 За правильного підходу коронавірус можна стримати, епідемію грипу - ні, - глава ВООЗ Гебреєсус

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це, коментуючи появу нових осередків спалаху, сказав директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Теодор Гебреєсус, пише Reuters.

"Ми на незвіданій території - ми ніколи раніше не бачили респіраторний патоген, який може передаватися в суспільстві, але водночас може бути стриманий правильними заходами. Якби це була епідемія грипу, ми б уже побачили широкомасштабне поширення по всьому світу. І зусилля щодо уповільнення або стримування не були б здійсненні", - розповів він.

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Гебреєсус додав, що стримування COVID-19 можливо - і воно повинно залишатися головним пріоритетом для всіх країн.

Доктор Майк Раян, глава програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій, уточнив, що в інших місцях, ймовірно, не потрібні такі радикальні заходи як в Ухані. Як приклад він навів Сінгапур і Гонконг. Влада не закривала міста на карантин і не припиняли повідомлення зі світом, але все одно не допустили широкомасштабне поширення вірусу.

Нагадаємо, в кінці грудня 2019 в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019 nCoV), який викликає пневмонію нового типу.

26 лютого вперше за межами Китаю було зареєстровано більше нових випадків зараження, ніж усередині країни. Новими осередками стали Італія, Іран, Південна Корея і Японія.

З початку спалаху коронавірусу у всьому світі зафіксовано 90 936 випадків інфікування COVID-19 і 3117 смертей. В Україні за один тиждень в лютому на ГРВІ заразилися понад 217 000 осіб, а 10 пацієнтів загинули від грипу.