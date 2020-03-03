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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:вірус (347) Китай (502) COVID-19 (461)

 Кількість жертв коронавірусу в Китаї досягла 2943 осіб, інфікованих - 80,1 тис., - держкомітет КНР

Кількість жертв нового типу коронавірусу COVID-19 в Китаї досягла 2943.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Державна комісія з охорони здоров'я.

Згідно з останніми даними з 31 провінції, зафіксовано 80 151 підтверджений випадок зараження, з лікарень виписано лише 47 204 особи.

За добу було зареєстровано 31 загиблого від вірусу, 125 тих, що заразилися, і 2742 видужалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україну заборонили ввозити тварин із Китаю

Нагадаємо, 2 березня ще 9 країн заявили про перші випадки інфікування коронавірусом COVID-19: Саудівська Аравія, Туніс, Латвія, Сенегал, Йорданія, Індонезія, Португалія і Марокко. Всього інфекція поширилася на 67 країн.

Крім того, захворювання на коронавірус COVID-19 підтвердили у співробітника іранського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179007
 
 
 Топ коментарі
 
Ти забув добавити що небезпеки нема, влада про всіх подбає і українці мають готуватися до своєї святої місії- продаж землі Коломойському.
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зато смертность среди зебилов будет выше чем среди порохоботов Кількість жертв коронавірусу в Китаї досягла 2943 осіб, інфікованих - 80,1 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 7762 Ведь всем известно, что порохоботы более обеспеченные, лучше питаются и у них выше иммунитет Кількість жертв коронавірусу в Китаї досягла 2943 осіб, інфікованих - 80,1 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 8893
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Нужны аргументы для тех, кто не верит китайским властям...
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Ти забув добавити що небезпеки нема, влада про всіх подбає і українці мають готуватися до своєї святої місії- продаж землі Коломойському.
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Это чушь собачья. Не надо мне её приписывать. Ничего из этого я никогда не писал.
Ведёшь себя не по-мужски: используешь тактику обгавкивания из-за угла. Выскажись. Считаешь, что конец света скоро? Так?
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Ні. Ніякого кінця світу. Смертність прогнозую в Україні не вище 10%.
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Не груби старшим. Мутен твой прогноз. Давай цифру от общей численности населения.
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зато смертность среди зебилов будет выше чем среди порохоботов Ведь всем известно, что порохоботы более обеспеченные, лучше питаются и у них выше иммунитет Кількість жертв коронавірусу в Китаї досягла 2943 осіб, інфікованих - 80,1 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 8893
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Я не верю комунякам 80.1 тіс зараженных 31 погибший !!! В мире 10.7 зараженных погибших 175 ???
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не вижу разведпризнаков грубой подтасовки. в мире просто процент выявленных заражённых ниже. кто-то сплошные проверки проводил? не-а! всем выгодно, рассказывать байки, что всё хорошо.
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Они такие же коммуняки как ты Василий Пидуст).
Что такое коммунизм кстати ? Часто слышу что Китай - это коммунистическая страна. При этом что такое коммунизм, никто толком ответить не может...
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Врут. Я говорил с китайцем, он плохо отзывался о властях Китая, говорит врать любят, и цифры скорее всего занижены.
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считается, что местные - истина в последней инстанции. на само деле это не так... Кількість жертв коронавірусу в Китаї досягла 2943 осіб, інфікованих - 80,1 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 5838 откуда ему знать реальные цифры?
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напрямую нигде. а говорить, что официальные цифры занижены можно зная реальные.
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ВЕДУЩИЙ ВРАЧ США РАССКАЗАЛ, КАК ПРАВИЛЬНО ЗАЩИЩАТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА.

Медик объяснил, что важным является избегать контактов рук с лицом, а носители масок чаще дотрагиваются до уязвимой зоны. Нужно часто мыть руки, по 15-20 секунд. При кашле и чихании нужно прикрываться рукой. Также нужно осуществлять социальные меры осторожности и оставаться дома в случае болезни, а также держаться подальше от больных людей. Все это - важные мероприятия для предотвращения заражения коронавирусом.

Ношение медицинских масок на лице не защищает от коронавирусной инфекции.
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за пределами Китая рост количества заболевших и погибших продолжается

( по данным на утро )
20.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 1149
22.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 1371
24.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2210
25.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2489
26.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2930
28.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 4562
29.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 5930
01.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 7155
02.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 9046
03.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 10785
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за пределами Китая рост количества заболевших и погибших продолжается

(по данным на утро )

летальный исход (deaths) 02.03 deaths =132 ; 03.03 deaths =173 ( +41 )

выздоровели (recovered) : 02.03 ( 601 / 9046 ) ; 03.03 ( 792 / 10785 ) +191 вызд / +1739‬ инфц

смертность 20.02 : ~4 -:-5%% (10 / 175) от числа выздоровевших
смертность 22.02 : ~7 -:-8%% (15 / 198) от числа выздоровевших
смертность 24.02 : ~10 -:-12%% (27 / 228) от числа выздоровевших
смертность 25.02 : ~12 -:-14%% (36 / 250) от числа выздоровевших
смертность 26.02 : ~17 -:-18%% (45 / 254) от числа выздоровевших
смертность 28.02 : ~17 -:-18%% (70 / 384) от числа выздоровевших
смертность 29.02 : ~17 -:-19%% (85 / 445) от числа выздоровевших
смертность 01.03 : ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших
смертность 02.03 : ~20 -:-22%% (132 / 601) от числа выздоровевших
смертность 03.03 : ~20 -:-22%% (173 / 792) от числа выздоровевших
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по состоянию на сегодня 03.03.2020 г
КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ИНФИЦИРОВАННЫЙ ПОГИБАЕТ
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За это же время резко снизилась смертность в Китае!
В обычные месяцы смертность в автоавариях составляла 10-12 тыс, сейчас упала до 2,5 тыс.
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Откуда инфа - можно ссылку почитать ? Желательно из первоисточника.
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Коронавирус сейчас в Пекине . Что происходит ?
https://www.youtube.com/watch?v=7CT2KQ5FcKE
https://www.youtube.com/watch?v=UAYtWx4vJeQ
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