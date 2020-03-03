 Гончарук йде у відставку - прем'єр-міністр Шмигаль. Кабмін буде перезавантажений, - Дубінський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Telegram.

"Гончарук написав заяву. Кабмін буде перезавантажений. Прем'єр-міністр Шмигаль. Першого віце - не знайдено. Мінекономіки - Милованов. Мінфін - Маркарова. Мін'юст - Малюська. Міносвіти - Новосад. Нові обличчя будуть оголошені президентом сьогодні на фракції. Це: Мінветеранів, МінАПК , Мінпромисловості, Мінрегіон, МОЗ. Багато вакансій ще вільні", - написав Дубінський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виявилося, що просто новим бути недостатньо. Треба ще бути в чомусь досвідченим, - глава партії "Слуга народу" Корнієнко

Як повідомлялося раніше, на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня буде винесено кадрові питання, які стосуються Кабінету Міністрів.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра.

28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.