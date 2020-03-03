EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  7054  58
Все про:люстрація (200) Національний корпус (235)

 Нові обличчя закінчилися, будуть призначати регіоналів, - Нацкорпус протестує через скасування закону про люстрацію

Прибічники "Національного Корпусу" вийшли на акцію протесту під будівлю Конституційного суду, де сьогодні розглядатиметься можливість скасування закону про люстрацію. Націоналісти заявили, що не допустять реваншу та повернення у владу екс-регіоналів, причетних до вбивств на Майдані.

Про це повідомляється у телеграм-каналі партії "Національний Корпус".

На думку патріотів, скасування люстрації лобіює чинна влада, щоб мати можливість призначити в уряд та на інші державні посади людей часів Януковича.

"Реваншу не буде! 3 березня Конституційний суд України продовжить розглядати питання щодо закону про люстрацію, який передбачає, що певні чиновники часів Януковича не можуть обіймати посади у державних органах влади. "Національний Корпус" виходить на протест проти скасування закону про люстрацію та проти повернення на вищі державні посади в Україні відвертих ворогів та агентів кремлівського впливу, що готує нам "зелена влада" в колаборації з рештками Партії регіонів", – сказано у телеграм-каналі політсили.

Нові обличчя закінчилися, будуть призначати регіоналів, - Нацкорпус протестує через скасування закону про люстрацію 01

Нові обличчя закінчилися, будуть призначати регіоналів, - Нацкорпус протестує через скасування закону про люстрацію 02

Акція "Ні реваншу" стартувала о 9:00. Станом на зараз під стінами КСУ вже зібралося близько трьох сотень людей. До мітингуючих також приєднався лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький.

Нагадаємо, що вже цього тижня Верховна Рада розглядатиме питання про відставку Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Серед найбільш імовірних кандидатів на його посаду ЗМІ називають Валерія Хорошковського (мультимільйонер, колишній власник "Інтеру" та перший віце-прем’єр в уряді Азарова) і Сергія Тігіпко (колишній глава фінансово-промислової групи "ТАС", був замкерівника центрального штабу "Партії регіонів" та членом уряду Азарова).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179027
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
позно пить боржоми. ранее нацжоны уже показали свою истинную суть. именно их руками рыги провели свой блестательный реванш 10 мес назад
 показати весь коментар
 
 
Національний КОРПУС і національні дружини (жони) - це РІЗНІ сили.
 показати весь коментар
 
 
Самі прокинулись (неочікувано!) чи Аваков показує, в кого реальна влада і кому саме треба стати новим Прем'єром?
 показати весь коментар
 
 
Як там наш Андрiйко - вше придбав кiлька десяткiв надувних зелених вiслючкiв?
 показати весь коментар
 
 
Блін, читати вмієш? Нацжони чи може нацКОРПУС?
 показати весь коментар
 
 
Ну зачем этих регионалов везде пихать, что люди кончились. На шестой год войны называется "приехали".
 показати весь коментар
 
 
О, дєвочки по визову приїхали. В яку ціну за годину ?
 показати весь коментар
 
 
Меняют кабмин , надо чтоб Авакова не трогали а то ****** им устроит
 показати весь коментар
 
 
Все лучшие регионалы сидят в ОПЗЖ - Рабинович, Бойко, Кива, Королевска, Медведчук, Шуфрич...
 показати весь коментар
 
 
цим камуняцьким метастазам треба вказати шлях на рашку, там їм місце, там їх руцький мір, їм подобається мокша - чумадани в зуби й до легетівного нах
 показати весь коментар
 
 
С какого времени нацтёлки стали патриотами? Им теперь за это платят?
 показати весь коментар
 
 
Они тупо так выходят для картинки, что бы другие не вышли.
 показати весь коментар
 
 
Вот именно, они перебивают любые акции протеста, чтобы увести не туда и погасить. Пример - с отводом войск, сделали вид, что кто-то и что-то за всех решает...
 показати весь коментар
 
 
В Европейський суд ідіть протестувать. Там вирішили, шо люстрація незаконна.
 показати весь коментар
 
 
Хто голосував за Зе тепер тупо морозяться.
 показати весь коментар
 
 
Рюкзакян нагнал свою титушню против своих работадателей? Смешно.
 показати весь коментар
 
 
Тебе это главврач - Беня, лечащий врач - Стуфанчук или санитар - Арахамия рассказали?
 показати весь коментар
 
 
Мутные пришли.. То ли ЗЕ, то ли ЗЕ-РЫГи, то ли РЫГ-ЗЕги.
Короче - мутные. Нові обличчя закінчилися, будуть призначати регіоналів, - Нацкорпус протестує через скасування закону про люстрацію - Цензор.НЕТ 8870
 показати весь коментар
 
 
Рюкзаков перед заседанием Рады показывает кто должен стать следующим премьером
 показати весь коментар
 
він барижить найгвардійцям конфісковану наркоту, барец куєв, від авакова такого не очікував, кролик сеня чого в дупу моркву запхав, це ж твій аднапартієць?
 показати весь коментар
 
 
Нац Корпус только создает видимость протестов, все они со Слугами, ОПЗЖ, люстрированными регионалами работают на РФ.
 показати весь коментар
 
 
А министра экономического развития времен Януковича-Азарова тоже куда-то назначат? Нові обличчя закінчилися, будуть призначати регіоналів, - Нацкорпус протестує через скасування закону про люстрацію - Цензор.НЕТ 9147
 показати весь коментар
 
Азиров возглавит Украинский институт национальной памяти
 показати весь коментар
 
 
Посмотри на эти лица,
Сразу пыл сойдёт с лица!
А ведь это эти лица
Перестраиваются! (с) Асмолов
 показати весь коментар
 
 
так Петя вже давно всіх ригів пересадив )))
 показати весь коментар
 
 
Реформой судов при убийце-Януковиче занимался Портнов... Теперь кто-то сомневается, что КС подставил Порошенко, отменив закон о незаконно нажитом капитале?
 показати весь коментар
 
 
Нацкорпус посадил Зе на трон, а теперь че то собираются протестовать?
А кто заплатил в этот раз?
 показати весь коментар
 
 
пиши як твій бубочка, правильно - какаяразніца
 показати весь коментар
 
 
В даний конкретний момент, вони ситуативні партнери. Ригів до влади допускати неможна
 показати весь коментар
 
 
мож, пойдете к "бырыге" и повинитесь?
дебилы, бл...
ЭТО ВЫ СВОИМИ РУКАМИ СДЕЛАЛИ, МУДАКИ! - ЭТО ВАША И ТОЛЬКО ВАША "ВЛАСТЬ"!
 показати весь коментар
 
 
Справа в тому, Європейський суд з прав людини вирішив, шо наш закон про люстрацію порушує права людини і порекомендував його відмінити. Вихід в тому, що треба змінити всі державні органи - звільнити весь персонал , перейменувати сам орган і набрати туди нових людей. Тоді ніхто зі старих кадрів на колишні свої посади не повернеться.
 показати весь коментар
 
 
пустые слова... действий радикальных никаких... ножками топать и заявляний толку не будет.уже у власти и они никуда и не уходили при экс президенте....возвращаются потихоньку...и не по вене даже ЗЕ. так что беганье с зелёнкой за геями и лесбиянками по стране не поможет избавится от сепаров и корупционеров и экс регионалов.. как то так(( не они нам и вам угроза...а те кто в открытую заявляет что всех повесят и посадят майдановцев и атовцев...а вам что с гуся вода видно.. все имена известны кто такое говорит и делает...((
 показати весь коментар
 
 
пипец, зеленая шмаркля опять в говне? )))))
 показати весь коментар
 
 
яжели атомную на Мацкву шутка.то совсем не шуточное дело убрать с Украины мацковско- рашистских служивых крыс и без атомной бомбы (типа ,как Петро поступил с Михо,за шкварку и на Ростофффф ,,которого,как ни странно ни гу-гу,,,)
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору