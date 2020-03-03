 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова

Про це говорять дані свіжого опитування Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.
Понад три чверті опитаних (76,6%) взяли б участь у такому референдумі, якби він відбувався найближчої до дати опитування неділі. Не взяли б участі 12,8%, а решта опитаних не визначилися з відповіддю.
Якби подібний референдум відбувся, то абсолютна більшість проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення (64,3% усіх опитаних або 72,0% тих, хто взяв би участь у референдумі). 21,4% з тих, хто взяв би участь у референдумі (або 19,6% серед усіх опитаних) проголосували б за запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення. Решта опитаних не визначилися з відповіддю.
Зазначається, що підтримка громадянами продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення дещо зросла за останні чотири місяці: у жовтні 2019р. за продовження мораторію готові були проголосувати 64,4% тих, хто збирався взяти участь у референдумі, а у листопаді 2019р. — 68,3% тих, хто збирався взяти участь у референдумі.
Відносна більшість громадян (48,5%) підтримують блокування роботи Верховної Ради фракціями "Опозиційна платформа — За життя" та ВО "Батьківщина" з метою не допустити розгляд Закону про ринок землі. Не підтримують такі дії — чверть опитаних (25,4%). Решта опитаних не цікавляться цим питанням або вагалися з відповіддю.
Бене нужна земля. Беня ее получит.
Но, главное, радует, что количество умных людей, не подверженных зомбированию и имеющим критическое мышление (25%) в Украине - все таки почти в два раза больше, чем в рашке (13%))
конечно, это не поможет тебе стать умнее пульта от зомбоящика, но хоть на батарейках сэкономишь
Причина - некачественная подготовка материала. На назначение Зеленским исполняющего обязанности ГБР подана жалоба в "легендарный" ОАСК. " Свято наближається?"
агробарони "по-чорному" і не світяться!!
в Україні 20% сі.госп продукції це "ЧОРНИЙ ОБІГ" на НЕЗАКОННО захопленій землі
саме юдька-бойко-рабіновічі та інші такі Ж"сільгосп працівники" проти
У нас в чернозёмах, которые немцы вывозили вагонами:Рекордные показатели урожая. 74,3 т зерновых и зернобобовых культур собрали с площади 15 млн га. Или 98% к прогнозу при средней урожайности 4,93 т / га (в 2018 4,7 т / га)», - порадовался Милованов.
Так это показатели кто показал,а те кто не показал, а просто продал и не заплатил ни копейки ни арендаторам ни государству.Показатели в два раза меньше чем в Ирландии.Они там берегут свою частную землю и костьми за неё лягут а у нас всем насрать.Культура земледелия только начинает зарождаться и может продолжаться только на частной собственности а не на арендованном имуществе
Якби у нас робили ринок землі як у Польщі, то противників було б менше!
Ось інфографіка по земельному законодавству наших сусідів:
Бо вони їздять трактори/комбайни б/у купувати в Польщу і бачать, як працює нормальний ринок землі. У Польщі максимум 400-500 га продадуть одній людині, причому лише громадянину Польщі. Плюс, треба довести, що земля купується саме для сільського господарства.
А скільки там слуги народу пропонують у нас в одні руки гектарів? 10 тис.? 20?
Тут питання в тому щоб селяни не загубили те що мають.
І так, агрохолдінгам ж ніхто не заборонятиме орендувати землю навіть після введення ринку с/г угідь. Але 500 га приватної землі в одні руки кожному учаснику агрохолдінга - це було б чудове обмеження. Решту - хай орендують!
Москалику, землю під завод/фабрику/порт у нас законно продають з 2001 року! І під будівництво хати/дачі так само з 2001 року легально можна купити! Не можна купити лише сільськогосподарські землі!
От і спалився кацап, українці про такий нюанс земельного ринку знають. Не знає тільки той, хто тут не живе!
Большинство граждан Украины считают, что вопрос введения рынка земли и отмене моратория на куплю-продажу земли... Источник: https://censor.net.ua/n3179068
А НЕ 84 % ??? Знову цей брехливий центр Розумкова.
Згідно статті 13 та 14 конституції України власником землі є українській народ. Продаючи землю у приватну власність держава має відшкодувати громадянам майнові втрати.
Об'єм сільськогосподарських угідь за площею оцінюється у 39 мільйонів гектарів. Ринкова ціна після початку продажу має перевищити 100000$ за гектар. В Україні проживає 37 млн населення враховуючи немовлят. Розрахунок вартості особистої частки, 39млн ÷ 37млн = 105405. Тобто кожен власник у особі українця, згідно закону має отримати ≥105000$, у тому числі діти та пенсіонери, незалежно від успадкованого на цей час майна та земельних ділянок.
Передбачаючи критику стосовно ціни маю відповісти. На даний час у Польщі набагато гірші за якістю сільхоз землі продають по 60000$ за гектар, частка черноземів в наших сусідів невелика і становить лише 1% від загальної площі. Натомість в Україні надпотужні черноземи більше 1,20 метра завглиб, що становлять 88% земель сільськогосподарського призначення, та 30% від загальної площі країни, що спрощує логістику і як висновок має коштувати дорожче.
Власники паїв громадяни України мають викупити землю у приватну власність отримавши на загальних засадах кошти від держави на кожну особу своєї сім'ї. Земля за законом належить всьому народу незалежно від місця проживання та спадщини. Змінюючи власника держава повинна відшкодувати попередньому власнику у особі кожного українця вартість втраченого майна.
Шоб те, у кого земли нет могли запретить продавать землю тем, у кого она есть.
А те, у кого жилья своего нет - запретить продавать его тем, у кого оно есть.
"Господи, вырви мне один глаз!"