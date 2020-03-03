 Перший випадок коронавірусу в Україні: стан хворого ближче до середньотяжкого, дружина вдома в самоізоляції. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі OBOZREVATEL повідомила заступник директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук.
За її словами, палата має окремий санвузол, а лікарі контактують з хворим тільки в захисній екіпіровці.
Поки ж стан хворого оцінюється ближче до середньоважкого.
"Специфічного лікування коронавірусу не існує, тому лікування симптоматичне, якщо є кашель - знімають кашель, у нього є температура, її збивають і спостерігають. Вчора робили рентгенівський знімок - пневмонії немає. Його лікують, як пацієнта з респіраторною інфекцією. Його стан стабільний, ближче до середньотяжкого, але він нормально почувається", - повідомила Поліщук.
Фото: "Кореспондент"
За її словами, у дружини хворого немає ніяких симптомів респіраторного захворювання, вона в самоізоляції вдома на контролі у лікарів. Більше підозрюваних на зараження корона вірусом в області поки немає.
"У цьому ж інфекційному відділенні у нас перебуває ще двоє хворих, які раніше були обстежені на коронавірус в зв'язку зі своєю історією подорожі і наявністю симптомів захворювання, але аналізи не підтвердили наявність саме коронавірусу", - розповіла Поліщук, додаючи, що регіони, зокрема Чернівці, досі не отримали тест-системи для виявлення вірусу Covid-19.
Фото: vlasno.info
Як повідомлялося, у вівторок, 3 березня, в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавируса - захворювання виявили в Чернівцях. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Кабміні.
Единственная "помощь", это подключение к апарату искуственной вентиляции лёгких, а дальше, вся надежда на Бога и имунную систему....
віруєте? ваша справа, але ставити поряд науку й релігію це "впихування невпихуємого".
А. - Лекарств от короновируса не существует!
Б. - Справится с инфекцией может только имунная система!
А роль больницы, выздоровление или смерть под наблюдением врача.
Всё!
Бараны!!!!
встановили вже вчені, що Covid-19 передається,зокрема, повітряно-крапельним та фекальним шляхом, а ці недолугі із виразом обличчя дебілкуватого Швейка радо рапортують, що дружина перебуває вдома.
дійсно, якщо насрати на те, що інкубаційний період становить 21 день й просто вимірювати на митницях температуру, то важко запобігти проникненню вірусу.
ок, але ж хоч карантин для можливо заражених можна забезпечети? а, хоча про що це я - "зеленське та ко".
А. Папанов
До речі, мій покійний батько - також лікар-інфекціоніст, випускник Чернівецького медінституту.
"........................................................
пенсии и зарплаты только после 4 марта.
карты с кэшами только с завтрешнего дня.
вирус в стране со вторника
отставка правительства в среду.
первые новости от работы мвф в стране и перспективы транша - 2 марта
продажа огвз в евро - 3 марта
цветы и шампанское с 5 марта
С 6 марта страна уйдёт в запой.
"Музыка" начнёт играть числа с 10-го.............. "
Так сколько уже Украинцев находятся в таких боксах в которых медики наклали на них ***?
Возникает вопрос к ,,готовой нашей медицине,. а откуда вы знаете кто и на что болеет?Не говоря уже об инфекционных болезняь.