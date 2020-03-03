EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Економіка
  1559  22
Все про:ПДВ (110) Верланов Сергій (46)

 У лютому сальдо ПДВ перевищило на 80% показник минулого року, - Верланов

У лютому Державна податкова служба перевиконала план надходжень з податку на додану вартість (ПДВ) на 45,4%. Як наслідок, держбюджет тільки від цього виду податку отримав 10,8 млрд грн надходжень, що на 3,4 млрд грн більше запланованого.

Про це інформує ДПС, передає 24.

У лютому сальдо ПДВ перевищило на 80% показник минулого року, - Верланов 01

У Державній податковій службі зазначили, що цих результатів вдалося досягти завдяки підвищенню якості аналізу надходжень податку, ефективності адміністрування та впровадження нової системи моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризиків.

У повідомленні вказується, що з початку року до бюджету надійшло вже 17,8 млрд грн зборів від ПДВ при запланованих 16,9 млрд грн. Таким чином, за січень-лютий податкова перевиконала індикатив, встановлений Міністерством фінансів, на 5,1% (+0,9 млрд грн).

Крім того, зауважили у податковій, якщо порівнювати із лютим минулого року, то сальдо ПДВ (це – нарахування мінус відшкодування) зросло на 80,3%, або на 4,8 млрд грн.

У лютому сальдо ПДВ перевищило на 80% показник минулого року, - Верланов 02

Загалом у лютому платниками задекларовано на 9,8% більше, ніж у лютому минулого року. При цьому, підкреслюють у податковій, оподатковуваний обсяг постачання зріс лише на 2,7%, тобто зростання надходжень від ПДВ випереджає темпи зростання економіки.

"Важливо, що податковою було задоволено усі заявки бізнесу на відшкодування. Це - наша спільна перемога та приємна новина для держави та всіх українців", - у зв’язку з цим заявив голова ДПС Сергій Верланов.

"Особливо хочу подякувати підприємцям, податки яких забезпечують життєдіяльність держави Україна. Найголовніше завдання нової податкової – створити для людей та компаній такі умови, щоб сплачувати податки було зручно та швидко!" - підкреслив він.

У лютому сальдо ПДВ перевищило на 80% показник минулого року, - Верланов 03

Нагадаємо, раніше голова податкової Сергій Верланов заявив, що за підсумками лютого ДПС перевиконала план з надходжень від податків та зборів до загального фонду бюджету на 2,5 млрд грн. Через це загальні доходи держави, за адміністрування яких відповідає ДПС, склали 37,1 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179086
 
   
 Топ коментарі
 
Так ПДВ експортерам не повертають, якщо пенсії не платити то і Пенсійний фонд буде в плюсі.
 показати весь коментар
 
А як можна "перевиповнити на 45%" план по податкам?
Тобто з когось зібрали в півтора рази більше ніж треба?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Чуть позже окажется, шо это какое-то одно предприятие заплатило (ненавистный Нафтогаз, например). И следующий раз будет не скоро.
 показати весь коментар
 
 
Час назад Южанина по полочкам раскладывала суть этой феноменальной перемоги.Жаль не было времени внимательно послушать,но фигурировал там действительно "Нафтогаз" и оформление ему в марте налогового кредита.То есть налог собран авансом.
 показати весь коментар
 
Це так і є.
Нафтогаз заплатив податок з 3 млрд $ від Газпрому.
Якщо ці гроші відняти, то виходить просто Зе-Капець.
 показати весь коментар
 
Так ПДВ експортерам не повертають, якщо пенсії не платити то і Пенсійний фонд буде в плюсі.
 показати весь коментар
 
 
А як можна "перевиповнити на 45%" план по податкам?
Тобто з когось зібрали в півтора рази більше ніж треба?
 показати весь коментар
 
 
Тобто фіськали не відшкодовують ПДВ, звідси і перевиконання надходжень? Азіровщина знову в тренді! В феврале сальдо НДС превысило на 80% показатель прошлого года, - Верланов - Цензор.НЕТ 5860
 показати весь коментар
 
 
Азаров відшкодовував, за певний відсоток. В нього була друга фішка, платити наперед податки, так звані авансові платежі.
 показати весь коментар
 
 
Ну да, они фактически это и написали открытым текстом "..то сальдо НДС (это - начисление минус возмещение) выросло на 80,3%, или на 4,8 млрд грн"
и "...облагаемый объем поставок вырос всего на 2,7%, то есть рост поступлений от НДС опережает темпы роста экономики"

Сопоставив две этих фразы получаем, что "минус возмещение" просто стало меньше!!!
 показати весь коментар
 
 
возмещение заморозили , вот положительное сальдо и вылезло ...а в сказку о том что всем всё возместили я не верю
 показати весь коментар
 
 
Расскажите это пенсионерам ,, которые ждут индексации ,, идиоты .!! .
 показати весь коментар
 
 
зЄлені - ми случаем Норвегію ще не обігнали ...
 показати весь коментар
 
 
Судя по трындежу Гончарука - идём ноздря в ноздрю.
 показати весь коментар
 
 
Рядом с такими замечательными цифрами по сальдо НДС, неплохо было бы выложить цифры роста/падения задолженности по возврату НДС. Иначе "рост" сальдо НДС как то совершенно не вяжется с падение роста производства
 показати весь коментар
 
 
А "где деньги, Зин"?? Чому в бюджеті нема? Чому пенсіонерам пенсії не підвищують? Чому оборонзамовлення недофінансовується?
 показати весь коментар
 
 
за счёт налогов наперёд и плюс дописки. Смешно.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору