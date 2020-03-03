 "Надсилайте "обнімашки" на знак нашої вічної дружби і братерства": одеський гросмейстер Богданович за гроші зіграв за Росію проти України

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Відповідаю тим, хто не розуміє, чому я грав за Росію. По-перше, мені за це задонатили (заплатили, - Прим.). Я роблю тільки те, що краще для бізнесу. Поки не було донатів, я чесно не грав ні за кого. По-друге, я зараз перебуваю в Росії. Було б негарно, будучи гостем, виступати проти тих, хто чинить привітний прийом. Це просто данина поваги", - написав Богданович.
Також він висловив думку, що таким чином допомагає налагодити відносини між країнами: "Вважаю, що таким чином я зробив свій скромний внесок у мир між нашими країнами. Пора вже нам опам'ятатися і зупинити цю міжусобицю. Можливо, якщо б кожен з нас лише по одному разу зіграв за Росію, то будь-який конфлікт вже був би вичерпаний".
Богданович також запропонував українцям і россиянинам "обійнятися" у коментарях "на знак вічної дружби і братерства".
Зараз його пост видалений зі сторінки в соцмережі. З цього приводу він написав: "Виявив, що мій божественний пост видалений. Мораль - завжди виходь із соцмереж перед тим, як навіть на хвилинку відлучитися від комп'ютера".
3 березня 2020 року гросмейстер був внесений в базу даних сайта "Миротворець".
Пусть тебя "пообнимают" и пообминают на подвалах, чучело.
Мне даже страшно подумать о его будущем....
Чем еврей-израильтянин отличается от жида?
Еврей утром встаёт, и думает - где бы ЗАРАБОТАТЬ шекель.
Жид утром встаёт и думает - КОГО БЫ НАЕ..ТЬ и сделать гешефт.
Мне показалось, или этот тип - не еврей?
"Считаю, что таким образом я внес свой скромный вклад в мир между нашими странами. Пора уже нам опомниться и остановить эту междоусобицу. Возможно, если бы каждый из нас всего по одному разу сыграл за Россию, то любой конфликт уже был бы исчерпан"....
аху***! еще раз!
сопляк, шо ты такое чтоб рассуждать???? а давай каждый один раз выстрелит за рашку в нашего воина????
Адепти "какаяразніца", як вам ваш новий духовний наставник? "Абигрошіплатили", так?
Возможно, если бы твой дом сожгли к х"м "ихтамнеты", то мозгов бы у тебя хватило понять что-то большее, чем двигать фигуры на доске.
Источник: https://censor.net.ua/n3179036
В Одессе неизвестные ограбили квартиру продажного шахматиста Станислава Богдановича. Об этом сообщает dumskaya.net. Воры вынесли из квартиры шахматиста около 25 тысяч долларов. Ограбление произошло после того, как Богданович выиграл крупную сумму на нескольких международных турнирах "За последние несколько месяцев я выиграл больше, чем за все предыдущее время. Три подряд успешных турнира - это все вместе порядка 17 тысяч долларов", - отметил 26-летний шахматист. В день ограбления Богданович отправился на турнир в Черноморск, а когда вернулся, то узнал от матери об ограблении квартиры. Воры проникли в квартиру днем, когда мать шахматиста всего на час вышла на улицу. При этом злоумышленники даже не взламывали двери, а никто из соседей не видел ничего подозрительного. "Она была открыта без каких-либо повреждений для замка. Дверь была открыта как будто родным ключом", - отметил Богданович.
А что, зрелая місль!
Если бы каждый украинец сыграл за Расию против Украины - конфликт был бы исчерпан в связи с исчерпанием Украины.