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 Політика України
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Все про:ВР (7142) фракція (101) Слуга народу (687) Кравчук Євгенія (32)

 Засідання фракції "Слуга народу" перенесли на вечір, - нардепка Кравчук

Депутатська фракція політичної партії "Слуга народу" перенесла засідання на 19:00.

Про це Укрінформу повідомив член фракції, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.

"Так, засідання відбудеться о 19:00 і, швидше за все, в конференцзалі Верховної Ради", - сказав Качура.

Цю саму інформацію підтвердила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виявилося, що просто новим бути недостатньо. Треба ще бути в чомусь досвідченим, - глава партії "Слуга народу" Корнієнко

"Час проведення засідання фракції перенесли ще вчора", - зазначила парламентарій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179026
 
 
 Топ коментарі
 
Оно и понятно, ведь все чёрные делишки и пакости лучше совершать под покровом ночи. Заседание фракции "Слуга народа" перенесли на вечер, - нардеп Кравчук - Цензор.НЕТ 5980
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Народ со слугой никак не договорятся Заседание фракции "Слуга народа" перенесли на вечер, - нардеп Кравчук - Цензор.НЕТ 3569
Заседание фракции "Слуга народа" перенесли на вечер, - нардеп Кравчук - Цензор.НЕТ 2172
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Оно и понятно, ведь все чёрные делишки и пакости лучше совершать под покровом ночи. Заседание фракции "Слуга народа" перенесли на вечер, - нардеп Кравчук - Цензор.НЕТ 5980
 показати весь коментар
 
 
"Народ" был занят, вовремя не дал указаний слуге
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Народ со слугой никак не договорятся Заседание фракции "Слуга народа" перенесли на вечер, - нардеп Кравчук - Цензор.НЕТ 3569
Заседание фракции "Слуга народа" перенесли на вечер, - нардеп Кравчук - Цензор.НЕТ 2172
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Выбор Зеленского: Украина на пороге грандиозного шухера. Коломойский аплодирует

https://biz.liga.net/ekonomika/all/opinion/vybor-zelenskogo-ukraina-na-poroge-grandioznogo-shuhera-kolomoyskiy-aplodiruet
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неужели приСлуги кремля до сих пор не могут отойти от бурных выходных за счет укр пенсионеров, что в который раз переносят заседание?!!!
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а на якому каналі можна побачить те засідання ,чи інші???
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К 19 часам не только придут с работы ,но и поужинав и раздобрев с радостью будут смотреть новое шоу 95 квартала.Главный весельчак поиздевается над незадачливыми персонажами и ловко свалит на них вину за все и вся. И некому сказать ему,- Вовка,хватит! Займись тем ,что умеешь.....уйди с глаз пока на пожизненное не заработал!
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У нас нема политиков. Одни марионетки олигархов, решалы, тертушники,
разбавленные определеным количеством ещё более мелких послушных полезных дурачков.
Постсовок и уменьшенная копия госдуры.. Вот только народа ещё боятся сильнее чем госдура..
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Похоже что Зеленского СЛИВАЮТ ,он сейчас должен ВСЮ ответственность взять на себя ибо отвечать за ВСЁ перед народом Украины придётся именно ему .
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