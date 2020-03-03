 COVID-19: кількість жертв вірусу поза материковим Китаєм збільшилася до 175 осіб, інфікованих - до 10,7 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила гонконгська газета South China Morning Post.

Водночас на Китай припадає 80,151 тис. підтверджених випадків захворювання, за його межами кількість заражених досягла 10, 696 тис., збільшившись за минулу добу майже на 2,3 тис. випадків.

Кількість жертв коронавірусу поза материковою частиною Китаю зросла за добу з 129 до 175 людей: 66 померли в Ірані, 52 - в Італії, 28 - у Південній Кореї, 12 - на території Японії (з них шестеро - пасажири круїзного лайнера Diamond Princess), шість - в США, три - у Франції, два - в Гонконзі, по одному випадку летального результату зафіксовано в Таїланді, в Австралії, Великій Британії, Еквадорі, на Тайвані і Філіппінах.

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Найбільше хворих - 4,812 тис. - виявлено в Південній Кореї, 2,026 тис. - в Італії, 1,501 - в Ірані, на території Японії - 980, з них 705 припадає на пасажирів і членів екіпажу Diamond Princess, який стояв на карантині в Йокогамі.

У Франції налічується 191 хворий, в Німеччині - 150, Іспанії - 119, Сінгапурі - 108, Гонконгу - 100, США - 88, Кувейті - 56, Бахрейні - 47, Таїланді - 43, на Тайвані - 41, Великій Британії - 40, Австралії - 30, Малайзії - 29, Канаді та Швейцарії - по 24, Іраку і ОАЕ - по 21, Норвегії - 19, Нідерландах - 18, В'єтнамі - 16, Швеції - 15, Австрії - 14, Макао, Ізраїлі, Лівані - по 10.

Менше 10 випадків зараження зареєстровано ще в 45 країнах світу.