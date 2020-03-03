 В Україні зафіксували перший випадок коронавірусу COVID-19, - джерело в МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерело в Міністерстві охорони здоров'я України.
Очікується, що на брифінгу о 12:00 МОЗ повідомить про це офіційно.
Як повідомлялося раніше, сьогодні відбудеться брифінг заступника Міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка про ситуацію з протидією поширенню коронавірусної інфекції.
Нагадаємо, в кінці грудня 2019 в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019 nCoV), який викликає пневмонію нового типу.
26 лютого вперше за межами Китаю було зареєстровано більше нових випадків зараження, ніж усередині країни. Новими осередками стали Італія, Іран, Південна Корея і Японія.
З початку спалаху коронавірусу у всьому світі зафіксовано 90 936 випадків інфікування COVID-19 і 3117 смертей. В Україні за один тиждень в лютому ГРВІ заразилися понад 217 000 осіб, а 10 пацієнтів загинули від грипу.
Но мет. натрий для борьбы с вирусом бесполезен, а его гидроксид - вполне.
но вирус завелся в Зеленой Сопле...
Если у вас есть данные что он наварился, то можете обратиться в прокуратуру.
Коэффициентсмертности, от 100%, составляет 1,5 - 2,5%.
Большинство погибших от коронавируса нового типа это люди пожилого возраста - 65+ лет.
Есть большая доля вероятности, что через определенный промежуток времени, вирус мутирует и будет не более опасен чем обычный сезонный грипп. Так было с Sars в 2003м и свинным гриппом H1N1 в 2009/2010 годах.
Это не "вероятность", а нормальная эволюция любого возбудителя.
згадайте будьласка те як починалась евакуація наших громадян із Китаю. Згадали. Так от, сам президент країни Зеленський спровокував народ України на те, що люди почали перекривати автошляхи, блокувати лікарні, санаторії і таке інше. Бо він особисто евакуйованих погрожував до когось там завезти в Кончу Заспу. Тим самим він заздалегідь цим нашим громадянам приклеїв ярлики "ЗАРАЗНІ". І як ви думаєте, як на це мало відреагувати суспільство? Маєм те що маємо. Друге. Нас переконують на тому, що інкубаційний період цього коронавірусу триває дві неділі, тобто 14 календарних доби. А от іноземні інфекціоністи говорять про те, що інкубаційний період саме цьго коронавірусу триває до 27 діб. Тобто всіх, кого ізолювали під карантин і будуть відпущені через 14 діб, потенційно можуть бути розповсюджувачами коронавірусу який може проявити себе на 27-му, або 30-у добу. Ну і почнеться. А коли почнеться, то нам при стані нашої медецини я думаю, що всім П****Ц! Отака х**ня малята!
Навіщо виставу влаштовувати.
Працювали би більше, а не на екранах світились.
Никто ж не пишет, что из 90к официально подтверждённых инфицированных приходится 3к погибших и 48к официально вылеченных.