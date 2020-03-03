 COVID-19: кількість жертв вірусу поза материковим Китаєм збільшилася до 175 осіб, інфікованих - до 10,7 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила гонконгська газета South China Morning Post.
Водночас на Китай припадає 80,151 тис. підтверджених випадків захворювання, за його межами кількість заражених досягла 10, 696 тис., збільшившись за минулу добу майже на 2,3 тис. випадків.
Кількість жертв коронавірусу поза материковою частиною Китаю зросла за добу з 129 до 175 людей: 66 померли в Ірані, 52 - в Італії, 28 - у Південній Кореї, 12 - на території Японії (з них шестеро - пасажири круїзного лайнера Diamond Princess), шість - в США, три - у Франції, два - в Гонконзі, по одному випадку летального результату зафіксовано в Таїланді, в Австралії, Великій Британії, Еквадорі, на Тайвані і Філіппінах.
Найбільше хворих - 4,812 тис. - виявлено в Південній Кореї, 2,026 тис. - в Італії, 1,501 - в Ірані, на території Японії - 980, з них 705 припадає на пасажирів і членів екіпажу Diamond Princess, який стояв на карантині в Йокогамі.
У Франції налічується 191 хворий, в Німеччині - 150, Іспанії - 119, Сінгапурі - 108, Гонконгу - 100, США - 88, Кувейті - 56, Бахрейні - 47, Таїланді - 43, на Тайвані - 41, Великій Британії - 40, Австралії - 30, Малайзії - 29, Канаді та Швейцарії - по 24, Іраку і ОАЕ - по 21, Норвегії - 19, Нідерландах - 18, В'єтнамі - 16, Швеції - 15, Австрії - 14, Макао, Ізраїлі, Лівані - по 10.
Менше 10 випадків зараження зареєстровано ще в 45 країнах світу.
Медик объяснил, что важным является избегать контактов рук с лицом, а носители масок чаще дотрагиваются до уязвимой зоны. Нужно часто мыть руки, по 15-20 секунд. При кашле и чихании нужно прикрываться рукой. Также нужно осуществлять социальные меры осторожности и оставаться дома в случае болезни, а также держаться подальше от больных людей. Все это - важные мероприятия для предотвращения заражения коронавирусом.
Ношение медицинских масок на лице не защищает от коронавирусной инфекции.
Полностью не защищает но если хоть на пару процентов риск заражения уменьшается то смысл есть.
Да можно носить но меньше её трогать руками.
мудакпедиатр
Я не говорю, що він нульовий врач, щось там знає, але наживається на людях теж непогано.
https://twitter.com/Hector_ManuelP/status/1234631204135153664
Через полгода зараза придёт и в Южное полушарие.
Молитесь.
А сегодня говорившего это, посылают в тот самый орган со "слизистой"... А мог ли кто тогда подумать что эти, на первый взгляд не сопоставимые вещи, могут быть хоть как то связаны?
Тем более и в Новые Санжары почему то не только тесты на коронавирус подогнали ни и изделие №2. А оно где используется?..
-репіраторний
-через тварин
-контактний через поверхні(кнопки ліфтів,ручки дверей),можливо через паперові купюри..
-через фекалії...
-контактний(рукостискання) наприклад..
Ловіть методичку про плюси коронавірусу:
- Звільниться багато робочих місць
- Зникне проблема браку житла
- Розвантажаться дороги
- ЗСЖ стане пріоритетним
- Зніметься навантаження з пенсійного фонду
- Знизиться кількість людей з ослабленим імунітетом
Можете не дякувати.
http://gazeta.ru/column/vladislav_inozemcev/12974755 "Экономика паники"
заламывая руки сокрушается о падении экономики Китая в связи с эпидемией COVID-19 .
В нескольких предложениях в конце своей писанины в.иноземцев
напрямую предлагает (можно даже сказать навязывает)
отказаться от любых попыток борьбы с эпидемией COVID-19 , чтобы не обрушить экономику.
В Москве ‼ 20 тысяч заразившихся #коронавирусом.
Приказано молчать, чтобы не сорвать "всенародное принятие" новой путинской конституции. Слушать АУДИО https://voca.ro/lDO9blWvcat
Соль, сахар, крупы, макароны...
Можно пока цены норм, забить аптечку нужными препаратами и витаминами, плюс медок и разные травы.
короче, нужно дожить до лета.
Хочите жити беріть до уваги.
https://www.youtube.com/watch?v=7CT2KQ5FcKEhttps://www.youtube.com/watch?v=UAYtWx4vJeQ