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Все про:завод (131) Кабмін (3749) приватизація (197) Артемсіль (2) Гончарук_Олексій (748)

 Кабмін направив на приватизацію понад 430 держоб'єктів, серед яких завод "Більшовик", "Артемсіль", ГПЗК і "Хліб України"

На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України ухвалив рішення про передачу ще 431 державного об'єкта на приватизацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

За даними відомства, сьогодні уряд передав рекордний 431 державний об'єкт Фонду державного майна для проведення подальшої приватизації. Разом Уряд за 6 місяців уже передав 961 об'єкт, що в 10 разів більше, ніж за 10 років до того.

"За 6 місяців своєї роботи ми передали 961 об'єкт на приватизацію. Для порівняння з 2008 по 2018 рік передано всього 93 об’єкти. Підприємства, які роками генерували проблеми та збитки, отримають нового ефективного власника, нові робочі місця", - коментує рішення Уряду Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

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Крім того, Уряд передав на велику приватизацію 4 великі держкомпанії: завод "Більшовик" (АТ "Перший київський машинобудівний завод"), АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація", ДАК "Хліб України", ДП "Артемсіль". На підприємствах буде проведено реструктуризацію та підготовку до прозорих аукціонів із залученням приватного інвестора.

На підприємствах буде проведена реструктуризація і підготовка до прозорих аукціонів із залученням приватного інвестора.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179089
 
   
 Топ коментарі
 
Артемсоль...практически монопольное предприятие...прибыльное предприятие...
Знэеленое стадо дерибанит Украину...
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1917 большевики 1.0: все забрать и поделить
2019 большевики 2.0: все продать и съ#бать
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деньги.. вислюку оманському срочно нужны ДЕНЬГИ - эпоха бидности закончилась - бюджет Украины пуст, не то что пенсии поднимать - нынешние платить нечем.. и МВФ денег не дает. и инвесторы перестали ОВГЗ брать...
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ЭТО СУЧЬИ КЛОУНЫ ИХ ИЗОЛИРОВАТЬ ОТ ЛЮДЕЙ НАДО В ОТДЕЛЬНОЙ ТЮРЯГЕ
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эти большевики в турборежиме оставят без соли, оставят без хлеба...гостей не будет...сара с биби последние, кого встречали традиционно...
еще ровенскую фабрику спичек осталось приватизировать, под видом борьбы с независимыми бурштыновыми республиками
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Артемсоль...практически монопольное предприятие...прибыльное предприятие...
Знэеленое стадо дерибанит Украину...
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ну так выбрали же этих именно для того, чтоб не было, как при пете, не?
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То что ничего не изменилось не значит что нельзя было пытаться это сделать. Был выбор между уже понятным большинству дерьмом по имени Петя и темной лошадкой Зелей, естественно выбрали лошадку.
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Лошадкой)))))) мешок с одной субстанцией ты выбрал
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договаривайте - которая оказалась еще бОльшим дерьмом.
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Ну это спорный вопрос, лично у меня за год выросли доходы и снизились основные расходы зимой ( отопление на газу).
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Зе не був темною конячкою. Всі чудово чули про німецьку порноактрису та інше. Кабмін направив на приватизацію понад 430 держоб'єктів, серед яких завод "Більшовик", "Артемсіль", ГПЗК і "Хліб України" - Цензор.НЕТ 1584
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При Пете был прирост экономики и бюджет наполнялся . И армия крепла . И за границей нас воспринимали положительно . И землю украинскую мы сепарам не отдавали . А сейчас бегают какие-то зелёные сявки , ушами трусят. Курва мать.
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Сплошное вранье, например в феврале 2020 в бюджет поступило на 10% больше чем в 2019, это в гривне а если в валюте то еще больше.
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А если на самокате Гончарука, то ещё больше чем в гривне и долларах!.. Кабмін направив на приватизацію понад 430 держоб'єктів, серед яких завод "Більшовик", "Артемсіль", ГПЗК і "Хліб України" - Цензор.НЕТ 9109
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Тобі ж Гончарук пояснив:"За 6 месяцев своей работы мы передали 961 объект на приватизацию. Для сравнения с 2008 по 2018 передано всего 93 объекта.Источник: https://censor.net.ua/n3179089. Читати вмієш? То хто і коли дерибанить? Хто є мародером? Ну, закриють тепер Дірки у б'юджеті. А далі що?
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без соли человек не может жить, а новый собственник может не продавать на внутреннем рынке добытую соль, а все продавать на экспорт, а украинцы будут вынуждены покупать польскую соль в 3 дорога или умирать
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Ну как можно стратегическое Артемсоль продавать? ща какой-то соратник Пуйла или друг Медведчука прихватит и потом всю Украину будет шантажировать. Кроме того, Гончарук хвастается, количеством переданным на приватизацию....полый дебил ....90е годы в расцвете, ща за копейки, не Беня , так Ахмет прихватит... Борьба с олигархией в самом расцвете....
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вместо того, чтоб делать предприятия прибыльными --- а они все из списка могут быть такими! -------- то продают. Еще нетрудно предположить, откуда хозяева приедут на такую срочную приватизацию.
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Да это у них каждый год глобальные планы на приватизацию, каждый год планируется от этого прибыль в десятки миллиардов в бюджет а по итогу покупателей нет.
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И это правильно
Вместо передать территорию завода Большевик, где торгуют старым хламом из Нигерии, городу, надо его приватизировать и продать городу под развязку за хорошее бабло.
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1917 большевики 1.0: все забрать и поделить
2019 большевики 2.0: все продать и съ#бать
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Зелень гарячково шукає що б його ще продати.
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Нирки почки прихильників Зе зебілів Кабмин направил на приватизацию более 430 гособъектов, в том числе завод "Большевик", "Артемсоль", ГПЗК и "Хлеб Украины" - Цензор.НЕТ 2284
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Я раскупорю все шахты, раскрою все НЗ,
Я размещаю заказы,
Какие заблагорассудится мне....
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Продадут Артемсоль...и зебилы через какое то время будут последний хер без соли доедать...😃
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Артемсоль вроде как стратегический объект, во первых он основной поставщик соли, во вторых его выработки можно использовать как склады и бомбоубежища, там практически целый город под землёй, пусть шапито 95 выставит на продажу свои почки, так будет гуманней.
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За 6 месяцев своей работы мы передали 961 объект на приватизацию Источник: https://censor.net.ua/n3179089

Турбо...что? И это, собственно, всё, чем они занимаются. Больше сказать нечего. Потому что в голову ничего хорошего не лезет. А материться не хочу.
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Хочуть залатати дірки і компенсувати свою тупу злочинну нікчемність дерибаном засобів виробництва і УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ. В кайдани і на шибеницю.
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Заразу в страну пустить, всё продать и чухнуть в Хайфу. Жизнь удалась
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Море почти везде. А Хайфа промышленный и портовый город, не равнинный, рядом химический завод. Если есть деньги, я рекомендую Герцлию.
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В Иерусалиме молятся, в Тель-Авиве отдыхают, а в Хайфе работают.
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Чув я про одних ізраїльтян із Ашкелону. Моря нема, а палестинські ракети є Кабмін направив на приватизацію понад 430 держоб'єктів, серед яких завод "Більшовик", "Артемсіль", ГПЗК і "Хліб України" - Цензор.НЕТ 6322
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Зебил тебе назло отморозит уши, а в Герлицию не поедет! Ермак не рекомендует!..

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Я в представительстве ЕСI почти 10 лет проработал пока Укртелеком не приватизировал Ахметов
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так там и так на чемоданах все, гадают будут перевыборы ВР или нет, зелох42 вообще где то пропал, ни одного видосика за месяц.
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пошли гройсману рожу бить, вот только он в Швейцарии чилит на награбленное, не дотянуться до паразита
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Как по мне, в первую очередь предприятия должны быть преобразованы в публично акционерное обществ. И продавать цивилизованно через приличную биржу
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В Украине нет финансового рынка. Не получится....
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Всю инфраструктуру.
Законодательную базу в первую очередь.
Особенно в части корпоративного мошейничества, требований к аудитору и т.п.
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С луны свалился?
Фондовая биржа функционировала ещё при кравчуке
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Эксперд?
Сколько там эмитентов?50?
Есть законодательство типа SOX?
Купи себе акций и будешь неотразим...
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Да, я эксперт и имею диплом брокера, в том числе, а не пержу в лужу, как ты
В Украине 11 фондовых бирж, эмитентов 3000.
Кроме этого, целая прорва укрпрелприятий котируется за бугром
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Диплом брокера - круто! Это чтоб в лужу не пердеть? В Big 4 не работал?
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Так а шо ? Земельный рынок буксует , а бабки нужны .
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нема путина - є ***** звичайное, сцарь усієї свинособакії
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народ думал что нанимает президента и правительство для эффективного управления, а слуги и ЗЕ решили что их наняли на реализацию чего то. ну, простое мышление обычных барыг и спекулянтов. вот кто пришел к власти
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Ваши деды и отцы проливали пот и кровь, чтобы создать народное богатство для своих детей, а какой-то дегенерат Гончарук - ручная собака Сороса разрушает вашу страну и ваше будущее. Предприятия не приватизируют, их просто разграбят, порежут на металл и ликвидируют, как уже было, например с Запорожским алюминиевым заводом.
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ЛАЗ вже колись суки продали... Та чи один ЛАЗ. І де вони, ті ЛАЗи?
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Чую, що треба сіллю запастися, бо скоро злетить у ціні, буде як з цибулею минулого року.
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Є! Є покращення!!!...........Та не у всіх

