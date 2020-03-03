 Кабмін затвердив електронний лікарняний, впровадження почнемо в квітні, - Дубілет

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми на Кабміні прийняли постанову, яка стосується одного з моїх улюблених проєктів. У моєму персональному списку проєктів він входить до першої двадцятки. Зустрічайте - електронні лікарняні! Над ними ми працювали кілька місяців", - розповів міністр.
За його словами, це дозволить не виписувати лікарняні на паперових бланках. Замість цього лікарі будуть робити це через простий вебінтерфейс з використанням цифрового підпису.
Крім того, Дубілет зазначив, що нововведення не буде коштувати державі практично нічого.
"Скільки ця система буде коштувати для держави? Наскільки довго її розробляти? Майже нічого! Тому що ми робимо цю систему на базі вже існуючого програмного забезпечення Пенсійного фонду, яким бізнес і так зараз користується", - написав він.
Есть над чем поработать.
Вправе дать больничный лист
Выписывается онлайн без захода в поликлинику?
Чи, хоча б інтернет трафік, цих послуг безкоштовний?
А чи не є це лобіювання /спонсування до примусу громадян, купляти смартфони та та інттернет послуги?
Якщо, «держава в смартфоні», то от хай держава й забезпечить населення смартфонами, за рахунок провайдерів і продавців гаджетів.
Бо то вже найлютіша хуцпА .
Людей змушують купляти смартфони, платити за трафік, а з якого такого Закону?
"Дубилет нашел в Кабмине советское программное обеспечение
В Украине до сих пор работает советское программное обеспечение - Автоматизированная система обработки пенсионной документации. Пенсии на ней не рассчитывают, а вот социальную помощь - да.
- Когда они говорили о декоммунизации, я не ожидал найти ее здесь. Оказывается, в недрах нашего государства работает программный комплекс с романтическим названием АСОПД, - рассказал министр Кабмина Дмитрий Дубилет.
АСОПД начала работать в 1995 году, а разрабатывалась еще в 80-е, то есть еще в советские времена. Язык C ++, база данных Btrieve."