 У лютому сальдо ПДВ перевищило на 80% показник минулого року, - Верланов

Про це інформує ДПС, передає 24.

У Державній податковій службі зазначили, що цих результатів вдалося досягти завдяки підвищенню якості аналізу надходжень податку, ефективності адміністрування та впровадження нової системи моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризиків.

У повідомленні вказується, що з початку року до бюджету надійшло вже 17,8 млрд грн зборів від ПДВ при запланованих 16,9 млрд грн. Таким чином, за січень-лютий податкова перевиконала індикатив, встановлений Міністерством фінансів, на 5,1% (+0,9 млрд грн).

Крім того, зауважили у податковій, якщо порівнювати із лютим минулого року, то сальдо ПДВ (це – нарахування мінус відшкодування) зросло на 80,3%, або на 4,8 млрд грн.

Загалом у лютому платниками задекларовано на 9,8% більше, ніж у лютому минулого року. При цьому, підкреслюють у податковій, оподатковуваний обсяг постачання зріс лише на 2,7%, тобто зростання надходжень від ПДВ випереджає темпи зростання економіки.

"Важливо, що податковою було задоволено усі заявки бізнесу на відшкодування. Це - наша спільна перемога та приємна новина для держави та всіх українців", - у зв’язку з цим заявив голова ДПС Сергій Верланов.

"Особливо хочу подякувати підприємцям, податки яких забезпечують життєдіяльність держави Україна. Найголовніше завдання нової податкової – створити для людей та компаній такі умови, щоб сплачувати податки було зручно та швидко!" - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше голова податкової Сергій Верланов заявив, що за підсумками лютого ДПС перевиконала план з надходжень від податків та зборів до загального фонду бюджету на 2,5 млрд грн. Через це загальні доходи держави, за адміністрування яких відповідає ДПС, склали 37,1 млрд грн.