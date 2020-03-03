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 "Набридли повчання": під Києвом підліток із ножем і сокирою накинувся на тітку і 4-річного брата, постраждалі в реанімації. ФОТО

14-річний хлопець, якому набридли моралі тітки, ножем і сокирою завдав множинні поранення їй і своєму двоюрідному 4-річному брату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області

Як з'ясувалося, підліток проживав разом з родичами окремо від матері-киянки, оскільки ходив у приватний навчальний заклад, неподалік.

"Вчора між родичами сталася чергова сварка і тоді у малолітнього виник злочинний умисел. Хлопець взяв кухонний ніж і накинувся на свою тітку – завдав їй удар ножем у груди. Жінка почала оборонятися і вихопила ножа, однак племінник побіг на кухню і взяв ще одного ножа та сокиру. Потерпіла вибігла з хати і почала телефонувати сестрі, однак, школяр вибив сокирою в неї з рук телефон та знову почав завдавати удари. Пізніше зловмисник переключився на 4-річного двоюрідного брата, якому також завдав чисельних ножових поранень. Саме в цей час додому повернулась мати кривдника, якій родичка встигла повідомити про злочин. Втім, хлопець намагався вдарити ножем і рідну мати, а потім він втік з подвір’я у невідомому напрямку", - сказано в повідомленні.

Набридли повчання: під Києвом підліток із ножем і сокирою накинувся на тітку і 4-річного брата, постраждалі в реанімації 01

Фото: сайт Нацполіції

Поліція оперативно встановила місцезнаходження нападника. Наразі його затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та оголошення підозри.

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На місці події поліцейські вилучили знаряддя злочину – ножі та сокиру.

Потерпілі родичі перебувають в реанімаційному відділенні лікарні із множинними ножовими пораненнями, їхній стан стабільно тяжкий.

Слідчі кваліфікували цю подію за ч. 2 ст.15 (Замах на злочин), п.1 п.2 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179021
 
 
 Топ коментарі
 
4-х летний брат тоже читал ему нравоучения?
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Хороший мальчик... подрастёт - его в СН возьмут... "Надоели нравоучения": под Киевом подросток с ножом и топором набросился на тетю и 4-летнего брата, пострадавшие в реанимации - Цензор.НЕТ 4205
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ты б хоть на одном языке изъясняться научился, зебилушка дремучая "Надоели нравоучения": под Киевом подросток с ножом и топором набросился на тетю и 4-летнего брата, пострадавшие в реанимации - Цензор.НЕТ 18
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и что такого УБЛЮДКА надо еще воспитывать??? ой ли мразб уже показала какое оно БЕСОВСКОЕ ОТРОДЬЕ.. такого только УБИВАТЬ!!! причем не быстро а чтобы падло перед смертью криало Мамочка спаси!! чтобы хоть чуточку испытало животный страх и муки... почему в США к смертной казни могут и приговаривают за убиства или покушения на такое даже 5-6 летних детей никто не падает в обморок почему во многих мусульманских и страха буддизма за подобное просто совершают семейную вендету или на улице соседи под охраной полицейских забивают палками или забрасывают камнями подобных выродков..а у нас утю-тю??!!
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Зе вже не буде через чотири роки. Думайте перед тим як постити хрінь
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Чисто статистически: их было четверо - мама, тётя, двоюродный брат и ублюдок. Пострадали трое (75%), ублюдок один (25%). Вероятнее всего ублюдок именно порохобот. Всё совпадает: и агрессия, и гонор и процентное соотношение...
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4-х летний брат тоже читал ему нравоучения?
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Хороший мальчик... подрастёт - его в СН возьмут... "Надоели нравоучения": под Киевом подросток с ножом и топором набросился на тетю и 4-летнего брата, пострадавшие в реанимации - Цензор.НЕТ 4205
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Прогугли такі випадки по илітному регіону. І просто обтікай.
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ты б хоть на одном языке изъясняться научился, зебилушка дремучая
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І де ж, ти, помилки в мене знайшов, пріла соя? "Надоели нравоучения": под Киевом подросток с ножом и топором набросился на тетю и 4-летнего брата, пострадавшие в реанимации - Цензор.НЕТ 5500 До речі, як там в тебе з державною мовою? Як у лондонського синка Петрили?
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Хочешь быть первым? На этот вопрос мне ещё ни один зебил не ответил... Итак вопрос. Почему проблематично перевести на украинский такую вот загадку: "Кем приходится министру отец сына министра?"? Давай! За сутки управишься? "Надоели нравоучения": под Киевом подросток с ножом и топором набросился на тетю и 4-летнего брата, пострадавшие в реанимации - Цензор.НЕТ 8091

