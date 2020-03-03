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 Політика України, Суспільство
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Все про:Дмитро Дубілет (102) лікарняний (7) діджиталізація (58)

 Кабмін затвердив електронний лікарняний, впровадження почнемо в квітні, - Дубілет

У вівторок, 3 березня, у на засіданні Кабінету Міністрів було прийнято постанову про створення та впровадження електронних лікарняних.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми на Кабміні прийняли постанову, яка стосується одного з моїх улюблених проєктів. У моєму персональному списку проєктів він входить до першої двадцятки. Зустрічайте - електронні лікарняні! Над ними ми працювали кілька місяців", - розповів міністр.

За його словами, це дозволить не виписувати лікарняні на паперових бланках. Замість цього лікарі будуть робити це через простий вебінтерфейс з використанням цифрового підпису.

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Крім того, Дубілет зазначив, що нововведення не буде коштувати державі практично нічого.

"Скільки ця система буде коштувати для держави? Наскільки довго її розробляти? Майже нічого! Тому що ми робимо цю систему на базі вже існуючого програмного забезпечення Пенсійного фонду, яким бізнес і так зараз користується", - написав він.

Кабмін затвердив електронний лікарняний, впровадження почнемо в квітні, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179056
 
 
 Топ коментарі
 
Осталось внедрить электронные больницы и аптеки.
Есть над чем поработать.
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тупілєт, не зупіняйся, дайош електронні пігулки, електронні крапельниці та уколи!!
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Осталось внедрить электронные больницы и аптеки.
Есть над чем поработать.
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Помни, даже окулист
Вправе дать больничный лист
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У нас ціла лікарня не має права давати лікарняні.
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не хочу про сумне, але у даній ситуації тре краще подумати про електронні свідоцтва про смерть
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Ой, напугав жмуріка, посмєртним файлом.

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тупілєт, не зупіняйся, дайош електронні пігулки, електронні крапельниці та уколи!!
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ЧТО экономит электронный больничный? Стоимость бумажного бланка?
Выписывается онлайн без захода в поликлинику?
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Цікаво, а що Україна є виробником смартіфнів, чи компьютерної техніки?
Чи, хоча б інтернет трафік, цих послуг безкоштовний?
А чи не є це лобіювання /спонсування до примусу громадян, купляти смартфони та та інттернет послуги?
Якщо, «держава в смартфоні», то от хай держава й забезпечить населення смартфонами, за рахунок провайдерів і продавців гаджетів.
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О тупое. Если за счет провайдеров и продавцов это ведь за счет тебя. Обложат налогом провайдеров но они подымут цену. А повышкенную цену заплатишь ты. Кабмін затвердив електронний лікарняний, впровадження почнемо в квітні, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2145
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Саме так.
Бо то вже найлютіша хуцпА .
Людей змушують купляти смартфони, платити за трафік, а з якого такого Закону?
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перший стовпчик - народження, другий - хвороби, третій одруження і т.д., останній відмітка про смерть.
Кабмін затвердив електронний лікарняний, впровадження почнемо в квітні, - Дубілет - Цензор.НЕТ 6936
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"Сколько эта система будет стоить для государства? Насколько долго ее разрабатывать? Почти ничего! Потому что мы делаем эту систему на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда, которым бизнес и так сейчас пользуется", - написал он.

"Дубилет нашел в Кабмине советское программное обеспечение

В Украине до сих пор работает советское программное обеспечение - Автоматизированная система обработки пенсионной документации. Пенсии на ней не рассчитывают, а вот социальную помощь - да.
- Когда они говорили о декоммунизации, я не ожидал найти ее здесь. Оказывается, в недрах нашего государства работает программный комплекс с романтическим названием АСОПД, - рассказал министр Кабмина Дмитрий Дубилет.
АСОПД начала работать в 1995 году, а разрабатывалась еще в 80-е, то есть еще в советские времена. Язык C ++, база данных Btrieve."
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Вчора так погано себе із дідом почували, ледве не померли. Дубілет порадив перезапустити смартфон і ми знову огурчики, як у молості!
Кабмін затвердив електронний лікарняний, впровадження почнемо в квітні, - Дубілет - Цензор.НЕТ 3238
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А як Ви Сергію дивитесь на судову систему із судом ,,присяжних,,.В чому її плюси та мінуси.Думаю що Ваша думка як кримінального адвоката буде цікава багатьом.
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На саму систему - гарна система (хоча не ідеальна) для цивілізованих країн. Чи вас цікавить впровадження цієї системи в Україні?
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