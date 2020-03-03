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Все про:Одеса (2385) Росія (26611) шахи (61) Богданович (1)

 "Надсилайте "обнімашки" на знак нашої вічної дружби і братерства": одеський гросмейстер Богданович за гроші зіграв за Росію проти України

Одеський гросмейстер Станіслав Богданович зіграв за Росію в інтернет-матчі проти України. Матч був на популярному порталі про шахи Chess.com.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Відповідаю тим, хто не розуміє, чому я грав за Росію. По-перше, мені за це задонатили (заплатили, - Прим.). Я роблю тільки те, що краще для бізнесу. Поки не було донатів, я чесно не грав ні за кого. По-друге, я зараз перебуваю в Росії. Було б негарно, будучи гостем, виступати проти тих, хто чинить привітний прийом. Це просто данина поваги", - написав Богданович.

Надсилайте обнімашки на знак нашої вічної дружби і братерства: одеський гросмейстер Богданович за гроші зіграв за Росію проти України 01

Також він висловив думку, що таким чином допомагає налагодити відносини між країнами: "Вважаю, що таким чином я зробив свій скромний внесок у мир між нашими країнами. Пора вже нам опам'ятатися і зупинити цю міжусобицю. Можливо, якщо б кожен з нас лише по одному разу зіграв за Росію, то будь-який конфлікт вже був би вичерпаний".

Богданович також запропонував українцям і россиянинам "обійнятися" у коментарях "на знак вічної дружби і братерства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Щодо кримського питання я цілком на боці України", - чемпіон світу з шахів із Росії Дубов

Зараз його пост видалений зі сторінки в соцмережі. З цього приводу він написав: "Виявив, що мій божественний пост видалений. Мораль - завжди виходь із соцмереж перед тим, як навіть на хвилинку відлучитися від комп'ютера".

3 березня 2020 року гросмейстер був внесений в базу даних сайта "Миротворець".

Надсилайте обнімашки на знак нашої вічної дружби і братерства: одеський гросмейстер Богданович за гроші зіграв за Росію проти України 02
Надсилайте обнімашки на знак нашої вічної дружби і братерства: одеський гросмейстер Богданович за гроші зіграв за Росію проти України 03


Надсилайте обнімашки на знак нашої вічної дружби і братерства: одеський гросмейстер Богданович за гроші зіграв за Росію проти України 04
Скрин: УНІАН

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179036
 
 
 Топ коментарі
 
Там и оставайся, глист прыщавый.
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Вамъ, товарищ, въ одесский домъ профсоюзовъ

"Присылайте "обнимашки" в знак нашей вечной дружбы и братства": одесский гроссмейстер Богданович за деньги сыграл за Россию против Украины - Цензор.НЕТ 8143
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он чем то на умственно отсталого гончарука похож.
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если б я знал, что у меня в короне вирус, я бы с тобой даже поцеловался. в дёсна "Присылайте "обнимашки" в знак нашей вечной дружбы и братства": одесский гроссмейстер Богданович за деньги сыграл за Россию против Украины - Цензор.НЕТ 6748
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Съезди в Донецк.
Пусть тебя "пообнимают" и пообминают на подвалах, чучело.
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Не поїде. Воно, падлоїде туди, де "донатять". Тому швидше поїде туди, де платять за чоловічу проституція. Зараз він у кацапії, наприклад.
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Вот если бы ЭТО поехало в Израиль и ТАМ открыло рот на тему: ".... та мы ж все семиты, мыадиннарот, братья, вы обрезаны, мы обрезаны - КАКАЯ РАЗНИЦА???"
Мне даже страшно подумать о его будущем....
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Поговорку слышал в Израиле:
Чем еврей-израильтянин отличается от жида?
Еврей утром встаёт, и думает - где бы ЗАРАБОТАТЬ шекель.
Жид утром встаёт и думает - КОГО БЫ НАЕ..ТЬ и сделать гешефт.
Мне показалось, или этот тип - не еврей?
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А, если каждый за Роисю постреляет в украинцев, то отношения наладятся ваще небывало.
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Вамъ, товарищ, въ одесский домъ профсоюзовъ

"Присылайте "обнимашки" в знак нашей вечной дружбы и братства": одесский гроссмейстер Богданович за деньги сыграл за Россию против Украины - Цензор.НЕТ 8143
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аху*****!
"Считаю, что таким образом я внес свой скромный вклад в мир между нашими странами. Пора уже нам опомниться и остановить эту междоусобицу. Возможно, если бы каждый из нас всего по одному разу сыграл за Россию, то любой конфликт уже был бы исчерпан"....
аху***! еще раз!
сопляк, шо ты такое чтоб рассуждать???? а давай каждый один раз выстрелит за рашку в нашего воина????
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Иди, иди, пообнимайся. И оставайся в Рашке навсегда. В Украине всякого шлака станет хоть немного, но меньше.
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Можеш не повертатись.

Адепти "какаяразніца", як вам ваш новий духовний наставник? "Абигрошіплатили", так?
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на счет абыгрошиплатили это к потужному винницкому мыролюбцу.
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Моніка вже у Вінницю переїхала? Навіщо ж тоді до Іванковичів окрему дорогу по людським паям прокладали?
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Та да, "новиелицца" индексацию пенсий отменили - это лучче намного
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зачем этого глиста пиарить?? Его до этого никто не знал , а через день забудут все...
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От ідіот... От чемпіон світу з шахів Руслан Пономарьов родом з Горлівки, але не зрадив Україну і постійно виступає саме під синьо-жовтим прапором!
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Потрібно розрізняти євреїв та жидів. Це абсолютно різні поняття (принаймні в українській мові ********* тлумачення).
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а в Рашке знают, что Богданович член "Правого Сектора" и лично пытал членов "Антимайдана"?
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Точно! Никак не мог вспомнить где его видел. А еще он с неграми на БТРах под Мариуполем танцевал. Только тогда он бритый был.
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"Возможно, если бы каждый из нас всего по одному разу сыграл за Россию, то любой конфликт уже был бы исчерпан"
Возможно, если бы твой дом сожгли к х"м "ихтамнеты", то мозгов бы у тебя хватило понять что-то большее, чем двигать фигуры на доске.
Источник: https://censor.net.ua/n3179036
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Бывает и так: дурак-дураком, а в шахматы играет хорошо.
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всяко бывает . бывает дурак дураком . а его президентом выбирают
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Эт точно. Главное было слезу пустить на Майдане.
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на майдане до хрена народу слезы пускало . а выбрали того мудака который в это время придумывал шутку про свитера и эбонитовые дубинки
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Такая же, как русские свиньи -потомки сталинских гестаповцев, просирающиеся в комментах на тему его «еврейства
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Маланец во всей своей красе: продаст, купит, затем еще раз продаст, только дороже!
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"Богданович также предложил украинцам и россиянинам "обняться" в комментариях "в знак нашей вечной дружбы и братства" прям растрогал до слез . так и хочется обняться с каким нибудь наркоманом приехавшим на Донбасс убивать украинцев "Присылайте "обнимашки" в знак нашей вечной дружбы и братства": одесский гроссмейстер Богданович за деньги сыграл за Россию против Украины - Цензор.НЕТ 4681
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БОГ ШЕЛЬМУ МЕТИТ !!!!!!!!!!!!!!!!

В Одессе неизвестные ограбили квартиру продажного шахматиста Станислава Богдановича. Об этом сообщает dumskaya.net. Воры вынесли из квартиры шахматиста около 25 тысяч долларов. Ограбление произошло после того, как Богданович выиграл крупную сумму на нескольких международных турнирах "За последние несколько месяцев я выиграл больше, чем за все предыдущее время. Три подряд успешных турнира - это все вместе порядка 17 тысяч долларов", - отметил 26-летний шахматист. В день ограбления Богданович отправился на турнир в Черноморск, а когда вернулся, то узнал от матери об ограблении квартиры. Воры проникли в квартиру днем, когда мать шахматиста всего на час вышла на улицу. При этом злоумышленники даже не взламывали двери, а никто из соседей не видел ничего подозрительного. "Она была открыта без каких-либо повреждений для замка. Дверь была открыта как будто родным ключом", - отметил Богданович.
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приезжай в Одессу - задонатим тебя знатно, чмо прыщавое....
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" Возможно, если бы каждый из нас всего по одному разу сыграл за Россию, то любой конфликт уже был бы исчерпан"
А что, зрелая місль!
Если бы каждый украинец сыграл за Расию против Украины - конфликт был бы исчерпан в связи с исчерпанием Украины.
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скажите - а почему тот ********* (по роже видно все) тявкает. кажется - месть, для такой ватной мерзости, не самое плохое средство вправления мозгов. для начала повестка в военкомат. не прийдет - в наручники и срок. а в зоне. играть с ним не в шахматы -а в очко.
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палестинцы тебе паскуда обнимашки в знак вечной дружбы и братства "Присылайте "обнимашки" в знак нашей вечной дружбы и братства": одесский гроссмейстер Богданович за деньги сыграл за Россию против Украины - Цензор.НЕТ 5685
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На уколы не опоздай, изнасилованная свинья русская.
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Подожду пока ты лизнёшь, выкидыш русской шмары-алкашки.
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Тепер най на ті гроші і живе в "гостепрйомньіх хазяєв" до кінця своїх днів.
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Задонатьте ему черенок от лопаты в сраку по самое горло. А так же призовите его в армию и отправьте на передовую. Пускай там в окопах налаживает мир между народами "Присылайте "обнимашки" в знак нашей вечной дружбы и братства": одесский гроссмейстер Богданович за деньги сыграл за Россию против Украины - Цензор.НЕТ 9606
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ти чо, жида - та на срочку? Такого не було ніколи. Відкупляться; або ж від повісток відкосять.
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він не поїде, там вже вдосталь гросмейстерів, які уклали з державою договір на громадянство (що передбачає непризов).
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Ну правильно же написал кто-то в ЖиЖе у Бабенко кто-то: следует разделять талант и личность.
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Як правило, чим заможніші люди, тим швидше вони зраджують.
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Вот интересно, сыграл ли бы этот уважающий гостей поц против СССР из "Освенцима"? Так сказать отдать дань уважения за радушный приём.
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Воно за гроші здатне будь-що і кого продати.Істота-"примеритель" без моралі саме на таких і розраховує сцивохо
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Типичный иуда. За 30 сребреников и мать продаст.
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В такие моменты начинаю верить, что Гитлер был прав в отношении таких Богдановичей..
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В отношении твоих предков - русских свиней, он точно, был прав!
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Ну, твой то предок - хряк с ближайшей свинофермы, поимевший твою бухую мамашу.
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Грёбаный люмпен "какаяразница" за "донаты"
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К сведению русских дебило-фашистов -антисемитов, которые отметились в комментах. Фамилия Богданович имеет к евреям такое же отношение, как ЯнукОВИЧ...
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я не вживаю, а тебе пора в отказ от секиры, может белка попустит
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Стасік не єврей. Призвище литвинське. Стасік рашист і зрадник.
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"Вечная дружба", "тысячелетний рейх" - как уже задолбали идиоты повторяющие имперские заманишки
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Я б на місці воєнкомів провірив, чи у нього все добре з відстрочкою, нехай в армії трохи порозказує про донат від РФ
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Посилаю йому звання суперчмо . І бажаю , щоб ця гнида залишилася там назавжди .
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"Деньги не пахнут" ((c) Сваты, а может и не они)
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Думаю тепер воно у нас тут буде мати "славу", як що повернеться. Хоча у нас тут в Одесі такого лайна вистачає.
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"Яка несподіванка!" - Дуже корисно для лікування українських ідіотів, які (ЧОМУСЬ!) роблять собі кумирів з усіляких баксьорів-футбольорів, в той час коли в Ураїні повно справжніх героїв, які жертвують життям і здоров'ям задля нашого життя...
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Ви на сторінку в ФБ його загляньте-мерзота рашистська.
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