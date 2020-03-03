 "Слуга народу" Дубінський передав МВС дані про можливе незаконне стеження в Україні за посадовими особами США

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає Цензор.НЕТ.
"Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.163 КК України. Всі надані матеріали долучені до матеріалів цього кримінального провадження.
Хід цього розслідування перебуває під особливим контролем керівництва Міністерства внутрішніх справ України", - йдеться в публікації.
Раніше повідомлялося, що МВС України та посольство США будуть розслідувати можливу стеження за експослом США в Україні Марі Йованович.
73% - це просто вільні люди, справжні українці, які не бажають бути нічиїми холуями або рабами на кшталт порохохудоби - ментальних та ідейних братів кацапських свинособак, таких самих добровільних рабів і холопів.
Гггг
Співпадіння? Не думаю...
по-своему,но любят..
Потому , все кто провоцируют ссоры с поляками, турками , американцами- работают на хремль
Он сам следил и обнаружил конкурентов?
Или сливал инфу долж лицам США и обнаружил хвост?
Пастор Шлаг недоделаный укр разлива!!!!!
Как там мама? Заплатила налог с продаж машин?