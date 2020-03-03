 Поліція розслідує 8 кримінальних справ щодо подій у Нових Санжарах: 10 осіб отримали підозри

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Розслідування триває у 8 провадженнях, відкритих за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 279 (Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства); ст. 293 (Групове порушення громадського порядку); ч. 2 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками); ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця); ч. 1 ст. 294 (Масові заворушення); ст. 295 (Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку), ч. 1 ст. 296 (Хуліганство).
Нагадаємо, п’ятьом фігурантам вручили підозри у скоєнні масового заворушення (ст. 294 КК України). Чотирьох з них взяли під нічний домашній арешт. Клопотання про обрання запобіжного заходу для п’ятої особи суд не задовольнив.
Домашній арешт із забороною залишати місце проживання вночі отримав також підозрюваний у посяганні на життя поліцейського (ст. 348 КК України).
На сьогодні ще двом особам повідомили про підозри у скоєнні хуліганських дій (ст. 296 КК України) та двом фігурантам вручили підозри у блокуванні транспортних комунікацій (ст. 279 КК України).
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Вряд ли. Просто вата или ОПЗЖ на всю голову.
Почему-то полиция не сообщает о каких-то мерах против разжигателей паники из ОПЗЖ.
И результатьі вьіборов по Санжарам, где больше 80 процентов проголосовали за Зе и только 16 за ПП, с огромнейшей долей вероятности говорит о том, что эта зеленая фанатка бьіла не одна среди бросавших камни.
И осталася без ответа вопрос:
Почему аваковцьі не наказьівают провокаторов?
Отвечаю на ваш вопрос: 8 уголовных дел и 10 вручённых подозрений это никак нельзя назвать "не наказывать провокаторов". А вот кто именно провокаторы, кто бросал камни, а кто просто был вышиватным одобрямсом-пусть разбираются.
Сколько дел возбуждено именно по неместньім провокаторам, о которьіх заявлял даже преЗедент.
Касательно возбуждённых дел по неместным ничего не скажу, меня этот вопрос не особо не интересовал тогда, да и сейчас тоже. Да и на мой вопрос вы так и не ответили...
Это знают и понимают ВСЕ, кроме ДЕБИЛОВ !!!
ПОЭТОМУ, НЕЛЬЗЯ в страну завозить ничего и никого имевшего контакт с инфекцией - пока не пройдет инкубационный период, карантин и полнейшая проверка - 200% подтверждающая безопасность... ! КАКИМИ БЫ вы не прикрывались гуманными-тупыми слюнями !!!
37-42-48-52 миллиона населения НЕЛЬЗЯ ставить под угрозу - ради того , что бы ТУПО привезти в страну потенциально заражённых !!!
С медицинской точки зрения - они ПОТЕНЦИАЛЬНО ЗАРАЖЕННЫЕ !!!!
Люди , действовали фактически согласно ст 36 УК Украины. В целях защиты своей жизни и жизни окружающих, от противоправных - преступных действий властей, которые, своими действиями, угрожают жизням и здоровью людей ! Подвергая их потенциальной угрозе заражения !
А тех, кто сознательно разбивал окна в автобусах с потенциально заражённых - к ответу .
Власть нарушила Закон Украины "Про захист населення від інфекційних хвороб" в том числе Стаття 17. Права та обов'язки громадян та їх об'єднань у сфері захисту населення від інфекційних хвороб!
А сейчас пытается переложить свою преступную вину на население Украины.
Беречь и защищать надо свою родную землю и от оккупантов и от идиотов от власти!
А дикари - это Зеленский, Аваков и Скалецкая! Перед отправкой рейса Китай снял 4 пассажиров с подозрениями. Они все время находились в общей группе, что прилетела в Украину! Затем их привезли в этот санаторий, что окружен жилыми домами.
Это точно не карантин, а идиотизм и дикость как раз со стороны нынешней власти Украины!
В подводных лодках не просто так задраивают отсеки ДАЖЕ С ЛЮДЬМИ в случае ЧП ...!
ЗАКОН ПРЯМО ОБЯЗЫВАЕТ власти и информировать население, и ПОЛУЧАТЬ у население ИХ СОГЛАСИЕ на размещение потенциально заражённых !!!!
Действия власти поставили жителей под угрозу заражения смертельной болезнью !
Угроза выражалась размещением в их населенном пункте потенциально заражённых вопреки прописанному в законодательству порядку !!!
Угроза была РЕАЛЬНОЙ существовала именно в ТОТ МОМЕНТ !!!
Статья 36. Необходимая оборона
1. Необходимой обороной признаются действия, совершенные с целью защиты охраняемых законом прав и интересов лица, которое защищается, или другого лица, а также общественных интересов и интересов государства от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, необходимого и достаточного в данной обстановке для немедленного предотвращения или прекращения посягательства, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны.
2. Каждый имеет право на необходимую оборону независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.
4. Лицо не подлежит уголовной ответственности, если вследствие сильного душевного волнения, вызванного общественно опасным посягательством, оно не могло оценить соответствие причиненного им вреда опасности посягательства или обстановке защиты.
5. Не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение, независимо от тяжести вреда, причиненного посягающему.