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 Суспільство
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Все про:вірус (347) COVID-19 (461)

 Перший випадок коронавірусу в Україні: прикордонники і фахівці МОЗ встановлюють осіб, які контактували з інфікованим

Підрозділи державної прикордонної служби і фахівці Міністерства охорони здоров'я встановлюють осіб, які могли контактувати з українцем, у якого виявили китайський коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомив представник прикордонників Андрій Демченко.

За його словами, перевіряють на ознаки коронавірусу зокрема прикордонників, які оформлювали в'їзд інфікованого українця в Україну. Вони зараз перебувають під наглядом лікарів. Чоловік в'їжджав в Україну з Румунії у пункті пропуску "Порубне".

"Вони їхали машиною (інфікований українець та його дружина — ред.), декілька військовослужбовців контактували з ними — ті, які міряли температуру, і ті, які оформленням проїзду займалися", — сказав Демченко.

Також дивіться: Перший випадок коронавірусу в Україні: стан хворого ближче до середньотяжкого, дружина вдома в самоізоляції. ФОТО

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, в Україні підтвердився перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19.

Інфікований — житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску в Чернівецькій області. Після прибуття подружжя самоізолювалося, а через два дні, 28 лютого, у чоловіка з'явилися симптоми, які вказували на коронавірусну інфекцію. 29 лютого його госпіталізували, а ввечері в понеділок, 2 березня, коронавірус підтвердили за допомогою тестування.

У дружини хворого зараз ніяких симптомів не спостерігається. Вона ізольована і під наглядом лікарів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179094
 
 
 Топ коментарі
 
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Це не перший інфікований-це 101й як мінімум
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А то и без этого неясно было. Ну разве что идиотам.
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Це не перший інфікований-це 101й як мінімум
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А женщинам зачем...их кацапы будут насиловать а не спасать...
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в варианте для девушек, помогает икона ПреСвятой Углеводородицы, молитва о Путине, и толченные мощи святой Матроны Угодницы и фалоса преподобного отца Пигидия..
указанные препараты покупаются только в официальных лавках РПЦ..
членам и членшам "Едимой России" скидка 15%

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про скидку 15% - шучу Перший випадок коронавірусу в Україні: прикордонники і фахівці МОЗ встановлюють осіб, які контактували з інфікованим - Цензор.НЕТ 9920
а остальное, чистая правда Перший випадок коронавірусу в Україні: прикордонники і фахівці МОЗ встановлюють осіб, які контактували з інфікованим - Цензор.НЕТ 9920
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Чому хворого не затримали на кордоні ?
Не працює метод вимірювання температури та візуального спостереження прикордонником ?
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Де вас '8 процентних' беруть?
Інкубаційний період від 14 до 30 днів... В цей період вірус не проявляє себе ніяк...
Прикордонник, на вашу збочену думку, повинен діагностувати те, що лікарі не можуть?
Держави лабораторії будують, а у нас кухарки стрілочників визначають...
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В Черновцах уже больше подтвержденных зараженных, на данный момент решили не разглашать чтобы не поднимать панику.
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Агы,токо чо снял.Там уже все в панике. Соль и спички раскупают да продукты.
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Умрем 100%..но когда кто никому не известно . Все мы смертны в этом мире.
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У нас говорят что водка против короновируса помогает.
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"Путинка"и настойка "Бояришника" Убойная сила...лечит от всего и всея...
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В Масквабаде говорят водка и "боярка" идет на расхват да цена в раз десять пошла...
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Якщо встановлювати будуть так, як працює кабмін, то наступна новина буде виглядати так: "При встановленні кола спілкування заразилися всі, хто був для цього задіяний"
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