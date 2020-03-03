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 Політика України
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Все про:МВС (1627) стеження (54) США (6315) Дубінський (65)

 "Слуга народу" Дубінський передав МВС дані про можливе незаконне стеження в Україні за посадовими особами США

Народний депутат України Олександр Дубінський і адвокат Т. Костіна передали міністру внутрішніх справ Арсену Авакову матеріали за фактами можливого стеження в Україні за посадовими особами США.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає Цензор.НЕТ.

"Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.163 КК України. Всі надані матеріали долучені до матеріалів цього кримінального провадження.

Хід цього розслідування перебуває під особливим контролем керівництва Міністерства внутрішніх справ України", - йдеться в публікації.

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Раніше повідомлялося, що МВС України та посольство США будуть розслідувати можливу стеження за експослом США в Україні Марі Йованович.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179088
 
 
 Топ коментарі
 
Что надо знать о главном слуге народа:
"Слуга народа" Дубинский передал МВД данные о возможной незаконной слежке в Украине за должностными лицами США - Цензор.НЕТ 7477
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а Дубинского проверяли на короновирус?!
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Пан Березовець має трьох овець, четверта вівця має Березовця.
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ты из какой половой щели выполз, таракан?!
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А коронавірус провіряли на Дубінського?
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Что надо знать о главном слуге народа:
"Слуга народа" Дубинский передал МВД данные о возможной незаконной слежке в Украине за должностными лицами США - Цензор.НЕТ 7477
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коментар відмічено як спам  
 
твій парашенко такий самий холуй, як і ви, порохохудоба, його вірні холопи)
"Слуга народу" Дубінський передав МВС дані про можливе незаконне стеження в Україні за посадовими особами США - Цензор.НЕТ 3019
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по-твоему,в этот момент он должен был въбать ей с носака ?
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та воно зебіл, не звертай уваги, нарік ,як і кумір.
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"зебіли" існують тільки у хворій уяві порохоскотів.
73% - це просто вільні люди, справжні українці, які не бажають бути нічиїми холуями або рабами на кшталт порохохудоби - ментальних та ідейних братів кацапських свинособак, таких самих добровільних рабів і холопів.
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Вистачає почути прізвище, щоб зрозуміти, що фейк. Власне як і всі зебілоїди - тотальний політичний і моральний фейк.
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Не фейк, просто слідкували за посадовою особою США по дорученню іншої посадової особи США.
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кацапа,где ты нарыл эти замшелые методички? "Слуга народу" Дубінський передав МВС дані про можливе незаконне стеження в Україні за посадовими особами США - Цензор.НЕТ 1174сеню кролика приплел...немедленно обновись,а то не получишь премии.или у вас в дырляндии все застыло на рубеже 2014?
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Порохохудоба не вірить своїм очам?) "Ти оченята протри, в тебе там гній зібрався" (с)
Гггг
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дуй домой.перехромосомленный,там грозятся разрешить собирать водоросли "Слуга народу" Дубінський передав МВС дані про можливе незаконне стеження в Україні за посадовими особами США - Цензор.НЕТ 3826
"Слуга народу" Дубінський передав МВС дані про можливе незаконне стеження в Україні за посадовими особами США - Цензор.НЕТ 7067
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Кацапе, чому сиву обісцяну нікчему, мародера і зрадника парашенко захищає "адвокат" новіков, фсбшна свинособака?
Співпадіння? Не думаю...
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тебя руцкий багатырь ждет на бутылку "Слуга народу" Дубінський передав МВС дані про можливе незаконне стеження в Україні за посадовими особами США - Цензор.НЕТ 3689.не опаздывай

"Слуга народу" Дубінський передав МВС дані про можливе незаконне стеження в Україні за посадовими особами США - Цензор.НЕТ 585
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а как же вас уродов оставить без внимания если даже при тотальной слежке и прослушке вы крадете, крадете и крадете
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Так парашенко вже начебто не президент, кацапе. Красти вже нема кому.
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Чекісти через дубінського надалі підкидують дрова,щоб розпалювати недовіру Америки до України.
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Не зря он столько квартир заработал 😀😀😀
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Конченный брехун по кличке ложь-****** дубынский, наверно врет даже тогда, когда говорит , что хочет есть. Врет как дышит и врет всегда и везде. Но зато за это имеет хороший бонус от бабломойского- хватило на 23 квартиры и 17 автомобилей, отнюдь не запорожцев, а про счета в банках у этого "честного" журнаглиста далеко не все известно)))) .Верить в любом вопросе этой продажной мерзской твари- это как верить голодному волку, что он не съест тебя. Волосатая кизда бабломойского, этим все сказано.
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Ага. З часів Щокіна і калтавого алкаша Луценка нічого не змінилось. Це пагано.
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Евреи в Украине работают против Украины.
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это неправда - они её любят..
по-своему,но любят..
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Для мацквы ВАЖНО шобы Украина , Польша и Турция не соединились в военный фланг .

Потому , все кто провоцируют ссоры с поляками, турками , американцами- работают на хремль
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А откуда у дубины эти данные?
Он сам следил и обнаружил конкурентов?
Или сливал инфу долж лицам США и обнаружил хвост?
Пастор Шлаг недоделаный укр разлива!!!!!
Как там мама? Заплатила налог с продаж машин?
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Слуга народа отказывается от борьбы на довыборах в Раду в Харьковской области. Дубинский в курсе ситуации?
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Кто знает... Я уже плохо понимаю, где Медведчук, а где слуги. Для меня это одно и то же. Но сам факт интересен.
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У зремля сейчас тактика - вести к власти своих несколькими потоками . А потом в параламенте они их собирают до купы. Они так во многих странах делают
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ЦРУ тоже уже в курсе,кто таков дубинивский и кто его хозяин,ровно как и назначения в кабмине скажут им свое слово..
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