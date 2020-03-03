EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  5864  63
Матеріали за темою:
Все про:Мінздоров'я (1195) профілактика (5) Ляшко Віктор (24) COVID-19 (461)

 Медичні маски не захищають від коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

Одягати маски потрібно тільки людям з симптомами ГРВІ.

Про це сьогодні на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Не потрібно використовувати такі засоби індивідуального захисту, як хірургічні маски тоді, коли вони не потрібні. Оскільки це створює фальшивий обман свого захисту і не запобігає або не дозволяє використовувати інші ефективні методи профілактики ГРВІ, до яких належить коронавірус", - підкреслив він.

Ляшко нагадав, що слід часто мити руки, якщо немає такої можливості - обробляти антисептиками. Також необхідно дотримуватися дистанції в 1,5-2 метри з людиною, у якої є симптоми ГРВІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зберігайте спокій, держава готова надати кваліфіковану медичну допомогу, - Гончарук про перший випадок зараження коронавірусом

"Хвора людина з симптомами - це якраз та людина, якій потрібно надягати хірургічну маску, щоб зменшити відстань, на яку поширюється збудник інфекції", - нагадав він.

Ляшко передав заклик головного хірурга США, який відповідає за епідситуацію, не використовувати маски. За його словами, закупівля у великій кількості масок, які будуть лежати по квартирах, призведе до того, що на глобальному рівні їх ніде буде купити, коли в лікарнях введуть масковий режим.

Заступник міністра додав, що такі рекомендації закликали поширювати представники Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179069
 
 
 Топ коментарі
 
как можно купить то, чего нет в принципе после скупки жидом радуцким всего запаса и продажи его в Китай?)
 показати весь коментар
 
и не только на коронавирус.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ляшко, ты последнее время когда Зеленского видел ? А ведь он с Папой Римским недавно вплотную сидели, глаза в глаза смотрели . У Папы Римского - короновирус обнаружен . А Зе -- инфицирован и бессимптомный носитель. Вот припрется на какое-- нить заседание, и всех перезаражает вирусом, привезенным из Италии.
 показати весь коментар
 
 
и ленку проверить нужно после шопинга в Италии....
 показати весь коментар
 
 
Депутат від "СН" продав в Китай весь запас українських масок.

Медичні маски не захищають від коронавірусу, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4959

 показати весь коментар
 
 
Наградить этого говнюка поездкой в Ухань в один конец. Масок не давать!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Зачем постить фейки о коронавирусе Папы, взятые с сайта с недельной регистрацией - вы очередной шоколадный/лахтинский тролль (нужное подчеркнуть)?
 показати весь коментар
 
 
Ну, педротролям надо ведь как то зраду разгонять, вот они и стараются изо всех сил 😄
 показати весь коментар
 
У Папы Римского такой же коронавирус - как тебя зовут нетоварищ.
 показати весь коментар
 
Тобто Ляшко прочитав в Інтернеті, що медичні маски не допомагають
 показати весь коментар
 
 
Нет. Зеленые банально не способны наладить выпуск медицинских масок - и поэтому решили объявить, что маски не помогают.

Когда окажется, что нет аппаратов искусственной вентиляции легких, они будут рассказывать, что аппараты искусственной вентиляции легких не помогают. И так дальше по списку.

Напомню, Китай за неделю построил завод, выпускающий по 250 тысяч масок за день.
 показати весь коментар
 
 
250 тысяч в сутки это не завод, это один станок, который 3 месяца назад в Китае стоил 40т$ и нах никому не был нужен. Три маски вылетают в секунду.
 показати весь коментар
 
По его словам, закупка в большом количестве масок, которые будут лежать по квартирам, приведет к тому, что на глобальном уровне их негде будет купить, когда в больницах введут масочный режим.Источник: https://censor.net.ua/n3179069 - их и так нигде нет, а если и есть, то цена космическая. А все потому, что некоторые предприимчивые "товарищи" успешно их скупили и вывезли в Китай и Италию
 показати весь коментар
 
 
Для пархатых ублюдков Украина это место наживы, потому что больше нигде в мире, вся эта обрезанная мразь не может бесконечно сидеть на шее у коренного населения, только у нас и на засРашке.
 показати весь коментар
 
