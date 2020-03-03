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 Політика України
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Все про:ВР (7142) Кабмін (3749) Гончарук_Олексій (748)

 "Опір системи триває. Але нічого страшного, ми своїх принципів не зрадимо", - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що уряд, незважаючи на опір системи, продовжує працювати й ухвалювати важливі для держави рішення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це він повідомив перед засіданням Кабміну 3 березня

"Радий бачити вас у гарному настрої. У нас, очевидно, опір системи триває. Але нічого страшного, ми своїх принципів не зрадимо. Будемо працювати і сьогодні, зокрема. Думаю, що приймемо багато рішень, спрямованих на те, щоб наша держава стала більш успішною у короткостроковій і середньостроковій перспективі", - сказав він.

Читайте: Гончарук йде у відставку - прем'єр-міністр Шмигаль. Кабмін буде перезавантажений, - Дубінський

Гончарук також нагадав, що минулого тижня вони зробили "важливий крок, щоб корупція зникла у Державній фіскальній службі" і "прийняли важливі рішення про заміну менеджменту в енергетичних компаніях".

Прем’єр також висловив сподівання, що нові люди "швидко припинять той безлад з оборудками, ПДВ і податками на митниці".

Нагадаємо, 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка буде розглядати "питання про Кабінет міністрів України і про діяльність МВС України, СБУ, ГБР, НАБУ, Офісі Генпрокурора в сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку".

Парламент може замінити главу уряду і призначити 4 нових міністрів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179055
 
   
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Гончарук беседует со своим спичрайтером...
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ГЕГЕМОНИЯ ИДИОТОВ ПОДОНКОВ И МРАЗЕЙ ЗЕКЛОВАНСКОГО ТАНЦА 7-40 КАКАЯ СИСТЕМА тебе сопротивляется блаженный.. у вас полная ДИКТАТУРА правда при полном 100% не профессионализме критенизме туппости наглости национальности...или СИСТЕМОЙ ОН НАЗВАЛ ВЕСЬ НАРОД УКРАИНЫ???!!!
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Так ото ж і є спротив системи, не сприймають закони природи ідіотів.
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Віслюк засумував. Вочевидь йому не цікаво слухати настільки нерозумного співрозмовника.
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То була брехня, вже давно пора зрозуміти, що ЗЄ - це суцільна брехня!
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какие решения, почему мы не в курсе? Землю продавать или есть еще что?
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Т.е. Гончарук будет упорно продолжать писать против ветра. Экономика падает, но это его не остановит.
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Два впертих віслюка крокують до своїх цілей. Один до миру на Думбасі, а другий до краху країни.
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А це шо за голос із дупи? Дубінський обіцяв що цього ішака ми вже не побачимо.
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Такого слабкого Уряду в історії незалежної України ще не було.
І, до речі, це не уряд імені Гончарука. Це - Кабмін під сракою клована, саме він його висрав.
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Даун-Гончарук, какое сопротивление, какая нахрен система, если вы абсолютно ничего не поменяли в принципе? Что ты мелешь, зебильное Одоробло? Да ты же, Чмо, жопу от унитаза не отличишь, а всё разглагольствуешь о высоких материях космического масштаба и космической глупости.
КЛОУН И ШУТ, КЛОУН И ШУТ, КЛОУН И ШУТ, КЛОУН И ШУТ, КЛОУН И ШУТ, КЛОУН И ШУТ!!!
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Давай уже....сделай прощальный круг на самокате по арене...пардон по кабмину...
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Кто кому сопротивляется "Сопротивление системы продолжается. Но ничего страшного, мы своим принципам не изменим", - Гончарук - Цензор.НЕТ 5573похоже на эпическую битву ПЧЁЛЫ против МЁДА ...
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ежики плакали, кололись, но упорнр продолжали тра..ть кактус
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Сопротивление системы продолжается.-решил возглавить теперь сопротивление системе что-ли?
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Кадрові перестановки у Кабінеті Міністрів не принесуть жодних якісних змін у країні, оскільки всю повноту влади у себе в руках сконцентрував президент Володимир Зеленський.
Про це заявив народний депутат фракції "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович у кулуарах Верховної Ради.
"Ми прекрасно розуміємо, що хто б не був зараз прем'єрміністром Укаїни, насправді повну відповідальність за дії і Кабінету Міністрів, і Верховної Ради, і за те, що робиться в державі, несе безпосередньо президент Зеленський", - підкреслив він.
"Я не бачу ніяких перспектив від такого роду змін [перестановок у Кабміні]... Це буде і далі держава, де визначальну роль відіграє президент Зеленський", - додав В'ятрович.
На його думку, Олексій Гончарук доволі випадково потрапив у крісло прем'єрміністра. "Те, що зараз будуть у жертву приносити Гончарука, зовсім не означає, що в Україні будуть якісь позитивні зміни", - наголосив депутат.
https://prm.ua/hto-b-ne-buv-prem-yerom-v-*******-za-vse-nese-vidpovidalnist-zelenskiy-v-yatrovich/
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Какой еще "системы", депил? Минимум полгода "система" 100% ваша...кому она там "сопротивляется"?? Похоже, решили Лешу зашкварить окончательно
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Сопротивление патриотов продолжается. Но ничего страшного, они своим принципам не изменят. Как валили страну, так и продолжат валить
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Держите интригу до конца!
"Чем больше актёр - тем больше пауза!"
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Єдиний принцип зегенратизму який чітко прослідковується - заповнення всіх посад антиукраїнями з національних меншин. Якщо вони "не зрадять своїм принципам" то ми дієво нагадаємо про свої, українські, принципи. А це, браття, погром та Коліівщина.
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Лёха с самокатом перепрыгнул
Старпёра Азирова с лопатой! "Опір системи триває. Але нічого страшного, ми своїх принципів не зрадимо", - Гончарук - Цензор.НЕТ 7148
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Конечно не измените, нельзя изменить тому чего нет.
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У нас, очевидно, сопротивление системы продолжается. Но ничего страшного, мы своим принципам не изменим. Будем работать и сегодня в частности. Думаю, что примем много решений, направленных на то, чтобы наше государство стало более успешным в краткосрочной и среднесрочной перспективе/ даже дваждынесудимый не был таким косноязычным как этот придурок.
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Срамокатчик, ти зовсім глузд втратив? Вже більш, ніж пів року, ВИ Є СИСТЕМА! ВРУ, КМУ, ОПа - все ваше! То яка ж система вам ще заважає? Корупцію, кумівство, олігархів ви ж вже подолали ще в минулому році. Чи ви настільки пагані танцюристи, що вам заважає навіть те, чого нема?
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Алексей, Молодец, хорошо на хвост наступил пережравшим казнокрадам, и дерибанщикам, так держать.
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Что-о-о-о-о! Будут ещё новые люди, "которые быстро наведут порядок"?! Якирный Бабай! Неужели ещё мало "достижений" власти и коронавируса на наши головы?
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