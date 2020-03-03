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 Перший випадок коронавірусу в Україні: стан хворого ближче до середньотяжкого, дружина вдома в самоізоляції. ФОТО

Перший заражений коронавірусом Covid-19 в Україні зараз перебуває в ізольованій окремій палаті в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні, йому надається необхідне симптоматичне лікування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі OBOZREVATEL повідомила заступник директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук.

За її словами, палата має окремий санвузол, а лікарі контактують з хворим тільки в захисній екіпіровці.

Поки ж стан хворого оцінюється ближче до середньоважкого.

"Специфічного лікування коронавірусу не існує, тому лікування симптоматичне, якщо є кашель - знімають кашель, у нього є температура, її збивають і спостерігають. Вчора робили рентгенівський знімок - пневмонії немає. Його лікують, як пацієнта з респіраторною інфекцією. Його стан стабільний, ближче до середньотяжкого, але він нормально почувається", - повідомила Поліщук.

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Перший випадок коронавірусу в Україні: стан хворого ближче до середньотяжкого, дружина вдома в самоізоляції 01

Фото: "Кореспондент"

За її словами, у дружини хворого немає ніяких симптомів респіраторного захворювання, вона в самоізоляції вдома на контролі у лікарів. Більше підозрюваних на зараження корона вірусом в області поки немає.

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"У цьому ж інфекційному відділенні у нас перебуває ще двоє хворих, які раніше були обстежені на коронавірус в зв'язку зі своєю історією подорожі і наявністю симптомів захворювання, але аналізи не підтвердили наявність саме коронавірусу", - розповіла Поліщук, додаючи, що регіони, зокрема Чернівці, досі не отримали тест-системи для виявлення вірусу Covid-19.

Перший випадок коронавірусу в Україні: стан хворого ближче до середньотяжкого, дружина вдома в самоізоляції 02

Фото: vlasno.info

Як повідомлялося, у вівторок, 3 березня, в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавируса - захворювання виявили в Чернівцях. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Кабміні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179083
 
 
 Топ коментарі
 
Давай там, парняга, выздоравливай. Надеюсь всё будет хорошо.
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что бы спасти Россию, нужно сжечь Мацкву..
Первый случай коронавируса в Украине: состояние больного ближе к среднетяжелому, супруга находится дома в самоизоляции - Цензор.НЕТ 4711
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Самоизоляция это как? Пообещала что из дома не выйдет, это просто смешно.
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Наконец-то, признали. А то уже как-то неудобно получается, типа, Украина такая окуенно прогрессивная страна, что вируса нет.
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что бы спасти Россию, нужно сжечь Мацкву..
Первый случай коронавируса в Украине: состояние больного ближе к среднетяжелому, супруга находится дома в самоизоляции - Цензор.НЕТ 4711
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Если у человека здоровый организм,и ему не 70лет и не 80 скорее всего нормально всё будет.
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А ведь чуваку окуенно повезло (в своём роде конечно). Т.к. он первый и пока единственный, то он будет получать всю необходимую медпомощь (наверное даже самому не придётся лекарства покупать. А вот кто, как и где будет лечить тысячного заболевшего или не дай бог десятитысячного?
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Какую медпомощь!? Таблетку анальгина чтобы сбить температуру?
Единственная "помощь", это подключение к апарату искуственной вентиляции лёгких, а дальше, вся надежда на Бога и имунную систему....
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на кого, на кого?ну це ж епічно, користуватися досягненнями науки й при цьому казати про надію на міфологічного персонажа.
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Уважаемый, лекарств от коронавируса не существует, лечат симптоматически (сбивают температуру, забивают кашель и т.д.). "спасение" как раз и зависит (возлагается) от мифологического персонажа!
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давайте ви мені оцю історію не розповідатимете про залежність чого б то не було від бога.
віруєте? ваша справа, але ставити поряд науку й релігію це "впихування невпихуємого".
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Милейший, включайте чувство юмора, "Не все так просто в Датском королевстве"...
А. - Лекарств от короновируса не существует!
Б. - Справится с инфекцией может только имунная система!
А роль больницы, выздоровление или смерть под наблюдением врача.
Всё!
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Что серьезно, все силы бросили на борьбу, хочу это видеть, где прямая трансляция?
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"...рассказала Полищук добавляя, что регионы, в частности Черновцы, до сих пор не получили тест-системы для выявления вируса Covid-19.". А как же они его выявили без тест-системы? или это просто вброс, "шоб було" ?Источник: https://censor.net.ua/p3179083
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Посылали материал в Киев... или Киев послали... Вообщем как то так!
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хоть по уму отправили контейнер, в нормальной маршрутке, двери на ходу, не открываются.
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Понял: "У нас є підозра, посилаємо вам вірус на перевірку!".
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Да , помню я украинцев радостно бегущих на самолеты и автобусы из Италии , только по доброте душевной жаждущие поделиться новинкой вирусом со соими родными детьми, родителями и т.д. Да , конечно , уж в Италии лечение, которого еще нет точно дороже .

