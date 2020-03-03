EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  20581  100
Все про:Кабмін (3749) відставка (628) Гончарук_Олексій (748) Дубінський (65) Денис Шмигаль (12)

 Гончарук йде у відставку - прем'єр-міністр Шмигаль. Кабмін буде перезавантажений, - Дубінський

Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський стверджує, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Telegram.

"Гончарук написав заяву. Кабмін буде перезавантажений. Прем'єр-міністр Шмигаль. Першого віце - не знайдено. Мінекономіки - Милованов. Мінфін - Маркарова. Мін'юст - Малюська. Міносвіти - Новосад. Нові обличчя будуть оголошені президентом сьогодні на фракції. Це: Мінветеранів, МінАПК , Мінпромисловості, Мінрегіон, МОЗ. Багато вакансій ще вільні", - написав Дубінський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виявилося, що просто новим бути недостатньо. Треба ще бути в чомусь досвідченим, - глава партії "Слуга народу" Корнієнко

Як повідомлялося раніше, на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня буде винесено кадрові питання, які стосуються Кабінету Міністрів.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра.

28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.

Гончарук йде у відставку - премєр-міністр Шмигаль. Кабмін буде перезавантажений, - Дубінський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179052
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, еще полгода отсрочки Зелупер оформил))) но это не поможет, крутое пике продолжается.
 показати весь коментар
 
ну вот пошли в ход любовники любовниц из Квартала 95
 показати весь коментар
 
Опять в барделе кровати переставили..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ну вот пошли в ход любовники любовниц из Квартала 95
 показати весь коментар
 
 
Новосад в принцине не понимает что такое наука и образование. Гончарук ее привел и с Гончаруком она должна пойти.
 показати весь коментар
 
 
Да и в дурдоме по случаю поста объявили день открытых дверей.
 показати весь коментар
 
Якщо тішиться Дубінський, рабінович обіцяє у Сскабєєвой пабєду з новим кабміном, шустера включив на роботіу на свою нову перемогу над Україною Ахмєтов... То висновок - олігархи знову рулять у відкриту!!!
 показати весь коментар
 
 
ну от іБЕНЕні його шавка хотілки вже озвучила.....
 показати весь коментар
 
 
идет с Беней нах. Шмигаль это человек Ахметки. жд-что немаловажно для "украинской" власти.
 показати весь коментар
 
Вот и посмотрим какие у ИВК позиции на сегодня
 показати весь коментар
 
 
Страшно даже представить кого в кабмин ,, загрузят ,, но по опыту , если говорят ,, хуже не будет ,, то грядет пипец .
 показати весь коментар
 
 
Отвалился хвост, горит двигатель-нужно срочно поменять местами пилотов, диспетчера, и пусть стюардессы успокоят пассажиров. Полет продолжается.
Гончарук йде у відставку - прем'єр-міністр Шмигаль. Кабмін буде перезавантажений, - Дубінський - Цензор.НЕТ 411
 показати весь коментар
 
 
Ну, еще полгода отсрочки Зелупер оформил))) но это не поможет, крутое пике продолжается.
 показати весь коментар
 
 
Дубинский пришел в Раду в футболке с надписью "Мама любит скорость" Гончарук идет в отставку - премьер-министр Шмыгаль. Кабмин будет перезагружен, - Дубинский - Цензор.НЕТ 6821
 показати весь коментар
 
А Шмыгаль что за фрукт? Таксиситом работал или водопроводчиком?
 показати весь коментар
 
 
З січня 2018 року був директором Бурштинської ТЕС, що належить українському олігарху Рінату Ахметову[7].
 показати весь коментар
 
 
Почитала биографию Шмыгаля, закончил Львовскую политехнику, кандидат экономических наук, опыт работы - от бухгалтера, потом начальник финотдела, потом зам. по экономике, до генерального директора предприятия. Родом из Львова.
Уж точно будет лучше, чем МАУПовец-якобы юрист Гончарук.
 показати весь коментар
 
