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 Політика України
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 Санкції проти Росії збережуться доти, поки РФ не відмовиться від Криму, - постпред США при ОБСЄ Гілмор

США зберігатимуть санкції щодо Криму доти, поки Москва не відмовиться від нього.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив постпред США при ОБСЄ Джеймс Гілмор.

"Ми ніколи не відмовимося від санкцій стосовно Криму, поки вони (Росія, - ред.) не вийдуть з Криму. (...) Ми також збираємося зберегти наші санкції щодо Східної України, і я думаю, що це важливі заходи, які ми вживаємо, які є дипломатичними діями, які ми вживаємо з метою відстоювання того, що правильно", - сказав Гілмор на пресконференції.

Він порівняв невизнання входження прибалтійських республік до складу СРСР з невизнанням Вашингтоном входження Криму до складу Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція збереже санкції проти РФ, поки існуватиме їхня причина, - глава МЗС Лінде

"Ми ніколи не погоджувалися, що прибалтійські держави були частиною Радянського Союзу. Вони були підкорені силою. Ми ніколи не погоджувалися з тим, що це радянські соціалістичні республіки та законні частини Росії (СРСР, - ред.). Так само ми будемо відстоювати цю пропозицію (про входження Криму до складу Росії, - ред.), поки вона не зміниться. Необхідно змінити ставлення до зовнішньої політики Росії. Це ще не відбулося, але одного разу станеться, і Сполучені Штати будуть дотримуватися наших принципів і дотримуватися принципів Заключного акта (Гельсінської угоди, - ред.)", - додав Гілмор.

Нагадаємо, що США почали вводити санкції через агресію РФ проти України в Криму і на Донбасі. Під їхню дію потрапили кілька російських банків і компаній, підприємців, посадові особи високого рангу РФ і уряд президента-втікача України Віктора Януковича, "керівництво" "ДНР" і "ЛНР".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179005
 
 
 Топ коментарі
 
Судячи по рисах обличчя і формі рослинності на обличчі - житель Північного Кавказу. Судячи по "кубанці" з кокардою - "казак". Судячи по покрою та розфарбуванню форменного одягу - російський військовослужбовець. Зводимо все воєдино, і виходить "іхтамнєт"...
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Говорит хорошо, вот только вчера США сняли санкции с 2 российских компаний, и это уже не в первый раз.
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Вы то сами свои ссылки читаете? При чем там санкции по Крыму?
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это ископаемый дамбасокантроп добывают в шахтах. сидят в анабиозе в танках.. Санкции против России сохранятся до тех пор, пока РФ не откажется от Крыма, - постпред США при ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 8735
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Судячи по рисах обличчя і формі рослинності на обличчі - житель Північного Кавказу. Судячи по "кубанці" з кокардою - "казак". Судячи по покрою та розфарбуванню форменного одягу - російський військовослужбовець. Зводимо все воєдино, і виходить "іхтамнєт"...
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Наука на це питання відповіді не має. Треба препарувати. А на вигляд людиноподібна істота, можливо якийсь підвид снігової(шахтної) людини чи істоти.
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Краще б санкції діяли до тих пір, доки расєйська ********* буде в кордонах мацковської області.
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У нас бы ещё избавиться от клоуна и цирка.
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Такие санкции не дают остановить Московию с её колониями в захвате других колоний с народами.Похоже что руководство США не сильно мешает России заниматься воровством земли у соседей.
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Ничтожные санкции которые никого не уничтожат))) росея у порохоботов должна была рухнуть в ещё в 2015-м... Ничего не шарят в геополитике и экономике.
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У ваших учителей уже год как зарплата должна быть $ 4000 И война закончиться Санкції проти Росії збережуться доти, поки РФ не відмовиться від Криму, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 2271 И платежки уменьшиться Санкції проти Росії збережуться доти, поки РФ не відмовиться від Криму, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 2271 И экономика вырасти на 40% Санкції проти Росії збережуться доти, поки РФ не відмовиться від Криму, - постпред США при ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 2271 И сидеть все коррупционеры
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Санкції проти Росії збережуться до тих пір, поки РФ не відмовиться від окупованого ними Криму, - постпред США при ОБСЄ.
А з кривавого лігва кремлівських фашистів у відповідь лунає звіряче виття маніяка )(уйла про те що Український Крим, який злочинно став частиною ніби то проклятої фашистської ********* Росії і який тимчасово окупований російськими фашистами загарбниками вже ніколи не зможе вийти зі складу РФ. Ось так заявив і голова конституційного комітету нелегітимною Держдуми (збіговисько кацапів фашистів )(уйла) Володимир Плігін. Згідно з Конституцією, суверенітет паРаши поширюється на всю її територію, і права виходу суб'єкта з її складу не передбачено навіть при проведенні нового референдуму, пояснив фашист -парламентарій. Конституція личакової паРаші про можливість виходу зі складу кривавої тюрмі народів Росії всіх суб'єктів ********* таке не передбачає.
Видно санкції проти ворога окупанта паРаши ясно що потрібно не тільки зберігати, але додатково ще як тільки можна сильніше посилювати, на всю котушку ...
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Такие, как эти - таки навсегда.
Настоящие САНКЦИИ - на несколько лет, до развала рашки.


Но увы... Озабоченность и ещё раз озабоченность. Запрет на въезд в США десятку фсбшников, которые и без того невыездные. Вот что такое вечные недосанкции...
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)(уйло по фашистски наплевал на международное право временно оккупировал суверенные украинские территории Крыма и Донбасса . Так - и монголо -татары ещё в 13 веке наплевали на право гадких козломордых москалей лапотных угро - финнов Залешья ( колонии Киевской Руси ) сделав их рабами и заставив платить огромную дань. А ещё ордынцы эту лапотную нечисть москалей ой как очень шибко драли - в их московском улусе Золотой орды.... Так остервенело ядрёно пердолили их почти 500 лет. Что даже теперь ну ни как не разберутся все генетики, антропологи... лапотной паРаши чего же таки больше у этих ужасных лапотных кацапов которые с 18 века все как один чудесно замаскировались в якобы славян вяликороссов и даже в русских, разобратся какой же у них больше угро - финской или татаро - монгольской крови но не славянской.
Вот через это в современном мире все страны безукоризненно додерживаются святого принципа территориальной целостности государств членов ООН.. Ну разве что кроме ужасной лапотной фашистской ********* паРаши, правопремницы "Золотой орды".
И этот принцип обязательный и утверждается с принятием Устава ООН, который запретил угрозу силой или её применение против территориальной целостности (неприкосновенности) и политической независимости любого государства.
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Надо с турками договориться , чтобы помогли татарам освободить Крым .
😀😀😀
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За что? За отъём у нас ЯО взамен на туалетную бумажку? За озабоченность?
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То добре, що такі слова говорить представник США, але де такі ж заяви зеленої "єліти", які повинні звучати на будь-якій міжнародній зустрічі за участі представників України? А нема... Або ледве чути за московитськими криками, що у всьому винна Україна... Навіть в середині країни таких заяв майже не чутно вже... Зате тільки з праски ще не лунає "мир, дружба, жвачка"...
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только для начала эти санкции не плохо было бы ввести ...
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Но только одно условие: как угодно, что угодно, когда угодно, но чтоб это были такие санкции, при наличии которых ни Х*йло, ни кто-либо другой не мог даже приблизится к государственной границе Украины! Тотальные санкции! Секторальные! Настоящие!...
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Судя по тому, что рашка Крым возвращать даже и не думает, эти так называемые санкции - чистая показуха, лицемерие и понты. Совершенно очевидно, что они не работают, и необходимо вводить реальные САНКЦИИ! Однако те, кто обманом лишил Украину ЯО, не собираются этого делать. Зачем? Всех всё устраивает, в т.ч. и украинское руководство...
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пока будет путин у власти - не откажется, это ж его затейка, а он упрямый
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