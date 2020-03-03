 Засідання фракції "Слуга народу" перенесли на вечір, - нардепка Кравчук

Про це Укрінформу повідомив член фракції, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.
"Так, засідання відбудеться о 19:00 і, швидше за все, в конференцзалі Верховної Ради", - сказав Качура.
Цю саму інформацію підтвердила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.
"Час проведення засідання фракції перенесли ще вчора", - зазначила парламентарій.
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разбавленные определеным количеством ещё более мелких послушных полезных дурачков.
Постсовок и уменьшенная копия госдуры.. Вот только народа ещё боятся сильнее чем госдура..