 З квітня українці зможуть оформити лікарняний онлайн, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у Telegram.
"Із квітня українці зможуть оформити лікарняний онлайн — більше не потрібно виписувати їх на паперових бланках та зайвий раз йти до поліклініки. Уряд запроваджує систему електронних лікарняних. Лікар зможе електронним підписом затвердити документ", - повідомив він.
За словами Гончарука, система буде автоматично надсилатиме інформацію про лікарняний роботодавцю працівника та до Фонду соціального страхування.
"По-перше, це пришвидшить процедуру отримання страхових виплат. По-друге, зменшить шахрайство навколо цієї теми, коли фейкові лікарняні купували за 200-300 грн", - зазначив прем'єр.
Систему створили на базі вже наявного програмного забезпечення Пенсійного фонду.
Систему створили на базі вже наявного програмного забезпечення Пенсійного фонду.
А второе - делаешь, не отрываясь от первого.
Больничный лист открывает врач...когда считает что это необходимо....и закрывает больничный лист врач...когда считает что человек выздоровел...
Какой онлайн? Чувак ты с самоката упал?
Ее давать на руки не будут.
Все начисления будут производиться из базы данных.
Новость должна была звучать так...
С 1-го апреля бумажные больничные листы отменяются...и переводятся в электронный вид...
Но этот тупой зебил решил на умняк выпасть...впрочем так делает все зеленое стадо ...без исключения...
У тебя жаргон какой-то маргинальный...
Средневековье закончилось.
Кроме Санжар.
Во первых какие 300 грн? Где есть такие врачи занимающиеся благотворительностью?
И во вторых, врач открывает больничный, врач и закрывает. Научите премьера. У него пробелы в образовании.
Только бумажку не дает и носиться с ней не нужно будет.
Человек заболел...обратился в больницу...ему выписали больничный...человек выздоровел...больничный закрыли...человек взял больничный и отнес его на работу...
Все...телодвижений мизер...
Похоже что ты еще тупее гончарука...
Что это такое сам найдешь в инете...или до такой степени тупой что не сможешь?
Из какого села, гуцулы?
Как ты докатился до этого.
Или кому нужен больничный, заходит на сайт ... деньги перечисляет на карточку или Биткоины.
А с другой стороны интересно, убрали наконец оттуда название предприятия или все никак.
Побыстрей бы его в отставку, а то натворит таких дел, на десятилетия придется разгребать ещё.