 Засідання фракції "Слуга народу" перенесли на вечір, - нардепка Кравчук

Про це Укрінформу повідомив член фракції, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.

"Так, засідання відбудеться о 19:00 і, швидше за все, в конференцзалі Верховної Ради", - сказав Качура.

Цю саму інформацію підтвердила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

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"Час проведення засідання фракції перенесли ще вчора", - зазначила парламентарій.