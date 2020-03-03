 У хворого на коронавірус українця поки немає ускладнень у вигляді вірусної пневмонії, - Радуцький

"Сьогодні в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в місті Чернівці. Хворий, який 29 числа (29 лютого, - ред.) прилетів з Італії до Румунії, там сів на свою машину і повертався додому в Україну. На кордоні України його зупинив санітарний контроль, у нього була підвищена температура, був сухий кашель, і тому його відразу доправили в домашню ізоляцію під контроль сімейного лікаря", - заявив Радуцький у вівторок журналістам у кулуарах парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Голова комітету з питань здоров'я нації додав, що після того, як стан інфікованого трохи погіршився, його санітарним автомобілем відвезли до інфекційного відділення.
"Було проведено тести на грип: на один і на другій - вони були негативними. Після цього було зроблено тест на коронавірус у референс-лабораторії, і лабораторія в місті Києві підтвердила випадок коронавірусу", - розповів депутат.
За його словами, наразі у хворого немає ускладнень у вигляді вірусної пневмонії, яка властива коронавірусу.
"Цей випадок підтверджено. Все робиться чітко за протоколом ВООЗ", - сказав Радуцький.
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=12063
2. Подлянка в том, что пневмония развивается стремительно, и когда ренген покажет может быть уже летально поздно. Встречал такую рекомендацию от кетайских врачей, что воюют против короны. Они себя вот так проверяют: глубоко вдыхаешь и не выдыхаешь 10 сек. Если после этого выдыхаешь нормально и без кашля, значит пневмонии нет. Не знаю насколько это верно.
Ще рекомендації від китайських лікарів - відкривати вікна і перевітрювати квартиру і публічні місця. Цього в Україні з 2009го більше не робиться.
То есть погибает 0.7% от популяции.
Подозреваю что паника от того, что в группе риска почти все денежные мешки и руководство государств.
Нет никакой статистической информации по китайским врачам и соответсвенно не может быть никаких выводов.
Вирус реальная угроза для престарелого китайского (и не только) руководства и миллиардеров. Отсюда и драконовские меры ущерб от которых несоизмеримо больше чем от вируса.
Там было готовое построенное здание, его быстро застеклили и поставили койки и аппаратуру, и на этом все.
'МОЗ повертає собі потоки.
Якщо раніше закупівлями займалися міжнародні організації, з дотриманням всіх норм міжнародного права, то тепер це буде робити ДП МЗУ за закритими дверима.
Хтось зробив це разом."
Случаев заболевания коронавирусом в Украине к настоящему времени нет, - Радуцкий.*
*03.03.20 12:14 У заболевшего коронавирусом украинца пока нет осложнений в виде вирусной пневмонии, - Радуцкий*
На месте заболевшего я бы напрягся
Коварство этого вируса в том, на этих 20 погибших приходится в среднем 3 тыс носителей, которые бегают неизвестно где.