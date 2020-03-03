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 Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, ще троє - бойових травм, за добу - 13 ворожих обстрілів, - штаб

2 березня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • поруч з населеними пунктами Мар’їнка та Опитне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • двічі неподалік Красногорівки – зі ствольної артилерії калібру 152 мм – 2 снаряди та 3 міни – з міномету калібру 120 мм;
  • у районі Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • поряд з Новомихайлівкою – з міномету калібру 120 мм – 6 мін, а також противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів;
  • поблизу Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив шість обстрілів наших позицій, а саме:

  • двічі поблизу Оріхового – зі 120-мм міномету – 10 мін та здійснив 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомету;
  • двічі у районі Новотошківського – з міномету калібру 120 мм - 31 міна;
  • двічі неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У штабі зазначили, що противник вів вогонь по населеному пункту Красногорівка з міномету калібру 120 мм. "Внаслідок розриву міни поблизу будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками якого поранено місцеву мешканку. Постраждалій оперативно надали медичну допомогу".

"Вчора, 02 березня, внаслідок ворожих обстрілів два українські військовослужбовці дістали поранення, троє – бойове ураження.
З початком цієї доби російські окупаційні війська з міномету калібру 82 мм випустили 8 мін по захисниках населеного пункту Широкине, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що з початку поточної доби російські окупаційні війська з міномету калібру 82 мм випустили 8 мін по захисниках населеного пункту Широкине, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

За поточну добу втрат немає.

Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, ще троє - бойових травм, за добу - 13 ворожих обстрілів, - штаб 01
Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, ще троє - бойових травм, за добу - 13 ворожих обстрілів, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179006
 
 
 Топ коментарі
 
"Блазень" продовжує "розведення" "лохів", надивившись в очах Путіна "стробоскопічного ефекту", та ще й з "25-м кадром"?...
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-хуйло!!!! Знову 152 калібр, знову 120-і міни.... Чекаємо на гарну відповідь по клятим масковським окупантам!!! Палай у пеклі клята масковія!!!!
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и что наш главнокомандующий сказал по этому поводу?
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товарищ зеленский відповів - розводимо, не стріляємо...
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Що ніхто з його народу не загинув і не поранений.
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"Блазень" продовжує "розведення" "лохів", надивившись в очах Путіна "стробоскопічного ефекту", та ще й з "25-м кадром"?...
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!! Знову 152 калібр, знову 120-і міни.... Чекаємо на гарну відповідь по клятим масковським окупантам!!! Палай у пеклі клята масковія!!!!
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Почему наше ЗЕчучело не заявит на весь мир что Украина с кацапией не воюет и Минские договоренности есть только с ****** а не сепаратистами и стакого-то числа будет освобождать страну и бить по сепаратистам из всего что имеется на свое усмотрение и если кто погибнет из кацапов то Украина не причем так как мы предупреждали.А если ***** рыпнется то против него ополчится весь мир.
Проа заканчивать из войной где ,,тихой сапой,,уже погибло больше людей чем в Сирии за все время активной войны а сколько покалеченых один Блш ведает.
Уверен что обещание Зеленского закончить войну исполнится в течении недели.
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янелох войну не закончит. . войну может закончить только уйло! пора всем это уже понять.
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Чому не зібрали Раду Безпеки ООН? Це теракт окупайійної армії на терииторії України. Чому не засудили росію, як агресора? Чому не зустріли з почестями поранених? Що знову їх будуть лікувати волонтери?
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Надо что то менять, чтоб пацаны не гибли и калеками не возвращались (не стрелять хрен работает)
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ты этот вопрос задал 73% которые его выбрали? вот пусть теперь они и решают!
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усім пораненим і травмованим найскорішого одужання і повного відновлення!!!!
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, ще троє - бойових травм, за добу - 13 ворожих обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 8948
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