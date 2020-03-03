 З початку доби найманці РФ випустили 33 міни з 82-мм мінометів по позиціях ЗСУ поблизу Широкиного і Лебединського, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так починаючи з 4 ранку, грубо порушуючи Мінські домовленості, збройні формування Російської Федерації з напрямку Саханки чотири рази обстріляли позиції українських Захисників неподалік Широкиного з міномету калібру 82мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Також, вранці, протягом 40 хвилин, з міномету калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та іншого легкого піхотного озброєння окупаційні війська вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил неподалік Лебединського.

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"За наявною інформацією, бойових втрат з боку наших сил внаслідок прицільних обстрілів противника немає", - сказано в повідомленні.