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 Держава не дала жодної гривні, а в соцслужбі пропонують пожити в церкві: колишні полонені про життя після звільнення

Колишні полонені Руслан Шейтер, Олександр Репетило і Роман Коркішко розповіли, як живуть два місяці після звільнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вони повідомили "Фактам".

Напередодні Нового року відбувся обмін полоненими між ОРДЛО та Україною. Здавалося, для звільнених з катівень бойовиків закінчилося пекло і почався новий етап в житті. Їх тепло зустріли в "Борисполі" і на найвищому рівні пообіцяли максимальну підтримку. Однак через кілька днів в соцмережах і в інтерв'ю ЗМІ люди стали висловлювати образи на адресу держави, яка, на їхню думку, могла б поставитися до них з великою увагою. Чиновників звинувачували у байдужості, ігноруванні прохань і нездатності вирішити найнагальніші проблеми.

Так, колишні полонені Руслан Шейтер, Олександр Репетило і Роман Коркішко розповіли, як живуть два місяці після звільнення.

Руслану Шейтеру 26 років. Він з Мар'їнки. До війни навчався у виші і працював на шахті. У полон потрапив в жовтні 2017 року. За "шпигунство на користь України" йому дали 12 років. Зараз він з сім'єю, яку вивіз ще в 2014 році, живе в Харкові. Виховує дочку.

Шейтер розповів, що пройшов обстеження у Феофанії, де сказали, що йому потрібна щелепно-лицьова операція, проте в медико-соціальному центрі для ветеранів війни в селі Циблі стоматологи вирішили, що можна обійтися.

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Говорячи про допомогу від держави, він зазначив, що програма надання матеріальної допомоги від обласної адміністрації існує тільки для тих, хто прописаний у Харкові і в області, проте він прописаний в Мар'їнському районі, тому йому нічого не належить. Також він повідомив, що всі документи відновлював самостійно: "Подзвонили з міністерства:"Вас чекають в міграційній службі, але у нас немає машин".

З працевлаштуванням у нього теж поки не виходить: "Поки ходжу по інстанціях. Прийняли заяву про оформлення статусу переселенця. Чекаю рішення комісії про виплату обіцяних державою ста тисяч гривень. Допомогти з житлом тут не можуть. А з роботою - тільки направити в центр зайнятості. Міністерство ветеранів взагалі перервало зі мною усілякий зв'язок відтоді, як я виїхав з Києва ... У мене ще в Циблях склалося враження, що для чиновників Україна закінчується на кордоні Києва. Це село за 130 кілометрів від столиці. Вони туди просто не доїжджали. Я там пробув з 20 січня по 14 лютого, за цей час представник міністерства з'явився всього два рази. І то тому, що ми почали обурюватися. Коли збирали документи на виплату матеріальної допомоги, ми чекали два тижні, щоб вони приїхали в Циблі і забрали ці папери. Інтересу тут до мене ніхто не проявляє. Хіба що раз на місяць телефонують від Уповноваженого з прав людини і задають якісь уточнювальні питання. І все".

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Донеччанину Олександру Репетилу 36 років. До війни працював вальцювальником на Донецькому металургійному заводі. У неволі провів два з половиною роки. Зараз з родиною живе в Маріуполі. Виховує двох дітей.

Він розповів, що після лікування у Феофанії та перебування в санаторії "Лісова поляна" приїхав до Маріуполя до сім'ї. У районній адміністрації йому сказали, що допомоги не буде, з мерії подзвонили один раз.

"Нам в Києві було сказано, що на місцях Червоний Хрест кожному надасть допомогу:"Приїдете в свій регіон і зверніться, у них окрема програма на ці цілі". Я звернувся. Відповіли, що програми ніякої немає. Записали мої дані. Минуло три тижні. Тиша ... Єдина організація, яка нами тут цікавиться і щось робить, це центр соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді. Вони приходять, телефонують, підказують, від мого імені відправляють листи в інстанції, тобто повністю супроводжують мою родину", - розповів Репетило.

За його словами, в райадміністрації сказали, що спочатку допомогу отримують нужденні маріупольці, потім переселенці, "а потім ви" і там всього три види допомоги: перший - коли згоріло житло, другий - на ремонт квартири або будинку (але не знімної квартири), третій - на оздоровлення". Там же йому повідомили, що в міськвиконкомі нібито виділяють до 16 тисяч грн, але отримати їх взагалі нереально і заяви розглядають роками. Репетило також зазначив, що про допомогу від області звільненим з полону, яку виплачувало місто в 2017 році в розмірі 50 тис. грн, деякі чиновники навіть не чули, а щодо нього "ніхто не дзвонив".

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"Якось несподівано зателефонувала жінка з мерії:"Ой, ви, напевно, тільки вчора приїхали". Я кажу:"Та ні, вже три тижні тут". - "До нас лист з області прийшло про вас, подивлюся, чим допомогти. Вам щось треба?"Я перерахував. Більше її не чув ...", - згадав він.

"Загалом, на цей момент, я отримав 200 гривень від Недосєкіна, 200 гривень, продукти і одяг для доньки від "Карітасу" та дещо з дрібного від волонтерів, коли ми були в "Лісовий поляні". Держава нам не дала жодної гривні", - сказал він.

Роману Коркішку 41 рік. До війни працював перевізником. Возив людей з рідного Алчевська в Харків. Заарештували в липні 2018 року запідозрою в "зраді батьківщині", звинуватили у співпраці з СБУ і дали за це 12 років. Просидів півтора року. Спочатку в підвалі "МГБ", потім в СІЗО і в колонії посиленого режиму.

Він розповів, що після Феофанії і санаторію з 10 лютого перебуває в Маріуполі, живе в хостелі на гроші, які надсилає сім'я, не працює, оскільки після полону у нього сильно погіршився зір (до війни було мінус три, зараз мінус сім) влаштуватися проблематично. Дружина, двоє маленьких дітей і батьки залишилися на окупованій території і можливості їх забрати немає.

У соцслужбі сказали: "Можемо поклопотатися, щоб ви пожили при храмі. Якщо будете там виконувати якусь роботу, раз в день погодують". Я обурився: "Добре, що хоч не на паперті стояти. Люди, я ж не бомжувати сюди приїхав".

"Дзвонять з соцслужб, з райадміністрації. Але далі питань, як справи, нічого не рухається. Ні за грошовими виплатами, ні щодо житла, ні щодо роботи. Всі мовчать. Всього домагаюся сам. Питання про виплату переселенських 400 гривень комісія буде вирішувати протягом двох місяців. Одяг на мені тей само, який носив у в'язниці. Волонтери трохи допомогли з футболками, а штанів на мене не знайдеш, тому що я не маленький. у ЦНАП (Центр Надання адміністративних послуг) показав довідку з СБУ. Відповіли, що вона їм до лампочки: "Повинен бути якийсь статус. Ви ж не прості переселенці". Мовляв, тоді, можливо, будуть якісь пільги. А на цьому етапі" ви такі ж, як і всі". Так що допомоги - нуль цілих, нуль десятих ...", - сказав він.

Як повідомила раніше колишній український омбудсмен Валерія Лутковська, заручниками терористів у Донецьку і Луганську залишаються ще близько 300 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179062
 
 
 Топ коментарі
 
Зато преЗедент попиарился и отдал территорию.
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Пацани, ви підняли рейтинг для Зелі. далі - вільні. Буде можливість у "слуг" вас ще раз використати, тоді згадають. Так буває, коли на чолі країни не патріот, а малорос.
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Епоха бідності скінчилась !!!
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Епоха гідності за панування ЗЄ скінчилась.
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Зеля, позорная ****, хоть бы комнату в общежитии предоставил или в селе каком -то помог дом отремонтировать для семьи пленных. Что за скотобазы...
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Да не, это их не устраивает, только Киев и желательно поближе к центру.
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Не знаю, а фантазировать не буду. Пусть расскажет власть, что она предлагала пленным и отказались ли они от предложенного.
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В воскресенье в новостях сюжет был, там единицы уехали, а остальные ждут халявы, в смысле обещанных выплат по 100 тыс.грн.
Там чиновница заявила, что деньги скоро дадут, а что так долго - они все без документов, проходили проверки СБУ, делают новые паспорта.
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Зато преЗедент попиарился и отдал территорию.
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100 тыщ - делим на 12 =8333 грн. Это зарплата за год в месяц на грани выживания для мужчины в рассвете....Это компенсация за все годы плена и потери зарплаты? Это знущання от Зебобика!!! Им по лимону минимум надо давать в виде компенсации и еще помогать с трудоустройством...
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Пацани, ви підняли рейтинг для Зелі. далі - вільні. Буде можливість у "слуг" вас ще раз використати, тоді згадають. Так буває, коли на чолі країни не патріот, а малорос.
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"Так буває, коли на чолі країни не патріот, а малорос." - так других пока и не было. К сожалению...
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Толи дело порпошенко, все по тьісяче на передовой и квартирьі, а добробатам уютньіе камерьі!
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по прізвищам дай інфу, яким саме добробатам?
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Вовка попиарился . забобики в ладоши похлопали . все . мавры сделали свое дело . теперь товарищи мавры могут удалиться
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Я би на місці редакції провів слідство по цим звільненим Зеленським полоненим-деякі із них знущались над іншими поленими
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А что скажут Ермак с Сивохой, это наши люди, неее?
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срана зедрисня ганьбить українську державу всюди
зебіли, до вас вже почало доходити, які ви зебіли?
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Какие то тупые клоуны у власти!!!
Вы кучу бабла даете гостиницам для бесплатного проживания депутатов!!!!
В чем проблема?!!!
В тупизне?
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Так что вы хотели у нас пророссийская власть приправлена регионалами, смотрите, а то ещё посадят.
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А ведь ЗЕблюдки могли показать по телеку "освобождение" и сразу отправить обратно.

Тогда можно было бы даже несколько раз "освободить" и о жилье вообще не париться.
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Брехун Оманський пропіарився на вас і більше ви йому не потрібні.
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так, він досі декларацію за Оман не подав... злочинець, що з нього узяти?
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Увы ,но государство Украина уже очень давно существует лишь для обогащения ничтожной кучки негодяев и если это не поменять ,боюсь всё будет плохо.
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Роману Коркишко 41 год. До войны работал перевозчиком. Возил людей из родного Алчевска в Харьков.
Перевозчиком в фильме работал Джейсон Стэтхем, а это - обыкновенный таксюган
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ну таки не обыкновенный . пенсионные туры осуществлять можно только если в доле дырявые . кинул кого то из них и на подвал заехал .
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100%
В плен попали 2017-2018год??????? А до этого 3-4 года где были??? Партизанили???
Среди перечисленых "граждан" не заметил ни одного военного(((
Таварисч "просто возил людей" с зоны в Харьков. (И это при хреновом зрении) Кому-то рассказать, какие расценки там на такси??? Особенно если нужно переезжать линию размежевания???? Посрался с кем-то из власти и его кинули на подвал........ Сейчас его второй, полуадекватный, освободил и привез в Украину... Человеку не на что жить в Марике. Семья из ДНР (он не смог ее вывезти???) шлет ему "грев" с территории ДНР??????? Или я что-то не понимаю????
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Да все правильно ты понимаешь. Типичный дамбасский образ мышления - хоть я и дебил и накосячил по тупости и жадности своей, но мне все равно должны. Это если без матюгов
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Я тебе отвечу где они были.
Зубожили от коммуналки.
Как и 73 процента зелиных избирателей.
К ним у тебя вопросов нет?
А почему?
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Не вижу никаких проблем) Меня "напрягала" коммуналка. Поднял попу. Пошел в военкомат и уехал на полтора года в "депрессивные регионы"))) Повоевал малеха... Получил УБД. Сейчас скидка 75% на меня, жену, маму и отца...... Дети уже взрослые((( Притом был настолько "хитрым", что жена получала мою зарплату на работе и пенсию((((( Так, что решение данного ворпроса-элементарное.............. Можете попробовать)
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Меня коммуналка не напрягает.
Вы после посещения райнов БД перестали волноваться о коммуналке?
Расскажите об этом подробнее...
Или скидка 75 % помогла?
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пропиарились и забыли. а что они хотели от шутов?
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Лукашист, ты про "грантоедов" ((c) Лукашенко)?
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а где вы видели, чтоб участникам шоу-программы-пиара ...после программы кто-то помогал?
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Пацани одного не зрозуміли. Це не було свято їх подвигу і визволення, це було свято популізму одного актора. Він там був головний на святі, і вони так... підтанцовка.
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Добро пожаловать в виртуальную реальность "бубочки".
В этой реальности у всех граждан Украины зарплаты по 4000 денег в месяц, за ЖКХ платят собаками "элитных" пород, шаурму и красные плавки раздают беспатно всем креативным игрокам на роялях, и, самое главное, в ЛДНР мир-труд-и-вечный-май.

"В соцслужбе сказали: "Можем похлопотать, чтобы вы пожили при храме. Если будете там выполнять какую-то работу, раз в день покормят" Источник: https://censor.net.ua/n3179062

В церви есть телевизор с голубым экраном?
Тогда соглашайтесь, виртуальная жизнь - там.
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Попиарился и выкинул.Зебилоиды-вы следующие.
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А петя обязательно заплатил бы за пиар. Государство не дало ни гривни, а в соцслужбе предлагают пожить в церкви: бывшие пленные о жизни после освобождения - Цензор.НЕТ 7103
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Ващето именно Петя обеспечивал и военных и освобожденных.

ЗЕ, если шото и дал, то только то, что до него уже дал Петя. По сути ЗЕ такой же бесполезный паразит, как и его избиратели.
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Какой PR??? Ты хоть помнишь, скольких при Порохе вывели из лугандона? Напоминаю: 3000. И это "паблик релейшнз", если ты и чуйкой не чув??? Йолупендрий...
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Для ЗЕ піар головніше здорового глузду Государство не дало ни гривни, а в соцслужбе предлагают пожить в церкви: бывшие пленные о жизни после освобождения - Цензор.НЕТ 9337
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РІБЯТА! Вам далі самоє важноє - СВАБОДУ! А уж дальше как всє свабоднийє - самі! А то як мед, так ложкою - до свободи давай їм кватіру в Кийові, кампутєр с інтернетой, машину с водітєлєм, кухарку с масажісткой,
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А как ты думал??? Вывезли из уханя на 2.5 млн., окарантирели с боем на казенные харчи, снабдили презервадонами для внутрикарантинных соитий, а этим - шишь??? Ага... нехай раскошеливается суслик оманский...
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Ну и чем эти мужики лучше миллиона других, которые переехали? Может им попробовать работать, как остальным? Или халявы ждут? Квартиру восьмикомнатную в центре Киева и пожизненный пансион? Вас поменяли - скажите спасибо и не наглейте.
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В селах хрєн що він знайде з роботи - не туди переїхав жити, а без прописки в Маріуполі теж хрєн що знайде з роботи, головою треба думати і їхати у великі міста, облцентри, на перефірії дозволии можуть собі тільки заможні люди.
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Вот не надо ля-ля. В селе наверное тяжелее, а в любом городе работы валом. Может не миллион в месяц, но прожить хватит. Открыл гугл.. мариуполь.. куча вакансий на любой вкус... ТУТ ТУТ и еще много подобного.
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Без прописки? То х.рня, а не работа, чужим мало хто не довіряє, і шукати ту роботу він буде 100 років. Про то і кажу - таких бранців після полона держава повинна встроїти на роботу яка підходе по їх здоровлю і щоб звісно на життя вистачало, це краще ніж бігати за пособіями.
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а почему нет статьи о предыдущих освобожденных? как они? сколько им выплатили? чем помогли?
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Янелох очікує для піару нову порцію всіх-на всіх, йому не до вас.
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Привыкли хрены,как только обменивают так сразу квартиры в элитных раенах да еще и там где они укажут,медальки и иждивенчискую социальную защиту за счет налогов народа да и элитную супер-пупер оплачиваемую работу.
Да хрен вам в зубы,из последнего обмена только 13 военнопленных этого заслуживают а остальные как минимум 5 лет принудительных работ с кайлом в руках.
Так что вам предложили еще хорошую альтернативу в церквьях.
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P.S.А вам оказывается пофиг на кого вас уродов обменяли.А то что вас ***** обменяли на тех кто стрелял в майдановцев вам по барабану.Так пойдите взляните им в глаза,а ведь у них как и у вас уродов тоже были и семьи и дети и кредиты.
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А почему эти освобождённые считают, что им что-то должны? Нет денег государства! Это наши деньги, граждан Украины, которые работают и платят налоги! Вы - освобождены, свободны, ищите работу, работайте и не настраивайтесь, что вас будут содержать другие граждане.
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Это наши граждане, попавшие в такую ситуацию из-за того, что государство не смогло защитить их законные интересы, как граждан! И вправе рассчитывать на помощь державы!
Ты, налогоплательщица, не дай Боже, чтобы у тебя отобрали все. Ведь такие как ты запретят помогать - типа, пусть сама выживает. Фу такой быть.
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Кино уже закончилось, зрительский зал опустел, бенефициар єтой пиар-акции Вова, готовится к 7-му отпуску... так что ждать нечего.
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Капец, людям дали по 12 лет тюрьмы..Их вытащили оттуда, подлечили, а они теперь сидят и по сто тысяч ждут от государства. Да радуйтесь что живы, что можете жить со своей семьёй, быть на воле. Нет, когда вы нам что-то дадите...Государство не дало ни гривни, а в соцслужбе предлагают пожить в церкви: бывшие пленные о жизни после освобождения - Цензор.НЕТ 9858
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Их захватили террористы, они находились фактически в положении "никто" - а ведь это наши граждане. Многие потеряли в ОРДЛО все - недвижимость, имущество, бизнес, здоровье... Может, все-таки помочь им необходимо?
А ты рассуждаешь по типу того быдла с Новых Санжар.
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ТИХО ТИХО! ПОГОДИТЕ! ТАМ У БУБОЧКИ ОБМЕН СКОРО И НУЖЕН ПИАР, РЕЙТИНГ НА ДНЕ! ЗАМОЛЧИТЕ! ОН ЖЕ НЕ ЛОХ! И ЕМУ 42!
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Клоун то ЧМИРЬ з великої букви - попіарився/скористався людьми і кинув Государство не дало ни гривни, а в соцслужбе предлагают пожить в церкви: бывшие пленные о жизни после освобождения - Цензор.НЕТ 5371
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В одному треба було допомогти цим людям - найти кожному роботу по їх здоровлю, щоб вони сами себе кормили, а не канючили допомогу, тут і інваліди на візках можуть робити розетки і вимикачі і нічого, це ніякий не подвиг Государство не дало ни гривни, а в соцслужбе предлагают пожить в церкви: бывшие пленные о жизни после освобождения - Цензор.НЕТ 4820
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Пора возвращать времена закидывания чиновников-гнид в мусорные баки. Идет тихий саботаж.
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Руслану Шейтеру 26 лет. Он из Марьинки.

Донетчанину Александру Репетило 36 лет.

А вообще-то, *****, интересно - здоровые лбы, блеать. Призывного возраста. Подписать контракт с ВСУ и уехать в ООС, освобождать от мордовского гуана родную землю, не вариант?
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Охренеть.
Может лучше им ехать работать в Польшу или Италию раз бубочка не платит достойную зарплату.
А в ВСУ пусть зеленые шмаркли идут.
Там вроде зарплаты на коммуналку хватит.
А то задрали своим нытьем.
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Стопэ(с), как говорят на Дамбасе - а разве Нелох зарплату платит, а не работодатель? Или у клоуна есть свои бабки для этого? Если типочки полные имбицилы, которые до сих пор не нашли работу, то кто им доктор?
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Там выше уже есть развернутый ответ.
Это граждане попавшие в сложную ситуацию потому что государство не выполнило свои обязательства по отношению к ним.
Теперь надо помогать,а не требовать от них.
Тем более сами требовальщики мало на что способны.
Только пускать пузыри из носа и требовать снижения коммуналки и повышения зарплаты от президента.
Цирк уродов какой то.
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Нихрена себе.... Кто виноват в этой ситуации? Бойцы, освобожденные с ними же - тоже льют сопли? Моряки, освобожденные из мордовского плена, тоже что-то ждут и требуют?
Блеать, может я нифига не понимаю в этой жизни, но с какого буя три взрослых лба, до сих пор страдают?

А, чуть не забыл - "Я вам ничего не должен!"(с). Распечатать на зеленом оракале и каждому из них на лоб. Чтоб не снималось несколько месяцев! Государство не дало ни гривни, а в соцслужбе предлагают пожить в церкви: бывшие пленные о жизни после освобождения - Цензор.НЕТ 2868
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Конечно ни фига не понимаешь в этой жизни.
У бойца есть жилье и работа у жены,дети ходят в школу или садик.
А у бойца с оккупированных территорий ничего этого нет.
Ему сдать семью на попечение церкви,а самому идти воевать?
За кого?
За 73 процента зубожилых от коммуналки или как они называют себя экономические беженцы_ заробитчане?
Именно их большинство и они определяют модули по которым существует государство.
По моему те люди которые пошли защищать этот цирк уродов таких требований не предъявляют.
Только те которые прячут свои сраки в тылу за их спинами и думают только о своей личной выгоде.
Ну может где то не точно или не совсем понятно,но как смог пояснил)))
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Ну, ты не путай теплое с мягким - у мну есть много камрадов, которые жили там, и взяли оружие в руки, дабы вычистить мордор с их малой родины. Они, именно оставили земли и пошли воевать. А эти, что, самые хитропоиметые??
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Самые хитрожопые это те которые требуют от других.
Что оставили или чем они пожертвовали сами эти требующие?
За 400 гривен лишних за коммуналку в месяц готовы на что угодно что бы не платить.
Любой переселенец оставивший все и начавший жизнь с нуля по сравнению с ними достоин ордена или грамоты.
А этим только ганьба.
Но так как их большинство они установили свои правила.
Они никому ничего не должны,только имеют право требовать.
Так понятно?
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Не, чуваки просто герои!
Первый - "учился в вузе и работал на шахте" Надо понимать в ОРДЛО.
Второй - " работал вальцовщиком на Донецком металлургическом заводе."
Третий - "работал перевозчиком. Возил людей из родного Алчевска в Харьков."
Если они реально ""шпионаж в пользу Украины" - нема пытань. А если нет?
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Та никто там не шпионил. Они просто терпилы которые попали под разнарядку.
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Така соціальна політика в ставленні держави до звільнених вбиває бойовий дух, деградує і демотивує армію та потенційних захисників Вітчизни. Це робить адміністрація ЗЕ-зрадника за його прямою вказівкою на користь *****. Це системний антинародний злочин. Зрозумійте, жид це жид в усьому що стосується грошей - вони ладні вдавитися але вигризти з найнезахищеніших та найвразливіших категорій громадян собі надвисоку бюджетну зарплату. "Дякуємо" дебілам які за них проголосували і віддали їм право розпоряджатися колективним гаманцем (бюджетом) України. Гаманець нам повернуть не просто пустим - з нього жиди навіть застібки позрізають на продаж... Держава не дала жодної гривні, а в соцслужбі пропонують пожити в церкві: колишні полонені про життя після звільнення - Цензор.НЕТ 9522
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Жити в церкві і працювати біля церкви,поклавши військовий шолом перед собою...Ось так...
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