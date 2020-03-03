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 Політика України
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Все про:вступна кампанія (94) внз (292) Міносвіти (574) Стадний Єгор (1)

 Міносвіти встановило мінімальну ціну на навчання за контрактом для 38 спеціальностей

Міністерство освіти і науки вводить мінімальну ціну контрактного навчання для 38 зі 121 спеціальності (так звану індикативну собівартість).

Як повідомили у Відділі зв'язків із засобами масової інформації Міністерства освіти і науки, відповідне рішення уряд ухвалив 3 березня, передає Цензор.НЕТ.

У МОН зазначають, що з 1 вересня для вступників на найбільш популярні спеціальності контрактне навчання буде коштувати не менше 60% вартості, яку платить за бюджетні місця держава.

"Мінімальна вартість навчання встановлюється лише для 38 спеціальностей, які є найбільш популярними серед контрактників. Це переважно ті спеціальності, на які вступає набагато більше вступників, ніж є відповідних вакансій на ринку праці. Серед них: право, економіка, політологія, менеджмент, маркетинг, міжнародні відносини, журналістика, фінанси, дизайн, туризм, готельно-ресторанна справа та інші. Тобто правило мінімальної вартості на контракт не зачепить інші 83 спеціальності: інженерні, технологічні, гуманітарні, природничі, аграрні, педагогічні науки", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Кабмін змінив підхід до фінансування університетів: ВНЗ отримуватимуть кошти не за кількість студентів, а за результати роботи

Приведення вартості контракту до фактичних витрат університетів відбуватиметься поступово: у 2020 році становитиме 60% від держфінансування на 1 студента в університеті, у 2021 – 70% та у 2022 – 80%. Мінімальна ціна контрактного навчання діятиме для державних університетів та тих приватних, які отримуватимуть державне фінансування.

Вартість навчання буде корелювати з доходами людей у регіоні. Якщо ціна буде вище, ніж три середні офіційні заробітні плати в області, університети зможуть не підвищувати її.

"Індикативна собівартість по-різному вплине на ціни в різних закладах та регіонах. Наприклад, цього літа вона не зачепить більшість закладів Києва, Рівненської, Волинської, Житомирської, Чернівецької та Івано-Франківської областей", – відзначив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний.

У МОН зазначили, що громадяни мають право отримати податкову знижку на витрати на навчання. Батьки студентів або самі студенти, якщо вони протягом навчання працюють, можуть повернути 18% вартості контракту. У той же час держава буде надавати пільгові кредити за ставкою 3% на навчання в університетах.

Зазначені зміни не стосуються студентів, які вже навчаються. В освітньому відомстві відзначають, що введення індикативної собівартості є одним з аспектів реформи фінансування та управління вузами, концепцію якої міністерство представило в грудні 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179093
 
   
 Топ коментарі
 
Образование должно быть ОБЩЕДОСТУПНЫМ а стало быть БЕСПЛАТНЫМ !!!
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Пиндец набору студентов на контракт в большинстве ВУЗов...
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"реформаторы" хреновы, уже проявили себя в экономике и медицине. Минобразования установило минимальную цену на обучение по контракту для 38 специальностей - Цензор.НЕТ 7343
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Образование должно быть ОБЩЕДОСТУПНЫМ а стало быть БЕСПЛАТНЫМ !!!
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Такое возможно? Кто будет платить зарплату препод. составу, кто будет оплачивать коммуналку вузам и еще многое и многое итд?
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Государство конечно ,а для чего ещё нужно государство ...не только же для обворовывания собственных граждан ...
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А государство откуда берет деньги? Просто печатает что ли?
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Ну это смотря какое государство Міносвіти встановило мінімальну ціну на навчання за контрактом для 38 спеціальностей - Цензор.НЕТ 116Штаты вон печатают не останавливаясь в три смены ,уже весь мир завалили своими бамажками и нормалёк .
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Не скажи ,для богатых идиотов ДА а для талантливых умниц бесплатное плюс стипендия .
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Алекс Охара 483465ab Не для ідіотів.Ідіоти взагалі не зможуть там навчатися.Може і для надталановитих,то щось безкоштовно,але таких взагалі одиниці.
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Могут ,идиоты за обучение которых папы и мамы готовы платить всегда и везде будут учиться а вот на талантливых людях за которых платит государство стоит весь Мир ,такие вот реалии.
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Алекс Охара 483465ab Талановиті також платять,це надталановиті не платять.Але потім з них будуть вираховувати.Безкоштовного там немає нічого.
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Ты эти басни рассказывай кому-нибудь другому ..у меня двоюродная сестра живёт в Штатах 30 лет и совсем недавно забрала туда свою маму ,так вот ей все лекарства выдают БЕСПЛАТНО или с сумасшедшей скидкой плюс ещё и пенсию платят хотя она в США ни дня ни работала ,там КУЧА программ для малообеспеченных людей которые ВСЁ получают бесплатно .
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а зе-команд и папередники думают иначе -------- гос-во --- это орган для отжима бабла с населения, а больше ни за что они не отвечают. За экономику, например, по их словам - а нафига за нее вообще отвечать и перед кем --- перед этой "толпой" населения??
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а мені платили стипендію 50 рублів, та ше в стаж включили учобу в універі
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молода сім"я студентів на початку 80-х мала 2 стипендії по 50 крб --- 100 крб -- за ці гроші можна було самостійно жити.
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Мне платили двойную ,я ещё в баскетбол играл за институт .
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Спортсменом можешь ты не быть ,но сопромат ты знать обязан .
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а на Хрещатику біля прорізної кафе "гаряче молоко", де чашка гарячого молока на підлогу літра за п'ять копєєк, та бублик як баранка авто теж за п'ять
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Соромлюся запитати, що саме означає ось це ваше -"на підлогу літра за п'ять копєєк"
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ти шо? нє мєсний? нашо мені ці страшні борошна?
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к примеру в штатах год обучения стоит около 20к$. Какая плата такое и обучение.
Многие могут его себе позволить так как есть с чего откладывать.
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Пиндец набору студентов на контракт в большинстве ВУЗов...
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черти бесятся по всех направлениях, в приоритете на развал и недоступность образование и медицина.
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цену на обучение / Это реально и конкретно. Это то что умеет кодлан Коломойского делать: обдирать терпил украинцев.А обещания Новосад: Школа должна стать / будет / будет/ перейдет /Необходимо изменить / планирует изменить /изменит. -Для лохов.
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Среди них: право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, журналистика, финансы, дизайн, туризм, гостинично-ресторанное дело и другие.Источник: https://censor.net.ua/n3179093

Як можна з цими професіями побудувати сильну державу?В нас і так вже балаболів надбагато.
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Без інженерів така велика країна,як Україна,успішною і сильною не буде.
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главное -не останавливаться на достигнутом, реформы в жизнь! сегодня -принять закон, завтра - начать реформу!
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в 2017 в Польше видел много студентов с Украины, незнаю как сейчас. Как по мне лучше вложится в учебу в ЕС, потом можно сертификаты получить. А с этими я хз как, они только на постсовковых странах что то весят.
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Раньше народу говорили - налоги идут на бесплатное образование, медицину и пенсию. А теперь вместо пенсии - "хрен без соли" да и то если доживешь, образование *(отсталое) за свои, медицина (весьма убогая) за свои и еще оказалось что и кацапов ********* нужно за свои! Зачем тогда платить налоги и на хрена такое государство вообще нужно кроме как платить зарплату паразитам типа Коболева и Смилянского. Я так думаю что пора ********* зеленых дегенератов - это дешевле. На днях Смилянский с зарплатой 870 000 долларов в год нагло ухмыляясь заявил - "так это ж фигня! вам что жалко по 7 гривен с рыла?" (включая грудных детей)... Вот что значит жиды у власти - для них ободрать гоев это заработать. А вот заработать они ничего честным трудом никогда не могут...
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" якщо ціна вища за три середні зарплати ... " ? Звичайно плата за місяць ? 73% ваш вибір .
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