 
А шо, Китай еще масок просит, а вам барыжить нечем?
 показати весь коментар
 
 
Ще один ідіот. Де ж вас таких вирощують? Придурку, маска ЗАХИЩАЄ здорових від хворого, в першу чергу. Але ж тобі, чмо недолуге, звідки про таке знати.
 показати весь коментар
 
 
Так само як і недостаток інтелекту не запобігає ЗЕленовірусу...
 показати весь коментар
 
 
как можно купить то, чего нет в принципе после скупки жидом радуцким всего запаса и продажи его в Китай?)
 показати весь коментар
 
 
очень вовремя написал, беда со слов сми, переступила порог, и на те вам не допомогає.
 показати весь коментар
 
 
Передайте этому "врачу", что он, как и его оманский шеф - идиоты!
Маски бывают разных степеней защиты. По евро классификации #1 не подходит, а вот #2,3 очень даже хорошо защищают если ними правильно пользоваться.
 показати весь коментар
 
 
к бабке не ходи, следующий пост будет, не бойтесь, потому что ничто не помогает, держитесь.
 показати весь коментар
 
 
Ще треба носити окуляри, протерті горілкою.
Інструкція:
50гр. внутрішньо, а потім дихати на окуляри і протирати
 показати весь коментар
 
ТЄМ БОЛЄЄ ШО ВСЄ МАСКІ українського виробництва, ВЖЕ ПРОДАНІ В КИТАЙ:
https://pershij.com.ua/deputat-vid-sn-prodav-v-kytai-ves-zapas-ukrainskykh-masok/
«28.02.2020 Депутат від "СН" продав в Китай весь запас українських масок.
Про це передає Поліграф.НЕТ.
За даними експерта, на Харківському заводі медпрепаратів, людина, схожа на радника президента викупила весь запас марлевих масок - 20 мільйонів штук. Ще одна аналогічна закупівля була проведена в іншого виробника, в результаті, на руках у фельдшера Радуцького виявилося 28 мільйонів захисних засобів.
Власник приватної клініки «Борис» зіграв на паніці навколо поширення коронавируса в Україні, і заробив мільйони. На покупку масок депутат витратив 36 мільйонів гривень, а потім продав їх … в Китай. Але вже набагато дорожче - за 224 мільйони гривень. Разом, чистий прибуток лікаря-політика склав більше 186 мільйонів. І це при тому, що в Україні маски є тільки в кожній десятій аптеці, їх уже продають з-під поли втридорога, або шиють самі, в домашніх умовах.»
 показати весь коментар
 
 
Якщо навіть китайці ще не знають, що захищає, а що не захищає, то навіщо пан головний санлікар закликає не носити медицинські маски? Бо масок у продажі нема? Обісрались?
 показати весь коментар
 
 
Депутат від "СН" продав в Китай весь запас українських масок.
 показати весь коментар
 
 
Эти маски не помогают, конечно, глобально. Но это тоже механический барьер от чихающих и кашляющих. Лучше это, чем ничего.
Тем более, что у нас есть грипп, от которого тоже умирают люди. Пусть этот грипп иначе называется. Но человеку, который умер, безразлично название болезни.
У нас в классе болеет много детей. Температура высокая не сбивается ничем, только жидкий анальгин даёт временный эффект. Есть у некоторых осложнения. Почти все пьют антибиотики. По Вайберу родители делятся.
Мы пока приостановили хождение в школу.
Я всегда сама решаю такие вопросы, опираясь на личные ощущения. Я считаю, что лучшая превентивная мера- это не посещать большие скопления людей. А в школе 1000 детей. Учителя тоже болеют.

