 З початку доби найманці РФ випустили 33 міни з 82-мм мінометів по позиціях ЗСУ поблизу Широкиного і Лебединського, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так починаючи з 4 ранку, грубо порушуючи Мінські домовленості, збройні формування Російської Федерації з напрямку Саханки чотири рази обстріляли позиції українських Захисників неподалік Широкиного з міномету калібру 82мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Також, вранці, протягом 40 хвилин, з міномету калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та іншого легкого піхотного озброєння окупаційні війська вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил неподалік Лебединського.
"За наявною інформацією, бойових втрат з боку наших сил внаслідок прицільних обстрілів противника немає", - сказано в повідомленні.
В тех глазах столько мииира, что можно обос.аться от умиления и счастья.
Россиянцы начали активно набирать население Бамбаса на турпоездку в Сирию.. там большой падеж скота наблюдается..
еще месяц такой активной войнухи, и у Ассада банально закончится всё!
******* кажуть, що Іран бабахнув балістичною ракетою ("Скад", ні?) по турецькому війську. https://www.youtube.com/watch?v=32Z9iKfTF2U
А якщо так, то сюжет стає усе більш захопливим.
Але депутат з нього не вийшов, нажаль
А габіновича - на промку, нехай розміновує тропи, що замінували його "брати-асвабадитєли"
Тут зразу два профіта: дресура лугандонських мавпочок та зниження обсягу пенсійних туристів на терени України.