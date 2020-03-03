 Перший випадок коронавірусу в Україні: прикордонники і фахівці МОЗ встановлюють осіб, які контактували з інфікованим

Як інформує Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомив представник прикордонників Андрій Демченко.

За його словами, перевіряють на ознаки коронавірусу зокрема прикордонників, які оформлювали в'їзд інфікованого українця в Україну. Вони зараз перебувають під наглядом лікарів. Чоловік в'їжджав в Україну з Румунії у пункті пропуску "Порубне".

"Вони їхали машиною (інфікований українець та його дружина — ред.), декілька військовослужбовців контактували з ними — ті, які міряли температуру, і ті, які оформленням проїзду займалися", — сказав Демченко.

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Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, в Україні підтвердився перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19.

Інфікований — житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску в Чернівецькій області. Після прибуття подружжя самоізолювалося, а через два дні, 28 лютого, у чоловіка з'явилися симптоми, які вказували на коронавірусну інфекцію. 29 лютого його госпіталізували, а ввечері в понеділок, 2 березня, коронавірус підтвердили за допомогою тестування.

У дружини хворого зараз ніяких симптомів не спостерігається. Вона ізольована і під наглядом лікарів.