Гончарук хотя бы работал на БРДО - канадско грантовую контору без собственника, а Шмыгаль человек Ахметова. Деолигархизация по зєлєбобиковски
 показати весь коментар
 
 
не, ну хотя бы не кварталовец, хотя бы не от бени и хотя бы не с донбаса
 показати весь коментар
 
 
Класні критерії відбору після часів Порошенка: «ну хоча б не весільний фотограф з вулиці»...
 показати весь коментар
 
 
Та да, при шеколадном было круто: все из рошена рулили -карамельные спецы на все руки...)
Поменялось шыло-на мыло...
 показати весь коментар
 
тебе порошенко видно не только в штани насрал!перед єтим зад порвал тебе!?
 показати весь коментар
 
Шмыгаль - не рыба, не мясо... Милованов, Малюська, Новосад - это ужас... Все пропало, шеф, все пропало...
 показати весь коментар
 
 
Ему и не нужно быть рыбой или мясом. Как Ринат скажет - так и будет.
 показати весь коментар
 
 
Я чета прогнал.
Если все идиоты остаются на местах, зачем увольнять гончарука?
Дубинский явно брешет.
 показати весь коментар
 
 
Мудрый нарид адабряет! Делайте их вместе!
 показати весь коментар
 
Получается Скалецкая зря в санаторий отправилась? Не оценили ее "подвиг"?)
 показати весь коментар
 
 
Ну хоть потр... эээ... с пользой время там провела.
 показати весь коментар
 
 
Это священная корова и эмблема правительства дураков.
Трогать нельзя.
 показати весь коментар
 
 
Ця беніна підстилка саме цього й добивається
 показати весь коментар
 
 
А что, разве по закону не весь кабмин накуй, если премьера в опу?
 показати весь коментар
 
 
Где ЗекоМанда а где закон - вы не путайте "беспредельщика барыгу" и "законопослушных" земудаков ...
 показати весь коментар
 
 
Надо было задать себе этот аопрос на выборах,а сейчас уже поздно.
 показати весь коментар
 
видать, ти, зебіл, собі пізно задаєш...
 показати весь коментар
 
Я знал,что твои условные рефлексы личинки возбудятся,и ты отреагируешь!
 показати весь коментар
 
Таня Адамс
Наблюдая за перестановкой кроватей в борделе

В среду ожидается перестановка кроватей в борделе. Будут менять часть правительства и некоторых силовиков на более луДших. Не, ну всё логично.

Вот смотрите. За время, прошедшее после озеленения ВР, Кабмина, РНБО, СБУ, ГБР и всех прочих мест, существующих дабы сделать жизнь в Украине безопаснее, богаче и веселее, получилось у них только последнее. Веселее стало, это без базару. Я утром как новости открою - сразу начинаю то плакать, то смеяться, то «щетиниться как ёж», потому как спокойно смотреть на эти фрикции совершенно невозможно. А вот насчёт всего остального - тут про*б за про*бом, и рейтинги падают даже у статистиков Разумкова. Поэтому что? Правильно. Надо министров поменять. И взять нового генпрокурора, без табу чтоб был и молча подписывал любую хрень, которую ему на стол положили.

А главное, время так удачно подобрали! В марте Украина должна выплатить почти 28 млрд гривен - кредиты и ОВГЗ. Денег, естественно, нет. Откуда им взяться, когда инвесторы шарахаются как от чумы, крупнейших налогоплательщиков мы щемим в пользу бизнес-интересов «новых» рыл, НДС экспортёрам возвращать передумали, а под дверью стоит кудрявая бабушка Беня и тоже хочет многа денежкав. То есть в преддверии невесёлых разговоров с кредиторами зелёные надумали портфели делить.

Ну и не стоит забывать про грядущую эпидемию, к которой Украина готовее всех, если судить по количеству койкомест и огню в глазах Скалецкой. Только я вот шото подозреваю, что даже если вымрет треть населения, по статистике у нас не будет ни одного случая заболевания коронавирусом. Потому что тестов нет, бюджета на это дело тоже нет, а койкоместа есть. Вот лежите там и умирайте от пневмонии «неясной этимологии» или от «сезонного вируса гриппа».

А я, наблюдая эти перестановки кроватей в борделе, хочу спросить.

Если у нас в стране всё так зае*ись, как говорят по телевизору Мосейчучки и говорящие гениталии типа Мендель, зачем менять Кабмин, генпрокуроров и прочее НАБУ? Они так классно всё делают! Покосы растут, удои колосятся, долгожданный мир уже скребётся на пороге, пенсионеры намазывают икру прямо на пятисотенные купюры, а учителя скупили все летние туры в Ниццу.

Вы нас где-то наё*уете? Там или тут?
Или просто в отсутствие хлеба вы кидаете в людей зрелища? Причем зрелищами для критически тупых. Потому что те, кто хотя бы 4 класса закончил без двоек, по идее, знают, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. И если ноль умножить на ноль миллион раз, в итоге у нас будет таки ноль. Зелёный, круглый ноль. Вопиющий и окончательный.
Татьяна Худякова
 показати весь коментар
 
 
а дубинскому - абы первым квакнуть))) от жеж говномет
 показати весь коментар
 
 
Пусть Тимошенко ставят премьер министром.
 показати весь коментар
 
 
Брехло ты, Тимошенко эту традицию кучмы остановила!
 показати весь коментар
 
Так, лишилось до Кловуна додати Жульку і тоді щасливий піз.дец точно неминучий!
 показати весь коментар
 
 
Тимошенко не позволит эксперименты проводить на людях и то хорошо.
 показати весь коментар
 
 
А дупу на ніч вона тобі мити не буде? Задовбали із цією брехливою популісткою. Нах.р мені непотрібна її "соціальна країна", я хочу жити в капіталістичній країні рівних можливостей, а не годувати таких як ти трутнів.
 показати весь коментар
 
 
Ну так вали в краини ривних мажливостей, а тут этого дерьма чтобы больше не было, все уже сыты по горло вашими ривними можливостями.
 показати весь коментар
 
 
Звісно, я і не очікував від тебе пропозиції збудувати тут таку країну, а хто ж тебе годувати буде, такі трутні як і ти?
 показати весь коментар
 
 
С потрохом збудувати? ну ну... Будувальщики , мля.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский должен взять на себя ответственность за премьера-дурака ,повторная ошибка может иметь уже серьёзные последствия .
 показати весь коментар
 
 
Для начала избиратели должны взять на себя ответственность за Зеленского, которого они выбрали.
Только тогда Зеленского можно будет призвать к ответу.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Та избиратели ВСЁ сделали правильно ,если бы не дай Бог осталась банда Барыги то на Украине можно было уже смело ставить крест а так шансы всё-таки есть .
 показати весь коментар
 
 
АААА!!! Ну тогда досвидос, дибил.

Жди дальше чудес от выбранного тобой ватного дегенерата.
 показати весь коментар
 
 
Что может показать и как примату, который голосовал за ватного шута и теперь ждет от него перспектив?

Иди мимо, животное тупое. Размазывай теперь свои фикашки по клетке сам и не привлекай к этому окружающих.
 показати весь коментар
 
 
Ну у тебя то точно перспектив НОЛЬ Гончарук йде у відставку - прем'єр-міністр Шмигаль. Кабмін буде перезавантажений, - Дубінський - Цензор.НЕТ 2235дураком ты родился им и помрёшь .
 показати весь коментар
 
 
За хорошую работу в отставку не отправляют так быстро, так что пусть сначала вернет премии, которые эта краса себе навыписывала со своей командой перед новым годом за "отличную работу".
 показати весь коментар
 
 
Якщо кожні півроку перезагружати Кабмін, то за 5 р. в Україні не останеться ні одного безробітного коміка.
 показати весь коментар
 
 
При отставке Премьер-министра, действующий кабинет министров уходит туда же (в пешую эротическую прогулку). После чего согласно закону, кажется 2-е недели необходимо сформировать новый кабинет министров. Не ПЕРЕЗАГРУЗКА, нет такого определения в Конституции, а отставка всего кабинета с последующим формированием нового. Таким образом действующий премьер-министр скорее всего останется. Ну или как вариант, опять нарушать Конституцию, не впервой!

