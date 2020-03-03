 Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, ще троє - бойових травм, за добу - 13 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поруч з населеними пунктами Мар’їнка та Опитне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі неподалік Красногорівки – зі ствольної артилерії калібру 152 мм – 2 снаряди та 3 міни – з міномету калібру 120 мм;

у районі Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд з Новомихайлівкою – з міномету калібру 120 мм – 6 мін, а також противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів;

поблизу Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив шість обстрілів наших позицій, а саме:

двічі поблизу Оріхового – зі 120-мм міномету – 10 мін та здійснив 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомету;

двічі у районі Новотошківського – з міномету калібру 120 мм - 31 міна;

двічі неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У штабі зазначили, що противник вів вогонь по населеному пункту Красногорівка з міномету калібру 120 мм. "Внаслідок розриву міни поблизу будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками якого поранено місцеву мешканку. Постраждалій оперативно надали медичну допомогу".

"Вчора, 02 березня, внаслідок ворожих обстрілів два українські військовослужбовці дістали поранення, троє – бойове ураження.

З початком цієї доби російські окупаційні війська з міномету калібру 82 мм випустили 8 мін по захисниках населеного пункту Широкине, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що з початку поточної доби російські окупаційні війська з міномету калібру 82 мм випустили 8 мін по захисниках населеного пункту Широкине, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

За поточну добу втрат немає.







