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 Політика України, Суспільство
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Все про:опитування (494) Центр Разумкова (72) ринок землі (124)

 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова

Більшість громадян України вважають, що питання запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення потрібно виносити на всенародний референдум. Такої думки дотримуються 68,9% респондентів. 19,6% опитаних вважають, що це питання не слід виносити на референдум, решта — не визначилися з відповіддю.

Про це говорять дані свіжого опитування Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

Понад три чверті опитаних (76,6%) взяли б участь у такому референдумі, якби він відбувався найближчої до дати опитування неділі. Не взяли б участі 12,8%, а решта опитаних не визначилися з відповіддю.

Якби подібний референдум відбувся, то абсолютна більшість проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення (64,3% усіх опитаних або 72,0% тих, хто взяв би участь у референдумі). 21,4% з тих, хто взяв би участь у референдумі (або 19,6% серед усіх опитаних) проголосували б за запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення. Решта опитаних не визначилися з відповіддю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є всі підстави вже зараз проводити референдум щодо земельної реформи, - Тимошенко

Зазначається, що підтримка громадянами продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення дещо зросла за останні чотири місяці: у жовтні 2019р. за продовження мораторію готові були проголосувати 64,4% тих, хто збирався взяти участь у референдумі, а у листопаді 2019р. — 68,3% тих, хто збирався взяти участь у референдумі.

Відносна більшість громадян (48,5%) підтримують блокування роботи Верховної Ради фракціями "Опозиційна платформа — За життя" та ВО "Батьківщина" з метою не допустити розгляд Закону про ринок землі. Не підтримують такі дії — чверть опитаних (25,4%). Решта опитаних не цікавляться цим питанням або вагалися з відповіддю.

64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179068
 
 
 Топ коментарі
 
Тот закон, который двигают дети турецкоподданного, он вообще не о рынке земли, а о сравнительно честном ее отъеме.
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Кабмин недавно кричал о том, что все украинцы хотят рынка земли, а оно вот что. Значит не все потеряно и украинцы все таки понимают, что сейчас в мире происходят ужасные климатические катастрофы, войны, продукты скоро будут на вес золота, глупо их отдавать криминальному олигархату страны, а земля - это важный стратегический объект для Украины.
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Он и так этим всем владеет. Вот только бесплатно. А если откроется рынок то нужно денежку не малую выплатить. Думай!!!
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Дулю тебе выплатят. Денюжку с тебя тянут бесконечно, а не с тех, кто владеет землей. Что мешает сегодня увеличить налоги на землю? А тебе с мая сего года уже который раз увеличат квартплату, вводится новый вид обдирательства - обязательная абонплата за газ, воду и вывоз мусора всем, даже тем кто не пользуется этими благами цивилизации. Так что делай две дырочки и не в погонах, а в ремне.)
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Да пофик на зебилов.

Бене нужна земля. Беня ее получит.
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дибббили малоросские. опрос проводился среди нищебродов без земли?
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Есть люди, которые за рынок земли, но против, чтобы его вводило зелёное ворьё...
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забавно, зебил считает зебилов - "дибббилами малоросскими"
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НЕТ продаже земли !!!
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а нахрена ти, зебіл, гапасував за уродів?
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Ну не за Барыгу же было голосовать 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7730тот бы сразу двинул и землю и тех кто на ней живёт .
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Та ти шо? Сам додумався, чи у "чесного" рейдера коломойського, на Г+Г, казали? 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7514
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ага, ну да, ти резидент-шпіон ***** з програмою "будь-хто, аби не Порошенко"
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КОШМАР ,72% шпиЁнов ***** 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 31 и все на бедного и единственного защитника Украины пэтю мальдиского ну надо ж тебе така халепа ..
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и не говори.. в рашке таких дебилов 87%.. мышебратьев 73% 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 3460
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Да и не говори 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 5664радует ,что даунов голосовавших за Барыгу в Украине раз-два и обчёлся . 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6632
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ага.. 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 3452 дебилов - любящих фуйло-клоунов - в рашке и Украине - количество совпадает 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6565...
Но, главное, радует, что количество умных людей, не подверженных зомбированию и имеющим критическое мышление (25%) в Украине - все таки почти в два раза больше, чем в рашке (13%))
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Ну так это обычное дело ,небольшой процент дебилов всегда считает дебилами весь мед персонал дурдома и вообще весь мир ,это азы психиатрии . 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 4659
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ну, кому как не тебе - дебилу, знать о нравах в вашей дурдоме))
64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6889
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Та не, если бы вас *********** было большинство 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 2042то барыга с сотоварищи и дальше бы бомбили Украину а так на допросы ходят . 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8047
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лан, не плач, все давно поняли - что у Алекс Охара 483465ab - 87% и 73% - это "умнейшие" люди планеты)) почти такие же умные, как и пульты от их зомбоящиков..



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А шо у вас в дурке означает слово ЛАН 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 3987 и каким местом оно в твоём бредовом опусе ?
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браво, зебил!)) ты абсолютно согласен со всем вышесказанным 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6718
конечно, это не поможет тебе стать умнее пульта от зомбоящика, но хоть на батарейках сэкономишь 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 4440
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Прокуратура вернула ГБР три подачи подозрений на Поршенко. 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9434
Причина - некачественная подготовка материала. На назначение Зеленским исполняющего обязанности ГБР подана жалоба в "легендарный" ОАСК. " Свято наближається?"

64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8895
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Так врачи в дурке как раз и есть в меньшинстве, в отличии от дурконутых64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 3099
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а у охары - врачи - дурные, а пОциенты - умные.. он знает точно))
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Так бОрыга-то и не двинул, а Сцикло таки двинет. Но хуже не будет, бо какая разница 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 5349
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мнения разделились: 19,6% - те, кто уже хапнул; 68,9% - те, кто будет бедным.
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зебіли не читали програму слуг уродів, але голосували за них. А відкриття ринку орної земоі там було записане...
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А серед агробаронів проти продажу землі 100% 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 3449
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ні, не всі. Косюк - "за". Та й Порошенко "за" - але з обмеженнями кількості "в одні руки".
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у тебе щось з макитрою...
агробарони "по-чорному" і не світяться!!
в Україні 20% сі.госп продукції це "ЧОРНИЙ ОБІГ" на НЕЗАКОННО захопленій землі 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 2120
саме юдька-бойко-рабіновічі та інші такі Ж"сільгосп працівники" проти
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світяться, світяться, тільки потрібно бачити, що саме вони пропонують. Да, не своїми устами, бо для цього є "говорячі голови".
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На словах проти, а після впровадження закону в дію вони перші будуть скуповувати землі.
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А в средневековье считали,что земля полская,а еретиков,которых меньшинство было, на костре сжигали.Ну и что?С такой промывкой мозга,как по нашим тв каналам,скоро Сорос и соросята исчадьем ада будет.Ну по крайней мере 68,9% в это поверят.
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Тот закон, который двигают дети турецкоподданного, он вообще не о рынке земли, а о сравнительно честном ее отъеме.
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Так, самая высокая среднестатистическая урожайность пшеницы на уровне 9,61 т/га в Ирландии, а самый низкий урожай - 2,14 т/га в Португалии. Средняя урожайность пшеницы в ЕС - 5,94 т/га.И это просто в суглинках а в Ирландии 9,61 т/га рекорд.
У нас в чернозёмах, которые немцы вывозили вагонами:Рекордные показатели урожая. 74,3 т зерновых и зернобобовых культур собрали с площади 15 млн га. Или 98% к прогнозу при средней урожайности 4,93 т / га (в 2018 4,7 т / га)», - порадовался Милованов.
Так это показатели кто показал,а те кто не показал, а просто продал и не заплатил ни копейки ни арендаторам ни государству.Показатели в два раза меньше чем в Ирландии.Они там берегут свою частную землю и костьми за неё лягут а у нас всем насрать.Культура земледелия только начинает зарождаться и может продолжаться только на частной собственности а не на арендованном имуществе
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99% не имеющих земли, против её продажи!

