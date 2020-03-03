 Медичні маски не захищають від коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

Про це сьогодні на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Не потрібно використовувати такі засоби індивідуального захисту, як хірургічні маски тоді, коли вони не потрібні. Оскільки це створює фальшивий обман свого захисту і не запобігає або не дозволяє використовувати інші ефективні методи профілактики ГРВІ, до яких належить коронавірус", - підкреслив він.
Ляшко нагадав, що слід часто мити руки, якщо немає такої можливості - обробляти антисептиками. Також необхідно дотримуватися дистанції в 1,5-2 метри з людиною, у якої є симптоми ГРВІ.
"Хвора людина з симптомами - це якраз та людина, якій потрібно надягати хірургічну маску, щоб зменшити відстань, на яку поширюється збудник інфекції", - нагадав він.
Ляшко передав заклик головного хірурга США, який відповідає за епідситуацію, не використовувати маски. За його словами, закупівля у великій кількості масок, які будуть лежати по квартирах, призведе до того, що на глобальному рівні їх ніде буде купити, коли в лікарнях введуть масковий режим.
Заступник міністра додав, що такі рекомендації закликали поширювати представники Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Когда окажется, что нет аппаратов искусственной вентиляции легких, они будут рассказывать, что аппараты искусственной вентиляции легких не помогают. И так дальше по списку.
Напомню, Китай за неделю построил завод, выпускающий по 250 тысяч масок за день.
Маски бывают разных степеней защиты. По евро классификации #1 не подходит, а вот #2,3 очень даже хорошо защищают если ними правильно пользоваться.
Інструкція:
50гр. внутрішньо, а потім дихати на окуляри і протирати
https://pershij.com.ua/deputat-vid-sn-prodav-v-kytai-ves-zapas-ukrainskykh-masok/
«28.02.2020 Депутат від "СН" продав в Китай весь запас українських масок.
Про це передає Поліграф.НЕТ.
За даними експерта, на Харківському заводі медпрепаратів, людина, схожа на радника президента викупила весь запас марлевих масок - 20 мільйонів штук. Ще одна аналогічна закупівля була проведена в іншого виробника, в результаті, на руках у фельдшера Радуцького виявилося 28 мільйонів захисних засобів.
Власник приватної клініки «Борис» зіграв на паніці навколо поширення коронавируса в Україні, і заробив мільйони. На покупку масок депутат витратив 36 мільйонів гривень, а потім продав їх … в Китай. Але вже набагато дорожче - за 224 мільйони гривень. Разом, чистий прибуток лікаря-політика склав більше 186 мільйонів. І це при тому, що в Україні маски є тільки в кожній десятій аптеці, їх уже продають з-під поли втридорога, або шиють самі, в домашніх умовах.»
Тем более, что у нас есть грипп, от которого тоже умирают люди. Пусть этот грипп иначе называется. Но человеку, который умер, безразлично название болезни.
У нас в классе болеет много детей. Температура высокая не сбивается ничем, только жидкий анальгин даёт временный эффект. Есть у некоторых осложнения. Почти все пьют антибиотики. По Вайберу родители делятся.
Мы пока приостановили хождение в школу.
Я всегда сама решаю такие вопросы, опираясь на личные ощущения. Я считаю, что лучшая превентивная мера- это не посещать большие скопления людей. А в школе 1000 детей. Учителя тоже болеют.
Все это все равно закончится. Летом уже не будет никаких гриппов по-любому. Разгонять панику нельзя, просто каждый должен помочь Украине не стать частью всеобщего психоза и пандемии. Каждый должен сделать максимум, чтобы не заболеть самому.
Во всем мире носят маски, что бы создать комфорт окружающим.
Все просто!
2. Щоби завдяки реклами збільшити прибутки аптек.
Так нужно продавать такие медицинские маски, чтобы помогали, а то и защититься от вирусов нечем.