Кабмін направив на приватизацію понад 430 держоб'єктів, серед яких завод "Більшовик", "Артемсіль", ГПЗК і "Хліб України" - Цензор.НЕТ 4433

Нагадаю, що великий «правдоруб», афігєнний «антикорупціонер» Серуня «Бородата ........» Лещенко, який на замовлення Москви обливав Пороха брудом і брехнею, при Зеленому отримав тепленьку посаду в «УкрЗалізниці», і отримує -- УВАГА! - 588 000 грн В МІСЯЦЬ!

Кабмін направив на приватизацію понад 430 держоб'єктів, серед яких завод "Більшовик", "Артемсіль", ГПЗК і "Хліб України" - Цензор.НЕТ 6179
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Для того щоб побороти корупцію в Україні треба почати плати борЦунам з корупцією по 300 000 і 500 000 гривень!.. Кабмін направив на приватизацію понад 430 держоб'єктів, серед яких завод "Більшовик", "Артемсіль", ГПЗК і "Хліб України" - Цензор.НЕТ 4265
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Якщо ЗЕбіли не пам`ятають, нагадаю, основним гаслом, під яким Бубочка йшов до влади була БОРОТЬБА з олігархами. Ну і що? Що з тої боротьби, придурки? А тепер, ідіоти, воно робить все, щоб ВСЕ в цій країні належало лише їм, купці виродків. То за що ж ви, зебіли боролись, за що голосували? абинебарига? Придурки...
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теперь зебилы будут доедать свой без Артемсоли Кабмін направив на приватизацію понад 430 держоб'єктів, серед яких завод "Більшовик", "Артемсіль", ГПЗК і "Хліб України" - Цензор.НЕТ 5188
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Колись лисичанський содовий завод після приватизації порізали на метал. І немає тепер своєї соди в Україні. Чи не буде те ж саме з сіллю?
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да, а ты шо не знав?)
убыточнее артемсоли только АЭС и облэнерго))
кто то очень хочет прихватить монополиста соли
повбивав би(
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Взять бы тот самокат и самокатом Гончаруку и Зеленскому по голове треснуть.

Чем быстрее Враги народа уйдут в отставку, тем будет лучше.
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Кабмин направил на приватизацию более 430 гособъектов, в том числе завод "Большевик", "Артемсоль", ГПЗК и "Хлеб Украины" - «За кого всіх вас і нас тримають, за кого тримають українців? На цю шпану ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, чекає трибунал. Влада зміниться, бо вони нічого не знають. Вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, продати землю, при цьому не тільки іноземцям, аби заробити, ні, не заробити, а вкрасти - дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь у теплі краї», - виголосив Степан Хмара.
Він наголосив, що чинні владці нічого не знають про такі поняття, як патріотизм, сумління, совість, віра.
«Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коріння. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть, хитрують», - наголосив Степан Хмара.

Не слушали старших, а старшие предупреждали - «Необходимо, чтобы наш парламент на 80% состоял из украинцев, а остальные 20% - отданы национальным меньшинствам. Задача каждого избирателя - взяв бюллетень, выделить украинцев. А затем среди них найти кандидата с лучшим образованием, опытом, посмотреть на его работу, не на обещания ... Парламент надо сделать украинским, а тогда надеяться, что начнется возрождение Украины». - Лукьяненко.
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Я не знаю какой %, но подавляющее большинство госпредприятий убыточно из-за воров-директоров, назначенных министрами, назначенных в свою очередь по партийной квоте.
Кормушка была там всегда.
Оклады там привязаны к минималке.
Что за 2019 год прибыльность или производительность труда там выросла на 10%?
А убыточные госшахты?
Что Тэтчер не понимала что она делает?
Никакая экономика это ярмо не выдержит!
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девиз короля задней полусферы - после нас хоть самокат
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Артемсоль 70- е годы до кровли 40 м уличные фанари как в городах,мазы разьезжают как
по улицам в забоях эксковаторы. И все это как во льду только из соли. Да еще и прибыльное.Геть соросят. Или они завтра прийдут к нам в квартиры.
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А ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ВСЕХ ЗЕЛЕНОСРАКИХ ОБЕЗЬЯН ?
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