Все это все равно закончится. Летом уже не будет никаких гриппов по-любому. Разгонять панику нельзя, просто каждый должен помочь Украине не стать частью всеобщего психоза и пандемии. Каждый должен сделать максимум, чтобы не заболеть самому.
 показати весь коментар
 
 
Насколько у нас невежественный народ. Медичні маски не захищають від коронавірусу, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4123
Во всем мире носят маски, что бы создать комфорт окружающим.
 показати весь коментар
 
 
ну пусть окружающие которые хотят комфорта, покупают маски и раздают.
 показати весь коментар
 
Лучше плохая защита, чем ее отсутствие. Да и китайские врачи, которые с больными работают поголовно в масках
 показати весь коментар
 
 
Не розумію, чому не запроваджують камери для опромінювання ультрафіолетовими промінями. Наприклад на вокзалах, аеропортах, супермаркетах. Наприклад в роддомі ця практика поширена. Всі мікроби, що потрапили у зону променів, гинуть. Гарантовано, що і цей вірус теж. Був би гарний спосіб зменьшити розповсюдження вірусу, навіть звичайного грипу
 показати весь коментар
 
И граждане Китая , без разницы, больные или здоровые , тоже поголовно в масках.
 показати весь коментар
 
 
Уже одна премьерка бегала за тамифлю в аэропорт в маске: такой цирк больше не нужен.
 показати весь коментар
 
 
Правильно, пані Ала! Нам ні цирк не потрібний, ні дебільні громадяни не потрібні! Не носіт маску, пані Безбородова!
 показати весь коментар
 
 
Продавцы и производители масок Ляшку денег не занесли)
Все просто!
 показати весь коментар
 
Маска затримує краплини слюни, мокротиння і шмарків. А для вірусу вона - що слонові дробинка...
 показати весь коментар
 
Если маски не помогают, зачем их тогда все надевают?
 показати весь коментар
 
1.Маски трішки допомагають, але зменшити імовірність захворювання вони не здатні;
2. Щоби завдяки реклами збільшити прибутки аптек.
 показати весь коментар
 
Масок в продаже нет. Зебилам можно примерить только намордники (если хватит денег):
Медичні маски не захищають від коронавірусу, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9605
 показати весь коментар
 
 
А зачем тогда продали их в Китай, по цене в три раза дороже? Китайцев защищает, а украинцев нет)))???? От сказочники! Это чтобы люди не возмущались отсутствием масок в аптеках?!!! За дураков всех держат? АУ!!! ОРВИ это тоже вирус!!! Маски защищают от вирусов!
 показати весь коментар
 
Китайцев заставило носить маски правительство. Кто вышел на улицу без маски жестко паковали. Маски всем для того, чтобы зараженный человек не распространял вирус через дыхание/чиханье. Даже респираторы класса FFP2 не спасает здорового. Вот наглядный рисунок. Маска N95 имеет клас защиты FFP2.
Медичні маски не захищають від коронавірусу, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 5996
 показати весь коментар
 
 
Від цього вірусу (не завжди) вберігають хірургічні маски, окуляри які закривають слизову оболонку, і респіратори. Маски "від грипу" можуть лише зменшити імовірнісь зараження.
 показати весь коментар
 
Таки да, уменьшает вероятность заражения. Полностью исключить возможность заражения можно только полной самоизоляцией на весь период эпидемии
 показати весь коментар
 
Та нє-є. Потрібно обов"язково було послати літака і забрати людей із зони епідемії і карантину в Китаї і перевезти в (на той час "чисту") Україну. Так і тільки так у розумінні злочинних бездарів з Банкової і МОЗ можна було "уникнути зараження" і "врятувати" співвітчизників.
 показати весь коментар
 
Вот это номер, люди медицинские маски раскупили, а они не помогают.
Так нужно продавать такие медицинские маски, чтобы помогали, а то и защититься от вирусов нечем.
 показати весь коментар
 
Наши падлы лживые, бессовестные. И это говорит врач? Человек на службе у государства? Который отвечает за здоровье населения??? Это верх подлости, потому что люди верят им, особенно те, кто ничего не шарит в медицине.
 показати весь коментар
 
зараз маски в неті продають по 1000 гривень за 50 одиниць (по аптеках вже немає). Люди, *****, здуріли, та ведуть себе, як худоба.. Скупили по аптеках і на ОЛХ викинули вдесятеро дорожче.. Паскудний в нас таки народ !!! Хоч би ви задавились вже тими масками, жлобяри погані.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору