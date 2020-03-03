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 Політика України
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Все про:Зеленський (4654) МЗС (2073) НАТО (2315) посол (590) Божок (25)

 Зеленський ухвалить рішення про призначення посла України при НАТО найближчим часом, - заступник глави МЗС Божок

Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок прогнозує, що Президент України Володимир Зеленський незабаром ухвалить рішення щодо призначення голови Представництва України при НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Божок заявив в інтерв'ю Укрінформу.

"Президент Зеленський дуже серйозно підходить до формування корпусу послів України за кордоном. Особливо прискіпливим він є до кандидатур наших послів на ключових напрямках — таких як США, НАТО, в інших країнах наших найбільших партнерів. За моїми даними, рішення щодо кандидатури посла України в НАТО Президентом України має бути ухвалене незабаром", - сказав дипломат.

У відповідь на уточнювальне запитання, чи відома йому кандидатура майбутнього посла, Божок зауважив, що в дипломатії заведено знати не кандидатуру, а тільки призначеного представника.

"Здогадуватися у дипломатії теж не заведено, тому що кінцевий результат може значно відрізнятися від припущень, здогадок і прогнозів", - резюмував заступник міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не планує призначати посла в Росії, - МЗС

Як відомо, головою Місії України при НАТО з вересня 2017 року до серпня 2019 року був нинішній міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179099
 
 
 Топ коментарі
 
Ще є вільні клоуни 95 кварталу?
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Щас какого нибудь малоросского диверсанта втулят с целью создавать выгодный для пуйла "имидж" Украины.
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Он из трех выберет и переведет на должность
Зеленский примет решение о назначении посла Украины при НАТО в ближайшее время, - замглавы МИД Божок - Цензор.НЕТ 72
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От этого зависит судьба НАТО и всей планеты !!! Зеленский примет решение о назначении посла Украины при НАТО в ближайшее время, - замглавы МИД Божок - Цензор.НЕТ 9447
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Он из трех выберет и переведет на должность
Зеленский примет решение о назначении посла Украины при НАТО в ближайшее время, - замглавы МИД Божок - Цензор.НЕТ 72
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Скрытный маленький шустрый как вирус, и корону примеряет.
Угадали ? Зеленский примет решение о назначении посла Украины при НАТО в ближайшее время, - замглавы МИД Божок - Цензор.НЕТ 4407
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"Президент Зеленский очень серьезно подходит к формированию корпуса послов Украины за рубежом. Особенно придирчив он к кандидатурам наших послов на ключевых направлениях - таких как США, НАТО.

Юзик.
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так он сам и поедет послом в НАТО. Норм себя рекламирует)
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совсем не удивлюсь, если это будет Сивоха......
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Вова Бройлер -самая реальная кандидатура представителя: научит нюхать правильный кокс -раз, не даст скучать - два, знает потайную кабинку в недрах клозета пасе -три, да и вообще он реальный чувак и способен значительно повысить престиж украинской миссии при нато
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Щас какого нибудь малоросского диверсанта втулят с целью создавать выгодный для пуйла "имидж" Украины.
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Зеля, спроси у Алексеича, он тебе подскажет, а так ты ещё ниже опустишься. Спроси обязательно.
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А ЗЕлюпа есть вообще или у нее опять нарко-делириум?

Бо шото после обстрелов ВСУ в местах миротворчества ЗЕлюпы она опять куда-то пропала.
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Мав призначати прокремлівського Кожару , але в того гіпертонічний криз після розстрілу гостя .
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Рабиновича хай туда отправит, тот их веселить будет песнЯми с телефона.
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