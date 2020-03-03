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 Політика України
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Все про:G-7 (228) Рябошапка Руслан (299) Офіс генерального прокурора (124)

 Посли G7 зустрінуться з Рябошапкою для обговорення "значного прогресу" в роботі ОГП

Посли країн G7 зустрінуться з генеральним прокурором Русланом Рябошапкою на тлі чуток про його можливу відставку.

Про це пише в Facebook посольство США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Ми з нетерпінням чекаємо на сьогоднішню зустріч послів країн "Великої Сімки" (G7) з Генеральним прокурором Рябошапкою, щоб обговорити значний прогрес, якого він досяг у реформуванні Офісу Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

Дипломатичне представництво США не уточнило, о котрій відбудеться зустріч.

Також читайте: Синхронно з переатестацію ми затвердимо нові повноваження і структуру регіональних прокуратур, - Рябошапка

Раніше Рябошапка заявив, що не відкидає можливості голосування в Раді за його відставку, однак висловив упевненість, що потрібна кількість голосів не набереться.

Посли G7 зустрінуться з Рябошапкою для обговорення значного прогресу в роботі ОГП 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179077
 
 
 Топ коментарі
 
Пока Барыга и Кум хуйла не СИДЯТ обсуждать НЕЧЕГО !!!
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и каждый зелёной "патриот" из-под прокси строчит. боится, что его порохоботы вычислят и накажут. Посли G7 зустрінуться з Рябошапкою для обговорення "значного прогресу" в роботі ОГП - Цензор.НЕТ 5452
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Хай візьмуть з собою протигази, щоб не задихнуться - у Рябошапки "повні штани" "ДОСЯГНЕНЬ"...
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А шо они курят то-же самое что и Рябошапка ??? Послы G7 встретятся с Рябошапкой для обсуждения "значительного прогресса" в работе ОГП - Цензор.НЕТ 547
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Просто черговий дипломатичний захід, може як похід в цирк, дипломатам видніше.
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чтобы обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании Офиса Генерального прокурора", огласите весь список, пожалуйста.
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его главное достижение-Потрох всё ещё не на киче))))
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не читайте вы местную прессу до обеда, одни надумки, он не злодей.
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Валера Бутов, только честно. Вы - дурак или мечтаете о том, чтобы Украина стала Малороссией?
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Пока Барыга и Кум ***** не СИДЯТ обсуждать НЕЧЕГО !!!
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Алекс, напрягитесь и попробуйте подумать над таким: что было бы с Украиной, если бы президентом в 2014-м стал Вова ЗЕ с его "зеленым" балаганом, а не ненавистный вам П.А.Порошенко?
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Ну жили бы как в Швейцарии с Крымом и Донбассом .
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Сміяться в якому місці? Росія - це твоя "Швейцарія"? Янукович же, Україну туди тягнув...
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Смеяться можно в любом месте Посли G7 зустрінуться з Рябошапкою для обговорення "значного прогресу" в роботі ОГП - Цензор.НЕТ 5494при барыге только плакали .
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тогда, как они и обещали, до Киева за 2 дня "дошли бы". А пока ему остаётся только желчью плеваться.
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wait for it... zavtra posadim novie-starie rigo-mordi v ministerskie kresla
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Хай візьмуть з собою протигази, щоб не задихнуться - у Рябошапки "повні штани" "ДОСЯГНЕНЬ"...
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Ты уже залез туда и проверил? Послы G7 встретятся с Рябошапкой для обсуждения "значительного прогресса" в работе ОГП - Цензор.НЕТ 239
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"Мой комментарий", ти вже всі "БУКВИ" вивчив?... Якщо так, то ти вже отримав початкову освіту, і здатен зрозуміть деякі сентенції... Запам"ятай, людина мисляча відрізняється від "прямостоячої" тим, що вміє мислить абстрактно... Тому їм не треба "лізти туди" та "перевірять" - "смердіж" і так помітний... Всі розумні люди в Україні давно бачать, що Рябошапка обісрався на посаді Генпрокурора "по саме нікуди"... Якщо ти цього не помічаєш, то є два варіанти - або ти "нюх втратив", з-за вродженого недоумства, або ти його "виключив", бо тобі за це платять...
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Впечатляющий монолог...Посли G7 зустрінуться з Рябошапкою для обговорення "значного прогресу" в роботі ОГП - Цензор.НЕТ 9652

