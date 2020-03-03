 За два дні на Донбасі знищено чотирьох найманців РФ і дві одиниці озброєння та військової техніки ворога, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
"За підтвердженими даними втрати російських окупаційних військ протягом останніх двох днів становили: безповоротними - 4 людини, пораненими і травмованими - 2 людини, знищено озброєння і військової техніки - 2 одиниці", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, 2 березня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів дістали поранення, ще троє - бойові травми.
Кого-то это удивляет? Меня - нет.
Да и Эрдоган, будучи в ЕС, не наколотил бы за два дня 2500 русско-шиитских бандитов, 135 танков, 2 самолета.....
Макрона с Меркель видели ? А украинского президента ? Готовы они дать отпор агрессору ?
Смогут эти люди действовать решительно и жестко, отстаивая интересы своей страны ? Думаю, что нет. А вот Эрдоган из тех, кто может. Вот собственно и все.
Если бы ердоган действительно отстаивал интересы страны, он бы не толкал страну в средневековье, не ссорился бы с ЕС и НАТО, не воевал бы внутри страны со своей армией.
То что мы видим сейчас - он защищает свои собственные интересы а не интересы страны.
а ти саме не зрозуміло, що хтіло сказати.
по-друге, миролюбний окуліст, який заглядає в очі *****
"В России аэромобильный госпиталь доставляется к месту чрезвычайной ситуации с помощью самолёта Ил-76 специальных модификаций: Ил-76ТД-С - гражданский санитарный самолет «Айболит», или летающий военный госпиталь Ил-76МД «Скальпель-МТ». Госпиталь располагает реанимационным, операционным, консультационно-диагностическими блоками, а также блоками УЗИ, рентгеновским аппаратом, ЭКГ и лабораторией крови. При необходимости там может быть развернут блок интенсивной терапии на 6-10 мест. Автономность работы госпиталя рассчитана на 14 дней непрерывной работы. В сутки госпиталь может принять 100 - 120 пострадавших.
Все модули госпиталя представляют собой быстровозводимые пневмокаркасные сооружения из негорючей ткани. Комплекс служебных систем обеспечивает автономное функционирование аэромобильного госпиталя в различных географических зонах в диапазоне температур от -50 до +50[1].".В Росії їх всього ДВА... Значить, "запахло смаженим", і просте транспортування поранених у шпиталі СПБ, як це робилось раніше, коли були дрібні "партії" "рубаного м"яса", вже не допомагає...
оооо...
уже пабеды пашли..
после вчерашнего попадания данецкой рокеты
в укрмашину и убитием-ранением 7 чел
- а именно
убито 2 техники врага против 1 техники укр машины
(у укр только 1 техника - пабеда в 2 раза)
-убито 4 данецких против 1 укр - пабеда в 4 раза,
дебилы конченные