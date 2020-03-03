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 Політика України
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 Міністерства, які не виправдали свого злиття, розділять, - "слуга народу" Верещук

Нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що в уряді планують розділити міністерства, які не виправдали свого злиття.

Про це вона розповіла журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Перше, що варто зробити - це розділити ті міністерства, які не виправдали свого злиття на початку нашої каденції. Наприклад, я говорю про Міністерство економіки - воно дуже потребує поділу, де аграрна сфера матиме окремо міністра, де промислова буде представлена, якщо не віцепрем'єром, то окремим міністром ... Я також вірю, що Міністерство культури буде рано чи пізно теж розділене, тому що спорт вимагає особливої ​​уваги, як і культура, і туризм. Коли ми говоримо про енергетику, то я також вірю, що енергетика буде розділена на міністерство екології та енергетики", - сказала Верщук.

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На запитання про те, чи будуть змінені керівники деяких міністерств, вона відповіла: "Мені відомо, що йдеться про міністерство економіки, яке буде розділене. Я не знаю, чи позбудеться пан Милованов своєї посади, але я знаю, що точно пропонують нових додаткових міністрів. Тут йдеться скоріше про те, що будуть нові міністерства створені. Наприклад, я знаю, що буде міністерство з питань тимчасово окупованих територій, де теж буде новий глава. Я знаю, що пані Коляда, яка тільки приступила на цю посаду, ще на самому початку говорила, що буде важко поєднати міністерство ветеранів та окупованих території. Час показав, що це дійсно було неефективно і помилково ... Тому ми зараз переорієнтуємося, перепрофілюємо".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179071
 
 
 Топ коментарі
 
спробуйте перефарбувати стіни у ліловий
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Т.е. министерств станет больше. Логично че.

Один хрен бюджету уже трындец...
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Хто заплатить за це безглузде з'єднанна-роз'єднання??? Ми в мінеконом заіпались печатки та бланки міняти!!!
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И входит, и выходит... Зеля с Беней отправляют Гончарука в отставку на его самокате. Міністерства, які не виправдали свого злиття, розділять, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 1568
Міністерства, які не виправдали свого злиття, розділять, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 4037
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Девочка Мендель - спикер президента, которого не видно и не слышно - её разделят ?
Между кем и кем ?
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Тож казали вам, дебілам зеленим, "не трогайте нічого руками".
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"...Верещук заявила, что в правительстве планируют разделить министерства, которые не оправдали своего слияния..."

А навіщо тоді совокупляли?
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Что они ни делают,не идут дела,видно в понедельник их мама родила.
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Их не разделять надо. Их надо расщеплять.
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Можно и РАЗДЕЛАТЬ, но все же Ваш вариант больше подходящий.
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