І де ж, ти, помилки в мене знайшов, пріла соя?
--
обращение не в том падеже.
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Ну, я знайшов - "илітному"... Крім того, слово "обтікай", в даному випадку, застосовувалось у "переносному" сенсі, тому повинно буть написане, згідно українського правопису, у "лапках"...У тебе самопочуття покращилось від того, що тобі знайшли що відповісти?... Подобаються мені "самовпевнені ідіоти"... Вас так весело читать, а потім піддражнювать... А ви казитеся від безсилля...
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Ти не в курсі, що иліта це інтернетний жаргон? І це ТИ мене зібрався "Піддражнювати"? "Набридли повчання": під Києвом підліток із ножем і сокирою накинувся на тітку і 4-річного брата, постраждалі в реанімації - Цензор.НЕТ 5650
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Пояснюю для "ідіотів" - жаргонізми, тобто слова, що властиві мові окремо взятої соціальної групи суспільства, при застосуванні у загальносуспільному спілкуванні, згідно українського правопису, застосовуються в "переносному" сенсі, тому пишуться "в лапках". Слово "ідіот" застосовується мною, тут, теж не в медичному сенсі, не як визначення особи, що є хворою, яка страждає від низького рівня психічної діяльності, а просто як характеристика дурня в його крайньому прояві... Тому пишеться теж "у лапках"...
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У него папа РыгоАналом был, а сейчас ОПЗЖ оппый.
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бери выше, его сразу в ОПЗЖ, будет бороться с фашистами, очень ценный кадр для них.
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Это результат рекламы в телевизоре
У нас в Словакии нет такой жуткой рекламы
Меня в Украине всегда шокирует реклама
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реклама у нас дурацька звісно, але начебто нічого схожого не бачив в ній, ви про якусь конкретно?
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Я не дивлюся шоу. Гидко. Пропаганда вседозволенності, заради досягнення "мети". А ціх шоу ... тьма
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Причем тут реклама? И что у нас такого рекламируют, что не рекламируют у вас? Убийства топором? А вот в школьной программе эту методику, кстати, изучают - "Преступление и наказание".
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Недовге життя цього недоноска вже розписано по роках.
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боюсь оказаться правым! но навряд ли на расписание этого подонка это событие окажет существенное влияние.
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свободной стране - свободную продажу оружия!
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и это правильно! так бы просто пристрелил, и все..... а так придется всю жизнь ходить с отрубанными конечностями......
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полный д-б
шо с таким делать? только лечить электричеством 3 раза в день
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Мама занимается своей жизнью, а пацана растит улица и компьютер. В бабле очевидно недостатка нет, но этого мало. Это проблема сегодняшнего времени. Половина молодых людей уехало батрачить, а дети брошены.
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классный домик,белый сруб или под сруб сделано
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суспільство почало бавитись у толерантність, і всі схиби в психіці підлітків вважати за особливість і індивідуальність.... в моєму дитинстві, якщо би я підняв голос на батька чи матір, чи взагалі з дорослих когось - я би такої п...ди получив, що пам'ятав до кінця життя. А тепер - не крикни, не вдар, не схопи за вухо.... Та в школі старенька вчителька без проблем справлялась з усім класом, - лінійкою по руці чи шваброю по плечах (якщо надто сильно виражав свою особистість) - і все, порядок.
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Мажорик з жиру біситься,ременя нема кому дати- про ьатька не згадується чомусь.
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де ср#ні моралісти які верещать що подібну бикоту нізя товкти , воно з жиру біситься ,його треба на вольні хлеба щоб нахлебалось з голоду та холоду як бомж а потім можливо щось би та й дойшло, можливо
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Дети сами по себе такими не становятся. Это всегда вина родителей, которые наплевательски отнеслись к своим обязанностям по воспитанию и созданию здоровой среды.
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Бувають відморозки від природи, таких не виховаєш.
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Семейка не бедная, деньги есть, ума нет, распустили пацана,разбаловали, а потом вдруг спохватились с нравоучениями, а 14 лет что делали??? Воспитывать надо до 3 лет, раньше говорили - "пока поперёк лавки лежит", потом уже поздно. Не научили слушаться, не узнал слова "нельзя",- всё, поезд ушёл, сядет на голову и ноги свесит, что и произошло.
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У нас народ часто плутає "свободу" з "бєспрєделом"...
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щеня.Мразота мабуть шкодує ,що вижили...Вбив би,відсидів і спадок би отримав...молодим.....А не ніжили б так,хай на дві години раніше вставав і їздив від мами,то дурі в голові менше мав би.
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от і роби добро...Тварюка не пожалів і малого.
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Хай видужують,та роблять висновки.Подалі від таких родичів
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зеленая тварь, кто заказал тетю и 4-летнего брата?
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