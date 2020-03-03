EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  8642  27
Все про:оренда (52) Київ (7366) шахрайство (305) прокуратура (2096)

 Троє юнаків, двоє з яких неповнолітні, обдурили десятки громадян на оренді квартир, - прокуратура Києва

Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно з слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м.Києві повідомлено про підозру трьом особам, які під приводом здачі в оренду квартир заволодівали коштами громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури в м.Києві.

Як встановлено слідством, троє юнаків, двоє з яких є неповнолітніми, упродовж 2018-2019 років розміщували на популярному інтернет-сайті оголошення про здачу в оренду квартир у м. Києві.

Надалі зловмисники отримували від клієнтів передоплату за перший та останній місць оренди, однак коли останні приїжджали за адресами, потрапити до квартир не могли.

Також дивіться: Злочинна організація з України обдурила десятки міжнародних компаній з автолізингу на 4 млн євро. ВIДЕО

На теперішній час встановлено понад 20 громадян, які постраждали внаслідок дій шахраїв.

У ході проведення обшуків у зловмисників вилучили мобільні телефони, сім-карти, комп’ютерну техніку, банківські картки, за допомогою яких молодики ошукували громадян.

За результатами досудового розслідування трьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Наразі перевіряється їх причетність до вчинення аналогічних злочинів на території міста Києва.

Досудове розслідування триває.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179012
 
   
 Топ коментарі
 
Это каким-же надо быть ЛОХОМ ,чтобы повестись на такую туфту Трое юношей, двое из которых несовершеннолетние, обманули десятки граждан на аренде квартир, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 5372
 показати весь коментар
 
внести предоплату за 2 месяца за квартиру, которой даже не видели. Ну где такие лохи берутся? Ладно бы там сдали квартиру, которую сами сняли, а тут вообще какой-то сверх примитивный лохотрон.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это каким-же надо быть ЛОХОМ ,чтобы повестись на такую туфту
 показати весь коментар
 
 
вот вот реально надо быть ЗЕ в куб и интеллектом амебы чтобы не понять и задать простой вопрос как 2 малолетки сопляка могут сдавать еще какое то жилье и еще им в руки отдавать нехилые гроши за типа проживание вовсе геть мозгами опнулся народ и грех даже его не поиметь как лошару....хотя 73% зелебобиков и есть лошары.....отдавшие голоса за ЗЕ.. ТУТ ВОПРОС В АДРЕС АВАКОВА И НПУ И ЧТО 2 малолетки и один типа взрослый 2 года (неужели не было жалоб в полицию??? ой ли) и два года обирали народ.... что то мне говорит что забыли про 4 соучастника и скорей всего это или полицай или прокурор или из блатных... квартира же должна же была быть в наличии которую или которые они типа сдавали...
 показати весь коментар
 
Они при пете и начали. Петины воспитанники.
 показати весь коментар
 
 
Так их же воспитывали при рошене. И начали они в 2018-м под крылом сывочолого)))
 показати весь коментар
 
внести предоплату за 2 месяца за квартиру, которой даже не видели. Ну где такие лохи берутся? Ладно бы там сдали квартиру, которую сами сняли, а тут вообще какой-то сверх примитивный лохотрон.
 показати весь коментар
 
 
не факт, что не видели. написано как-то невнятно.
 показати весь коментар
 
 
Подходим к терминалу, пополняем, трубочку не ложим.
Сергей Филатов
 показати весь коментар
 
 
Чомусь є підозра що "дітки" зегенератної крові.
 показати весь коментар
 
 
Любит наше народонаселение шару. Вешаешь цену на 30% меньше и стрижешь лохов.
 показати весь коментар
 
 
Решили пойти по стопм петра барыжного, только не учли что красть надо как он - целыми заводами, тогда не накажут.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору