 Атомна бомба - це найефективніший спосіб вирішити проблеми з РФ раз і назавжди, - "слуга народу" Потураєв. ВIДЕО

Про це він заявив у ході презентації концепції нового телеканалу для тимчасово окупованих територій, відповідаючи на запитання, чи буде вестися проти нового каналу під назвою "ДІМ" радіоелектронна боротьба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпровську панораму.
"Вона [Росія] і так це робила. Ми готові, що проти нас буде вестися радіоелектронна боротьба. Атомної бомби, щоб жбурнути на Москву, у нас поки немає, а це найбільш ефективний спосіб, щоб вирішити цю проблему раз і назавжди", - заявив Потураєв.
на территории которых легко размещается натовское ЯО с современными носителями.
И поляки, и балтийцы очень заинтересованы, потому что знают, что они следующие.
Бодяжить свою "грязную" бомбу Украине не обязательно.
Обязательно внушить врагу неотвратимость применения.