Бараны!!!!
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слухайте, ну ******* якась влада.
встановили вже вчені, що Covid-19 передається,зокрема, повітряно-крапельним та фекальним шляхом, а ці недолугі із виразом обличчя дебілкуватого Швейка радо рапортують, що дружина перебуває вдома.
дійсно, якщо насрати на те, що інкубаційний період становить 21 день й просто вимірювати на митницях температуру, то важко запобігти проникненню вірусу.
ок, але ж хоч карантин для можливо заражених можна забезпечети? а, хоча про що це я - "зеленське та ко".
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Тобто треба розуміти що винувате озеро Тіті-Кака?...
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естественно жену надо изолировать,а не оставлять дома. в случае если она больна, даже через фекалку может заразить уйму сантехников и не только.
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Во всём мире так проводится, согласно установкам ВОЗ. Или что вам не так?
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боюсь, это не первый в Украине а первый который реально засветили. наверное скоро о........уеем все
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В Чернівцях сильна інфекційна база, і спеціалісти нормальні (інфекціоністи в усій окрузі - випускники місцевого медінституту); і цьому мужику нічого не загрожує, вилікують хлопця.

До речі, мій покійний батько - також лікар-інфекціоніст, випускник Чернівецького медінституту.
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Украинцы - самая умная нация в мире. Не? Не верите? Вот и другие не верят вашему бреду...
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Ну, як хочеш, як знаєш. А я знаю, про що говорю, по сутті того, що в Чернівцях сильна протиінфекційна база і наука... До речі, я ніде не сказав, мовляв, "Украинцы - самая умная нация в мире".
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Ще раз: в Чернвцях лікарі-інфекціоністи - не гірші.
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Спасибо Чингиз-хану за монголоидные гены, чистые славяне выживут то, но немного их.
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чистые славяне это арийцы вроде которых тоже почти не осталось
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"чистые крови" самые больные и слабые, как бы. Учи матчасть.
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звідки йому знати, що дворняги більш живучі ніж усілякі чихуахуа
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та кажуть, що він давно тронуся. Просто нам не повідомляли аби НС не спалахнули по всій Україні...
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Пейте соду пищевую, делайте ингаляции с содой, и будьте здоровы!!! Сода даже РАК 4 стадии может победить !!! https://www.youtube.com/watch?v=DEcJDN-Mo4s делитесь ,помогайте друг другу!!!
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так,продукти також самі через форточку залітають і ніяких контактів)
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Нікого не дивує, що перший випадок захворювання виявили саме в день розгляду КСУ Закону про люстрацію"? Саме сьогодні, команда Зелених марадерів, намагаються його скасувати задля протягання на посаду прем'єра Тігіпка (який попадає під його дію) і тут бабац... і уся увага до вірусу.
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Ну наконец-то первый пошёл. А то уже даже как-то обидно было. Ну теперь будет всё хорошо - жизнь у коронавируса наладится - дальше пойдёт как по маслу.
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Всё по плану от 29.02.20. :
"........................................................
пенсии и зарплаты только после 4 марта.
карты с кэшами только с завтрешнего дня.
вирус в стране со вторника
отставка правительства в среду.
первые новости от работы мвф в стране и перспективы транша - 2 марта
продажа огвз в евро - 3 марта
цветы и шампанское с 5 марта
С 6 марта страна уйдёт в запой.
"Музыка" начнёт играть числа с 10-го.............. "Перший випадок коронавірусу в Україні: стан хворого ближче до середньотяжкого, дружина вдома в самоізоляції - Цензор.НЕТ 4863
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Интересно где он его подхватил?))) Ставлю что переполненная маршрутка)))
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Интересное заявлениее нашего минздрав.Привезли подозреваемого в коронавирусе в специальнообору но бокс,произвели или производят обследование но те кто уже находятся в этом боксе,боксе изоляции,,еще не признаны больными.
Так сколько уже Украинцев находятся в таких боксах в которых медики наклали на них ***?
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P.S."В этом же инфекционном отделении у нас находится еще двое больных, которые ранее были обследованы на коронавирус в связи со своей историей путешествия и наличием симптомов заболевания, но анализы не подтвердили наличие именно коронавируса", - рассказала Полищук добавляя, что регионы, в частности Черновцы, до сих пор не получили тест-системы для выявления вируса Covid-19.Источник: https://censor.net.ua/n3
Возникает вопрос к ,,готовой нашей медицине,. а откуда вы знаете кто и на что болеет?Не говоря уже об инфекционных болезняь.
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