 Чисельність російських військових у Криму збільшилася до 32,5 тис., - ГУР Міноборони

Про це представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив "Обозревателю" в інтерв'ю, передає Цензор.НЕТ.
"В окупованому Криму відбулося збільшення чисельності військовослужбовців РФ у 2,5 раза. З 2014-го по 2019 рік – з 10-12 тис. осіб (до початку агресії) до 32 500. Звісно, відбулося нарощування не тільки особового складу, а й озброєння. Це бойові кораблі, це авіаційний компонент, який на той час був представлений тільки літаками морської авіації, патрульними, а також Су-24. На сьогодні – це майже весь спектр бомбардувальної, винищувальної авіації", - сказав він.
За словами Скібіцького, українська військова розвідка знає плани Росії щодо Криму.
"Угруповання військ РФ буде нарощено. За нашими оцінками, вони вийдуть на чисельність близько 40 тис. військовослужбовців, буде збільшено кількість озброєння", - зазначив представник ГУР.
Зондеры нацисткой раисси.
Говорят вчера турки и сирийсские ополченцы 3натно покрешили рашиSSких карателей . . Сирийсский котел для касапо-фашистов захлопываеться !! . Все мы дружно крикнeм -
БЕЙ !! .
БЕЙ КАСАПССКИХ ********* ! , ! https://uploads.disquscdn.com/images/91e4b3d78681121374073c10846f6673341b1d77137a9978c5af96e0b6ea6b72.png https://uploads.disquscdn.com/images/d955be59568bc0a599479451e4fa66ec7fbd20995dab7d8de89d9373a1017725.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7468878c7e279494b3e2ea0676790277ab6f51877cf3c68dd9e4dfadb6066669.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/613f34a320c84b097bc1b2e43a5760ec98fd1a3e0f36a2e5f0d0a794161e5464.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/344ec0033a501a2bc542ba0a0fbe261f6f4dd8df135728c366cc13ee1f4af1f6.jpg
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Над народом поиздеваись криворогие шлимазлы за кремлевское бабло - прозомбировав их "сватами" и "голобородьками".