 Зберігайте спокій, держава готова надати кваліфіковану медичну допомогу, - Гончарук про перший випадок зараження коронавірусом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Telegram
"Як і очікувалося, в Україні зафіксовано перший випадок захворювання, викликаного новим коронавірусом. Підкреслюю, держава готова оперативно реагувати і надавати кваліфіковану медичну допомогу", - сказано в повідомленні.
Разом з тим, Гончарук попросив українців зберігати спокій і отримувати інформацію тільки з офіційних джерел.
Уряд створив спеціальну інфосторінку з усією актуальною інформацією - - https://covid19.com.ua/
Нагадаємо, в Україні виявили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
Чужой внутри..
Судя по всему, события будут развиваться так, как заложено природой.
Верить тому, что сейчас вещают с высоты Олимпа, не стоит
государство готово - Гончарук (с расшатанным креслом) успокаивает...а медицина ли готова?
"Мне надоели пошлые улыбки,
Политиков поганое вранье,
Я знаю точно: лишь Сергей Тигипко
К чертям разгонит это воронье!
На нем - костюм изящный от Бриони,
И знают в банке все до одного:
Завидуют Обама с Берлускони
Способностям к анализу его.
Его лицо - светильник интеллекта,
Его улыбка - волевой оскал.
Такого безупречного субъекта
Еще никто у нас не выбирал!
А если вдруг Отчизне станет худо,
А если вдруг в страну придет беда,
Он, только что возникший ниоткуда,
Исчезнет вновь, обратно в никуда...".
Поэт Орлуша.
Аршином общим не измерить
У них особенная стать
Нелохам надо просто верить
Завтра ему фсёёёё. И пойдёт этот самокатный поц на выход и займётся своей прежней деятельностью - статиста на ток шоу. Пока пойдёт туда, но скоро пойдёт по этапу.
На нары ..., на нары... на нары.
95-ий, що поробиш... =(
чем больше у них оптимизма...
тем меньше надежды у нас ...
Верь! И Зеля тебя доведет до конца.
Йо-хо-хо, и Слуга Народа.