
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