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захочешь а уже усе, все в частной собственности
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Когда оно в частной собственности - так купить можно, если захочешь.
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Земля должна быть национализирована и сдаваться в пожизненную аренду гражданам Украины в том количестве которое они смогут рекультивировать и содержать в идеальном состоянии. В Британии 93% земли принадлежит государству. В Израиле 100%. Более того земля в Израиле объявлена пару лет назад священной и цену за аренду всего что на ней стоит подняли так что теперь жиды из страны разбегаются - стоимость аренда квартиры вместе с коммуналкой дешевле платы за аренду земли над которой эта квартира расположена... Ну что еще не поняли кто скупит землю в Украине и на кой хрен дебила сделали президентом?
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Про другие страны продолжай расказавай . А то взял две и все давай равнятся. И то 90 % не договорил.
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У Польщі - не більше 500 га можна в одні руки купити, в Румунії - не більше 100 га... А у нас???

Якби у нас робили ринок землі як у Польщі, то противників було б менше!

Ось інфографіка по земельному законодавству наших сусідів:
64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 5185
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Тебе без меня уже ответили. Добавлю только что в Британии земля оказалась в руках государства в тех случаях когда владельцы о ней надлежащим образом не заботились. Тогда назначались громадные штрафы. Невозможность их уплаты автоматически проводила к национализации. Сегодня барны жадные мечтают стать "лэндлордами" и "латифундистами". Но стоит национальному правительству ввести штрафы за экологию, качественные показатели грунтов, истощение, засолку, среду обитания для насекомых, животных и т.п. как вдруг окажется что "нувориши" не в состоянии обеспечивать все эти параметры и в любой момент любой купленный кусок земли превращается в токсичный актив от которого проблема избавится так как купить "грязную " землю под дорогостоящую рекреацию никто не сможет и незахочет. В результате чтобы там зеленое говно не "наприватизировало" мы, националисты, придем и отберем нетолько даром, но еще и заставим заплатить за восстановления грунтов и среды обитания. Жидам, барыгам и спекулянтам наша земля поперек горла встанет - мы их по миру пустим предварительно ободрав до мяса. 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6564
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Давайте спросим у тех кто имеет землю . Городские причем к рынку земли ? Я думаю проценты очень сильно изменятся в сторону рынка земли.
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Ну от мої родичі в селі мають паї, самі їх обробляють, нічого не арендують, як Косюки. І виступають категорично ПРОТИ ринку землі в такому вигляді, як пропонують слуги народу...

Бо вони їздять трактори/комбайни б/у купувати в Польщу і бачать, як працює нормальний ринок землі. У Польщі максимум 400-500 га продадуть одній людині, причому лише громадянину Польщі. Плюс, треба довести, що земля купується саме для сільського господарства.

А скільки там слуги народу пропонують у нас в одні руки гектарів? 10 тис.? 20?
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64,3% украинцев выступают против открытия рынка земли/ А вот что объявил терпилам боров и жлоб из кодлана Коломойского: Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук.
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Ну так и на "Майдан" или там "Суд Линча" референдум проводить не станем. По фату.
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Опять те кто бесплатно пользуется сотнями тысяч гектаров против продажи земли. Это очень понятно, поэтому и покупаются оценочные рейтинги у исследовательских центров. Пока нет рынка земли ни один разумный инвестор не начнёт бизнес в Украине. Кто бы из нормальных, здравомыслящих людей начал строительство фабрики, завода, зернохранилища или порта на земле не принадлежащей ему? НИ КТО!!!! А наши барыги которые рассказывают нам что все скупят кто то, это ширма. Им удобно пользоваться всем этим бесплатно из-за того что это ничьё. Все должно иметь хозяина, даже опавший листик и засохшая осенняя травинка. Будет хозяин будет порядок
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Вже на все є свої хазяєва,ти радий ? 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 2389
Тут питання в тому щоб селяни не загубили те що мають.
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А шо, закон якось заставляє селян губити те, що вони мають?
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Просте питання: чому не можна обмежити продаж землі на рівні 500 га в одні руки, як у Польщі? У поляків це стимулювало розвиток малих фермерських господарств, у них немає агрохолдингів!
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В Польші не було колгоспів. Там цілі династії фермерів існують поколіннями на своїй землі. В Україні немає стільки фермерів і взяти їх немає звідки. Тому агрохолдинги - закономірний наслідок колективізації, коли приватне фермерство було знищене - і це об'єктивна реальність, яку не можна ігнорувати, вимагаючи встановити правила з іншої реальності.
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У Польщі не було колгоспів, але були кооперативи... За структурою трохи подібні до агрохоліднгів, між іншим. І те, і інше є певним об'єднанням господарюючих суб'єктів.

І так, агрохолдінгам ж ніхто не заборонятиме орендувати землю навіть після введення ринку с/г угідь. Але 500 га приватної землі в одні руки кожному учаснику агрохолдінга - це було б чудове обмеження. Решту - хай орендують!
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пофиг, партія наріда говорила что будет со всеми советоваться, народовластие там референдумы, а сами через колено ломают
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Кто бы из нормальных, здравомыслящих людей начал строительство фабрики, завода, зернохранилища или порта на земле не принадлежащей ему?

Москалику, землю під завод/фабрику/порт у нас законно продають з 2001 року! І під будівництво хати/дачі так само з 2001 року легально можна купити! Не можна купити лише сільськогосподарські землі!


От і спалився кацап, українці про такий нюанс земельного ринку знають. Не знає тільки той, хто тут не живе!
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Насмотрелись порохо-медведчуковских прокремлевских каналов
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64,3% украинцев выступают против открытия рынка земли, - опрос Центра Разумкова

Большинство граждан Украины считают, что вопрос введения рынка земли и отмене моратория на куплю-продажу земли... Источник: https://censor.net.ua/n3179068

А НЕ 84 % ??? Знову цей брехливий центр Розумкова.
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А Медведчук, Порошенко тогда почему против. Они не олигархи и коррупционеры? За лохов народ держат с помощью ТВ Медведчука и Пороха.
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Так а хто сказав, що Порошенко проти?? Він постійно говорив, що за ринок с/г земель! Тому тут різниці між Зе і Пе НЕМАЄ! Інше питання, що Пєтя хоче трохи інакший закон про землю...
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Медведчук побеждает с помощью своих ТВ каналов, а быдло хавает.
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Зеля не вводит никакого рынка земли. Он вместе с олигархами отымает её у государства и народа и раздаёт олигархам по 210 000 га за поддержку. Это вообще не рынок. А те у кого были по 2 га земли в качестве паёв обязаны будут на панщину ходить. первые 2-3 года паны будут украинские с известными всем фамилиями, а потом с еврейскими. но которые все равно увсех на слуху.
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Брехня! Меня никто ни разу не спрашивал...
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Декларація особи землевласника України

Згідно статті 13 та 14 конституції України власником землі є українській народ. Продаючи землю у приватну власність держава має відшкодувати громадянам майнові втрати.
Об'єм сільськогосподарських угідь за площею оцінюється у 39 мільйонів гектарів. Ринкова ціна після початку продажу має перевищити 100000$ за гектар. В Україні проживає 37 млн населення враховуючи немовлят. Розрахунок вартості особистої частки, 39млн ÷ 37млн = 105405. Тобто кожен власник у особі українця, згідно закону має отримати ≥105000$, у тому числі діти та пенсіонери, незалежно від успадкованого на цей час майна та земельних ділянок.
Передбачаючи критику стосовно ціни маю відповісти. На даний час у Польщі набагато гірші за якістю сільхоз землі продають по 60000$ за гектар, частка черноземів в наших сусідів невелика і становить лише 1% від загальної площі. Натомість в Україні надпотужні черноземи більше 1,20 метра завглиб, що становлять 88% земель сільськогосподарського призначення, та 30% від загальної площі країни, що спрощує логістику і як висновок має коштувати дорожче.
Власники паїв громадяни України мають викупити землю у приватну власність отримавши на загальних засадах кошти від держави на кожну особу своєї сім'ї. Земля за законом належить всьому народу незалежно від місця проживання та спадщини. Змінюючи власника держава повинна відшкодувати попередньому власнику у особі кожного українця вартість втраченого майна.
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Нарид - он такой!
Шоб те, у кого земли нет могли запретить продавать землю тем, у кого она есть.
А те, у кого жилья своего нет - запретить продавать его тем, у кого оно есть.
"Господи, вырви мне один глаз!"
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