Никогда такого не было, и вот опять!
 показати весь коментар
 
 
Не 2-е недели, а два месяца (60 дней). Две недели дается Президенту для подачи кандидатуры нового премьера.
 показати весь коментар
 
Аналитика по текущей политической ситуации от зебилов ...

Гончарук йде у відставку - прем'єр-міністр Шмигаль. Кабмін буде перезавантажений, - Дубінський - Цензор.НЕТ 7697
 показати весь коментар
 
Кілька днів тому були такі прогнози, що "Новый Кабмин будет состоять в равных долях из людей Коломойского, Ахметова и ОП. Премьер-министр Шмыгаль - человек Ахметова".
 показати весь коментар
 
 
А кому у нас принадлежит Бурштынская ТЭС, где директорствовал тов. Шмыгать?
Ложечки нашлись, но послевкусие осталось?
 показати весь коментар
 
 
«А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь»
 показати весь коментар
 
 
А вы друзья как не садитесь , вы в музыканты (министры ) не годитесь ... Все был бред с самого начала . Ни чего толкового сделано не было ,одно блаа блаа блаа ..... А лозунг " сделаем их еще раз " - это ведь народа касалось .. ПОЗДРАВЛЯЮ 73 % населения вас очередной раз сделали ....
 показати весь коментар
 
 
Тю, а де винуватець свята? Ну той поц, який брав на себе усю відповідальність? Який під своїм ім'ям набрал у ВРУ масажистів, до Уряду нікому невідомих "фахівців"? Коли воно відповість за згаєний рік нашого життя???
 показати весь коментар
 
 
Собаков на месте, все ок, зебилы - земрази.
 показати весь коментар
 
 
Віцепрем'єром з оборони слуги планують призначити Авакова.
 показати весь коментар
 
Это был последний шанс для недоумков - сменить всех, от "премьера " до Новосад. Но они, этот шанс, в своем стиле, опять продуют.
 показати весь коментар
 
Если Милованова и Макркарову оставляют - эти все перестановки до ж...пы.
Вас тоже переживём
 показати весь коментар
 
 
"Кабмин будет перезагружен, - Дубинский"

Точно, все просто, как кнопку в компьютере нажать.
Или, на крайний случай, "выдрать" из компьютера силовой провод...

Деньги то дает МВФ, или как?
Или как...
 показати весь коментар
 
кому верить говорящей жопе не разу не чёрту дубинскому или зелебобикам из сервантерии - чего угодно барин с Москвы
 показати весь коментар
 
Не знаю куда идет Гончарук,за то точно знаю,что Дубинский ходит к маме за очередной машиной покататься,а за "честно" отработанными бабками,идет к Бене.Так,что пущай звиздит подстилка Коломойского,щас таких звиздунов много.У каждого свой телеграмм кананал.
 показати весь коментар
 
В оригіналі посту міньйона Коломойського ще Аваков залишається, але в тексті новини чомусь це тактовно пропустили. Цензори на цензорі?)
 показати весь коментар
 
Нові обличчя будуть оголошені президентом сьогодні на фракції. Це: ..., МОЗ. Багато вакансій ще вільні"

Оце класю Скалецька там ще у Нових Санжарах, а її вже знімають.
 показати весь коментар
 
Интересно, а если не сбудется, ему начистят рожу где-нибудь в кулуарах?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору