 Вимагаємо скликати позачергове засідання Ради щодо пенсій, тиску на ФОПи і ситуації з коронавірусом, - заява "ЄС"

Про це йдеться в заяві політсили, яку Цензор.НЕТ публікує повністю.

Шановні українці!

Чи потрібно підвищувати пенсії українським пенсіонерам?

Українці – за. "Європейська Солідарність" – за. Зеленський – проти.

Чи потрібно підтримувати кримськотатарський телеканал АТР?

Українці – за. "Європейська Солідарність" – за. Зеленський – проти.

Саме тому в порядок денний позачергового засідання, яке скликає Зеленський, жодне з цих питань не внесене.

А заради чого Зеленський збирає парламент? Щоб перекласти відповідальність за провали майже по всіх напрямках з себе на когось іншого.

Читайте також: Зеленський прийде на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня, - Стефанчук

Мабуть він забув, що скоро рік, як при владі. Мабуть, він також забув, що зосередив в своїх руках майже абсолютну владу.

Навіть якщо щомісяця змінювати формального прем’єра, це все одно буде уряд Зеленського. Для прикладу подивіться на цей зал, бо в ньому сидить 250 Зеленських. Тому кого не притули, а відповідальність несе персонально він. Персонально Зеленський.

Нагадаю, що за цей майже рік Зеленський продемонстрував свою повну некомпетентність та нездатність керувати країною.

Кожна кризова ситуація це демонструвала. Збивають російською ракетою український літак, а він загубився в Омані. Росіяни починають наступ 18 лютого, а для нього це просто "провокація".

Коронавірус ще не прийшов, а економіку вже розвалили. Подивіться як падає українська промисловість. Чому різко впали надходження до бюджету? Чому ви відмовляєтесь автоматично індексувати пенсії? Навіщо ви вбиваєте українського експортера? Навіщо підкручуєте статистику до потрібних показників, наче аферисти змотують спідометр?

Коли попередники, як ви кажете "крали" – казна була повною, а економіка демонструвала стабільне зростання. Щойно прийшли "чесні" і перестали красти – гроші закінчились, а економіка пішла вниз. То виходить – ви або крадете в турборежимі, або брешете з таким же прискоренням.

"Європейська Солідарність" вимагає скликання позачергового засідання, на якому серед інших, будуть розглянуті питання індексації пенсій, питання скасування антифопівських та антибізнесових законів та питання фінансування кримськотатарського телеканалу АТR.

Також читайте: Заміна уряду нічого не змінить, тому що за всіма некомпетентними рішеннями влади стоїть Зеленський, - нардепка від ЄС Ірина Геращенко

Шановний пане головуючий, оголосіть це реально необхідне українському суспільству позачергове засідання, або терміново видайте підписні листи для його скликання.

Суспільство бачить, що влада Зеленського не здатна втілити жодної зі своїх передвиборчих обіцянок. Зеленський не займається країною. Натомість він займається політичними переслідуваннями опозиції, патріотів та волонтерів.

Факти політичного переслідування в Україні широко обговорюються в західній пресі. Зокрема в нещодавньому матеріалі в "Нью-Йорк Таймс" американські журналісти порівнювали Зеленського з Януковичем – а ми всі добре пам’ятаємо, як закінчив Віктор Федорович.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада на вимогу Зеленського збереться на позачергове пленарне засідання. У порядку денному позачергового засідання ВР значущі питання про Кабмін і дії силовиків у сфері боротьби з корупцією.