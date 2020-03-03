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 Радбез ООН у п'ятницю обговорить ситуацію в окупованому Криму

Українська делегація в ООН за підтримки країн-партнерів ініціює проведення в п'ятницю, 6 березня, засідання Ради Безпеки за формулою Арріа щодо порушень прав людини в окупованому Росією Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ" повідомив спікер Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

"У п'ятницю відбудеться засідання Ради Безпеки ООН за формулою Арріа щодо ситуації в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь. Ініціаторами виступили Україна та країни-партнери – Естонія, США, Німеччина, Франція, Велика Британія й Бельгія", - зазначив дипломат.

Обговорення розпочнуться о 10:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).

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Очікується, що учасники засідання з українського боку оприлюднять факти порушень прав людини на півострові, ознайомлять членів Радбезу із заходами, яких вживає керівництво України для захисту населення на окупованих територіях, а також із зусиллями, спрямованими на деокупацію Криму.

Також ітиметься про можливості для поглиблення взаємодії між основними інституціями ООН та громадянським суспільством з метою покласти край обмеженням прав людини в Криму з боку окупаційної влади.

Планується, що українську сторону представлятимуть, зокрема, Постійний представник Президента України в Криму, керівництво Меджлісу кримськотатарського народу та представники українських неурядових організацій.

Нагадаємо, у засіданні Ради Безпеки ООН за формулою Арріа беруть участь у тому числі представники державного та недержавного секторів країн, які не входять до складу Радбезу. Це дозволяє отримати ґрунтовнішу інформацію з питань, що належать до сфери компетенції РБ ООН.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179013
 
 
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З пустого в порожнє побалакають, а потім мокші плюс китайози накладуть вето. І вангувати не потрібно.
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кортко о ситуации в Кріму и во всей московии

Совбез ООН в пятницу обсудит ситуацию в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4282
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Депутаты Госдумы РФ рассматривают поправки в законодательство, касающееся религии. В одном из документов нашелся пункт о жертвоприношениях. Согласно нему, в случае принятия, кровавые и насильственные обряды над животными и людьми станут законны - но только в специальных культовых заведениях.
Депутаты
Отметим, что проект поправок был внесен депутатами-лдпровцами Игорем Лебедевым (прим. НР - сын Владимира Жириновского) и Сергеем Ивановым.

Поправки, предложенные членами фракции ЛДПР, в числе прочего, содержат п. 2.1, где речь идет о том, чтобы узаконить жертвоприношения - причем как в отношении животных, так и человека. «Молитвенный обряд, а также религиозные обряды, сопряженные с насильственными действиями в отношении человека или животного беспрепятственно совершаются в культовых зданиях и сооружениях, местах и объектах, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества), в учреждениях и на предприятиях религиозных организаций, а также в жилых помещениях», - говорится в законопроекте.
Впрочем, там же отмечено, что совершать кровавые и насильственные обряды за пределами культовых сооружений и «специально предназначенных мест», не стоит. «В иных местах совершение молитвенного обряда, а также религиозных обрядов, сопряженных с насильственными действиями в отношении человека или животного осуществляется в порядке, установленном нормативно правовыми актами субъектов РФ», - уточняется в документе.
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Военный эксперт РФ крымнашист обвиняет Путина в измене Родине: Проданные Турции комплексы С-400 они передадут американцам и те создадут системы подавления! Путин слабак и предал Россию в 2014г, когда не завоевал Украину. ВИДЕО:

Радбез ООН у п'ятницю обговорить ситуацію в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3585
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Этот расиянский эксперт плохо выглядит. Саркома, надо полагать. Вот и говорит всякие гадости об Украине и нашем друге Эрдогане. Скоро замолчит. Аминь!
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