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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:армія РФ (2032) кордон (1390) Крим (8841) розвідка (1541) Скібіцький (89)

 Чисельність російських військових у Криму збільшилася до 32,5 тис., - ГУР Міноборони

З моменту окупації Криму кількість російських військовослужбовців на півострові збільшилася.

Про це представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив "Обозревателю" в інтерв'ю, передає Цензор.НЕТ.

"В окупованому Криму відбулося збільшення чисельності військовослужбовців РФ у 2,5 раза. З 2014-го по 2019 рік – з 10-12 тис. осіб (до початку агресії) до 32 500. Звісно, відбулося нарощування не тільки особового складу, а й озброєння. Це бойові кораблі, це авіаційний компонент, який на той час був представлений тільки літаками морської авіації, патрульними, а також Су-24. На сьогодні – це майже весь спектр бомбардувальної, винищувальної авіації", - сказав він.

Читайте також: Росія стягнула до кордону з Україною близько 90 тисяч військових, 1100 танків, сотні літаків, - ГУР Міноборони

За словами Скібіцького, українська військова розвідка знає плани Росії щодо Криму.

"Угруповання військ РФ буде нарощено. За нашими оцінками, вони вийдуть на чисельність близько 40 тис. військовослужбовців, буде збільшено кількість озброєння", - зазначив представник ГУР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179018
 
 
 Топ коментарі
 
рюськая РСЗО в Сирии, вроде вчерашняя
Численность российских военных в Крыму увеличилась до 32,5 тыс., - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 8609
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Чума кремлевскофашистская.
Зондеры нацисткой раисси.
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Шо то там Срабинович про "проклятую орду" верещал ?!
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Чума кремлевскофашистская.
Зондеры нацисткой раисси.
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Шо то там Срабинович про "проклятую орду" верещал ?!
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этой своре воды то хватит ? морды в море мыть будут
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Так росія вже по всьому українсько-російському кордону підвела війська. Мабуть готові до повномасштабної агресії.
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рюськая РСЗО в Сирии, вроде вчерашняя
Численность российских военных в Крыму увеличилась до 32,5 тыс., - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 8609
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пора просить эрдогана освободить после сирии и крымскую область Численность российских военных в Крыму увеличилась до 32,5 тыс., - ГУР Минобороны - Цензор.НЕТ 873
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И В ГЛАЗАХ У НИХ МИР. Если конечно им туда заглянуть.

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Така кількість була і перед окупацією.
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Зе пищит что это провокация,очевидно что готовит страну к сдачи.Повидимуму к осени Украина будет кацапской губернией а губернатором Янукович.
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Ну так поцелуйте в сраку Оланда, Меркель и Обаму и других кто миролюбно стал на колени перед ****** лишь бы небыло вайны. Ну да, а чего вы хотели. Сдавать территорию без единого выстрела и еще говорить что ето хитрая мнгоходовочка, намного проще чем отвоевывать ее обратно. То же самое будет и на даунбасе если Украина пойдет на очередные *компромисы* навязаные нам теми лицами имеющие полные карманы акций Газпрома. ***** уже давно ждет чтобы законно оформить и расквартировать 100-тысячную группировку в *днр*, на расстоянии выстрела по Мариуполю, Харькову и Днепру. Мост мостом а сухопутный коридор на захваченные территории в том числе на приднестровье, ***** нужен позарез.
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А ты лизни Свинарчука между ног. Ето как нужно было издеваться над народом чтобы те выбрали сепарского клоуна лишь бы еще рас Свинарчук не пролез во власть?
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Тобто ти визнав, що обрав зевладу. Тепер скигли, але без морального права звинувачувати. Ти зробив свій катастрофічний вибір.
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Набутылочник лишнехромосомный, ты что-то раздухарился сверх меры! Свинарчуку зелёно-портновский суд ничего не смог предъявить - зелёный министр обороны об этом рассказывал недавно.
Над народом поиздеваись криворогие шлимазлы за кремлевское бабло - прозомбировав их "сватами" и "голобородьками". Чисельність російських військових у Криму збільшилася до 32,5 тис., - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 956
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Не зважайте. То мокшанське міролюбіє прьот. Бубочка знає, бачив
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Мы никогда не откажемся от санкций в отношении Крыма, пока они не выйдут из Крыма. Мы также собираемся сохранить наши санкции в отношении Восточной Украины. И я думаю, что это важные меры, которые мы принимаем, которые являются дипломатическими действиями, которые мы предпринимаем с целью отстаивания того, что правильно", - сказал Гилмор.
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О чем вы говорите,если Украина увеличила товарооборот с рф и торгует на полную.Нужно разорвать все экономические и поилтические связи со страной агрессором.Перестать закупать нефтепродукты у фашистов!Тем самым давить на ихнюю ослабленную экономику.Если сша нам помогают,то нефть и бензин мы прросто обязаны закупать у них.А то получается,что мы своими деньгами оплачиваем войну на Донбассе против нас же!!!Бред!
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А уничтожать их не пробовали?Или функция ВСУ только бухать и пи...дить солярку,а Украину защищать будет кто-то другой?
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А если я подпишу контракт,то мне разрешат бахнуть по таможенникам на Чонгаре?Да меня за это сразу в тюрьму за убийство ЧЕЛОВЕКА!
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