 Кабмін запустив сайт про коронавірус

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Сайт "Що треба знати про новий коронавірус" містить 4 розділи: Ситуація в Україні, Як передається хвороба, Як запобігти захворюванню, Надійні джерела інформації.
Ресурс дає відповіді на кілька пов'язаних з вірусом питань. наприклад:
Чи є ліки від захворювання, викликаного новим коронавірусом?
Як передається захворювання?
Як відбувається діагностика?
Хто є групою ризику?
Як себе захистити від вірусних інфекцій?
На сайті також зібрали кілька інформаційних матеріалів про те, як запобігти захворюванню COVID-19.
"Поширюйте інформацію про те, як запобігти COVID-19. Діліться на роботі, вдома і серед друзів у соціальних мережах", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні в Україні підтвердився перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19.
Если кто найдет такой форум, сообщите, плиз!
Может не надо....
Это по-настоящему, от души.
И запомните, друзья!
За панические настроения и протесты местных жителей против эвакуированных украинцев и иностранцев из Уханя, несёт всю полноту политической ответственности Владимир Зеленский и его офис, а также абсолютно и полностью подконтрольный ему Кабинет министров.
Ни журналисты, ни блогеры, ни местные органы власти, ни «приближенные к Порошенко чиновники», как уже написала одно из пророссийских изданий, да и сам вирус не виноваты в том, что люди банально не доверяют власти Зеленского и его команды, наблюдая за абсолютной их некомпетентностью.
Вместо того, чтобы хоть как-то успокоить население, его взбунтовали посты Дубинского и отсутствие элементарной коммуникации центральной и местной органов власти, Минздрава, работу за которого принялся делать Арсен Аваков, как ни странно.
Народ перепуган, и никто из нас не имеет права осуждать их настроения.
Я осуждаю их не за панику, а за их безответственный и даже преступный выбор на выборах главы государства.
То, что мы наблюдаем сейчас - это прямое следствие действий избирателя тупорылой и преступной быдло-шайки "слуг народа" во главе с Зеленским!
Власть дилетантов более опасна для Украины, чем коронавирус.
Уже не первый раз в критической ситуации, Зеленский не может эффективно организовать работу своих людей, которые пришли к власти.
Они банально не знают, как реагировать в кризисных ситуация, и на это смотрят люди и делают выводы.
Ракетная атака на украинский самолет, обострение в Золотом и другие пораженческие кейсы на фронте, и вот возвращение украинцев с Уханя - железное подтверждение написанного выше.
П.Нусс
корона-вирус - Зе-леный..., зеленый...
Киньте ссылку на эту услугу.