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 В Україні зафіксували перший випадок коронавірусу COVID-19, - джерело в МОЗ

Перший випадок зараження коронавірусом нового типу підтверджено в одній із західних областей України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерело в Міністерстві охорони здоров'я України.

Очікується, що на брифінгу о 12:00 МОЗ повідомить про це офіційно.

Як повідомлялося раніше, сьогодні відбудеться брифінг заступника Міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка про ситуацію з протидією поширенню коронавірусної інфекції.

Читайте також: COVID-19: кількість жертв вірусу поза материковим Китаєм збільшилася до 175 осіб, інфікованих - до 10,7 тис.

Нагадаємо, в кінці грудня 2019 в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019 nCoV), який викликає пневмонію нового типу.

26 лютого вперше за межами Китаю було зареєстровано більше нових випадків зараження, ніж усередині країни. Новими осередками стали Італія, Іран, Південна Корея і Японія.

З початку спалаху коронавірусу у всьому світі зафіксовано 90 936 випадків інфікування COVID-19 і 3117 смертей. В Україні за один тиждень в лютому ГРВІ заразилися понад 217 000 осіб, а 10 пацієнтів загинули від грипу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179042
 
 
 Топ коментарі
 
А кто-то в Украине еще верит зеленой пошести? Где они еще не соврамши? Развели свои 73%, как котят.
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03.03.20 11:04
Случаев заболевания коронавирусом в Украине к настоящему времени нет, - Радуцкий.
03.03.20 11:09
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса COVID-19

Через 5 хвилин вірус вже знайшли. В Украине зафиксировали первый случай коронавируса COVID-19, - источник в МОЗ - Цензор.НЕТ 4371
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Правильно, потому, что спасение индейцев это дело самих индейцев.
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Не юлю, а ее програму написаную нашими учеными и пусть по ней действует после принятия и обсуждения если наберет 80% одобрения на опросах. Времени нет на что то другое. Или потом начнется мычание стада когда ясла опустеют,но будет поздно.
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Не здивуюсь якщо це Закарпаття. У нас шалений рух через кордон і цього слід очікувати.
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Их уже тьісячи...но нелохам надо просто верить. 😂
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так це у Верховній Раді, бо їхз через кожні 15 хв. перевіряють, а то недай бог
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На хлор и гидроксид натрия? А что, для дезинфекции сгодится!
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у вас странная химия. Тогда уж на хлор и металлический натрий
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Ну, электролиз соли обычно ведут в растворе, получают водород, гидроксид натрия и хлор. Если использовать ртутный электрод - можно получить амальгаму натрия и, испарив ртуть, - металлический натрий (не очень экологически безопасный метод).
Но мет. натрий для борьбы с вирусом бесполезен, а его гидроксид - вполне. В Україні зафіксували перший випадок коронавірусу COVID-19, - джерело в МОЗ - Цензор.НЕТ 2688
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И руки и ноги держали в тепле,
но вирус завелся в Зеленой Сопле... В Україні зафіксували перший випадок коронавірусу COVID-19, - джерело в МОЗ - Цензор.НЕТ 9894
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Ну, наконец, ЗЕлупы начнут рубить нехилую капусту на коронавирусе, как в свое время Юлька на птичьем гриппе с Тамифлю.
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Начнут рубить в турборежиме, заодно и свою ЗЕлу..у отрубят...
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Виталий явно хочет вступить в анальный сек с Юлей. Очень хочет подрочить аж в невмоготу ему
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маЗЕфака, а по сути слабо? В Україні зафіксували перший випадок коронавірусу COVID-19, - джерело в МОЗ - Цензор.НЕТ 6740или у кого что болит? В Україні зафіксували перший випадок коронавірусу COVID-19, - джерело в МОЗ - Цензор.НЕТ 4168
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Тамифлю Порох покупал. По поручению правительства. Еще и хвастался что в 5 раз дешевле.
Если у вас есть данные что он наварился, то можете обратиться в прокуратуру.
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Та бо треба примусово відправляти на домашній карантин, людей які приїзджають із областей де іде спалах епідемії щоб було більше часу на підготовку і менша паніка в людей....
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"Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден в одной из западных областей Украины." - Коронавирус в Украине: в Черновицкой области

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По официальной статистике от Всемирной Организации Здравоохранения - 81% заболевших Covid-19 переносят его относительно в легкой форме, 11% с тяжелыми осложнениями и 8% в критическом состоянии.
Коэффициентсмертности, от 100%, составляет 1,5 - 2,5%.
Большинство погибших от коронавируса нового типа это люди пожилого возраста - 65+ лет.

