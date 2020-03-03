 "Опір системи триває. Але нічого страшного, ми своїх принципів не зрадимо", - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це він повідомив перед засіданням Кабміну 3 березня
"Радий бачити вас у гарному настрої. У нас, очевидно, опір системи триває. Але нічого страшного, ми своїх принципів не зрадимо. Будемо працювати і сьогодні, зокрема. Думаю, що приймемо багато рішень, спрямованих на те, щоб наша держава стала більш успішною у короткостроковій і середньостроковій перспективі", - сказав він.
Гончарук також нагадав, що минулого тижня вони зробили "важливий крок, щоб корупція зникла у Державній фіскальній службі" і "прийняли важливі рішення про заміну менеджменту в енергетичних компаніях".
Прем’єр також висловив сподівання, що нові люди "швидко припинять той безлад з оборудками, ПДВ і податками на митниці".
Нагадаємо, 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка буде розглядати "питання про Кабінет міністрів України і про діяльність МВС України, СБУ, ГБР, НАБУ, Офісі Генпрокурора в сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку".
Парламент може замінити главу уряду і призначити 4 нових міністрів.
Гуго Карлович ™
Гваделупский лупоглазый ишак
у масовсці грошей заробляти
І, до речі, це не уряд імені Гончарука. Це - Кабмін під сракою клована, саме він його висрав.
КЛОУН И ШУТ, КЛОУН И ШУТ, КЛОУН И ШУТ, КЛОУН И ШУТ, КЛОУН И ШУТ, КЛОУН И ШУТ!!!
Про це заявив народний депутат фракції "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович у кулуарах Верховної Ради.
"Ми прекрасно розуміємо, що хто б не був зараз прем'єрміністром Укаїни, насправді повну відповідальність за дії і Кабінету Міністрів, і Верховної Ради, і за те, що робиться в державі, несе безпосередньо президент Зеленський", - підкреслив він.
"Я не бачу ніяких перспектив від такого роду змін [перестановок у Кабміні]... Це буде і далі держава, де визначальну роль відіграє президент Зеленський", - додав В'ятрович.
На його думку, Олексій Гончарук доволі випадково потрапив у крісло прем'єрміністра. "Те, що зараз будуть у жертву приносити Гончарука, зовсім не означає, що в Україні будуть якісь позитивні зміни", - наголосив депутат.
https://prm.ua/hto-b-ne-buv-prem-yerom-v-*******-za-vse-nese-vidpovidalnist-zelenskiy-v-yatrovich/
"Чем больше актёр - тем больше пауза!"
Старпёра Азирова с лопатой!