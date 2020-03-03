 Одного із зниклих на Київщині рибалок знайдено мертвим

Про це повідомила пресслужба ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 12:00 поблизу с. Лошакова Гута Козелецького району Чернігівської області, на відстані близько 70 м від берега, у воді виявлено тіло одного з рибалок. Тривають пошуки другого чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, рибалки 28 лютого вирушили на човні "Прогрес" у води Київського моря, а востаннє виходили на зв'язок ще 29 лютого.

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1-2 березня проводилися пошуки зниклих рибалок із залученням плавзасобів та авіацію ДСНС, які результату не дали. Вранці 3 березня вертоліт H-225 Super Puma ГСЧС України продовжив пошуки чоловіків.

В цілому до пошуку залучалися 27 рятувальників і 9 одиниць техніки, з них від ДСНС - 12 осіб та 4 одиниці техніки.