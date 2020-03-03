 Чоловік з підтвердженим випадком коронавірусу близько контактував лише з дружиною: контактні особи на борту літака встановлюються, - ОДА

Чернівецька обласна державна адміністрація зв'язалася з румунськими колегами для встановлення осіб, які контактували на борту літака з зараженим коронавірусом українцем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомило керівництво Чернівецької ОДА під час брифінгу у вівторок, сьогодні буде розпочато обстеження осіб, які контактували з українцем, котрий повернувся з Італії з коронавірусом.

"Контактуємо з румунськими колегами, щоб з їхньою допомогою визначити суміжні місця в літаку, де вони (хворий і його дружина, - ред.) сиділи, та встановити контактних осіб на борту літака", - сказав голова ОДА Сергій Осадчук.

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Він запевнив, що в Україні є всі умови, щоб протидіяти викликам у вигляді коронавірусу, і, за його словами, область була до цього готова.

У свою чергу в.о. директора державної установи "Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" Наталя Гопко розповіла, як проводилися лабораторні дослідження у хворого коронавірусом.

"Сьогодні близько 10.00 ми отримали офіційне повідомлення від Центру громадського здоров'я МОЗ України про те, що отримано позитивний результат на етапі діагностики в Національній вірусологічній лабораторії. Далі будуть тривати дослідження в референс-лабораторії Європейської ВООЗ, як цього вимагає процедура. На це піде кілька днів. Про результати вас обов'язково повідомимо", - повідомила Гопко.

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Вона зазначила, що, крім іншого, в області в зв'язку з коронавірусом створена цілодобова "гаряча линія", на яку можуть звертатися всі жителі. Незабаром ліній буде дві.

Гопко запевнила, що до виявлення випадку коронавірусу в Чернівецькій області були готові, робота триває.

В ОДА поінформували, що хворий після поїздки в Італію (з 21 лютого) разом з дружиною подорожував на автомобілі з Сучави (Румунія) до Чернівців. Зараз вся необхідна допомога йому надається в інфекційному відділенні. Близький контакт - одна людина (дружина) перебуває в самоізоляції.

За інформацією ОДА в мережі "Фейсбук", лихоманка і першіння в горлі з'явилися у чоловіка 28 лютого, в той час як, повернувшись додому, 26 лютого, він почувався добре. Прикордонники на контрольно-пропускному пункті "Порубне" виміряли йому температуру, вона була нормальною.

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"Чоловік повертався в Україну на автомобілі, в якому була тільки його дружина. Зараз вона почувається добре і перебуває в самоізоляції. Також інфікований контактував з прикордонником, вимірюється йому температуру. За ним спостерігають лікарі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні підтвердився перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19.