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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:вірус (347) ВОЗ (70) грип (207) Гебреєсус (11) COVID-19 (461)

 За правильного підходу коронавірус можна стримати, епідемію грипу - ні, - глава ВООЗ Гебреєсус

Поширення коронавірусу COVID-19 можливо стримати, на відміну від епідемії грипу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це, коментуючи появу нових осередків спалаху, сказав директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Теодор Гебреєсус, пише Reuters.

"Ми на незвіданій території - ми ніколи раніше не бачили респіраторний патоген, який може передаватися в суспільстві, але водночас може бути стриманий правильними заходами. Якби це була епідемія грипу, ми б уже побачили широкомасштабне поширення по всьому світу. І зусилля щодо уповільнення або стримування не були б здійсненні", - розповів він.

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Гебреєсус додав, що стримування COVID-19 можливо - і воно повинно залишатися головним пріоритетом для всіх країн.

Доктор Майк Раян, глава програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій, уточнив, що в інших місцях, ймовірно, не потрібні такі радикальні заходи як в Ухані. Як приклад він навів Сінгапур і Гонконг. Влада не закривала міста на карантин і не припиняли повідомлення зі світом, але все одно не допустили широкомасштабне поширення вірусу.

Нагадаємо, в кінці грудня 2019 в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019 nCoV), який викликає пневмонію нового типу.

26 лютого вперше за межами Китаю було зареєстровано більше нових випадків зараження, ніж усередині країни. Новими осередками стали Італія, Іран, Південна Корея і Японія.

З початку спалаху коронавірусу у всьому світі зафіксовано 90 936 випадків інфікування COVID-19 і 3117 смертей. В Україні за один тиждень в лютому на ГРВІ заразилися понад 217 000 осіб, а 10 пацієнтів загинули від грипу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179029
 
 
 Топ коментарі
 
только хуже . грипп проявляется максимум через сутки заболел и почти сразу изолирован на больничный . а с этим вирусом человек может ходить 2 недели всех заражая и ни кто не догадается
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а в чём разница!? способы передачи одни и теже.
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а в чём разница!? способы передачи одни и теже.
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экономика в мире начинает сыпаться . вот и получили указание - развеять панику
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только хуже . грипп проявляется максимум через сутки заболел и почти сразу изолирован на больничный . а с этим вирусом человек может ходить 2 недели всех заражая и ни кто не догадается
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глава ВОЗ Гебрейесус-- Балабол и организация такая же только пилят деньги толку 0 !!!
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ну таки этот воз на подработках у Дюпон сколько лет уже . они миллионы сотнями только на гуманитарных гандонах для Африки поднимают
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Действительно. С тем же гриппом близнецы-братья. Проблема лишь в том что к гриппу организмы уже привыкли и есть иммунитет. А эта хрень новая и еще более заразная
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какая разница. Коронавирусом этим уже повторно заражаются переболевшие.
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