Есть большая доля вероятности, что через определенный промежуток времени, вирус мутирует и будет не более опасен чем обычный сезонный грипп. Так было с Sars в 2003м и свинным гриппом H1N1 в 2009/2010 годах.
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"...Есть большая доля вероятности, что через определенный промежуток времени, вирус мутирует..."
Это не "вероятность", а нормальная эволюция любого возбудителя.
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З Італії привіз подаруночок. Відмінити треба всі рейси з Італії, заробітчани нехай там сидять та не ідуть на Пасху в Україну.
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слухала виступ Комаровського. Він каже, що вірус небезпечний тільки для старих людей. Майже всі, хто від нього помер - особи за 70 років.
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Надо немедленно всех сотрудников Пенсионного фонда посадить на карантин до конца эпидемии! Они союзники коронавируса!
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Шановне товариство! Суть мого звернення до Вас полягає в наступному:
згадайте будьласка те як починалась евакуація наших громадян із Китаю. Згадали. Так от, сам президент країни Зеленський спровокував народ України на те, що люди почали перекривати автошляхи, блокувати лікарні, санаторії і таке інше. Бо він особисто евакуйованих погрожував до когось там завезти в Кончу Заспу. Тим самим він заздалегідь цим нашим громадянам приклеїв ярлики "ЗАРАЗНІ". І як ви думаєте, як на це мало відреагувати суспільство? Маєм те що маємо. Друге. Нас переконують на тому, що інкубаційний період цього коронавірусу триває дві неділі, тобто 14 календарних доби. А от іноземні інфекціоністи говорять про те, що інкубаційний період саме цьго коронавірусу триває до 27 діб. Тобто всіх, кого ізолювали під карантин і будуть відпущені через 14 діб, потенційно можуть бути розповсюджувачами коронавірусу який може проявити себе на 27-му, або 30-у добу. Ну і почнеться. А коли почнеться, то нам при стані нашої медецини я думаю, що всім П****Ц! Отака х**ня малята!
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Меряли **** температуру одни, а типа они не знали уже что инкубационный период до 42 + дней у этого вируса, это ж прикиньте где и со скольким количеством людей этот турист общался, руки жал, в очереди стоял в маршрутках ездил,родственников навещал и знакомыхв больнице сидел в коридорах. И нам плять рассказывают что они установили контакты этого человека, нас за идиотов **** держут, Китай 16 лярдов за два месяца потратил и не помогло, а у нас годовой бюджет 42 лярда баксов, короче нам жопа, и пусть нам рассказывают что типа мойка рук с мылом и спиртом нас предохранят от заражения и не стоит паниковать,да нет ребята стоит ,ой как стоит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Остаётся пожелать всем , да убережёт нас Господь Бог от встречи с такими как чувак из Черкасы.
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Чому одразу не сказати в якій області ?
Навіщо виставу влаштовувати.
Працювали би більше, а не на екранах світились.
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Паникеров набежало).. По факту ничего не случилось, все ожидаемо. Главный наш враг - тупорылое стадо паникеров и провокаторов.
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Треба гімн заспівати і вірус згине як роса на сонці.
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Вирус не более опасный чем грипп от которого гибнет полмиллиона человек в год, да и вакцина уже скоро будет.
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и в минск на переговоры с вирусом ехать. Уверен что с вирусом быстрее можно договориться чем с кремлем
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в швейцарии назвали этот вирус лёгочная оспа.
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СМИ кормятся с горячих заголовков и "жареных" тем.
Никто ж не пишет, что из 90к официально подтверждённых инфицированных приходится 3к погибших и 48к официально вылеченных.
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ну и ладно. В авариях, сгорит, потонет и от водки помрёт на два порядка больше.
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Горилка с перцем и постоянное потребление чеснока со всеми блюдами+ чистые руки- один из действенных способов не заразиться взрослому мужику. А вот как быть с детьми - это тревожно.
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