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 Політика України
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 Атомна бомба - це найефективніший спосіб вирішити проблеми з РФ раз і назавжди, - "слуга народу" Потураєв. ВIДЕО

Народний депутат з фракції "Слуга народу", заступник голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що атомна бомба стала б найефективнішим рішенням проблем у війні з РФ.

Про це він заявив у ході презентації концепції нового телеканалу для тимчасово окупованих територій, відповідаючи на запитання, чи буде вестися проти нового каналу під назвою "ДІМ" радіоелектронна боротьба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпровську панораму.

"Вона [Росія] і так це робила. Ми готові, що проти нас буде вестися радіоелектронна боротьба. Атомної бомби, щоб жбурнути на Москву, у нас поки немає, а це найбільш ефективний спосіб, щоб вирішити цю проблему раз і назавжди", - заявив Потураєв.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179031
 
   
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Украине достаточно иметь твёрдые договора с Польшей и странами Балтии,
на территории которых легко размещается натовское ЯО с современными носителями.
И поляки, и балтийцы очень заинтересованы, потому что знают, что они следующие.
Бодяжить свою "грязную" бомбу Украине не обязательно.
Обязательно внушить врагу неотвратимость применения.
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Как показывает история "твердые" бумажные договора не стоят бумаги на которых они подписаны и никто не станет развязывать термоядерную войну ради защиты Украины, а особенно пшеки, которые судя по накачке пшековаты антиукраинской истерией скорее готовятся к совместному разделу Украины с кацапами (что они проделывали уже как минимум дважды в истории) чем к защите ненавидимых ими бандеровцев-украинцев. Ну и самое важное в твоем чудном плане - даже если на территории Польши и Прибалтики и разместят ЯО (а на данный момент это не так), то управлять им будут те страны, которые его разместили (Франция, Великобритания или США), а не прибалты и пшеки. А как показывает практика от наших западных "друзей" мы можем получить только глубокую озабоченность и призывы к мирному диалогу и ничего больше.
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нельзя такое говорить и уподобляться жирикам и киселёвым.
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не я, а ты маєш рацію атопутінабідіцца .
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Согласен, про такое не нужно говорить, это нужно осуществлять на практике без особой шумихи. во всяком случае до тех пор пока не появится ЯО и средства его доставки.
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Думал у Жириновского нет двойника, ошибся....
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По поводу атомной бомбы.Похоже у нас появился фанат Жирика..Тот тоже и к месту и не к месту разбрасывается подобными игрушками.Дурной пример заразителен похлеще коронавируса.
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Заявление потураева -- обыкновенная провокация по заказу кремля.
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