EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  695  24
Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (3193) обстріл (6034) Донбас (15455)

 З початку доби найманці РФ випустили 33 міни з 82-мм мінометів по позиціях ЗСУ поблизу Широкиного і Лебединського, - Міноборони

Від початку поточної доби станом на 12.00, ворог вже п’ять разів порушив режим припинення вогню на Маріупольському напрямку. У всіх випадках противник використовував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, випустивши 33 міни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так починаючи з 4 ранку, грубо порушуючи Мінські домовленості, збройні формування Російської Федерації з напрямку Саханки чотири рази обстріляли позиції українських Захисників неподалік Широкиного з міномету калібру 82мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Також, вранці, протягом 40 хвилин, з міномету калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та іншого легкого піхотного озброєння окупаційні війська вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил неподалік Лебединського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, ще троє - бойових травм, за добу - 13 ворожих обстрілів, - штаб

"За наявною інформацією, бойових втрат з боку наших сил внаслідок прицільних обстрілів противника немає", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179073
 
 
 Топ коментарі
 
ответку дали ,или глаза )(уйла помешали ?
 показати весь коментар
 
тем временем, турки сбили сирийско-россиянский ватолет..
 показати весь коментар
 
Надо ещё в глаза верховному рассейскому Чикаттило поглядеть. С начала суток наемники РФ выпустили 33 мины из 82-мм минометов по позициям ВСУ вблизи Широкино и Лебединского, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7257
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ослепили главнокабыкомандующего, как медуза Горгона...в камень! ))))
 показати весь коментар
 
 
Дануна., вы что ?! Как можно ?!!
В тех глазах столько мииира, что можно обос.аться от умиления и счастья.
 показати весь коментар
 
 
Надо ещё в глаза верховному рассейскому Чикаттило поглядеть.
 показати весь коментар
 
 
тем временем, турки сбили сирийско-россиянский ватолет..
 показати весь коментар
 
 
сьогодні? Гарна новина. Посилання, пліз
 показати весь коментар
 
 
Асадісти вже літають на «елках»? Зовсім кепські справи у башара-довга-шия))
 показати весь коментар
 
 
росиянские "Русланы" каждый день всю последнюю неделю таскают из Рашки в Сирию новые вертолеты и технику.. у Ассада большие постери техники (любой): танки, бмп, вертолеты, самолеты, пикапы, бусики, ПВО и человеческий материал.. все быстро сгорает..
Россиянцы начали активно набирать население Бамбаса на турпоездку в Сирию.. там большой падеж скота наблюдается..
еще месяц такой активной войнухи, и у Ассада банально закончится всё!
 показати весь коментар
 
 
Там вже аятолісти підключилися.
******* кажуть, що Іран бабахнув балістичною ракетою ("Скад", ні?) по турецькому війську. https://www.youtube.com/watch?v=32Z9iKfTF2U
А якщо так, то сюжет стає усе більш захопливим.
 показати весь коментар
 
 
Є вже уточнення. Аятоллісти бахнули аналогом "Точки-У", але тюрки її перехопили протиракертою і вона поцілила не туди, куди летіла.
 показати весь коментар
 
 
да, я читал. .вона вышла на уровень ОТРК.. тут у турков есть преимущество, и должны США помочь.. я лично хотел бы, что бы наша "Вильха" помогла туркам в вопросах дезинфекции от пророссийских насекомых в Сирии.. Это сблизит Украину и Турцию..
 показати весь коментар
 
 
Ярош заявил, что арестовал бы украинских политических деятелей Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Елену Лукаш и Романа Трубу, назвав их государственными преступниками и пророссийскими коллаборационистами.
 показати весь коментар
 
 
Ярош уже показал как он 5 лет молча сидел в ВР и ниразу не перднул против рыгов и других сепаров. Так что пускай заткнется. Посадил бы он. Ага мля. Пускай хоть одного уберет. Ето и быстрее и надежнее. Хотя даже не видел чтобы Ярош что то заявлял. За него текст даже кто то написал
 показати весь коментар
 
 
у тому ж й справа, що він майже не ходив на засідання у ВР. Бував на фронті, бував на базі УДА, це дійсно так.
Але депутат з нього не вийшов, нажаль
 показати весь коментар
 
Может Сивоху и Рабиновича посадить на передовой. Пускай радуются подаркам от их рузьких братьев
 показати весь коментар
 
 
краще - перед ВОПом, сціивуха буде працювати як форифікаційна споруда: замість мішків з піском можна поставити цей мішок з лайном.
А габіновича - на промку, нехай розміновує тропи, що замінували його "брати-асвабадитєли"
 показати весь коментар
 
 
Закройте пункты пропуска на карантин от Короно-вируса пожалейте наших людей из Лугандона 😂
 показати весь коментар
 
 
КПВВ треба закривати кожен раз хоча б на тиждень, коли наші війська піддаються обстрілу з боку *********** посіпак.
Тут зразу два профіта: дресура лугандонських мавпочок та зниження обсягу пенсійних туристів на терени України.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору