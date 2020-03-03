 Вимагаємо скликати позачергове засідання Ради щодо пенсій, тиску на ФОПи і ситуації з коронавірусом, - заява "ЄС"

Про це йдеться в заяві політсили, яку Цензор.НЕТ публікує повністю.
Шановні українці!
Чи потрібно підвищувати пенсії українським пенсіонерам?
Українці – за. "Європейська Солідарність" – за. Зеленський – проти.
Чи потрібно підтримувати кримськотатарський телеканал АТР?
Українці – за. "Європейська Солідарність" – за. Зеленський – проти.
Саме тому в порядок денний позачергового засідання, яке скликає Зеленський, жодне з цих питань не внесене.
А заради чого Зеленський збирає парламент? Щоб перекласти відповідальність за провали майже по всіх напрямках з себе на когось іншого.
Мабуть він забув, що скоро рік, як при владі. Мабуть, він також забув, що зосередив в своїх руках майже абсолютну владу.
Навіть якщо щомісяця змінювати формального прем’єра, це все одно буде уряд Зеленського. Для прикладу подивіться на цей зал, бо в ньому сидить 250 Зеленських. Тому кого не притули, а відповідальність несе персонально він. Персонально Зеленський.
Нагадаю, що за цей майже рік Зеленський продемонстрував свою повну некомпетентність та нездатність керувати країною.
Кожна кризова ситуація це демонструвала. Збивають російською ракетою український літак, а він загубився в Омані. Росіяни починають наступ 18 лютого, а для нього це просто "провокація".
Коронавірус ще не прийшов, а економіку вже розвалили. Подивіться як падає українська промисловість. Чому різко впали надходження до бюджету? Чому ви відмовляєтесь автоматично індексувати пенсії? Навіщо ви вбиваєте українського експортера? Навіщо підкручуєте статистику до потрібних показників, наче аферисти змотують спідометр?
Коли попередники, як ви кажете "крали" – казна була повною, а економіка демонструвала стабільне зростання. Щойно прийшли "чесні" і перестали красти – гроші закінчились, а економіка пішла вниз. То виходить – ви або крадете в турборежимі, або брешете з таким же прискоренням.
"Європейська Солідарність" вимагає скликання позачергового засідання, на якому серед інших, будуть розглянуті питання індексації пенсій, питання скасування антифопівських та антибізнесових законів та питання фінансування кримськотатарського телеканалу АТR.
Шановний пане головуючий, оголосіть це реально необхідне українському суспільству позачергове засідання, або терміново видайте підписні листи для його скликання.
Суспільство бачить, що влада Зеленського не здатна втілити жодної зі своїх передвиборчих обіцянок. Зеленський не займається країною. Натомість він займається політичними переслідуваннями опозиції, патріотів та волонтерів.
Факти політичного переслідування в Україні широко обговорюються в західній пресі. Зокрема в нещодавньому матеріалі в "Нью-Йорк Таймс" американські журналісти порівнювали Зеленського з Януковичем – а ми всі добре пам’ятаємо, як закінчив Віктор Федорович.
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада на вимогу Зеленського збереться на позачергове пленарне засідання. У порядку денному позачергового засідання ВР значущі питання про Кабмін і дії силовиків у сфері боротьби з корупцією.
В УКРАЇНІ 30% "фопів" - ЗЛОЧИНЦІ які ухиляються від податків... хоча ті податки мізерні. а ще 20% просто ЗЛОЧИНЦІ бо торгують краденим та контрабандою
1) У кого як...
2) це коли ПЛАТИТИ а не ховатися
3) в ЄС податки від 48-до54% та ще і пдв 20-21% (а не37%як в Україні для фопів) !! і НІХТО НЕ СКИГЛЕ!!!
Над этим уже год пашет портновский - на выходе ноль.
Над этим почти год пахал Труба - на выходе ноль, а от Трубы остались рожки да ножки.
Над этим год пашет "свой прокурор" - на выходе ноль, а прокурор завтра летит вслед за Трубой...
Зелупа рвет и мечет.
