 Радбез ООН у п'ятницю обговорить ситуацію в окупованому Криму

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ" повідомив спікер Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.
"У п'ятницю відбудеться засідання Ради Безпеки ООН за формулою Арріа щодо ситуації в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь. Ініціаторами виступили Україна та країни-партнери – Естонія, США, Німеччина, Франція, Велика Британія й Бельгія", - зазначив дипломат.
Обговорення розпочнуться о 10:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).
Очікується, що учасники засідання з українського боку оприлюднять факти порушень прав людини на півострові, ознайомлять членів Радбезу із заходами, яких вживає керівництво України для захисту населення на окупованих територіях, а також із зусиллями, спрямованими на деокупацію Криму.
Також ітиметься про можливості для поглиблення взаємодії між основними інституціями ООН та громадянським суспільством з метою покласти край обмеженням прав людини в Криму з боку окупаційної влади.
Планується, що українську сторону представлятимуть, зокрема, Постійний представник Президента України в Криму, керівництво Меджлісу кримськотатарського народу та представники українських неурядових організацій.
Нагадаємо, у засіданні Ради Безпеки ООН за формулою Арріа беруть участь у тому числі представники державного та недержавного секторів країн, які не входять до складу Радбезу. Це дозволяє отримати ґрунтовнішу інформацію з питань, що належать до сфери компетенції РБ ООН.
Депутаты
Отметим, что проект поправок был внесен депутатами-лдпровцами Игорем Лебедевым (прим. НР - сын Владимира Жириновского) и Сергеем Ивановым.
Поправки, предложенные членами фракции ЛДПР, в числе прочего, содержат п. 2.1, где речь идет о том, чтобы узаконить жертвоприношения - причем как в отношении животных, так и человека. «Молитвенный обряд, а также религиозные обряды, сопряженные с насильственными действиями в отношении человека или животного беспрепятственно совершаются в культовых зданиях и сооружениях, местах и объектах, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества), в учреждениях и на предприятиях религиозных организаций, а также в жилых помещениях», - говорится в законопроекте.
Впрочем, там же отмечено, что совершать кровавые и насильственные обряды за пределами культовых сооружений и «специально предназначенных мест», не стоит. «В иных местах совершение молитвенного обряда, а также религиозных обрядов, сопряженных с насильственными действиями в отношении человека или животного осуществляется в порядке, установленном нормативно правовыми актами субъектов РФ», - уточняется в документе.
ю.
.