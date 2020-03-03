 Імовірність розпуску Ради наближається до нуля: "Слуга народу" вже не отримає такої кількості місць, - Арахамія

Про це він повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз вже ймовірність розпуску парламенту наближається до нуля. Чому? Перше: тому, що ми не отримаємо вже такого представництва (партії. - Ред.) в Раді. Це всі розуміють. А друге: все-таки ми навчилися співіснувати один з одним. Так чи інакше, у нас останні всі зібрання мирно проходять. Є дискусії, але це робочі дискусії. Немає вже таких "живих" дискусій, як спочатку були, коли притиралися", - заявив Арахамія.
"Ми отримали працездатну модель (діяльності) фракції. Чи були хоч раз ситуації, коли ми не проголосували те, що ми повинні були проголосувати, коли прийняли рішення щодо голосування? Не було. Були збої. Щодо "гралки"(законопрєкт про гральний бізнес. - ред.) був збій один і ще щодо якогось закону був збій. Але ми потім повернулися і підкоригували. Тобто були удари в штангу, але не було забитих голів. Це дуже важливо. А за ці пів року ми, напевно, кілька сотень законів прийняли. Це означає, що в цілому модель працює. Якщо зазирнути в процес, то є поле для удосконалення. Але якщо дивитися за результатом, то результат всіх задовольняє", - резюмував глава фракції "СН".
Т.е., если враги Украины СН не могут получить снова монобольшинство, то хай неработающая ВР остается.
А вот вполне работающую ВР надо было распустить ради формирования монобольшинства ватных дебилов.
Логично чо... Если действовать в интересах СН, а не Украины.
Есть факты и есть ты, конченое. Вместе вы никак - это очевидно. Поэтому слушай, что тебе говорят, не открывай пасть и выполняй.
https://censor.net.ua/news/3178634/155_zakonov_protiv_173_novaya_rada_za_polgoda_srabotala_ne_tak_produktivno_kak_predyduschaya_kiu
УПИРІ!!!
та забудь ты про кнура,он сдох )))
хоча вазеліновим і такий зійде.
МЫ НА ХАЙПЕ ЛОХОНУЛИ БЫДЛО И ЗАХВАТИЛИ ВЛАСТЬ, НО ДАЖЕ БЫДЛО ПОНЯЛО, ЧТО СЛУГИ НАРОДА ЛОХИ. МЫ ДОБРОВОЛЬНО ВЛАСТЬ НЕ СДАДИМ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ХОТИМ В ТЮРЬМУ!
вопрос - а куя мне нужно ваше сосуществование во вред народу и стране??? Ведь мы за это все платим!
Назови хоть один закон который бы улучшил жизнь простых людей? Хоть один?
Нет таких...
Зато вы скоты не выполняете ранее принятый...и действующий закон об индексации пенсий...
Это было неизбежно, вопрос времени. Сейчас каждый гражданин должен определиться со степенью риска на которой он может пойти. Избегать массовых мероприятий (особенно концертов "Квартала 95"), ограничить круг общения, не пренебрегать личной гигиеной и т.д и т.п. На 2млрд. китайцев 80 тыс. заболевших, процент смертей около 3%, причем высший показатель у людей пожилого возраста.
Паниковать не надо, надо ответственно относиться к своей жизни и жизни окружающих вас людей.
В данном случае не вижу нулевой вероятности, вижу только Зерро, обосравшееся в очередной раз.
Сам себе пальцы отрезает.
Правда, еще встречаются отдельные дятлы с их:
- А мы надежду еще не теряем!
Источник: https://censor.net.ua/n3179057
Да, такое встречается в живой природе, когда паразит паразитирует на другом паразите.
За Рабиновича теперь будете топить?
Источник: https://censor.net.ua/n3179057
Гугль нам любезно ссобщает, что паразитирование на паразите вполне возможно для некоторых организмов:
"Это явление называется сверхпаразитизмом, или паразитизмом второго порядка. Оно часто встречается у гельминтов: плоские и круглые паразитические черви поражаются более мелкими червями, простейшими, бактериями, грибами. А такие специализированные паразиты, как вирусы, присущи почти всем группам живых существ, включая и паразитов. Уже в нашем веке обнаружен вирус, паразитирующий на другом, чрезвычайно крупном вирусе. "
(выделено мной)