EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  5561  19
Матеріали за темою:
Все про:Буковина (264) ОДА (750) Чернівці (134) COVID-19 (461)

 Чоловік з підтвердженим випадком коронавірусу близько контактував лише з дружиною: контактні особи на борту літака встановлюються, - ОДА

Чернівецька обласна державна адміністрація зв'язалася з румунськими колегами для встановлення осіб, які контактували на борту літака з хворим на коронавірус українцем.

Чернівецька обласна державна адміністрація зв'язалася з румунськими колегами для встановлення осіб, які контактували на борту літака з зараженим коронавірусом українцем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомило керівництво Чернівецької ОДА під час брифінгу у вівторок, сьогодні буде розпочато обстеження осіб, які контактували з українцем, котрий повернувся з Італії з коронавірусом.

"Контактуємо з румунськими колегами, щоб з їхньою допомогою визначити суміжні місця в літаку, де вони (хворий і його дружина, - ред.) сиділи, та встановити контактних осіб на борту літака", - сказав голова ОДА Сергій Осадчук.

Читайте також: Кабмін запустив сайт про коронавірус

Він запевнив, що в Україні є всі умови, щоб протидіяти викликам у вигляді коронавірусу, і, за його словами, область була до цього готова.

У свою чергу в.о. директора державної установи "Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" Наталя Гопко розповіла, як проводилися лабораторні дослідження у хворого коронавірусом.

"Сьогодні близько 10.00 ми отримали офіційне повідомлення від Центру громадського здоров'я МОЗ України про те, що отримано позитивний результат на етапі діагностики в Національній вірусологічній лабораторії. Далі будуть тривати дослідження в референс-лабораторії Європейської ВООЗ, як цього вимагає процедура. На це піде кілька днів. Про результати вас обов'язково повідомимо", - повідомила Гопко.

Також читайте: Медичні маски не захищають від коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

Вона зазначила, що, крім іншого, в області в зв'язку з коронавірусом створена цілодобова "гаряча линія", на яку можуть звертатися всі жителі. Незабаром ліній буде дві.

Гопко запевнила, що до виявлення випадку коронавірусу в Чернівецькій області були готові, робота триває.

В ОДА поінформували, що хворий після поїздки в Італію (з 21 лютого) разом з дружиною подорожував на автомобілі з Сучави (Румунія) до Чернівців. Зараз вся необхідна допомога йому надається в інфекційному відділенні. Близький контакт - одна людина (дружина) перебуває в самоізоляції.

За інформацією ОДА в мережі "Фейсбук", лихоманка і першіння в горлі з'явилися у чоловіка 28 лютого, в той час як, повернувшись додому, 26 лютого, він почувався добре. Прикордонники на контрольно-пропускному пункті "Порубне" виміряли йому температуру, вона була нормальною.

Також читайте: У хворого на коронавірус українця поки немає ускладнень у вигляді вірусної пневмонії, - Радуцький

"Чоловік повертався в Україну на автомобілі, в якому була тільки його дружина. Зараз вона почувається добре і перебуває в самоізоляції. Також інфікований контактував з прикордонником, вимірюється йому температуру. За ним спостерігають лікарі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні підтвердився перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179065
 
 
 Топ коментарі
 
с аэропорта шли пешком. продуктов в хате на пол-года. конечно верим!!!
 показати весь коментар
 
Скоріше за все прилетів до румунського аеропорту? У нас так більшість з Китаю, безконтрольно через Будапешт до Закарпаття повернулись...
 показати весь коментар
 
Из дома не выходил , с женой общался в скафандре.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
с аэропорта шли пешком. продуктов в хате на пол-года. конечно верим!!!
 показати весь коментар
 
 
Скоріше за все прилетів до румунського аеропорту? У нас так більшість з Китаю, безконтрольно через Будапешт до Закарпаття повернулись...
 показати весь коментар
 
 
Из дома не выходил , с женой общался в скафандре.
 показати весь коментар
 
 
Паспорт на границе у него никто не проверял...таможенный досмотр он не проходил....и вообще ближе чем на два метра к нему никто не приблежался...
Да и вообще он с женой в вакууме жил...ла зебилы?
 показати весь коментар
 
 
Батрачив би там і далі, а не віз цю заразу сюди.
 показати весь коментар
 
 
Отправить его в Санжары, пусть со Скалецкой "близко контактирует", а то физрук уже не справляется и просит отправить его обратно в Ухань.
 показати весь коментар
 
 
После приезда с Италии зараженный перездоровался с половиной Черновцов, но контактировал только с женой
 показати весь коментар
 
 
Не ну вы даёте, так нельзя. А как же Ухань.рыба, рынок, летучие мыши??? Мы все были свидетелями загадочного рамантического союза.
 показати весь коментар
 
Да не, это они за дебилов держат тех, кому такие басни рассказывают.
 показати весь коментар
 
 
з такими кроками та діями влади та лікарів, скоро багато хворих буде в Україні... (((
 показати весь коментар
 
Порохоботы, вы хотя бы под такой новостью перестали визжать и кидаться какашками
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору