 "Надсилайте "обнімашки" на знак нашої вічної дружби і братерства": одеський гросмейстер Богданович за гроші зіграв за Росію проти України

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Відповідаю тим, хто не розуміє, чому я грав за Росію. По-перше, мені за це задонатили (заплатили, - Прим.). Я роблю тільки те, що краще для бізнесу. Поки не було донатів, я чесно не грав ні за кого. По-друге, я зараз перебуваю в Росії. Було б негарно, будучи гостем, виступати проти тих, хто чинить привітний прийом. Це просто данина поваги", - написав Богданович.

Також він висловив думку, що таким чином допомагає налагодити відносини між країнами: "Вважаю, що таким чином я зробив свій скромний внесок у мир між нашими країнами. Пора вже нам опам'ятатися і зупинити цю міжусобицю. Можливо, якщо б кожен з нас лише по одному разу зіграв за Росію, то будь-який конфлікт вже був би вичерпаний".

Богданович також запропонував українцям і россиянинам "обійнятися" у коментарях "на знак вічної дружби і братерства".

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Зараз його пост видалений зі сторінки в соцмережі. З цього приводу він написав: "Виявив, що мій божественний пост видалений. Мораль - завжди виходь із соцмереж перед тим, як навіть на хвилинку відлучитися від комп'ютера".

3 березня 2020 року гросмейстер був внесений в базу даних сайта "Миротворець".









Скрин: УНІАН