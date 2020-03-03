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 Суспільство
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Все про:Буковина (264) Ляшко Віктор (24) COVID-19 (461)

 Хворий на коронавірус у Чернівецькій області не контактував з великою кількістю людей, - МОЗ

Перший випадок коронавірусу зафіксований у Чернівецькій області.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Вчора МОЗ повідомляло про чотири підозри на коронавірус, сьогодні одна з них підтвердилась. У хворого чоловіка зафіксовані такі симптоми, як лихоманка і сухий кашель.

Зараз хворий перебуває в ізоляції. За словами Ляшка, йому могли б надавати лікування вдома, однак оскільки це перший в Україні випадок, то було вирішено помістити чоловіка в медустанову.

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"Він не контактував з великою кількістю людей. Ми знаємо всіх контакних, і з усіма пропрацювали. Найбільш близький - це дружина, бо вони разом подорожували. Зараз вона в самоізоляції, симптомів респіраторної інфекції у неї немає", - сказав Ляшко.

Заступник голови МОЗ підкреслив, що спрацювала своєчасна інформація МОЗ:

"Люди прислухалися до пам'ятки МОЗ про самоізоляцію і після повернення з Італії не спілкувалися майже ні з ким. Пам'ятки передаються всім, хто перетинає український кордон".

З приводу можливого часу зараження, він зазначив:

"Інкубаційний період - до 14 днів. Пік інкубаційного періоду - 5-7 день. Вони подорожували з 21 лютого. Симтоми з'явилися 28-го. Госпіталізація відбулася 29 числа. 1 березня були проведені лабораторні дослідження, результати стали відомі вчора пізно ввечері".

Також Ляшко нагадав методи профілактики гострих респіраторних інфекцій, до яких належить і коронавірус:

"Не потрібно використовувати засоби індивідуального захисту, а саме хірургічні маски, тоді, коли вони не потрібні. Оскільки це створює помилковий захист ... В першу чергу ми повинні знати, що потрібно мити руки доволі часто. Якщо немає можливість мити руки, то обробляти їх антисептичними засобами. Також ми повинні дотримуватися ізоляції або не контактувати з людьми із симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції. А якщо відбувається контакт, то ми повинні перебувати як мінімум на відстані 1,5-2 метри від хворої людини".

Він підкреслив, що маску повинні носити хворі люди, щоб мінімізувати подальше поширення вірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179048
 
 
 Топ коментарі
 
Дак а с большим и не нада. Тех хто летел с зараженным в самолете и ехал в маршрутке заглаза хватит...
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Все закашлявшие должны немедленно сесть в очередь под дверью семейного врача! И не дай Бог, забыли взять талончик... Через пару дней посчитаем "контактирующих"... Посмертно.
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С Закарпатьем путаете - но у румынов вроде как имперский комплекс подлечили и у них другие проблемы, во всяком случае надпись Bucovina este România я видел только раз а в Румынии я был достаточно много. А вот Венгрии да там тараканы никак не успокоятся - а все почему пиздят их мало и холеют на государственном уровне. Например количество мудаков в Польше кричащих что Львов польский город примерно равно количеству мудаков у нас кричащих что Хелм (Холм) украинский, мало того я поставлю 10 баксов что "вожди" этих двух групп получают зарплату в одной кассе - угадаете какой ?
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не забудьте у него спросить, за кого голосовал. это очень важно.
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Любитель путешествовать по Европе в разгар эпидемии - это скорее фанат "безвиза", т.е. сам понимаешь за кого он голосовал.
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Угу.Поклонники бубочки работают без выходных
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А ПЕСоголовые сектанты-педротики все в схронах попрятались?
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Сэм - восэм - не больше . Как в анекдоте . Это не МОЗ , а филиал шапито .
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Дак а с большим и не нада. Тех хто летел с зараженным в самолете и ехал в маршрутке заглаза хватит...
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Даже если в такси, таксит потом подвезет кого то на жд
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Все закашлявшие должны немедленно сесть в очередь под дверью семейного врача! И не дай Бог, забыли взять талончик... Через пару дней посчитаем "контактирующих"... Посмертно.
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Для этого и "реформа" сделана. Ведь от вируса умирают ослабленные, пожилые, а у них дыра в пенсионном фонде.
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"...и после возвращения из Италии не общалось..." и даже в магазин не ходили за продуктами, а канализация у них отдельная, с полной утилизацией...
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С Закарпатьем путаете - но у румынов вроде как имперский комплекс подлечили и у них другие проблемы, во всяком случае надпись Bucovina este România я видел только раз а в Румынии я был достаточно много. А вот Венгрии да там тараканы никак не успокоятся - а все почему ****** их мало и холеют на государственном уровне. Например количество мудаков в Польше кричащих что Львов польский город примерно равно количеству мудаков у нас кричащих что Хелм (Холм) украинский, мало того я поставлю 10 баксов что "вожди" этих двух групп получают зарплату в одной кассе - угадаете какой ?
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ЛОЛ. Жену не поместили на карантин, да и мужика госпитализировали только потому что он первый.
Всех следующих будут лечить на дому. Зелёная медицина.
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Открою тебе тайну. Наш народ такой, шо хрен всех диагностируеш, а тем более загониш в карантин при любой медицине. Хоть при Зеленой хоть при Шоколадной. 99% тупо забьют на любые уговоры с угрозами и будуть ходить на работу или шариться по городу, при этом даже маски одеть хрен заставиш.
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Ага. Он контактировал с меньшим количеством людей. Так что всьо нормально
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О, первый пошёл. Дальше скрывать уже не получается? Вирус давно в нашей стране, как и у соседей, то что наши беспомощны, некомпетентны, не значит что вируса нет. А между тем в аптеках даже марлевых масок нет, обалденная у нас медицина с мать её "реформой"!
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Пропитаний самогонкою і прийняту в середину.
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Он что в колбе прилетел из италии, там же целый салон народа...
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Это ж каким дятлом нужно быть, чтобы в конце февраля поехать в уже чумную Италию😷
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