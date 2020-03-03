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 Суспільство
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Все про:розтрата (127) зовнішня розвідка (8) Антикорупційний суд (558) запобіжний захід (92)

 Антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексглаві зовнішньої розвідки у вигляді застави в сумі 168 тис. грн, - САП

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав колишньому заступнику голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ), чиновнику СВР і в.о. директора держпідприємства запобіжний захід за підозрою в розтраті 2,2 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Так, суд частково задовольнив клопотання прокурорів та детективів та застосував до колишнього заступника голови СЗРУ запобіжний захід у вигляді застави у сумі 168 тис. гривень, колишнього службовця СЗРУ – 63 тис. гривень застави та во директора держпідприємства – 231 тис. гривень застави", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на підозрюваних поклали низку процесуальних обов'язків

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексчиновники зовнішньої розвідки підозрюються в завданні збитків державі на суму 2,2 млн грн, - НАБУ

Нагадаємо, ексчиновники зовнішньої розвідки підозрюються в завданні збитків державі на суму 2,2 млн грн.

Антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексглаві зовнішньої розвідки у вигляді застави в сумі 168 тис. грн, - САП 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179019
 
 
 Топ коментарі
 
Украл 2 млн, отдал 10% залога и гуляешь.
Украл булочку в магазине - вешайся.
Странно, и почему инвестиций нет )))
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Интересно с какого потолка они берут эти суммы?
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А что к этому кренделю имеет антикорупционный суд?Ним должна заниматься военная прокуратура а решение о наказании военный суд ,,трибунал,,
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Та ну... Ярош це хуторянин без амбіцій. Справно отримував пять років зарплату і на роботу не ходив. Тепер отримує халявну депутатську пенсію і на роботу теж не ходить. Забудьте.
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Украл 2 млн, отдал 10% залога и гуляешь.
Украл булочку в магазине - вешайся.
Странно, и почему инвестиций нет )))
 показати весь коментар
 
 
Интересно с какого потолка они берут эти суммы?
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А что к этому кренделю имеет антикорупционный суд?Ним должна заниматься военная прокуратура а решение о наказании военный суд ,,трибунал,,
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Не страна, а крысятник, где каждая крыса уже настолько обнаглела от безнаказанности, что тырит не миллионами, а уже сотнями миллионов и миллиардами. То есть аппетиты крыс выросли в геометрической прогрессии. Это главное и единственное достижение власти за почти 30 лет незалежности!?!
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Нет, Света. Это наше с вами достижение
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