Любимый мущщына Богдан впал в опалу.
Меняет прокуроров, следаков, уже чокнулся от кокса - но на выходе ноль!
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Зебилы!
Примите, что:
- Порох ЧИСТ ПЕРЕД ЗАКОНОМ (иначе что-то б за целый год нашли б)
- вас поимели - все эти гнапы-бигусы-шарии. ВАМ ВРАЛИ
- вы оказались мудаками - раз поверили вранью.
Признайтесь в этом перед собой. И не будьте мудаками дальше.
Готов поклясться своим здорвьем?
После того вопроса все сразу начинают выкручиваться, блеять невнятное про суд и доказательства. Еще никто не написал: "Клянусь". Почему-то )))))
Просто народ неблагодарный. Не оценил обвал гривны (и повышение пенсий обвалившейся грвной), повышение тарифов в 10 раз, сынка в раде и обогащение друзей олигархов. Неблагодарные.....
Из Вашего вопроса стало понятно, что пенсии при пете никакие и Ваша претензия только к вове?
Ниспошли нам эту благодать!
Христом-Богом...
Чтоб все зележопые сдохли от короновируса...
скажи куратору - пусть сменит методичку, а то выглядите как дураки.
https://inforesist.org/bolezn-papy-rimskogo-pontifika-proverili-na-koronavirus/
Рыба ты потная, хоть гуглить научись!))Тебе ж майор-куратор за такое не заплатит)))
Пенсии индексировались постоянно.
"Падіння рейтингу довіри до президента Зеленського багато в чому пов'язане із передвиборчими обіцянками. Фактично, це були популістські тези, які або не реально виконати, або вони не входять взагалі в компетенцію президента", - зазначила депутатка.
Вона навела приклад з обіцянкою зменшити тарифи на житлово-комунальні послуги, для виконання якої глава держави не має жодних повноважень. "Звісно, є незадоволення людей", - наголосила Яна Зінкевич.
"Президент на своїй посаді ось уже майже рік, так само уряд працює майже півроку, однак у своєму звіті перед Верховною Радою прем'єр Гончарук просто знову обіцяв. Жодної інформації про пункти, які вже виконані. Фактично знову якісь популістичні тези", - сказала представниця "Європейської Солідарності".https://prm.ua/zelenskiy-***************-za-svoyi-nevikonani-obitsyanki-padinnyam-reytingu-zinkevich/
Президент Зеленський не займається виконанням передвиборчих обіцянок, які давав людям, а зосередився лише на політичних переслідуваннях своїх опонентів. Про це заявив співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов з трибуни парламенту.
«Суспільство бачить, що влада Зеленського не здатна втілити жодної зі своїх передвиборчих обіцянок. Зеленський не займається країною. Натомість він займається політичними переслідуваннями опозиції, патріотів та волонтерів», - наголосив Артур Герасимов.
За його словами, ця політика Зеленського вже стала темою для обговорення за межами України.
«Факти політичного переслідування в Україні широко обговорюються в західній пресі. Зокрема в нещодавньому матеріалі в «Нью-Йорк Таймс» американські журналісти порівнювали Зеленського з Януковичем - а ми всі добре пам'ятаємо, як закінчив Віктор Федорович», - зазначив співголова фракції.
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500 шек., это 3 591,83 грн.. Для нашей власти израильские пенсионеры минимум в два раза лучше украинских пенсионеров. Интересно, почему?
Перехожі зафіксували велокортеж Зеленського з 32 "велосипедів"
будетстало".
Собі зарплати по 150-400 тис.гривень, а пенсіонерам навіть індексації раз в рік немає!!!
При "баризі" Порошенку і Гройсману була, але 73% ідіотів проголосувало за зелебенський гній, от тепер іі ммайте індексацію!!!
ГАНЬБА КЛОУНАМ!!!
ГЕТЬ ІЗ ВЛАДИ "ЛАКЕЇВ НАРОДУ!!!
тут Гончарук капитально подставил прнзидентскую партию .А осенние выборы уже не за горами...