 Троє юнаків, двоє з яких неповнолітні, обдурили десятки громадян на оренді квартир, - прокуратура Києва

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури в м.Києві.
Як встановлено слідством, троє юнаків, двоє з яких є неповнолітніми, упродовж 2018-2019 років розміщували на популярному інтернет-сайті оголошення про здачу в оренду квартир у м. Києві.
Надалі зловмисники отримували від клієнтів передоплату за перший та останній місць оренди, однак коли останні приїжджали за адресами, потрапити до квартир не могли.
На теперішній час встановлено понад 20 громадян, які постраждали внаслідок дій шахраїв.
У ході проведення обшуків у зловмисників вилучили мобільні телефони, сім-карти, комп’ютерну техніку, банківські картки, за допомогою яких молодики ошукували громадян.
За результатами досудового розслідування трьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Наразі перевіряється їх причетність до вчинення аналогічних злочинів на території міста Києва.
Досудове розслідування триває.
ЛонданеКиєві
Сергей Филатов