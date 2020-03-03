 Кількість жертв коронавірусу в Китаї досягла 2943 осіб, інфікованих - 80,1 тис., - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Державна комісія з охорони здоров'я.
Згідно з останніми даними з 31 провінції, зафіксовано 80 151 підтверджений випадок зараження, з лікарень виписано лише 47 204 особи.
За добу було зареєстровано 31 загиблого від вірусу, 125 тих, що заразилися, і 2742 видужалих.
Нагадаємо, 2 березня ще 9 країн заявили про перші випадки інфікування коронавірусом COVID-19: Саудівська Аравія, Туніс, Латвія, Сенегал, Йорданія, Індонезія, Португалія і Марокко. Всього інфекція поширилася на 67 країн.
Крім того, захворювання на коронавірус COVID-19 підтвердили у співробітника іранського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Ведёшь себя не по-мужски: используешь тактику обгавкивания из-за угла. Выскажись. Считаешь, что конец света скоро? Так?
Что такое коммунизм кстати ? Часто слышу что Китай - это коммунистическая страна. При этом что такое коммунизм, никто толком ответить не может...
Медик объяснил, что важным является избегать контактов рук с лицом, а носители масок чаще дотрагиваются до уязвимой зоны. Нужно часто мыть руки, по 15-20 секунд. При кашле и чихании нужно прикрываться рукой. Также нужно осуществлять социальные меры осторожности и оставаться дома в случае болезни, а также держаться подальше от больных людей. Все это - важные мероприятия для предотвращения заражения коронавирусом.
Ношение медицинских масок на лице не защищает от коронавирусной инфекции.
( по данным на утро )
20.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 1149
22.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 1371
24.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2210
25.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2489
26.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2930
28.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 4562
29.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 5930
01.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 7155
02.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 9046
03.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 10785
(по данным на утро )
летальный исход (deaths) 02.03 deaths =132 ; 03.03 deaths =173 ( +41 )
выздоровели (recovered) : 02.03 ( 601 / 9046 ) ; 03.03 ( 792 / 10785 ) +191 вызд / +1739 инфц
смертность 20.02 : ~4 -:-5%% (10 / 175) от числа выздоровевших
смертность 22.02 : ~7 -:-8%% (15 / 198) от числа выздоровевших
смертность 24.02 : ~10 -:-12%% (27 / 228) от числа выздоровевших
смертность 25.02 : ~12 -:-14%% (36 / 250) от числа выздоровевших
смертность 26.02 : ~17 -:-18%% (45 / 254) от числа выздоровевших
смертность 28.02 : ~17 -:-18%% (70 / 384) от числа выздоровевших
смертность 29.02 : ~17 -:-19%% (85 / 445) от числа выздоровевших
смертность 01.03 : ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших
смертность 02.03 : ~20 -:-22%% (132 / 601) от числа выздоровевших
смертность 03.03 : ~20 -:-22%% (173 / 792) от числа выздоровевших
КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ИНФИЦИРОВАННЫЙ ПОГИБАЕТ
В обычные месяцы смертность в автоавариях составляла 10-12 тыс, сейчас упала до 2,5 тыс.
https://www.youtube.com/watch?v=7CT2KQ5FcKE
https://www.youtube.com/watch?v=UAYtWx4vJeQ