 Поліція розслідує 8 кримінальних справ щодо подій у Нових Санжарах: 10 осіб отримали підозри

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Розслідування триває у 8 провадженнях, відкритих за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 279 (Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства); ст. 293 (Групове порушення громадського порядку); ч. 2 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками); ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця); ч. 1 ст. 294 (Масові заворушення); ст. 295 (Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку), ч. 1 ст. 296 (Хуліганство).

Нагадаємо, п’ятьом фігурантам вручили підозри у скоєнні масового заворушення (ст. 294 КК України). Чотирьох з них взяли під нічний домашній арешт. Клопотання про обрання запобіжного заходу для п’ятої особи суд не задовольнив.

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Домашній арешт із забороною залишати місце проживання вночі отримав також підозрюваний у посяганні на життя поліцейського (ст. 348 КК України).

На сьогодні ще двом особам повідомили про підозри у скоєнні хуліганських дій (ст. 296 КК України) та двом фігурантам вручили підозри у блокуванні транспортних комунікацій (ст. 279 КК України).

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.