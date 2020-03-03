 Кабмін направив на приватизацію понад 430 держоб'єктів, серед яких завод "Більшовик", "Артемсіль", ГПЗК і "Хліб України"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.
За даними відомства, сьогодні уряд передав рекордний 431 державний об'єкт Фонду державного майна для проведення подальшої приватизації. Разом Уряд за 6 місяців уже передав 961 об'єкт, що в 10 разів більше, ніж за 10 років до того.
"За 6 місяців своєї роботи ми передали 961 об'єкт на приватизацію. Для порівняння з 2008 по 2018 рік передано всього 93 об’єкти. Підприємства, які роками генерували проблеми та збитки, отримають нового ефективного власника, нові робочі місця", - коментує рішення Уряду Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
Крім того, Уряд передав на велику приватизацію 4 великі держкомпанії: завод "Більшовик" (АТ "Перший київський машинобудівний завод"), АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація", ДАК "Хліб України", ДП "Артемсіль". На підприємствах буде проведено реструктуризацію та підготовку до прозорих аукціонів із залученням приватного інвестора.
На підприємствах буде проведена реструктуризація і підготовка до прозорих аукціонів із залученням приватного інвестора.
еще ровенскую фабрику спичек осталось приватизировать, под видом борьбы с независимыми бурштыновыми республиками
Знэеленое стадо дерибанит Украину...
https://www.capital.ua/ru/news/94671-gp-artemsol-planiruyut-privatizirovat-do-kontsa-goda
Вместо передать территорию завода Большевик, где торгуют старым хламом из Нигерии, городу, надо его приватизировать и продать городу под развязку за хорошее бабло.
2019 большевики 2.0: все продать и съ#бать
Ниркипочки прихильників Зе зебілів
Я размещаю заказы,
Какие заблагорассудится мне....
Турбо...что? И это, собственно, всё, чем они занимаются. Больше сказать нечего. Потому что в голову ничего хорошего не лезет. А материться не хочу.
Законодательную базу в первую очередь.
Особенно в части корпоративного мошейничества, требований к аудитору и т.п.
Фондовая биржа функционировала ещё при кравчуке
Сколько там эмитентов?50?
Есть законодательство типа SOX?
Купи себе акций и будешь неотразим...
В Украине 11 фондовых бирж, эмитентов 3000.
Кроме этого, целая прорва укрпрелприятий котируется за бугром
Нагадаю, що великий «правдоруб», афігєнний «антикорупціонер» Серуня «Бородата ........» Лещенко, який на замовлення Москви обливав Пороха брудом і брехнею, при Зеленому отримав тепленьку посаду в «УкрЗалізниці», і отримує -- УВАГА! - 588 000 грн В МІСЯЦЬ!
убыточнее артемсоли только АЭС и облэнерго))
кто то очень хочет прихватить монополиста соли
повбивав би(
Чем быстрее Враги народа уйдут в отставку, тем будет лучше.
Він наголосив, що чинні владці нічого не знають про такі поняття, як патріотизм, сумління, совість, віра.
«Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коріння. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть, хитрують», - наголосив Степан Хмара.
Не слушали старших, а старшие предупреждали - «Необходимо, чтобы наш парламент на 80% состоял из украинцев, а остальные 20% - отданы национальным меньшинствам. Задача каждого избирателя - взяв бюллетень, выделить украинцев. А затем среди них найти кандидата с лучшим образованием, опытом, посмотреть на его работу, не на обещания ... Парламент надо сделать украинским, а тогда надеяться, что начнется возрождение Украины». - Лукьяненко.
Кормушка была там всегда.
Оклады там привязаны к минималке.
Что за 2019 год прибыльность или производительность труда там выросла на 10%?
А убыточные госшахты?
Что Тэтчер не понимала что она делает?
Никакая экономика это ярмо не выдержит!
по улицам в забоях эксковаторы. И все это как во льду только из соли. Да еще и прибыльное.Геть соросят. Или они завтра прийдут к нам в квартиры.