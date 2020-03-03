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 Кабмін запустив сайт про коронавірус

Кабінет міністрів запустив інформаційний сайт із відповідями на основні питання про китайський коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сайт "Що треба знати про новий коронавірус" містить 4 розділи: Ситуація в Україні, Як передається хвороба, Як запобігти захворюванню, Надійні джерела інформації.

Ресурс дає відповіді на кілька пов'язаних з вірусом питань. наприклад:

Чи є ліки від захворювання, викликаного новим коронавірусом?

Як передається захворювання?

Як відбувається діагностика?

Хто є групою ризику?

Як себе захистити від вірусних інфекцій?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медичні маски не захищають від коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

На сайті також зібрали кілька інформаційних матеріалів про те, як запобігти захворюванню COVID-19.

"Поширюйте інформацію про те, як запобігти COVID-19. Діліться на роботі, вдома і серед друзів у соціальних мережах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні підтвердився перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179074
 
 
 Топ коментарі
 
Электронное лекарство , не ?
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Они бы лучше медиков не сокращали и зарплаты им не резали. А тем временем у нас массово закрываются тубдиспансеры по всей стране. Это учреждения, где персонал по крайней мере понимает как вести себя с инфекционными заболеваниями. А вместо этого персонал оказался на улице. Только на днях закрыли очередной в Олешках на 60 !!! мест и в Херсоне с Новотроицким. Вместо того, чтобы превратить их в центры борьбы с эпидемией. Дебилы, твою дивизию ....
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и там будет счетчик с подозрениями подтверждениями выздоровлениями и смертями, я счастлив, неужели, а зачем вируса то нет.
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Они бы лучше медиков не сокращали и зарплаты им не резали. А тем временем у нас массово закрываются тубдиспансеры по всей стране. Это учреждения, где персонал по крайней мере понимает как вести себя с инфекционными заболеваниями. А вместо этого персонал оказался на улице. Только на днях закрыли очередной в Олешках на 60 !!! мест и в Херсоне с Новотроицким. Вместо того, чтобы превратить их в центры борьбы с эпидемией. Дебилы, твою дивизию ....
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А ви чогось іншого чекали від країни де 73% відбитих йолопів?
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Спасибо, информативно. Если там есть форум, то ещё лучше, с удовольствием погоняю тамошних петиков.
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дебил мля тут тебя гоняют как кизяка по Донбасу или как вагнера по Сирии Кабмін запустив сайт про коронавірус - Цензор.НЕТ 4716
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Кто гоняет то?Ты что ли, реактивно-водолазный ****** что ли?)))Тоже мне, Аника-воен)))
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В данном случае форум должен быть обязательно!! но его нету.

Если кто найдет такой форум, сообщите, плиз!
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Опоздал. Первый президент Туркменистана запретил. И успел вылечить свою лошадь от коронавируса!
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Не поспішили? Треба було ще трохи зачекати
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уже должны быть организован пункты выдачи масок и прочего
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Я так понял эта тварь круглогодичная нет границ сезона? Холод - жара , а самая общительная контактная движуха весна лето вот тут жесть . Человек должен обязан знать всё..
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Нужен не только сайт, но ещё и соц реклама на тв. Я пока такой не видела. Многие пожилые люди интернетов не читают.
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Опасаются, что наши запасливые пенсионеры, вместе с масками, скупят спички, соль, муку и зелёнку. Кабмін запустив сайт про коронавірус - Цензор.НЕТ 6679
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Очень правильно, верю все у нас будет хорошо, извините вынужден прерваться, подошла очередь в авиакассе, держитесь.
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Не в Ухань, там говорят ни одной живой души, самое безопасное место, ну или чартер в Санжары, там тоже все под контролем.
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Удачи! Береги себя.
Это по-настоящему, от души.
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Вам тоже, держитесььььььььььььььььььььь, ой что то закашлялся, ничего все пройдет, верю Зоряне, и сан.врачу, и сан.сестре.
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Власть дилетантов более опасна для Украины, чем коронавирус
И запомните, друзья!
За панические настроения и протесты местных жителей против эвакуированных украинцев и иностранцев из Уханя, несёт всю полноту политической ответственности Владимир Зеленский и его офис, а также абсолютно и полностью подконтрольный ему Кабинет министров.
Ни журналисты, ни блогеры, ни местные органы власти, ни «приближенные к Порошенко чиновники», как уже написала одно из пророссийских изданий, да и сам вирус не виноваты в том, что люди банально не доверяют власти Зеленского и его команды, наблюдая за абсолютной их некомпетентностью.
Вместо того, чтобы хоть как-то успокоить население, его взбунтовали посты Дубинского и отсутствие элементарной коммуникации центральной и местной органов власти, Минздрава, работу за которого принялся делать Арсен Аваков, как ни странно.
Народ перепуган, и никто из нас не имеет права осуждать их настроения.
Я осуждаю их не за панику, а за их безответственный и даже преступный выбор на выборах главы государства.
То, что мы наблюдаем сейчас - это прямое следствие действий избирателя тупорылой и преступной быдло-шайки "слуг народа" во главе с Зеленским!
Власть дилетантов более опасна для Украины, чем коронавирус.
Уже не первый раз в критической ситуации, Зеленский не может эффективно организовать работу своих людей, которые пришли к власти.
Они банально не знают, как реагировать в кризисных ситуация, и на это смотрят люди и делают выводы.
Ракетная атака на украинский самолет, обострение в Золотом и другие пораженческие кейсы на фронте, и вот возвращение украинцев с Уханя - железное подтверждение написанного выше.
П.Нусс
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И шо характкрно..., шо характерно...,
корона-вирус - Зе-леный..., зеленый...
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ЗЄ-кловани зробили суспільству щеплення від критичного мислення. 73% стали кретинами. То хай ще по телевізору щеплення й від коронавірусу зроблять! Кабмін запустив сайт про коронавірус - Цензор.НЕТ 9487
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Хотел пригласить к себе, погуглил, но не нашёл такой услуги.
Киньте ссылку на эту услугу.
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она простояла недолго.. её Роскомпозор удалил..
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Что происходит в Китае сегодня -https://www.youtube.com/watch?v=7CT2KQ5FcKE
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Смартфоны. нужно не протирать а кипятить!..

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