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Все про:електронні документи (53) лікарняний (7) Гончарук_Олексій (748)

 З квітня українці зможуть оформити лікарняний онлайн, - Гончарук

З квітня уряд вводить систему електронних лікарняних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у Telegram.

"Із квітня українці зможуть оформити лікарняний онлайн — більше не потрібно виписувати їх на паперових бланках та зайвий раз йти до поліклініки. Уряд запроваджує систему електронних лікарняних. Лікар зможе електронним підписом затвердити документ", - повідомив він.

За словами Гончарука, система буде автоматично надсилатиме інформацію про лікарняний роботодавцю працівника та до Фонду соціального страхування.

Також читайте: Кабмін затвердив електронний лікарняний, впровадження почнемо в квітні, - Дубілет

"По-перше, це пришвидшить процедуру отримання страхових виплат. По-друге, зменшить шахрайство навколо цієї теми, коли фейкові лікарняні купували за 200-300 грн", - зазначив прем'єр.

Систему створили на базі вже наявного програмного забезпечення Пенсійного фонду.

Систему створили на базі вже наявного програмного забезпечення Пенсійного фонду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179070
 
 
 Топ коментарі
 
Бред сивой кобылы...
Больничный лист открывает врач...когда считает что это необходимо....и закрывает больничный лист врач...когда считает что человек выздоровел...
Какой онлайн? Чувак ты с самоката упал?
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Так же украинцы смогут пожить и поесть в интернете.
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Если речь идет о том о чем ты шепчешь...то идиоту гончаруку следует есняе выражать свои мысли...и не приплетать сюда украинцев..и онлайн...
Новость должна была звучать так...
С 1-го апреля бумажные больничные листы отменяются...и переводятся в электронный вид...
Но этот тупой зебил решил на умняк выпасть...впрочем так делает все зеленое стадо ...без исключения...
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Так же украинцы смогут пожить и поесть в интернете.
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Судя по комментам, первое ты уже делаешь.
А второе - делаешь, не отрываясь от первого.
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Бред сивой кобылы...
Больничный лист открывает врач...когда считает что это необходимо....и закрывает больничный лист врач...когда считает что человек выздоровел...
Какой онлайн? Чувак ты с самоката упал?
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Речь идет о самой бумажке.
Ее давать на руки не будут.
Все начисления будут производиться из базы данных.
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Если речь идет о том о чем ты шепчешь...то идиоту гончаруку следует есняе выражать свои мысли...и не приплетать сюда украинцев..и онлайн...
Новость должна была звучать так...
С 1-го апреля бумажные больничные листы отменяются...и переводятся в электронный вид...
Но этот тупой зебил решил на умняк выпасть...впрочем так делает все зеленое стадо ...без исключения...
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"Шепчешь"?
У тебя жаргон какой-то маргинальный...
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Найболее подходящий для общения с тупыми зебилами...они другого не понимают...по причине своей врожденной тупости...
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Ну и слава богу...отвечать на тупые вопросы зебилов не большое удовольствие...
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Ну тогда .зебил...обтекай молча ...ты обосрался...
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Заглючит система и сиди жди денег как понижения тарифов от зелёных мразей!
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Привыкай.
Средневековье закончилось.
Кроме Санжар.
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Да ну нахрен я не терпила. Снести эту зелёную нечисть нахрен! Клоуны должны быть в цирке и нигде болеее!
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Интересно, если поступить так с семейством ждзеленских, это будет считаться холокостом? З квітня українці зможуть оформити лікарняний онлайн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2658
З квітня українці зможуть оформити лікарняний онлайн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8223
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я так розумію, що швидку медичну хелп теж можна тільки онлайн отримати, раз люди брешуть про коронавірус, щоб швидка приїхала
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Наш премьер живёт в параллельной реальности?
Во первых какие 300 грн? Где есть такие врачи занимающиеся благотворительностью?
И во вторых, врач открывает больничный, врач и закрывает. Научите премьера. У него пробелы в образовании.
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Открывает, закрывает, вносит данные в электронную базу.
Только бумажку не дает и носиться с ней не нужно будет.
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И много ты ...зебил..с ней носился?
Человек заболел...обратился в больницу...ему выписали больничный...человек выздоровел...больничный закрыли...человек взял больничный и отнес его на работу...
Все...телодвижений мизер...
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А не имеет значения...бумажка или не бумажка.....пациент не может сам себе открыть или закрыть больничный...ни в каком виде...
Похоже что ты еще тупее гончарука...
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Больничный лист...это бланк строгой отчетности....
Что это такое сам найдешь в инете...или до такой степени тупой что не сможешь?
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Затем что бумажкапэто потверждение что-ты болел. Ты с ней в суд пойти можешь а заключит твоя рукожопая система как ты докажешь что ты болел?!
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Это говорит о том, что оно никогда не болело или не работало. Первого в принципе не может быть, значит второе. Совпадение? Не думаю!
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Поц, ты в предыдущей новости расхваливал зебильное правительство. Что сейчас изменилось? Или работа такая - срать в коментах?
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Ну если бы ты не был дураком и умел читать ,то знал-бы ,что я никогда никого не хвалил и не собираюсь ,я трезво оцениваю факты а факты в том ,что правительство Зеленского допускает куевую тучу ошибок ,но оно в МИЛЛИОНЫ раз лучше банды барыги . З квітня українці зможуть оформити лікарняний онлайн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6684
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Украинцы или врачи?
Или кому нужен больничный, заходит на сайт ... деньги перечисляет на карточку или Биткоины.
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А объясните как я могу закрыть больничный не посещая врача? Имеет ли право врачь выписывать человека на работу не видя самого человека?! Кстати во раздолье будет врачам выписывая левые больничные!
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А что должно помешать человеку купить е-больничный за 300 е-гривен?
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С одной стороны геморроя прибавится. Сейчас, если больничный короткий то его могут и не проводить - рисуют стандартный график и все. Теперь придется любой больничный рассчитывать.
А с другой стороны интересно, убрали наконец оттуда название предприятия или все никак.
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Инвалидность, пенсию тоже онлайн?
Побыстрей бы его в отставку, а то натворит таких дел, на десятилетия придется разгребать ещё.
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