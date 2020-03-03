 Зеленський ухвалить рішення про призначення посла України при НАТО найближчим часом, - заступник глави МЗС Божок

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Божок заявив в інтерв'ю Укрінформу.

"Президент Зеленський дуже серйозно підходить до формування корпусу послів України за кордоном. Особливо прискіпливим він є до кандидатур наших послів на ключових напрямках — таких як США, НАТО, в інших країнах наших найбільших партнерів. За моїми даними, рішення щодо кандидатури посла України в НАТО Президентом України має бути ухвалене незабаром", - сказав дипломат.

У відповідь на уточнювальне запитання, чи відома йому кандидатура майбутнього посла, Божок зауважив, що в дипломатії заведено знати не кандидатуру, а тільки призначеного представника.

"Здогадуватися у дипломатії теж не заведено, тому що кінцевий результат може значно відрізнятися від припущень, здогадок і прогнозів", - резюмував заступник міністра.

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Як відомо, головою Місії України при НАТО з вересня 2017 року до серпня 2019 року був нинішній міністр закордонних справ Вадим Пристайко.