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Забудь. Тело тупо троллингом поднимает самооценку, которую, видимо, в реале поднять никак.
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Соросята очень любят ссылаться на защиту инопосольств, когда у них на заднице подгорает шерсть.
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рябакепка - це типовий "фахівець-нове *******", який не знає, навіщо він зайняв цю посаду
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ОГП керує імпотент рябошляпка, ОПГ (ОЗУ) керує порошенко.
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ЗЕбот, який називає "свого ж в доску" генпрокурора імпотентом, може бути тільки мокшанцем.
Та й прізвище відповідне...
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Значний прогрес, на думку посольства США, - це те, що рухнули справу проти Байдена по заяві Шокіна. Про це ж Трамп бубочку просив?
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Порохобіти, розкажіть свойому Баті2, щоб був обережнішим у виборі адвокатів. Он йому Березовець криком кричить, а Батя2 мабуть не чує. Гггг
Послы G7 встретятся с Рябошапкой для обсуждения "значительного прогресса" в работе ОГП - Цензор.НЕТ 2013
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и каждый зелёной "патриот" из-под прокси строчит. боится, что его порохоботы вычислят и накажут. Посли G7 зустрінуться з Рябошапкою для обговорення "значного прогресу" в роботі ОГП - Цензор.НЕТ 5452
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Порохохудоба сціклива. Тільки з пропержених диванів і вміють кулаками трясти. Дофіга сміливий, порохокабанчик? Залишає контактну інфу, не питання)
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Гугл-перекладач поправ... "ВнутріМКАДдя" виглядає... Помилки в словах, і побудова фраз видає технічний переклад з російської мови...
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ДЛЯ ДЕБІЛЬНИХ КАЦАПІВ, які перекладають українською через Гугл:
"ПОПРАВЛЯТИ, яю, яєш, недок., ПОПРАВИТИ, влю, виш; мн. поправлять; док., перех.
1. Надавати чому-небудь потрібного, правильного положення. Сидів [Мартко] на самім вершку воза й поправляв мішки з мукою (Наталія Кобринська, Вибр., 1954, 76);Вимахує [капельмейстер] паличкою і поправляє на носі пенсне (Юрій Яновський, II, 1958, 193); Мені дивно, що я усе помічаю.. Я навіть, проходячи повз стіл, поправив фотографію (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 414); Він поправив плечем шинелю і вийшов в чайної, не озираючись (Семен Журахович, Дорога.., 1948, 131);
// Надавати належного вигляду чому-небудь розкиданому, зім'ятому, заплутапому; усувати безладдя. Микола запрошує гостей, а сам швидко поправляє ліжко. Зараз вони побачать холостяцьке запустіння і нужду (Володимир Гжицький, Вел. надії, 1963, 84); [Водяник:] Та поправ латаття, щоб рівненько розстелялось, Та килим з ряски позшивай гарненько, Що той порвав пройдисвіт (Леся Українка, III, 1952, 191);
// Класти що-небудь зручніше. Він підійшов до ближчого з французів і, нахилившись, поправив йому під головою ранець, щоб зручніше було лежати (Панас Кочура, Золота грамота, 1960, 315); Підійшов [Мар'ян] до Фросини, мовчки поправив під нею збиту солому (Михайло Стельмах, I, 1962, 162).
2. Усувати помилки, недоліки; виправляти. Все, що тілько зробила [Ольга], треба було за нею переглядати і поправляти (Іван Франко, II, 1950, 313); Славні корифеї хороше хвалили, слабкувате тактовно поправляли, любовно критикували(Олександр Ковінька, Чому я не сокіл.., 1961, 104); Щоб поправити переклад, я мусив сидіти 4 дні та мучитися (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 425); - Розберуся трохи в цьому сам, тоді й поговоримо. А може, й посперечаємось. - Та викладай уже. Якщо помиляєшся, гуртом поправимо. Одразу бити не будемо, - пожартував господар (Андрій Головко, II, 1957, 502); * Образно. Вдарила [жінка] Леся по лиці. Він поправив єї [її] ще ліпше, аж кров потекла (Василь Стефаник, I, 1949, 23);
// Уточнювати яке-небудь поняття, слово, вимову і т. ін. [Неофіт-раб:] Спасибі, пане.[Єпископ (поправляв):] «Брате». [Неофіт-раб:] Хай і так (Леся Українка, II, 1951, 229);Одного разу Соя почув, як Сиволап тихо і вкрадливо кинув вслід керуючому: - Не довіряє... - Перевіряє, Григорію Петровичу, - поправив його Соя (Дмитро Ткач, Плем'я.., 1961, 96); Тоня вже через стіл грає своїми карими до капітана Дорошенка: - Скажіть, ви на острові Паски були? - Не Паски, а Пасхи, - ледве чутно поправляє її Віталій (Олесь Гончар, Тронка, 1963, 148).
3. Ремонтувати, відбудовувати що-небудь. - Я приїхав, матушко, оглядіти своє наслідство, - почав син. - Доглядайте, мамо, хати, поправляйте застройки[будівлі]... (Нечуй-Левицький, I, 1956, 105); На колодязь треба новий зруб, а його нема. А без нового зрубу хоч поправляй, хоч ні, а води доброї не покуштуєш (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 263); [Влас:] Аби достатки, то можна не то що поправити хату, а й нову постановити (Марко Кропивницький, II, 1958, 286);
// Усувати пошкодження, лагодити що-небудь. Коло повітки на току два Кайдашеві сини, молоді парубки, поправляли поди під стіжки (Нечуй-Левицький, I, 1956, 264);Після нічного нападу турки тепер поправляли свої окопи і ховали покійників (Осип Маковей, Вибр., 1956, 559);
// Регулюючи, припасовуючи, приводити в потрібний стан. Зробили мені апарат,.. разів три приходилось дещо поправляти, а вже тепер все гаразд припасовано, і нема чого мені тут довше сидіти (Леся Українка, V, 1956, 44); Пані Наталя поторсала залізні прогоничі од віконниць, поправила гайки і тихо посунула в інші хати, зігнута і біла, як мара (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 163); - Верзе[Василько] таке, що й на голову не налізе, - сказала вона збентежено і підійшла поправити лампу, що чадила (Петро Панч, Гарні хловці, 1959, 93).
4. Відновлювати сили, зміцнювати здоров'я. Князь хоче в тиші, далеко від світу, поправляти здоров'я, підірване в частих війнах (Володимир Гжицький, Опришки, 1962, 5); Стражеско такої думки, що.. коли я буду тут [у клініці] довго лежати, то це мене не поправить (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 455);
// Виліковувати, підліковувати що-небудь. А все-таки спочив. Нічого не читав, багато ходив, грівся на сонці, шлунок поправив (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 337); Нерви я справді значно поправила, але ж анемія і катар зостаються в силі(Леся Українка, V, 1956, 355).
5. Змінювати на краще, поліпшувати що-небудь. Не женися ти зо мною, Не поправиш долю свою (Павло Чубинський, V, 1874, 216); - Я не зношу людського лиха й вбожества! Я мушу тому запобігти! Я хочу поправити се биття [буття] (Марко Вовчок, I, 1955, 355);
// Упорядковувати господарство, улагоджувати справи і т. ін. Усе мов запобігав[Гриць] людської ласки, щоб господарство, бачте, поправити, та ніхто тії копійки й не побачить (Ганна Барвінок, Опов.., 1902, 276); Жебракуємо з сином. Кинули своїх при домівці, заїхали бозна-куди та й міркуємо, як-то поправити наші діла (Микола Олійник, Чуєш.., 1959, 31);
// Яким-небудь вчинком, дією змінювати на краще хід якихось, подій, відновлювати що-небудь втрачене. Сей професор, знищив страшно мою «Блакитну Троянду», казав, що я собі нею попсувала репутацію і тепер мушу поправити свою славу іншою драмою (Леся Українка, V, 1956, 283); [Бентлі:] Все ще можна поправити.. Якщо ми сьогодні візьмемо шлюб, то наказ про виселення автоматично втратить силу (Ярослав Галан, I, 1960, 446).
Поправити діло - змінити на краще стан якої-небудь справи, виправити яку-небудь помилку. Надія заграла у його хитрих очах. - Знаєте що? - зашавкотів він. - Може, ще діло поправимо... Треба дізнатись, хто писав жалобу... (Панас Мирний, II, 1954, 276).
6. діал. Направляти. Жінка забігала наперед, хлипала: - І куди ж його поправлять, хазяїна мого дорогого... І-і-і... - Нікуди його не поправлять. Ідіть додому (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 304).
Словник української мови: в 11 томах. - Том 7, 1976. - Стор. 222.
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...для обсуждения "значительного прогресса" в работе ОГП.

- Алло! Дорогой Леонид Ильич слушает.
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Этому хоть есть куда переехать после коллапса "зеленых". Жена-Рябошапка уже и хатынку во Франции купила... А вот про абсолютно противозаконную замену прокуроров в деле "беркутни" и последовавшее по ходатайству ГПУ освобождение этих мерзавцев для обмена, 100% зеленскому прокурору еще припомнят...
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А чё, домик во Франции у него есть, да и ваЗЕлин есть.
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Я не розумію яким чином посли розгледіли чорну кішку в темній кімнаті та ще й за її відсутності... Це вже починає лякати - ну те яке чмо у нас керує вже всі зрозуміли, але посли що сліпі?
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Дійсно, хотілось би почути конкретику від послів, що саме їх так прогресивно вражає в роботі Рябошапки.

Може справа ув'язнених медиків, волонтерів?
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И обратите внимание, панове, что не членнн ОПГ "Халдей урода" таки Соломонов университет окончил. К слову, не государственный.
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- Прошу прощенья, сэр, вы в последнее время стали часто нарушать наши обычаи. Команда имеет право собраться и поговорить... (с)
Посли G7 зустрінуться з Рябошапкою для обговорення "значного прогресу" в роботі ОГП - Цензор.НЕТ 9073
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Я знаю на 100%, при слове США команда зебилов сцыть в штаны.
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На сторінці посольства дописувачі висловлюють припущення, що це натяк Зе, що залишив Рябошапку.
Бояться, що наступник може бути ще гіршим?
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Человек, которого, предзидент назвал "своим человеком" должен вылететь с поста в тот- же день, а в стране терпил Верхушки ГП и судов должны быть вообще выборными, но на то она и страна терпил чтобы смотреть с лаптевизора за коррупцией, а не выходить под Раду, требуя единственно приемлемых изменений в конституцию.
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